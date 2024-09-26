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МЗС Польщі: Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною

Президенти Володимир Зеленський та Анджей Дуда спільно вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії в Луцьку, 9 липня 2023

Складні питання спільної історії не скасовують підтримку євроінтеграції України Польщею, але тема ексгумації польських жертв в Україні негативно впливає на польсько-українські відносини, й цим користується Росія.

Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Польща використає головування в ЄС для тиску на Україну у питанні Волинської трагедії, написало 19 вересня з посиланням на анонімні джерела в МЗС польське видання Onet. У січні 2025 року Польща очолить Раду ЄС, що дозволить їй відігравати ключову роль у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

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"Невирішені історичні проблеми між нашими країнами не визначають нашу підтримку України, зокрема щодо вступу в ЄС, – запевнили в МЗС Польщі. – Але готовність до відкритої й чесної дискусії, заснованої на фактах, та до забезпечення гідного поховання усіх убитих – елемент ідентичності ЄС, членом якого Україна стане".

Без конкретних дій Києва такий односторонній підхід до спільної історії дедалі більше буде обтяжувати двосторонні відносини, вважають польські дипломати.

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"Питання пошуку та ексгумації польських жертв в Україні залишається нерозв'язаною проблемою. Вона має великий потенціал для негативного впливу на наші відносини, й цим користується Росія", – відповіли в МЗС Польщі.

Автор: 

МЗС Польщі (216) Волинська трагедія (134)


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Топ коментарі
+34
Вони реально не можуть заткнутися хоча б на час?
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26.09.2024 16:32
+28
О. Ось що наразі головне у поляків. А те що ***** кине на Варшаву ядерну бомбу то ху&ня.
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26.09.2024 16:32
+26
То було перекриття кодону мирними фермерами, тепер торпедується питання ексгумації "вбитих" 80 років назад. І все під час нашої війни за виживання. "Совпаденіе ? Не думаю"
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26.09.2024 16:37
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Не розумію, що мішає дати згоду полякам на ексгумацію своїх співвітчизниківзагиблих на Волині ?
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26.09.2024 17:24 Відповісти
А це ось прямо зараз треба, чи у поляка свербіть в одному місці?
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26.09.2024 17:33 Відповісти
А Ви поцікавтеся: вони вже шукали і нічого не знайшли
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26.09.2024 19:35 Відповісти
так якого х..я, ти блд , згадуєш ці події під час війни
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26.09.2024 18:20 Відповісти
А за "операцію Вісла", за "Павлокому" за польські табори для українців і постійні знущання польських окупантів над українцями ляхи пробачення нехочуть попросити ?!

Окупанти ляхи теж гріхів мають багато!
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26.09.2024 18:34 Відповісти
Біля Варшави " цивільний патруль " атакували хостел з українцями, грузинами, громадянами Азербайджану.
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26.09.2024 18:57 Відповісти
То якого дідька ви це питання саме зараз піднімаєте?!
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26.09.2024 18:59 Відповісти
Якби мали трошки розуму , або як кажуть " мали клепку в головв" то не носилися би в такий час з нею як з писаною торбою
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26.09.2024 19:21 Відповісти
в МЗС Польщі, гадаю, помиляються. Вони мали на увазі операція "Вісла"??
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26.09.2024 19:45 Відповісти
так само як і на відносини з польщею і не тільки з боку україни, ця палиця має два кінці, а може і більше
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26.09.2024 20:09 Відповісти
КУРВИ
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27.09.2024 02:36 Відповісти
Зараз якраз саме на часі підіймати питання 80 річної давнини, коли Україна зтікає кров'ю? Та що було за радянських часів було спровоковане радянської владою і сталіним. До чого тут
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27.09.2024 05:45 Відповісти
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