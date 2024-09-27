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Новини
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Рішення дозволити Україні бити вглиб РФ не змінить хід війни, але становитиме серйозні ризики для США і Європи, - NYT

Розвідка США попередила про ризики зняття обмежень на удари України по території РФ

Американські розвідувальні спецслужби вважають, що Росія, швидше за все, відповість більшою силою на дії США та їхніх партнерів, якщо вони погодяться надати Україні дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії, що постачаються США, Великобританією та Францією, для ударів углиб РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на американських офіційних осіб.

Зазначається, що оцінка розвідки, про яку раніше не повідомлялося, також применшує вплив, який ракети великої дальності матимуть на перебіг війни, оскільки Україна наразі має обмежену кількість зброї, і "незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, її зможуть озброювати партнери".

Байдену складно ухвалити рішення

Оцінка також висвітлює потенційні ризики від ухваленого рішення.

За даними NYT, отримані дані частково пояснюють, чому президенту США Джо Байдену було так важко ухвалити це рішення.

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Американські посадовці заявили, що поки залишається незрозумілим, який вердикт винесе лідер США.

Критики Байдена і його радників кажуть, що їх занадто легко залякати ворожою риторикою Путіна, і що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців поставив їх у невигідне становище на полі бою.

Прихильники підходу Білого дому навпаки вважають, що Байден був значною мірою успішним у запобіганні ескалації.

Оцінка розвідки США про ймовірні ризики

Одним з основних ризиків є потенційна відповідь Росії, аж до можливих атак на американські та європейські об'єкти, а також акти саботажу в Європі.

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Американські офіційні особи заявляють, що російське ГРУ несе відповідальність за більшість диверсій в Європі, які відбулися до цього часу.

За їхніми словами, якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання західних ракет по території Росії, росіяни продовжуватимуть робити це приховано, а не здійснюватимуть відкриті атаки на американські та європейські об'єкти й бази, аби уникнути відкритої конфронтації із Заходом.

Деякі з головних радників Байдена вважають, що Путін, ймовірно, відповість смертоносною силою, якщо рішення буде ухвалено.

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Докорінно не змінить хід війни

Ті американські військові й представники Білого дому, які підтримують використання українцями західних ракет для ударів вглиб Росії, кажуть, що це дозволить уражати більш віддалені російські бази й склади боєприпасів, що, своєю чергою, ускладнить постачання країни-агресорки і потенційно допоможе українцям зупинити російський наступ.

Вони кажуть, що це також продемонструвало б сильну підтримку України з боку Заходу в момент невизначеності щодо її перспектив на полі бою.

Але у своїх оцінках американські розвідувальні служби висловлюють сумнів у тому, що навіть якщо українцям дозволять використовувати ракети дальнього радіусу дії, у них їх буде достатньо, щоб докорінно змінити хід війни.

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Крім того, після перших ударів, за їхніми словами, РФ, швидше за все, перемістить склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та інші життєво важливі об'єкти з поля бою за межі досяжності ракет.

За вказівкою Байдена, американські військові могли б надати українцям більше ATACMS. Але, за словами офіційних осіб, країна має обмежену кількість цих ракет і повинна мати резерв для власних потенційних потреб.

Автор: 

зброя (7472) ракети (4029) США (23032) зовнішня розвідка (468)


