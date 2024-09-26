МЗС Польщі: Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною
Складні питання спільної історії не скасовують підтримку євроінтеграції України Польщею, але тема ексгумації польських жертв в Україні негативно впливає на польсько-українські відносини, й цим користується Росія.
Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Польща використає головування в ЄС для тиску на Україну у питанні Волинської трагедії, написало 19 вересня з посиланням на анонімні джерела в МЗС польське видання Onet. У січні 2025 року Польща очолить Раду ЄС, що дозволить їй відігравати ключову роль у переговорах про вступ України до Євросоюзу.
"Невирішені історичні проблеми між нашими країнами не визначають нашу підтримку України, зокрема щодо вступу в ЄС, – запевнили в МЗС Польщі. – Але готовність до відкритої й чесної дискусії, заснованої на фактах, та до забезпечення гідного поховання усіх убитих – елемент ідентичності ЄС, членом якого Україна стане".
Без конкретних дій Києва такий односторонній підхід до спільної історії дедалі більше буде обтяжувати двосторонні відносини, вважають польські дипломати.
"Питання пошуку та ексгумації польських жертв в Україні залишається нерозв'язаною проблемою. Вона має великий потенціал для негативного впливу на наші відносини, й цим користується Росія", – відповіли в МЗС Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окупанти ляхи теж гріхів мають багато!