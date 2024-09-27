Рішення дозволити Україні бити вглиб РФ не змінить хід війни, але становитиме серйозні ризики для США і Європи, - NYT
Американські розвідувальні спецслужби вважають, що Росія, швидше за все, відповість більшою силою на дії США та їхніх партнерів, якщо вони погодяться надати Україні дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії, що постачаються США, Великобританією та Францією, для ударів углиб РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на американських офіційних осіб.
Зазначається, що оцінка розвідки, про яку раніше не повідомлялося, також применшує вплив, який ракети великої дальності матимуть на перебіг війни, оскільки Україна наразі має обмежену кількість зброї, і "незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, її зможуть озброювати партнери".
Байдену складно ухвалити рішення
Оцінка також висвітлює потенційні ризики від ухваленого рішення.
За даними NYT, отримані дані частково пояснюють, чому президенту США Джо Байдену було так важко ухвалити це рішення.
Американські посадовці заявили, що поки залишається незрозумілим, який вердикт винесе лідер США.
Критики Байдена і його радників кажуть, що їх занадто легко залякати ворожою риторикою Путіна, і що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців поставив їх у невигідне становище на полі бою.
Прихильники підходу Білого дому навпаки вважають, що Байден був значною мірою успішним у запобіганні ескалації.
Оцінка розвідки США про ймовірні ризики
Одним з основних ризиків є потенційна відповідь Росії, аж до можливих атак на американські та європейські об'єкти, а також акти саботажу в Європі.
Американські офіційні особи заявляють, що російське ГРУ несе відповідальність за більшість диверсій в Європі, які відбулися до цього часу.
За їхніми словами, якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання західних ракет по території Росії, росіяни продовжуватимуть робити це приховано, а не здійснюватимуть відкриті атаки на американські та європейські об'єкти й бази, аби уникнути відкритої конфронтації із Заходом.
Деякі з головних радників Байдена вважають, що Путін, ймовірно, відповість смертоносною силою, якщо рішення буде ухвалено.
Докорінно не змінить хід війни
Ті американські військові й представники Білого дому, які підтримують використання українцями західних ракет для ударів вглиб Росії, кажуть, що це дозволить уражати більш віддалені російські бази й склади боєприпасів, що, своєю чергою, ускладнить постачання країни-агресорки і потенційно допоможе українцям зупинити російський наступ.
Вони кажуть, що це також продемонструвало б сильну підтримку України з боку Заходу в момент невизначеності щодо її перспектив на полі бою.
Але у своїх оцінках американські розвідувальні служби висловлюють сумнів у тому, що навіть якщо українцям дозволять використовувати ракети дальнього радіусу дії, у них їх буде достатньо, щоб докорінно змінити хід війни.
Крім того, після перших ударів, за їхніми словами, РФ, швидше за все, перемістить склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та інші життєво важливі об'єкти з поля бою за межі досяжності ракет.
За вказівкою Байдена, американські військові могли б надати українцям більше ATACMS. Але, за словами офіційних осіб, країна має обмежену кількість цих ракет і повинна мати резерв для власних потенційних потреб.
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Хаймарси знесли під майже під нуль радянські запаси БК, після цього рашка почала працювати виключно з тим що виробляла сама та бомжувала в Пухляша. І ніколи з того часу русня не досягала такої щільності вогню на ЛБЗ.
Але восени 22 ][уйлуша почав лякати куколдів ядеркою і тому жодного нового Хаймарса нам більше не поставили, а всю нову зброю як літаки теж дають по чайній ложці і з обмеженнями як ракети.
М'ясними атаками повільне просування рашистів то не сила проти військової машини країн блоку НАТО.
Ракет більше ніж у 2022 році не летить.
Донецьку обл., й досі захопити не можуть з усіма їх ресурсами й фінансами та кількістю рабо-населення...... де там та "сила"..... якби вони (рашисти) воювали з країною приблизно ріаною , хочаб на 80% з їми по ресурсам то здулась би їх "сила" за трі дня.