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Топ коментарі
+34
БРЕХНЯ та небажання завершити війну перемогою України.
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27.09.2024 10:06
+20
Той, хто хоче - знаходить можливості.
Той, хто не хоче - знаходить причину.
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27.09.2024 10:07
+20
Про "небажання" в першу чергу треба питати в "найвеличнішого і найпотужнішого", а не в США. Про розмінування Чонгару і лінії розмежування на Сході чомусь вже всі забули, а саме воно призвело до захоплення Півдня і смерті тисяч людей... Це не державна зрада?
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27.09.2024 10:14
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Черговий гівновкид від NYT.
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27.09.2024 10:36 Відповісти
Це очевидно. Буде теж саме, що з Хаймарсами, ще однією "панацеєю". Рашисти просто розсередили свої склади з БК і перенесли їх далі від лінії зіткнення.
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27.09.2024 10:36 Відповісти
це "очевидно" тільки куколдам з НТ та таким саме куколдам в Пентагоні.
Хаймарси знесли під майже під нуль радянські запаси БК, після цього рашка почала працювати виключно з тим що виробляла сама та бомжувала в Пухляша. І ніколи з того часу русня не досягала такої щільності вогню на ЛБЗ.
Але восени 22 ][уйлуша почав лякати куколдів ядеркою і тому жодного нового Хаймарса нам більше не поставили, а всю нову зброю як літаки теж дають по чайній ложці і з обмеженнями як ракети.
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27.09.2024 11:14 Відповісти
Пішли вкиди від "неназваних офіційних осіб". Як це все осточортіло.
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27.09.2024 10:37 Відповісти
Вони й досі бояться якоїсь "сили рашистов"!!! ПЗДЦ. Та немає у їх вже нічого крім ЯЗ.
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27.09.2024 10:41 Відповісти
Повністю з тобою згоден! Яка там, нах, «сила рашистів»! Немає ніякої сили! А те, що ми відступаємо по всій лінії фронту - так це все брехня і ФСБшне ІПСО! І ракет у них залишився мізер. А те, що з кожним місяцем летить все більше і більше - так то все дезінформація, то в нашому Генштабі рахувати не вміють.
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27.09.2024 12:21 Відповісти
Не смерди лаптями.
М'ясними атаками повільне просування рашистів то не сила проти військової машини країн блоку НАТО.
Ракет більше ніж у 2022 році не летить.
Донецьку обл., й досі захопити не можуть з усіма їх ресурсами й фінансами та кількістю рабо-населення...... де там та "сила"..... якби вони (рашисти) воювали з країною приблизно ріаною , хочаб на 80% з їми по ресурсам то здулась би їх "сила" за трі дня.
Так що не треба тут ці страшилкі розповідати про "сільную, фтарую армію міра"..... ти ще напиши що "єсліб захатєлі то КієвЗаТріДня"🤣🤣🤣
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27.09.2024 14:34 Відповісти
Та ти не нервуй головне. Я ж на твоїй хвилі.
Щодо ракет Генштаб бреше. 100% інфа. І щодо просування в Донецькій обл., Дипстейт бреше. І щодо Харківської бреше, і щодо Луганської.
Я ось тільки не зрозумів, до чого тут «якби вони (рашисти) воювали з країною приблизно рівною»? Просто пофантазувати? Ну давай. Якби війська з созведия «Альфа-Центаври» воювали б проти військ «Кассіопеї», то хто переміг би? За «три дні» впоралися б? Ну, «якби захотіли»?
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27.09.2024 16:31 Відповісти
З чого б я нервував, ти реально гадаєш дурня написана у інтернеті може мене вивести з рівноваги? Ти помиляєшся.
Засрашка Це не сила! Просування не показник сили , тим більше таке повільне як у рашистов. Україна у Курський обл., просунулась за тиждень більше ніж рашисти за півроку.
"Друга Армія" у світі й досі не захопила Донецьку й Луганську області у країни в декілька разів меншої за їх ЗА УСІМА ПОКАЗНИКАМИ (окрім кількості нелюдей-дегенаратів нашваберних).
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27.09.2024 17:28 Відповісти
Ризики для Заходу - на Украіну пох
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27.09.2024 10:43 Відповісти
Це потрібно було сказать англічанам в 1940-45 роках щоб вони не били вглиб Німеччини.
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27.09.2024 10:43 Відповісти
очікувано, бо так працює західна демократична система. А що було б якби ерефія напала на члена НАТО, невже теж соплі жували.
Але як би там не було дозвіл Україна отримає. Як завжди з запізненням
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27.09.2024 10:43 Відповісти
Я як і багато хто ,напевно, вже не можуть чути, читати про "можна -неможна, дати-не дати, любить-не любить".
Скільки можна гадати на квітці ???!!!
Україні, ракети як повітря необхідні. Пох , що там дадуть або ні. Своє треба виробляти в розмірах більших ніж Московія і тоді війна зупиниться. Невже то не зрозуміло? Мобілізувати в країні ВСЕ для досягнення мети. Думки про то що ще рік і якось буде', ведуть до поразки, бо поразка саме і буде'. Я просто ах@єваю від імотентності уряду і влади в Україні вирішити цю таку зрозумілу проблему.
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27.09.2024 10:45 Відповісти
Країни зі своїх податків роблять технологічну зброю. Це їх здобутки, їх сумлінна робота держ. службовців.
На яких покладені певна відповідальність перед своїми платниками податків.
І тільки їх платники щось можуть вимагати.
Тому всім нам треба вчитися відповідальності за свої дії, а не за чужі досягнення виправляти свої помилки.
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27.09.2024 10:55 Відповісти
куди вже "більше", довбойоби?
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27.09.2024 11:01 Відповісти
