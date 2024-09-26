На Сумщині на кордоні з Курською областю росіяни зменшили кількість обстрілів, - Держприкордонслужба
У Сумській області на ділянках, де триває операція ЗСУ в Курській області, фіксується зменшення активності російських обстрілів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Так, він зазначив, що на ділянках, де ЗСУ проводять військову операцію в російській Курській області, прикордонники фіксують зменшення кількості обстрілів Сумщини, на решті територій обстріли тривають.
"У тих межах, де ЗСУ ведуть операцію в Курській області, можемо говорити про зменшення активності обстрілів. Але Сумська область має протяжність з країною-терористкою понад 500 км, і на інших ділянках ворог продовжує активно завдавати ударів", - розповів Демченко.
Крім того, речник ДПСУ зауважив, що Україна не має на меті захопити чужі території, а Курська операція лише дає можливість нарощувати оборонні можливості.
"Україна не прагне захопити чиїсь території, а це буфер, щоб Росія не здійснювала обстріли території України. На інших відтинках кордону в межах Сумщини ми також ведемо вогонь по тих законних цілях і по тих засобах, які ворог намагається застосовувати для ударів по нашій території. Але ми не фіксуємо накопичення сил для дій у відповідь ЗСУ", - додав Демченко.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступ на Курщині провели, щоб показати партнерам, на що ми здатні.
Також за даними ЗМІ Курщина є одним із елементів Плану перемоги України.
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