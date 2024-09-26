Зеленський представив пункти Плану перемоги двопартійній делегації Палати представників. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти Плану перемоги.

Про це очільник держави розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Представив ключові пункти Плану перемоги, який здатен посилити нас на шляху до миру", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що "ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни". Тож потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України.

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Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, захист української енергетичної інфраструктури, яка зазнає атак з боку російських військ та підготовку до зимового періоду.

Зеленський також відзначив важливу роль США у підтримці України.

"Свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів. Дякую за підтримку України з боку Америки, яка рятує життя наших людей і допомагає захистити нашу незалежність і свободу", - йдеться у повідомленні.

У межах свого візиту до США Зеленський також провів зустріч із представниками Сенату США від Республіканської та Демократичної партій для обговорення Плану перемоги.

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