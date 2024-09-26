Росія не переможе у цій війні, Україна переможе, - Байден
Президент США Джо Байден на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Байден нагадав, що учора мав зустріч з Володимиром Зеленським, який попередньо поділився із ним планом перемоги у війні. Цей план, зазначив Байден, обговорять на зустрічі і сьогодні.
Президент США ніяк не оцінив цей план, але сказав, що у цьому зв’язку бачить два моменти.
"Прямо зараз ми повинні посилити позиції України в цій битві. І саме тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярда доларів", – сказав він.
"По-друге, ми дивимося вперед, щоб допомогти Україні досягти успіху в довгостроковій перспективі", – додав президент США.
Він зауважив, що слід підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО та продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення демократії.
"Ми повинні забезпечити Україні достатній потенціал для захисту від майбутньої російської агресії. Тому я пишаюся тими кроками, які ми зробили в нашому партнерстві на цих фронтах", – сказав Байден, згадавши про підписання безпекових договорів з понад 20 країнами.
"Таким чином, обома цими діями ми даємо зрозуміти, що ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому, і нам є що обговорити. Ці два елементи мають вирішальне значення для того, як закінчиться ця війна. Дозвольте мені бути відвертим, Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Україна переможе, і ми будемо продовжувати стояти поруч з вами", – сказав Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським.
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Америка снова поможет
Что бы мы все делали без этой финансовой помощи?
Страшно даже подумать
Про военную помощь вообще молчу
Если бы не США
Нас бы уже не было
А в Киеве бы уже висел российский триколор
очень грамотная аргументация.
Отсюда не происходило реформирование нашего общества и приход к власти безграмотных, неумеющих работать,до мозга костей с совковыми мышлением исполнителей.Но рф не получала поставленной задачи,а подписание харьковских соглашений- стали прямым путём к военным действиям с её стороны.ВЫБОРЫ 2019г. показал на срез нашего общества.Как итог - новое руководство страны(в основном Зеленский) открыло двери настеж для рф для полномасштабного вооруженного вторжения в 2022г.
Но я не могу изменить мозги 73% голосовавших за Зеленского
Мои соседки и сегодня называют его великим лидером современности
Которому все мешают
Посмотрим - ШО ТАМ ВЫБЕРУТ АМЕРИКАНЦЫ!
Для меня Дональд и Володя - как близнецы
Легко могу представить пару Зеленский - Трамп
Играющими х....ем на рояле...
Так що, хай США виправляють свої помилки.
Деда Джо нужно оставить на второй срок хотя бы в качестве вице-президента США !
Политик с огромным опытом
Человек порядочный
Но мне кажется, он очень постарел
И эта ноша - быть у руля - уже не для него
Вовремя уйти,не цепляться за власть - это очень важно
Это мало кому дано
Байден показал ,что и в этом он - УНИКАЛЕН
Он интересы США поставил выше личных интересов
Вы обратили внимание, что Джо Байден в последние месяцы своей каденции почти каждую неделю подписывает решения о выделении огромных траншей на миллиарды долларов для помощи Украине.
В обще сложности за 2,5 года Украина получила от США помощь в объеме около 100 миллиардов долларов.
Астрономическая цифра:
наглядный пример для сравнения:
Польша за все последние 35 лет получила от США помощь в размере 52 миллиарда долларов.
Ого! Виявляється, поціновувачі творчості Ван Гога є навіть у такому середовищі.
...А я гадав, що в цьому житті мене вже ніщо не здивує...
Мені вже лячно!
Всі дочитали до цього місця?
Майже по всіх своїх обіцянках та зобов'язаннях щодо боротьби з корупцією ЗЄ наїбав або збрехав.
Ура, молодець Зеленський, змусив Байдена сказати ЦЕ!
Дяка, що підписали 5.5млрд PDA 2024, та вони не згоріли.
Ще є питання, хто та коли буде підписувати 5.8млрд PDA 2022-2023 років.
З 26 квітня 2024, після прийняття допомоги по 25 вересня 2024 - надано 2.9млрд PDA, або 595млн в місяць
Чому не використали всі кошти, та надається малими пакетами, було пояснення "склади пусті"
Надавши 375млн, та маючи намір використати 5.5млрд до кінця каденції до 20 січня 2025 року, в середньому виходить 1468млн в місяць.
Що майже в 2.5 рази більше, в порівнянні з 595млн, та "пустими складами"
Щось змінилось в підході адміністрації до України, в останні тижні
з підхода 5 місяців "склади пусті", до "повні" з запасом в 2.5рази до кінця каденції
П.С - смішно правда?) Скільки вже таких моментів для вашої "радості" було? Вас бачу нічого не вчить, як і втоачена надія що тупих навчив чогось 2019 рік!!!
в 48 годин фашистська росія повинна почати вивід своїх війсь та завезеного населення з території України.
якщо цього не станеться США надають Україні бронетехніку, Хаймарс, артилерію в тієї кількості, котру просить Україна, "томогавк", балістику і дають дозвіл Україні атакувати територію Фашистської росії, пілоти ПС США, разом з F-16, перекидаються в Україну та починають бойові дії.
расєюшка труслива по суті своєї.
https://www.youtube.com/watch?v=ZNf_8M4YEw0