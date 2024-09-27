Угорщина, ймовірно, не чинила б опору, якби на неї напала РФ, - помічник Орбана
Старший помічник угорського прем'єра Балаж Орбан назвав рішення України захищатися від вторгнення РФ "безвідповідальним". За його словами, Угорщина в такому випадку не взяла б до рук зброю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Радник прем'єра Угорщини заявив, що Зеленському порадили б відмовитися від збройного опору у 2022 році, щоб зменшити кількість жертв.
"Ми, найімовірніше, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально. Він вступив зі своєю країною в оборонну війну, і ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено", - сказав він.
Водночас лідер опозиції Петер Мадьяр закликав Балажа Орбана подати у відставку, оскільки його коментарі "потоптали основу конституції та незалежності Угорщини".
Нагадаємо, глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський та диктатор РФ Володимир Путін повинні зустрітися для завершення війни, яку Росія розпочала проти України.
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зєля свідомо привів війну в Україну
Які ж ви кінчені на всю голову...
що зробило це хріпате чмо - воно зруйнувало всі системи безпеки, заасфальтувала доріжку, зняла труси і стала раком голою сракою в напрямку свого сусіда
Ми пам'ятаємо Оманьскі домовленності, " вайну в халавє закончіл", відведення військ, штрафи за вогонь у відповідь на обстріли, знищення ракетних проргам, шаттли у Крим, розмінування Таврії, відмова фінансувати ЗСУ, бо " не вистачить на дороги", " шашлікі у травні" перед російсійським вторгненням.
І так, це такою поведінкою Зеленьський привів війну в Україну.
Це вже повне дніще, чи ще є куди падати цій нікчемній країні?
4 мільйона євреїв не опирались...
Коламбия ПикчерссНАТО не представляет. Смотрим по карте: Если, не дай бог, Венгрия, на юг еще лучше Сербия. И вот кацапы на Балканах.
На запад, агрессивная страна Австрия и воинственная Швейцария. И вот предложение Маркона в действии, не отходя от дома. В этом случае НАТО разрезается на 2 части.
Пуйло, альо! Є одна країна, в якій твої маніяки можуть прибарахлитися унітазами і погвалтували жінок.
1. відмовляється виконувати статут НАТО
2. відмовляється захищати суверенітет народу, який її обрав.
Вони є угро-фінами. Саме тому вони і "тягнуться" до спорідненого "народу" - засрашинців. Бо мають реально спільне походження. Просто частина угро-фінських племен (майбутні угорці) під тиском навал кочівників зі сходу приблизно 2000 років тому (+/- 1000 років - повільно мандрували) переселилися поступово на територію нинішньої Угорщини.
На території України (в причерноморських степах) "зачепитися" в 5-8 сторіччях не змогли - отримали від половців та засновників Київської Русі п*зди і попхалися західніше.
Бо "компонента в геномі" в ті часи з'являлась лише двома способами:
1. накрали місцевих жінок і примусили народжувати для себе нончтоп (нормальна практика для кочівників).
2. місцеві скіфи наваляли протовенграм так, що згвалтували абсолютно всіх жінок-протовенгерок і залишки протовенгрів, з вагітними жінками, чкурнули в Карпати.
ОЧЕВИДНО, що ти не драпатимеш в Карпати, якщо ти переміг місцевих. ОЧЕВИДНО, що їх били всі 2000 років на шляху від Уралу до Карпат. Саме тому в них "з'являлись компоненти в геномі".
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш. (С)
Обіцяла навіть секс із Бен Ладеном, якщо він припинить теракти. Піська в обмін на мир.
Тіволі (англ. Tivolie) - планета, завжди готова здатися. Ця цивілізація - одна із найстаріших у галактиці. За словами Доктора, боягузливість їх мешканців не зворушлива, а підступна і тому вони так довго існують. Їхній гімн звучить так: «Хай живе (вставте ім'я)»
Джерело:
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Що з нього взяти? Воно ж також Орбан.
браво, "гордые" мадяры..
Ор**банів в Угорщині.
- Ну, поймалі нас нємци, і прєдлагают на вибор: ілі поімєют в зад, ілі - расстрєл.
- А ти чєво?
- А я чєво... Расстрєлялі мєня. ))))))
21 сторіччя, і таке говорить країна єс, а не якесь буркіна-фасо....Боже мій.