Спікер Палати представників Джонсон закликав Зеленського звільнити посла Маркарову: Республіканці втратили довіру
Спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити посла України у США Оксану Маркарову.
Про це йдеться у листі Джонсона, опублікованому на його сторінці в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
У листі Джонсон згадує, що цього тижня Маркарова організувала захід, під час якого президент Зеленський відвідав завод у Скрентоні, де виробляють боєприпаси.
Спікер Палати представників зазначив, що завод розташований у "хиткому" штаті Пенсивальнія. Крім цього, він наголосив, що разом із Зеленським завод відвідав прихильник Камали Гарріс, губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джош Шапіро, а також інші демократи.
За словами Джонсона, на захід буцімто "навмисно не запросили жодного республіканця".
"Візит очевидно був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні. Її потрібно негайно зняти з посади", - йдеться у листі американського політика.
Нагадаємо, що конгресмени-республіканці підозрюють президента України Володимира Зеленського у підтримці кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс та вимагають провести розслідування його візиту у супроводі демократів на завод в Пенсильванії.
23 вересня Зеленський в рамках візиту до США відвідав завод у Скрентоні, штат Пенсильванія. Разом із ним прибули й посадовці від Демократичної партії, як-от губернатор Джош Шапіро, сенатор Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт.
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Справжня біда не в буратіні зеленому, а в тому що 73% просруть наше майбутне хоч на чолі з Зеленським, хоч зі трьохголовим змієм з головами Юльки, Пороха і Абристовича!
Бо держави немає, а є задрипаний саветський колгосп де крадуть всі, а правління все забирає собі, навіть те, що вдалося вкрасти мишам! Тільки пісні дуже гарні...
Вибачаюсь за псячу - цитата!
https://www.youtube.com/watch?v=6aOSi7PwUWU