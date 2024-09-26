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Білий дім про вимогу республіканців розслідувати візит Зеленського на завод: Два місяці тому був схожий захід з губернатором-республіканцем

Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що у візиті президента Володимира Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії, що є ключовим штатом на виборах, немає нічого надзвичайного, і закликала республіканців відмовитись від вимоги провести розслідування через нібито політичність такого візиту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Речниця зауважила на брифінгу у четвер, що українська сторона звернулись із проханням відвідати завод, де працевлаштовані американські працівники, та назвала це звичайним запитом від українців під час війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмени-республіканці вважають візит Зеленського на завод у Пенсильванії агітацією за Гарріс та вимагають розслідування

Також вона нагадала про схожий візит президента Зеленського два місяці тому в Юті.

"Лише два місяці тому президент Зеленський відвідав штат Юта і провів дуже схожий захід з губернатором-республіканцем. На тому заході були присутні представники Республіканської партії, і не було жодної вимоги провести розслідування. Тому ми закликаємо республіканців у Палаті представників відмовитися від цього", – сказала речниця Білого дому.

Нагадаємо, республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Вони вважають, що своїм візитом Зеленський підтримав демократів перед виборами у листопаді і таким чином втрутився у вибори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із сенаторами від Республіканської та Демократичної партій, щоб обговорити пункти Плану перемоги. ФОТОрепортаж

Голова Наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер заявив, що комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами через візит українського президента на завод у Пенсильванії.

Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23954) Конгрес США (1230) Жан-П’єр Карін (69)


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все логічно парирували.
Хоча, в Палаті привід буде поговорити, навіть якийсь комітет винесе постанову про черговий імпічмент Байдену, але його Джонсон традиційно наввіть на голосування не поставить
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26.09.2024 21:56 Відповісти
То вимога не республиканцев, а трампистов по наводке кремлядей.
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26.09.2024 21:59 Відповісти
Карін Жан-П'єр - це вона, а Еріх Марія Ремарк - це він.
Постараюся не переплутати.
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26.09.2024 22:16 Відповісти
а Жан-П'єр Папен це футболіст
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26.09.2024 22:56 Відповісти
Хм...спробуйте нагуглити "Зеленський відвідав штат Юта"...будете здивовані
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26.09.2024 22:59 Відповісти
https://utahnewsdispatch.com/2024/07/12/come-to-ukraine-see-our-struggle-zelenskyy-tells-governors/
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26.09.2024 23:02 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/07/13/7190140/ Зеленский попросил губернаторов США сотрудничать с украинскими областями

Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.

В США 50 губернаторов, и они представляют две основные партии:
Республиканская партия (GOP): 26 губернаторов.
Демократическая партия: 24 губернатора.

Зеленский отметил потребности Украины в бомбоубежищах для учебных заведений, а также в ПВО и генерации электричества и призвал губернаторов американских штатов к развитию регионального сотрудничества с украинскими областями.

Вроде встречался на официальном собрании, просил демократов и республиканцев

"украинская сторона обратились с просьбой посетить завод, где трудоустроены американские работники"
мы только выбрали штат

Могли бы выбрать республиканский Арканзас, https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf он больше всех получил денег 2.9млрд
по программам USAI и восстановление складов
Пенсильвания на 2м месте - 2млрд
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27.09.2024 00:44 Відповісти
 
 