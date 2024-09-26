На Сумщині на кордоні з Курською областю росіяни зменшили кількість обстрілів, - Держприкордонслужба

У Сумській області на ділянках, де триває операція ЗСУ в Курській області, фіксується зменшення активності російських обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Так, він зазначив, що на ділянках, де ЗСУ проводять військову операцію в російській Курській області, прикордонники фіксують зменшення кількості обстрілів Сумщини, на решті територій обстріли тривають.

"У тих межах, де ЗСУ ведуть операцію в Курській області, можемо говорити про зменшення активності обстрілів. Але Сумська область має протяжність з країною-терористкою понад 500 км, і на інших ділянках ворог продовжує активно завдавати ударів", - розповів Демченко.

Також читайте: Операція ЗСУ в Курській області варта зусиль, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Крім того, речник ДПСУ зауважив, що Україна не має на меті захопити чужі території, а Курська операція лише дає можливість нарощувати оборонні можливості.

"Україна не прагне захопити чиїсь території, а це буфер, щоб Росія не здійснювала обстріли території України. На інших відтинках кордону в межах Сумщини ми також ведемо вогонь по тих законних цілях і по тих засобах, які ворог намагається застосовувати для ударів по нашій території. Але ми не фіксуємо накопичення сил для дій у відповідь ЗСУ", - додав Демченко.

Також дивіться: Окупанти минулої доби вбили людину на Сумщині, загалом зафіксовано 171 удар. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступ на Курщині провели, щоб показати партнерам, на що ми здатні.

Також за даними ЗМІ Курщина є одним із елементів Плану перемоги України.