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Росія не переможе у цій війні, Україна переможе, - Байден

Джо Байден

Президент США Джо Байден на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Байден нагадав, що учора мав зустріч з Володимиром Зеленським, який попередньо поділився із ним планом перемоги у війні. Цей план, зазначив Байден, обговорять на зустрічі і сьогодні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден і Зеленський розпочали переговори у Білому домі. ФОТО

Президент США ніяк не оцінив цей план, але сказав, що у цьому зв’язку бачить два моменти.

"Прямо зараз ми повинні посилити позиції України в цій битві. І саме тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярда доларів", – сказав він.

"По-друге, ми дивимося вперед, щоб допомогти Україні досягти успіху в довгостроковій перспективі", – додав президент США.

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Він зауважив, що слід підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО та продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення демократії.

"Ми повинні забезпечити Україні достатній потенціал для захисту від майбутньої російської агресії. Тому я пишаюся тими кроками, які ми зробили в нашому партнерстві на цих фронтах", – сказав Байден, згадавши про підписання безпекових договорів з понад 20 країнами.

"Таким чином, обома цими діями ми даємо зрозуміти, що ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому, і нам є що обговорити. Ці два елементи мають вирішальне значення для того, як закінчиться ця війна. Дозвольте мені бути відвертим, Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Україна переможе, і ми будемо продовжувати стояти поруч з вами", – сказав Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським.

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23954)


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Топ коментарі
+19
А вот трампону сейчас обидно стало.
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26.09.2024 22:38
+18
То есть украинским бюджетникам и пенсионерам
Америка снова поможет
Что бы мы все делали без этой финансовой помощи?
Страшно даже подумать
Про военную помощь вообще молчу
Если бы не США
Нас бы уже не было
А в Киеве бы уже висел российский триколор
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26.09.2024 22:37
+16
Він зауважив, що слід підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО та продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення демократії.

Всі дочитали до цього місця?
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26.09.2024 22:45
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26.09.2024 22:36 Відповісти
Так кректненько після візиту Блинкена до ЗЕ та бесіди з Бутосовим й не тільки ... План зустрічі президентів на полях сесії ООН плавно перейшов до офіціальної у Білому Домі? Ну де тепер набратися злості Трампу - звідки діду взяти сил , щоби витримати цей штрих агітації за Гарріс?
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26.09.2024 23:30 Відповісти
Харрис буде президентом 100500 відсотків! про це є в Сімпсонах, а Сімпсони жодного разу не помилялися
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27.09.2024 00:10 Відповісти
Главное чтобы вы выдержали еще 4 года войны. А американцам агитация от Зеленского по барабану.
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27.09.2024 00:44 Відповісти
А с Трампом мир за день - ага расчехлился -3,14дарашка великая, сама Гитлера парабола блд ...
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27.09.2024 02:07 Відповісти
То есть украинским бюджетникам и пенсионерам
Америка снова поможет
Что бы мы все делали без этой финансовой помощи?
Страшно даже подумать
Про военную помощь вообще молчу
Если бы не США
Нас бы уже не было
А в Киеве бы уже висел российский триколор
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26.09.2024 22:37 Відповісти
Якбм не США,триколор був би ще в 2004 і в 2014
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27.09.2024 00:00 Відповісти
Если бы вы 2019 выбрали нормального президента то войны вообще бы не было.
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27.09.2024 00:45 Відповісти
Не факт. Путин хотел завоевать Украину ещё когда пришёл к власти. А особенно поехал на этой теме мозгами после второго Майдана. Так что никакой даже самый идеальный президент Украины не смог бы избежать этой большой войны.
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27.09.2024 01:00 Відповісти
Респект пани Людмиле за абсолютно точное и глубокое суждение:

