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Новини Війна
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Угорщина, ймовірно, не чинила б опору, якби на неї напала РФ, - помічник Орбана

Помічник Орбана заявив, що Угорщина не чинила б збройного опору в разі нападу РФ

Старший помічник угорського прем'єра Балаж Орбан назвав рішення України захищатися від вторгнення РФ "безвідповідальним". За його словами, Угорщина в такому випадку не взяла б до рук зброю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Радник прем'єра Угорщини заявив, що Зеленському порадили б відмовитися від збройного опору у 2022 році, щоб зменшити кількість жертв.

"Ми, найімовірніше, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально. Він вступив зі своєю країною в оборонну війну, і ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено", - сказав він.

Водночас лідер опозиції Петер Мадьяр закликав Балажа Орбана подати у відставку, оскільки його коментарі "потоптали основу конституції та незалежності Угорщини".

Нагадаємо, глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський та диктатор РФ Володимир Путін повинні зустрітися для завершення війни, яку Росія розпочала проти України.

Читайте: Орбан почав грати за команду противника у питанні війни РФ проти України, - глава МЗС Естонії Цахкна

Автор: 

Угорщина (2295) Віктор Орбан (562)


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Топ коментарі
+26
tak idite ta podaite prošeņiva pra vstup do ********* vže....debyli.
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27.09.2024 13:04
+26
Відсутність опору фашизму не зменшить кількість жертв.
4 мільйона євреїв не опирались...
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27.09.2024 13:15
+20
Не могли раніше сказати це ВВХ, дебіли?
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27.09.2024 13:05
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tak idite ta podaite prošeņiva pra vstup do ********* vže....debyli.
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27.09.2024 13:04 Відповісти
Так вони це вже зробили раніше - здались гітлеру і воювали разом з ним.
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27.09.2024 15:35 Відповісти
a ščo ņemogut povtariti ?
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27.09.2024 15:43 Відповісти
Не могли раніше сказати це ВВХ, дебіли?
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27.09.2024 13:05 Відповісти
В них нема спільного кордону. Важко напасти на країну НАТО, яка з усіх боків оточена країнами НАТО.
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27.09.2024 13:07 Відповісти
Ми ще не в НАТО. Тобто не з усіх сторін. Це якщо нас здадуть, то Угорщина матиме спільний кордон з кацапньою.
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27.09.2024 13:09 Відповісти
Ну покищо через Україну до них кацапи ще не можуть добратися (і не доберуться). А якби добралися - вони б з ними одразу створили союз. Подивіться історію - Угорщина завжди стає на бок придурків і лузерів.
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27.09.2024 13:18 Відповісти
Так. Союз вони і створять. Захоче цього Угорщина чи ні. Спротив вони не включать.
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27.09.2024 13:21 Відповісти
Орбан видимо ето ***** и сказал. Только проблема что между Венгрией и рашкой стоит Украина. Вот ***** и грызет зубами Украину чтобы прорваться в Европу. Там после Венгри и Польша и Словакия ляжет под ***** ради мира.
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27.09.2024 13:43 Відповісти
?обнутий😟.
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27.09.2024 13:07 Відповісти
Так
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27.09.2024 13:19 Відповісти
та ми памʼятаємо пихаті відео, де помічник єрмака розказував, як він ескалював будь-які перемовини з кацапами, ще на тих стадіях, коли можна було нормально спілкуватися!
зєля свідомо привів війну в Україну
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27.09.2024 13:07 Відповісти
"Паздравляю тєбя, Шарік, ти балбєс"
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27.09.2024 13:08 Відповісти
о, ************* повилазили. Виявляється, це хєрограй винен в тому, що засрашка напала на Україну. В 2014 році. Нє, ідіоте, хєрограй винен лише в тому, що з 2019 до 2022 року - розвалював армію під час вже наявної війни. Бо вже очевидно, що ***** почав би повномасштабне вторгнення незалежно ні від чого. Але країна його зустріла значно гірше, з-за хєрограя, ніж могла би.