Чомусь українці зациклились на подарованих ракетах, замість того, щоб виробляти свої, за які звітувати не потрібно не перед ким. Де власні ракети? Зєля саботує? То може повернем скасовану Конституцію, а скасуєм це брехливе "неначасі"?
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27.09.2024 11:21 Відповісти
Так ти теж зациклився , але вже на своїх ( українських ) ракетах . Досить вже на них молитись Вано . Ну який толк - з пустої балаканини . ?
Ти ж розумієш що в нас їх ніколи не буде - в достатній кількості . Можливо щось там поштучно і вироблятимуть ( і вже схоже виробляють ) , але ж - для війни такої інтенсивності нам їх треба сотні на місяць ,, та хоча б кілька десятків .
В нас немає достатніх потужностей . Та їх і не було , крім Південмаша , але там виробляли стратегічні ракети . А виробництва тактичних в нас ніколи не було . Щоб налагодити конвеєрне виробництво достатньої кількості таких ракет , треба з нуля збудувати десятки заводів , та ще й бажано під землею , що буде втричі дорожче . Та ще й під час війни , коли вся територія України прострілюється , а енергетика країни на межі колапсу . !!
Достатніх потужностей немає навіть у кацапів , інакше ***** б не випрошував їх в Ірану і в корейця . І в ЄС немає .
То ж Зєлі залишається лише клянчити у НАТО . Щоб дали хоч що небудь .
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27.09.2024 11:54 Відповісти
Все в нас є, необхіде фінансування. Фінансування не єдиного марафону, не ОП, не олігархів, а саме ракетних програм.
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27.09.2024 12:46 Відповісти
Ще на кримському перешийку є мости, якими вже третій рік возять російські війська. Їх ніхто навіть не намагався вразити. Варіан, що бережемо для себе відпадає одразу, бо в разі наближення ЗСУ до криму орки їх підірвуть 100%
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27.09.2024 11:22 Відповісти
Коли можна було - стріляли. А зараз москалі навезли навколо мосту таку кількість ППО і РЕБ, що ми тільки ракети втратимо і жодного разу не влучимо. Який сенс битися головою в стіну?
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27.09.2024 12:23 Відповісти
я не про кримський міст пуйла, а про наші мости на перешийку в крим на Чонгарі
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27.09.2024 12:26 Відповісти
Так и есть. Если мы будем бить по раше дальнобоем толку от этого практически не будет. Но если они ударят по нашей енергосистеме то зимой мы света не дождемся.
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27.09.2024 11:28 Відповісти
У Украины нет ни с одной страной военного союза, т.е. формально, нам помогать никто не обязан. "Будапештский меморандум" - это набор лозунгов "ни о чём". Вспоминать о нем, это как взрослому сыну говорить: "А помнишь, ты мне в детском саду обещал ..."
Все 33 года своей независимости, Украина упорно доказывала Западу, что "толку с этой страны не будет". Не будет ни условного Израиля, ни Юж. Кореи, ни даже Грузии времен Саакашвили. И даже с таким Украинским бэкграундом, они нам помогают. Без их помощи, война бы закончилась за 2-3 месяца в 2022 г. Почему же они нам помогали? Их впечатлило сопротивление украинцев. У них была надежда, что сейчас-то уж точно в стране все поменяется, ведь под угрозой само существование страны. Но в стране ничего не поменялось. Война только усилила циннизм происходящего в правительстве, в экономике, в МО, в ВСУ. Запад все это видит и понимает. Кредит надежды и доверия исчерпан.
Материнская компания спасает убыточное предприятие, только в том случае, если предприятие само шевелится, показывая эффективное использование помощи. А когда на предприятии ворует весь топ-менедмент, профессиональных менеджеров увольняют, а на их место берут "родственников/друзей", а в качестве рабочих набирают каких-то бомжей с улицы, да еще и с материнской компанией разговаривают как уличная шпана ...
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27.09.2024 12:55 Відповісти
Нью-Йорк таймс московська газетьонка. Продажних скотів багато по світу. В тому числі і в америці. Чого один трамп вартий.
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27.09.2024 13:16 Відповісти
Похоже на заказную "экспертизу"
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27.09.2024 14:45 Відповісти
Схоже план перемоги Зеленського це погнати усіх, хто ще лишився, в атаку без зброї. У заходу свої інтереси, можливо ці інтереси це вичерпати людські і військові ресурси обох країн. Та й на амбразуру захід не буде кидатись заради України. Чужі проблеми лишаються чужими проблемами, так само як і українцям завжди було по боку до військових конфліктів у світі. Але українці напевне до останнього будуть очікувати що прийде "татусь" та насварить тих росіян і китайців і ображатимуться на несправедливість. А світ завжди був несправедливий, справедливість не є якимось законом природи.
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28.09.2024 18:43 Відповісти
Певен що росіяни будуть продовжувати гнути свою лінію. У них як мінімум лишається ще кілька козирів, які нема чим крити, це тотальне знищення української енергосистеми, газотранспортної системи, а потім і до обмеженої ядерки може дійти. Зеленський вирішив це компенсувати шиями самих українців.
Так звані "симетричні відповіді", напевне засмучують росіян, але зважаючи на розміри росії це як комарині укуси, тим більш коли під боком є КНДР і Китай
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28.09.2024 18:58 Відповісти
Знищили кілька складів, завтра ті пів сотні чи більше що лишилися будуть розосереджені. Бити по російських АЕС - ефектно, але якщо ця війна перетвориться у справжню війну на виживання, то "геноцид" стане вже не пустим словом, дивно як для людей що переживають "за майбутнє дітей"
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28.09.2024 19:03 Відповісти
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