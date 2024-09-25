УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини
20 149 116

Спікер Палати представників Джонсон закликав Зеленського звільнити посла Маркарову: Республіканці втратили довіру

Джонсон вимагає звільнення Маркарової

Спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити посла України у США Оксану Маркарову.

Про це йдеться у листі Джонсона, опублікованому на його сторінці в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі Джонсон згадує, що цього тижня Маркарова організувала захід, під час якого президент Зеленський відвідав завод у Скрентоні, де виробляють боєприпаси.

Спікер Палати представників зазначив, що завод розташований у "хиткому" штаті Пенсивальнія. Крім цього, він наголосив, що разом із Зеленським завод відвідав прихильник Камали Гарріс, губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джош Шапіро, а також інші демократи. 

За словами Джонсона, на захід буцімто "навмисно не запросили жодного республіканця".

"Візит очевидно був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні. Її потрібно негайно зняти з посади", - йдеться у листі американського політика.

Джонсон закликав звільнити Маркарову

Дивіться також: Зеленський у США відвідав завод, де виробляють 155-мм снаряди для України: Підприємство співпрацюватиме із Запоріжжям. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що конгресмени-республіканці підозрюють президента України Володимира Зеленського у підтримці кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс та вимагають провести розслідування його візиту у супроводі демократів на завод в Пенсильванії.

23 вересня Зеленський в рамках візиту до США відвідав завод у Скрентоні, штат Пенсильванія. Разом із ним прибули й посадовці від Демократичної партії, як-от губернатор Джош Шапіро, сенатор Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт.

Читайте також: Спікер Палати представників Джонсон не впевнений, що зустрінеться із Зеленським

Автор: 

США (23032) звільнення (2676) Маркарова Оксана (492) Джонсон Майк (140)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
I demand . . . Я вимагаю . . .

Я допускаю, що наш посол допустила якийсь дипломатичний промах недоречний. І все ж - з якої це радості спікер Палати Представників повинен роздавати вказівки Президенту іноземної держави ? Депутатами своїми командуй, а не чужими Президентами.
показати весь коментар
25.09.2024 23:41
+18
А Зеленський у відповідь може закликати Трампа звільнити Джонсона.

Якісь дитячі ігри в політичній пісочниці. Їм там що, нема чим зайнятися?
показати весь коментар
25.09.2024 23:28
+18
Надо же. Республиканцы подозревают что Зеленский поддерживает демократов. Странно что Зеленский не поддерживает обмудка Трампа который постоянно грозит оставить Украину и сдать ***** в случае если оно станет президентом
показати весь коментар
25.09.2024 23:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так вполне ожидаемые "успехи" от Зеленского и компании. Они просто забыли что в США не смотрели сереал Слуга народа.
показати весь коментар
26.09.2024 06:18 Відповісти
Кулеба с дерьмаком то екскортніц то мародерів , поназначали послами хй зна кого послами і в посольства це було спеціально зроблено та схвалено найпутужним.
показати весь коментар
26.09.2024 07:07 Відповісти
це ти до чого? це Маркарова "хй зна кого"? Підтримуєш слизьку очкасту крису і її недолугі вимоги? За Трампа хвилюєшся?
показати весь коментар
26.09.2024 13:02 Відповісти
Вокруг Зеленского куча плохих людей. Он сам в этом виноват. Сам принял их в службу. Значит плохой менеджер. Не знает с кем вести дела. Или у такх людей есть компромат на зеленского и шантажируют него. Прежде всего это Ермак. Предполагаю, что они по инициативе Ермака вместе обворовали помощь Украине запада. Зеленского надо убрать!
показати весь коментар
26.09.2024 07:08 Відповісти
це ти до чого? Тут про Маркарову. Вона людина Пороха. Була при ньому міністром фінансів? Не знав ?! Вона взагалі не дипломат, але має зв'язки в фінансових колах США, саме тому її призначили послом
показати весь коментар
26.09.2024 13:04 Відповісти
Дивно бачити стільки постів на підтримку зЕохвісу на, здавалося б, притомному ресурсі. Чи подолячі боти все заполонили? зЕленій сволоті в мордорі пишуть тонкий сценарій як посваритися з усім світом і на сам перед із США. Лохторату сценарій подобається...
показати весь коментар
26.09.2024 07:42 Відповісти
Це був свідомий навмисний хід щеленського, диверсія проти двопартійної підтримки України. Він не дурник, він ворог.
показати весь коментар
26.09.2024 08:40 Відповісти
Читаю коменти і стає сумно аж за край!
Справжня біда не в буратіні зеленому, а в тому що 73% просруть наше майбутне хоч на чолі з Зеленським, хоч зі трьохголовим змієм з головами Юльки, Пороха і Абристовича!
Бо держави немає, а є задрипаний саветський колгосп де крадуть всі, а правління все забирає собі, навіть те, що вдалося вкрасти мишам! Тільки пісні дуже гарні...
показати весь коментар
26.09.2024 08:48 Відповісти
не сси...повертайся..тебе не вистачає
показати весь коментар
26.09.2024 16:58 Відповісти
Буду неоригінальною: "Значит, хорошие сапоги! Надо брать!" (с)
Вибачаюсь за псячу - цитата!
показати весь коментар
26.09.2024 09:40 Відповісти
Срочно уволить - единственный шанс хоть как-то понизить скандал, в который Зеля сам влез по глупости!
показати весь коментар
26.09.2024 10:36 Відповісти
в чому саме скандал? в чому його сутність? до чого тут Маркарова? в чому її косяк?
показати весь коментар
26.09.2024 13:05 Відповісти
"на захід буцімто "навмисно не запросили жодного республіканця".
показати весь коментар
26.09.2024 14:23 Відповісти
блд..тільки невігласи не розуміють що не Зєля і не Маркарова придумали поїхати на той завод. Що програму перебування плунувала приймаюча сторона, адміністрація президента США...який є демократом з усіма наслідками якіи з цього слідують...Хто заважав республіканцям, запропонувати "свій" візит на "свій" завод в "своєму" штаті?! Та це не було зроблено тому що руда потвора вже чітко визначилась зі своїи баченням долі України і її народу, а республіканська партії просто приватизована цією потворою
показати весь коментар
26.09.2024 13:09 Відповісти
https://youtu.be/6aOSi7PwUWU?t=1738 ліцемірний євангеліст (с)
показати весь коментар
26.09.2024 13:36 Відповісти
до речі, всім хто танцює від радості що "зєлю макнули", рекомендую сьогоднішній ефір Портнікова, де він, до речі, пригадав що в 2016 Трамп так само "макнув" Пороха, який теж намагався залучити двопартійну підтримку України

https://www.youtube.com/watch?v=6aOSi7PwUWU
показати весь коментар
26.09.2024 16:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 