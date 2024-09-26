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Новини
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Нацполіція має доступ майже до 60 тисяч камер відеоспостереження. Їх планують об’єднати в одному центрі в МВС

Відеоспостереження

Наразі Нацполіція має доступ до майже 60 тисяч камер відеоспостереження, які розміщені на території України, а МВС постійно проводить перевірку працівників, які мають доступ до системи відеомоніторингу.

Про це у інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз можемо говорити лише про ті системи, які працюють у Нацполіції або у МВС. Перевірку проводять щоденно, і вона є вибірковою. Один раз на місяць є відповідні огляди, інформацію щодо яких надають керівництву регіональних підрозділів та особовому складу – з приводу незаконного використання або використання не за незалежністю тієї чи іншої інформації з систем відеоспостереження", - зазначив Тимченко.

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За його словами, усі співробітники, які отримують доступ до такої інформації, підписують зобов’язання про нерозголошення і є відповідальними за можливе поширення цієї інформації не для службової мети.

"Співробітник зі свого автоматизованого робочого місця, яке дає змогу зайти і перевірити, наприклад, будь-який автомобіль, залишає свій "слід". І ми завжди маємо можливість подивитися, хто саме і з яких причин переглядав рух того чи іншого транспортного засобу або тієї чи іншої особи", - пояснив він.

Заступник міністра нагадав, що станом на сьогодні Нацполіція має доступ до майже 60 тисяч камер відеоспостереження, які розміщені на території України.

"Усі ці камери розподілені у різних структурах і об’єднані у різні системи регіонального і місцевого рівнів. На найвищому рівні камери об’єднані інтеграційною платформою Національної поліції. У МВС планують об’єднати усі наявні рівні в один, який буде розміщений у міністерстві. До вказаної, верхньорівневої, платформи зможуть бути підʼєднані решта вже розгорнутих систем, що працюють тепер на території України", - поінформував Тимченко.

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За його даними, цих системах, що належать субʼєктам різних форм власності, наразі є понад 600.

Коментуючи побоювання експертів щодо того, що будь-яка надмірна концентрація інформації з відеокамер є загрозою, він пояснив, що МВС, як і фахівці з інформаційної безпеки, дотримується думки, що (у цьому питанні. — Ред.) має бути єдиний адміністратор.

"Тоді й адмініструвати легше, і легше визначити відповідального та впроваджувати єдині стандарти з інформаційної безпеки. Якщо стандартів немає, і якщо відповідальність розпорошена серед 600 адміністраторів наявних систем, то, звичайно, тоді вразливостей набагато більше. Тому законопроєктом про єдину систему відеомоніторингу і передбачено впровадження єдиної системи, яка має бути об’єднана у Міністерстві внутрішніх справ", - заявив заступник міністра.

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За його словами, МВС буде визначати права адміністраторів, терміни зберігання інформації, обсяги інформації, а також обов’язкове логування всіх доступів.

Він також запевнив, що МВС не використовуватиме програмне забезпечення з РФ або з країн, які підтримують Росію, під час розбудови системи відеомоніторингу.

"Ніхто однозначно не використовує програмне забезпечення та обладнання, яке виготовляють у РФ або має зв’язки з Росією. Так само ми не рекомендуємо послуговуватися ПЗ країн, які підтримують РФ. На сьогодні є достатньо продуктів від європейських, американських, українських виробників, якими можна послуговуватися, щоб розбудовувати ці системи", - зазначив він.

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Заступник міністра заявив, що є і інша сторона цього питання, яка полягає у тому, що Міністерство внутрішніх справ не є регулятором у цій сфері і тому не може забороняти використовувати певний програмний продукт.

За його словами, МВС вже звернулося до Кабінету Міністрів України за роз’ясненням щодо встановлення єдиного регулятора, який буде визначати, яке саме програмне забезпечення точно не можна використовувати або яке рекомендовано використовувати (у цьому питанні. — Ред.).

Автор: 

МВС (3503) відеонагляд (108) камера (106)


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Топ коментарі
+3
І посадять кілька тисяч своїх заброньованих лобурів і з чималою зарплатнею, щоб за тими камерами стежили.
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26.09.2024 18:09
+1
китайський Хіквіжн....
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26.09.2024 18:07
+1
Як у тюрмі буде!
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26.09.2024 18:09
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китайський Хіквіжн....
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26.09.2024 18:07 Відповісти
Як у тюрмі буде!
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26.09.2024 18:09 Відповісти
цифровой концлагерь
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26.09.2024 18:14 Відповісти
А потім до камер на телефонах під'єднаються.
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26.09.2024 18:44 Відповісти
І посадять кілька тисяч своїх заброньованих лобурів і з чималою зарплатнею, щоб за тими камерами стежили.
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26.09.2024 18:09 Відповісти
Ну не жінок же за монітори саджати!
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26.09.2024 18:11 Відповісти
Так, це дуже шкідливо для попереку і погіршує поставу!
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26.09.2024 18:13 Відповісти
Всьо правильно, ухилянти повинні бути на контролі))
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26.09.2024 18:12 Відповісти
разве они не объедены?
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26.09.2024 18:19 Відповісти
Сама трохи прийухіла..але, походу - вони хочуть об'єднати в мережу ВСІ камери. Типу - особисті придомові, у парках, церквах..тобто - пофігу, кому належать.
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26.09.2024 18:32 Відповісти
Так вот зачем столько ментов забронировали. 180к пялятся в мониторы (ну три смены же по закону , не больше 8 часов), 10к руководят ими, ещё 10к обрабатывают инфу, ещё 20к координируют, и подскажите, забыл что-то
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26.09.2024 18:31 Відповісти
Це все буде робити комп'ютерна система розпізнавання облич. А обслуга там не є великою.
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26.09.2024 18:52 Відповісти
Крадії і торгівці наркотою напряглись
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26.09.2024 20:20 Відповісти
100%
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26.09.2024 20:32 Відповісти
Об*єднають, щоб кацапським хакерам не розпорошуватись по мелочах.
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26.09.2024 19:22 Відповісти
дрібницях
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26.09.2024 20:08 Відповісти
Це не по європейські. Приватність життя - це вам не жарти. Максимум в аеропортах.
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26.09.2024 20:57 Відповісти
 
 