Спікер Палати представників Джонсон закликав Зеленського звільнити посла Маркарову: Республіканці втратили довіру

Спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити посла України у США Оксану Маркарову.

Про це йдеться у листі Джонсона, опублікованому на його сторінці в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі Джонсон згадує, що цього тижня Маркарова організувала захід, під час якого президент Зеленський відвідав завод у Скрентоні, де виробляють боєприпаси.

Спікер Палати представників зазначив, що завод розташований у "хиткому" штаті Пенсивальнія. Крім цього, він наголосив, що разом із Зеленським завод відвідав прихильник Камали Гарріс, губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джош Шапіро, а також інші демократи.

За словами Джонсона, на захід буцімто "навмисно не запросили жодного республіканця".

"Візит очевидно був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні. Її потрібно негайно зняти з посади", - йдеться у листі американського політика.

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Нагадаємо, що конгресмени-республіканці підозрюють президента України Володимира Зеленського у підтримці кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс та вимагають провести розслідування його візиту у супроводі демократів на завод в Пенсильванії.

23 вересня Зеленський в рамках візиту до США відвідав завод у Скрентоні, штат Пенсильванія. Разом із ним прибули й посадовці від Демократичної партії, як-от губернатор Джош Шапіро, сенатор Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт.

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