Так що не треба тут ці страшилкі розповідати про "сільную, фтарую армію міра"..... ти ще напиши що "єсліб захатєлі то КієвЗаТріДня"🤣🤣🤣
Щодо ракет Генштаб бреше. 100% інфа. І щодо просування в Донецькій обл., Дипстейт бреше. І щодо Харківської бреше, і щодо Луганської.
Я ось тільки не зрозумів, до чого тут «якби вони (рашисти) воювали з країною приблизно рівною»? Просто пофантазувати? Ну давай. Якби війська з созведия «Альфа-Центаври» воювали б проти військ «Кассіопеї», то хто переміг би? За «три дні» впоралися б? Ну, «якби захотіли»?
Засрашка Це не сила! Просування не показник сили , тим більше таке повільне як у рашистов. Україна у Курський обл., просунулась за тиждень більше ніж рашисти за півроку.
"Друга Армія" у світі й досі не захопила Донецьку й Луганську області у країни в декілька разів меншої за їх ЗА УСІМА ПОКАЗНИКАМИ (окрім кількості нелюдей-дегенаратів нашваберних).
Але як би там не було дозвіл Україна отримає. Як завжди з запізненням
Скільки можна гадати на квітці ???!!!
Україні, ракети як повітря необхідні. Пох , що там дадуть або ні. Своє треба виробляти в розмірах більших ніж Московія і тоді війна зупиниться. Невже то не зрозуміло? Мобілізувати в країні ВСЕ для досягнення мети. Думки про то що ще рік і якось буде', ведуть до поразки, бо поразка саме і буде'. Я просто ах@єваю від імотентності уряду і влади в Україні вирішити цю таку зрозумілу проблему.
На яких покладені певна відповідальність перед своїми платниками податків.
І тільки їх платники щось можуть вимагати.
Тому всім нам треба вчитися відповідальності за свої дії, а не за чужі досягнення виправляти свої помилки.
Ти ж розумієш що в нас їх ніколи не буде - в достатній кількості . Можливо щось там поштучно і вироблятимуть ( і вже схоже виробляють ) , але ж - для війни такої інтенсивності нам їх треба сотні на місяць ,, та хоча б кілька десятків .
В нас немає достатніх потужностей . Та їх і не було , крім Південмаша , але там виробляли стратегічні ракети . А виробництва тактичних в нас ніколи не було . Щоб налагодити конвеєрне виробництво достатньої кількості таких ракет , треба з нуля збудувати десятки заводів , та ще й бажано під землею , що буде втричі дорожче . Та ще й під час війни , коли вся територія України прострілюється , а енергетика країни на межі колапсу . !!
Достатніх потужностей немає навіть у кацапів , інакше ***** б не випрошував їх в Ірану і в корейця . І в ЄС немає .
То ж Зєлі залишається лише клянчити у НАТО . Щоб дали хоч що небудь .
Все 33 года своей независимости, Украина упорно доказывала Западу, что "толку с этой страны не будет". Не будет ни условного Израиля, ни Юж. Кореи, ни даже Грузии времен Саакашвили. И даже с таким Украинским бэкграундом, они нам помогают. Без их помощи, война бы закончилась за 2-3 месяца в 2022 г. Почему же они нам помогали? Их впечатлило сопротивление украинцев. У них была надежда, что сейчас-то уж точно в стране все поменяется, ведь под угрозой само существование страны. Но в стране ничего не поменялось. Война только усилила циннизм происходящего в правительстве, в экономике, в МО, в ВСУ. Запад все это видит и понимает. Кредит надежды и доверия исчерпан.
Материнская компания спасает убыточное предприятие, только в том случае, если предприятие само шевелится, показывая эффективное использование помощи. А когда на предприятии ворует весь топ-менедмент, профессиональных менеджеров увольняют, а на их место берут "родственников/друзей", а в качестве рабочих набирают каких-то бомжей с улицы, да еще и с материнской компанией разговаривают как уличная шпана ...
Так звані "симетричні відповіді", напевне засмучують росіян, але зважаючи на розміри росії це як комарині укуси, тим більш коли під боком є КНДР і Китай