очень грамотная аргументация.
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28.09.2024 02:49 Відповісти
думаєш наступного нормального виберуть? ха-ха один шапки знімає другий штани
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27.09.2024 04:33 Відповісти
Наступний скоріш за все буде Залужний. Як він тебе? Українському народу до вподоби
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27.09.2024 09:36 Відповісти
Війна була з 14го .
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27.09.2024 08:45 Відповісти
Война может быть была,но она явно была б другой.РФ с 1992г начала осуществлять свой план, поставить Украину в свою зависимость.И в большенстве(более 90%) население этого не замечало и даже неосознано помогало ей в этом.
Отсюда не происходило реформирование нашего общества и приход к власти безграмотных, неумеющих работать,до мозга костей с совковыми мышлением исполнителей.Но рф не получала поставленной задачи,а подписание харьковских соглашений- стали прямым путём к военным действиям с её стороны.ВЫБОРЫ 2019г. показал на срез нашего общества.Как итог - новое руководство страны(в основном Зеленский) открыло двери настеж для рф для полномасштабного вооруженного вторжения в 2022г.
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27.09.2024 10:09 Відповісти
Да!!!!!
Но я не могу изменить мозги 73% голосовавших за Зеленского
Мои соседки и сегодня называют его великим лидером современности
Которому все мешают
Посмотрим - ШО ТАМ ВЫБЕРУТ АМЕРИКАНЦЫ!
Для меня Дональд и Володя - как близнецы
Легко могу представить пару Зеленский - Трамп
Играющими х....ем на рояле...
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27.09.2024 11:33 Відповісти
Війни і близько б не було якби "рудий ублюдок" залишив ЗСУ хоч парочку боєголовок ТЯЗ
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27.09.2024 13:25 Відповісти
Якщо б США не роззброїла свого часу Україну, то і війни б не було.

Так що, хай США виправляють свої помилки.
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27.09.2024 09:56 Відповісти
Позвольте мне быть откровенным, Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с вами", - сказал Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским. Источник:

Деда Джо нужно оставить на второй срок хотя бы в качестве вице-президента США !
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27.09.2024 12:05 Відповісти
Мне нравится ваша вера в Байдена
Политик с огромным опытом
Человек порядочный
Но мне кажется, он очень постарел
И эта ноша - быть у руля - уже не для него
Вовремя уйти,не цепляться за власть - это очень важно
Это мало кому дано
Байден показал ,что и в этом он - УНИКАЛЕН
Он интересы США поставил выше личных интересов
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27.09.2024 14:24 Відповісти
Да, старик Байден достойно себя повёл в этой избирательной кампании.

Вы обратили внимание, что Джо Байден в последние месяцы своей каденции почти каждую неделю подписывает решения о выделении огромных траншей на миллиарды долларов для помощи Украине.

В обще сложности за 2,5 года Украина получила от США помощь в объеме около 100 миллиардов долларов.

Астрономическая цифра:

наглядный пример для сравнения:

Польша за все последние 35 лет получила от США помощь в размере 52 миллиарда долларов.
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28.09.2024 02:46 Відповісти
А вот трампону сейчас обидно стало.
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26.09.2024 22:38 Відповісти
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26.09.2024 22:40 Відповісти

Ого! Виявляється, поціновувачі творчості Ван Гога є навіть у такому середовищі.
...А я гадав, що в цьому житті мене вже ніщо не здивує...
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26.09.2024 23:21 Відповісти
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27.09.2024 09:01 Відповісти
Старий пішов у рознос, ховайтесь болотяні вилупки!
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26.09.2024 22:38 Відповісти
ну, трамподрочери секонди фірсти і проче біосміття, ваш вихід.. скільки ви тут нили про те, що Байден не хоче перемоги України? ось тепер він це сказав відверто. а тепер співставте з тим, що наговорив за ці дні ваш ідол Рудий Чубчик.
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26.09.2024 22:44 Відповісти
Хе-хе... От як зараз Вєдана вискочить... та як почне зносити підлогу мозку форумчанам своїм каламутним потоком свідомості...
Мені вже лячно!
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26.09.2024 23:24 Відповісти
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27.09.2024 07:11 Відповісти
Ну всьо, можна виходити на вулицю підкидати шапки вгору і кричати "перемога!"
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26.09.2024 23:39 Відповісти
та до перемоги ще далеко... і її взагалі не буде, коли до влади будуть приходити такі персонажі як Трамп, Вітя Орбан, Марі Ле Пен і їм подібні ізоляціоністи Чемберлени.
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27.09.2024 07:10 Відповісти
ето кахда абєщал Байден Донбас і Луганськ ху йлу? какіє ваши даказатєльства?
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27.09.2024 07:07 Відповісти
Трамп не оцінив, істинно найкращий продавець виторгував би значно більше допомоги
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27.09.2024 01:13 Відповісти
Він зауважив, що слід підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО та продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення демократії.

