МЗС Польщі: Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною

Складні питання спільної історії не скасовують підтримку євроінтеграції України Польщею, але тема ексгумації польських жертв в Україні негативно впливає на польсько-українські відносини, й цим користується Росія.

Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Польща використає головування в ЄС для тиску на Україну у питанні Волинської трагедії, написало 19 вересня з посиланням на анонімні джерела в МЗС польське видання Onet. У січні 2025 року Польща очолить Раду ЄС, що дозволить їй відігравати ключову роль у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

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"Невирішені історичні проблеми між нашими країнами не визначають нашу підтримку України, зокрема щодо вступу в ЄС, – запевнили в МЗС Польщі. – Але готовність до відкритої й чесної дискусії, заснованої на фактах, та до забезпечення гідного поховання усіх убитих – елемент ідентичності ЄС, членом якого Україна стане".

Без конкретних дій Києва такий односторонній підхід до спільної історії дедалі більше буде обтяжувати двосторонні відносини, вважають польські дипломати.

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"Питання пошуку та ексгумації польських жертв в Україні залишається нерозв'язаною проблемою. Вона має великий потенціал для негативного впливу на наші відносини, й цим користується Росія", – відповіли в МЗС Польщі.