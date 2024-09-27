Рішення дозволити Україні бити вглиб РФ не змінить хід війни, але становитиме серйозні ризики для США і Європи, - NYT

Американські розвідувальні спецслужби вважають, що Росія, швидше за все, відповість більшою силою на дії США та їхніх партнерів, якщо вони погодяться надати Україні дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії, що постачаються США, Великобританією та Францією, для ударів углиб РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на американських офіційних осіб.

Зазначається, що оцінка розвідки, про яку раніше не повідомлялося, також применшує вплив, який ракети великої дальності матимуть на перебіг війни, оскільки Україна наразі має обмежену кількість зброї, і "незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, її зможуть озброювати партнери".

Байдену складно ухвалити рішення

Оцінка також висвітлює потенційні ризики від ухваленого рішення.

За даними NYT, отримані дані частково пояснюють, чому президенту США Джо Байдену було так важко ухвалити це рішення.

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Американські посадовці заявили, що поки залишається незрозумілим, який вердикт винесе лідер США.

Критики Байдена і його радників кажуть, що їх занадто легко залякати ворожою риторикою Путіна, і що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців поставив їх у невигідне становище на полі бою.

Прихильники підходу Білого дому навпаки вважають, що Байден був значною мірою успішним у запобіганні ескалації.

Оцінка розвідки США про ймовірні ризики

Одним з основних ризиків є потенційна відповідь Росії, аж до можливих атак на американські та європейські об'єкти, а також акти саботажу в Європі.

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Американські офіційні особи заявляють, що російське ГРУ несе відповідальність за більшість диверсій в Європі, які відбулися до цього часу.

За їхніми словами, якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання західних ракет по території Росії, росіяни продовжуватимуть робити це приховано, а не здійснюватимуть відкриті атаки на американські та європейські об'єкти й бази, аби уникнути відкритої конфронтації із Заходом.

Деякі з головних радників Байдена вважають, що Путін, ймовірно, відповість смертоносною силою, якщо рішення буде ухвалено.

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Докорінно не змінить хід війни

Ті американські військові й представники Білого дому, які підтримують використання українцями західних ракет для ударів вглиб Росії, кажуть, що це дозволить уражати більш віддалені російські бази й склади боєприпасів, що, своєю чергою, ускладнить постачання країни-агресорки і потенційно допоможе українцям зупинити російський наступ.

Вони кажуть, що це також продемонструвало б сильну підтримку України з боку Заходу в момент невизначеності щодо її перспектив на полі бою.

Але у своїх оцінках американські розвідувальні служби висловлюють сумнів у тому, що навіть якщо українцям дозволять використовувати ракети дальнього радіусу дії, у них їх буде достатньо, щоб докорінно змінити хід війни.

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Крім того, після перших ударів, за їхніми словами, РФ, швидше за все, перемістить склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та інші життєво важливі об'єкти з поля бою за межі досяжності ракет.

За вказівкою Байдена, американські військові могли б надати українцям більше ATACMS. Але, за словами офіційних осіб, країна має обмежену кількість цих ракет і повинна мати резерв для власних потенційних потреб.