Всі дочитали до цього місця?
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26.09.2024 22:45 Відповісти
👍
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26.09.2024 23:21 Відповісти
Вони не читають,бо наразі було тут,що США ні разу не говорили про Перемогу України. А виходить говорили і про Перемогу України і про корупцію і про демократію. Усе буде Україна
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26.09.2024 23:35 Відповісти
У мене лиш одне питання - а ці реформи починалися? Поки що спостерігаємо зворотній процес. Ознак демократії стає все менше й менше (ok, можливо під час війни це необхідно), але як пояснити наприклад надану корупціонерам можливість банально відкупитися від "правосуддя"?
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27.09.2024 09:37 Відповісти
Походу у Госдепа ті ж питання.
Майже по всіх своїх обіцянках та зобов'язаннях щодо боротьби з корупцією ЗЄ наїбав або збрехав.
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27.09.2024 10:03 Відповісти
А Трампон недобитый сказал что Украины уже нету.
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26.09.2024 23:02 Відповісти
Ніт ,то трамп з моргу вещав ...
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26.09.2024 23:22 Відповісти
Пердоможе хіба що.
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26.09.2024 23:27 Відповісти
хто заважав дати у22му все вдостатній кількості
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26.09.2024 23:32 Відповісти
триндіти він мастак. М'яко стеле, да жорстко спати
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26.09.2024 23:39 Відповісти
"Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Україна переможе"

Ура, молодець Зеленський, змусив Байдена сказати ЦЕ!
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26.09.2024 23:43 Відповісти
ого упоротость зеослом-оманским, готуйся на травневі до шашликів)
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27.09.2024 09:34 Відповісти
...якщо дадуть Україні перемогти, а не оце от усьо...
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27.09.2024 06:02 Відповісти
Нарешті вимовили слово, котре 2 рази прописано в законі про допомогу Україні від 26 квітня 2024.

Дяка, що підписали 5.5млрд PDA 2024, та вони не згоріли.
Ще є питання, хто та коли буде підписувати 5.8млрд PDA 2022-2023 років.

З 26 квітня 2024, після прийняття допомоги по 25 вересня 2024 - надано 2.9млрд PDA, або 595млн в місяць
Чому не використали всі кошти, та надається малими пакетами, було пояснення "склади пусті"

Надавши 375млн, та маючи намір використати 5.5млрд до кінця каденції до 20 січня 2025 року, в середньому виходить 1468млн в місяць.
Що майже в 2.5 рази більше, в порівнянні з 595млн, та "пустими складами"

Щось змінилось в підході адміністрації до України, в останні тижні
з підхода 5 місяців "склади пусті", до "повні" з запасом в 2.5рази до кінця каденції
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27.09.2024 08:56 Відповісти
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27.09.2024 09:03 Відповісти
Читаєш коменти) і просто смішно.... Де вас таких персонажів понабиралось стільки? Невже слова практично списаного пенсіонера вас до ерекції довели?) Клоуни ви тупуваті, в США не монобільшість, тож списаний дідуган може говорити що хоче, йому і так байдуже... А ви полоумні тішитесь як наш яйценосний дигрод на цій фото....
П.С - смішно правда?) Скільки вже таких моментів для вашої "радості" було? Вас бачу нічого не вчить, як і втоачена надія що тупих навчив чогось 2019 рік!!!
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27.09.2024 09:11 Відповісти
Ну і як вишенька на торті)))... "ДО ОСТАННЬОГО ЗА НУ ВИ ЗРОЗУМІЛИ.....!!!!!"
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27.09.2024 09:13 Відповісти
Якщо США за справедливість у Світі, то чого варто США надати Фашистської росії ультиматум, наприклад:

в 48 годин фашистська росія повинна почати вивід своїх війсь та завезеного населення з території України.

якщо цього не станеться США надають Україні бронетехніку, Хаймарс, артилерію в тієї кількості, котру просить Україна, "томогавк", балістику і дають дозвіл Україні атакувати територію Фашистської росії, пілоти ПС США, разом з F-16, перекидаються в Україну та починають бойові дії.

расєюшка труслива по суті своєї.
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27.09.2024 10:04 Відповісти
Коли це правда про Маркарову, то її необхідно зразу звільняти і на допит Контррозвідки:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNf_8M4YEw0
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27.09.2024 10:21 Відповісти
 
 