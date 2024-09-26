ЄС і США наближаються до згоди щодо $50 млрд для України з використанням російських активів, - Bloomberg

Сполучені Штати повідомили Європейському Cоюзу, що внесуть $20 млрд до пакету допомоги Україні, ініційованого G7, якщо блок змінить свій режим санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За даними журналістів, США планують у будь-якому разі брати участь у наданні кредиту, але масштаб їхньої участі буде залежати від того, чи ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій, аби мати більше гарантій того, що російські активи і надалі будуть залишатися замороженими.

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Штати нібито готові надати зі свого боку 20 млрд доларів із загальної суми, якщо такі зміни щодо санкційного режиму будуть внесені.

Якщо ж ЄС не вдасться цього зробити, США все одно долучаться, проте сума внеску буде меншою, повідомили журналістам обізнані співрозмовники.

Нагадаємо, йдеться фінансову допомогу на 50 млрд доларів, участь у наданні якої мають брати ЄС, США, Канада, Японія та Британія. Гасити кредит планують з використанням прибутків від 280 млрд заморожених активів РФ, більшість з яких перебувають у Європі.

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Нові 50 млрд від G7 стануть доповненням до вже існуючого пакету макрофінансової підтримки від ЄС на 50 млрд євро, які будуть виділятися поступово протягом 2024-2027 років та "прив’язані" до плану реформ.

Початково США і ЄС домовилися внести по 20 млрд, але згодом Вашингтон почав просити Євросоюз про запобіжники, які дадуть більшу прогнозованість надходження прибутків від російських активів, оскільки зараз санкції ЄС потребують перегляду і продовження кожні пів року.