Які ж ви кінчені на всю голову...
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27.09.2024 13:11 Відповісти
якщо ти же живешь поруч з серійним вбивцею і гвалтівником-рецедевістом, нормальна людина побудує великий паркан, озброється, повісить камери спостереження і заведе велику собаку!
що зробило це хріпате чмо - воно зруйнувало всі системи безпеки, заасфальтувала доріжку, зняла труси і стала раком голою сракою в напрямку свого сусіда
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27.09.2024 13:15 Відповісти
Ні, не пам'ятаємо.
Ми пам'ятаємо Оманьскі домовленності, " вайну в халавє закончіл", відведення військ, штрафи за вогонь у відповідь на обстріли, знищення ракетних проргам, шаттли у Крим, розмінування Таврії, відмова фінансувати ЗСУ, бо " не вистачить на дороги", " шашлікі у травні" перед російсійським вторгненням.
І так, це такою поведінкою Зеленьський привів війну в Україну.
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27.09.2024 13:12 Відповісти
Скоріше, цей піторіс щось не зрозумів у прочитаній шифровці з Кремля та видав в ефір неузгоджену промову.
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27.09.2024 13:08 Відповісти
Старшии помічник молодшого конюха -- нігуя собі посада
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27.09.2024 13:08 Відповісти
І це член НАТО з 1999 року...
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27.09.2024 13:08 Відповісти
Та який вони член, так, брудна пляма на мундирі НАТО...
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27.09.2024 13:11 Відповісти
Пляма від члєна.
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27.09.2024 13:45 Відповісти
ce ņe čļen - ce zaslany kazačok
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27.09.2024 13:11 Відповісти
А що ти хочеш? Він просто слово в слово повторює те, про що йдеться на "внутрішніх" нарадах угорського уряду на чолі з Орбаном. І навіть не розуміє, що це якась хєрня повна. Бо це ж для нього "нормально" - "всі ж навколо так і думають". Бо "всі" - це всі шістки Орбана, які вже 2 десятиріччя на підсосі в *****.
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27.09.2024 13:14 Відповісти
Там армія нікчемна, і моментально б чхурнула в Європу.
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27.09.2024 13:09 Відповісти
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27.09.2024 14:15 Відповісти
Мадяри, нафуя вам збройні сили?
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27.09.2024 13:10 Відповісти
І це заявляє країна НАТО! Альо, натівці! У вас завівся ''троянський кінь''! Може пора їх вигнати з НАТО!
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27.09.2024 13:10 Відповісти
Они бы ещё напали на Закарпатье, как сделали в марте 1939 г., если бы не НАТО вокруг них.
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27.09.2024 13:12 Відповісти
Так они готовились к этому. Веннгерская армия была стяннута к украинской граннице уже 24.02.22. Они собирались войти нна Закарпатье как только падет Киев "для защиты веннгерского населения" и потому считают, что украинцы поступили "безответственно", нарушив их планы по оккупации Закарпатья.
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27.09.2024 13:38 Відповісти
Там армия - одно название, меньше дивизии американской, со всеми писарями. Да еще некоторые стреляли последний раз в 1956 году если они еще живые.
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27.09.2024 16:34 Відповісти
И? Этой меьше одой дивизии хватило бы, тк все войска с Закарпатья воевали на фронте.
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27.09.2024 16:51 Відповісти
Такой расклад мог бы стать, если бы 128-я бригада не развернулась с фронта. Но если бы она успела, то погнала бы всех мАдяров за Будапешт.
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27.09.2024 17:10 Відповісти
Я только про эту "армию"а не про "если бы".
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27.09.2024 17:20 Відповісти
Так они воевать и не собирались - только ввести войска если Украина капитулирует.
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27.09.2024 22:04 Відповісти
Снова, я не про "если".
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28.09.2024 08:01 Відповісти
От нехай би угорці жили в первіснообщинному ладі... А що ? лапки в гору і нехай їх є***уть
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27.09.2024 13:12 Відповісти
"...назвав рішення України захищатися від вторгнення РФ "безвідповідальним".

Це вже повне дніще, чи ще є куди падати цій нікчемній країні?
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27.09.2024 13:12 Відповісти
Может быть и нам выделить пару взводов и оккупировать Венгрию. Лишняя территория нам не помешает.
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27.09.2024 13:13 Відповісти
Слушна думка. Замість курської області
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27.09.2024 13:16 Відповісти
Мальчік в трусіках.
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27.09.2024 13:14 Відповісти
Відсутність опору фашизму не зменшить кількість жертв.
4 мільйона євреїв не опирались...
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27.09.2024 13:15 Відповісти
які жертви діду, мадяри робили більше звірств на теротирії України ніж СС, вони з кацапами одна кров, адін народ.
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27.09.2024 14:20 Відповісти
В НАТО хочь уявляють кого вони прийняли замість України?
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27.09.2024 13:15 Відповісти
Не Коламбия Пикчерсс НАТО не представляет. Смотрим по карте: Если, не дай бог, Венгрия, на юг еще лучше Сербия. И вот кацапы на Балканах.
На запад, агрессивная страна Австрия и воинственная Швейцария. И вот предложение Маркона в действии, не отходя от дома. В этом случае НАТО разрезается на 2 части.
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27.09.2024 16:34 Відповісти
Цк запрошення?
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27.09.2024 13:15 Відповісти
Вони там поголовно дегенерати?..
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27.09.2024 13:17 Відповісти
Схоже на те, журбааа...
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27.09.2024 14:18 Відповісти
Но как Ярославу Гашеку в его бессмертной книге "Похождение бравого солдата Швейка", ещё сто лет назад удалось понять,чего стоит Венгрия в Судный день?
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27.09.2024 13:18 Відповісти
Та ясно. Чмирота генетична.
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27.09.2024 13:18 Відповісти
Тільки б ширше розтягували ягодиці та робили рухи на зустріч, це він забув сказати
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27.09.2024 13:18 Відповісти
Для повій головне вибрати зручну позу
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27.09.2024 13:20 Відповісти
Повійі пози не вибирають. Хто платить той дере як їму зручніше
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27.09.2024 16:36 Відповісти
Новий рівень переконань для України? Ну звісно, так може казати той, хто буде нормально почувати себе під окупацією. Угорщині не звикати.
Пуйло, альо! Є одна країна, в якій твої маніяки можуть прибарахлитися унітазами і погвалтували жінок.
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27.09.2024 13:23 Відповісти
Тобто влада Угорщини відкрито:
1. відмовляється виконувати статут НАТО
2. відмовляється захищати суверенітет народу, який її обрав.
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27.09.2024 13:24 Відповісти
І ви цим хвастаєтесь?
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27.09.2024 13:26 Відповісти
Анекдот місяця!!!
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27.09.2024 13:27 Відповісти
Заява попередження для ЄС ...Угорщина відкриє двері русні ...для нападу на всі країни ЄС ...Ід* оти , угорці ,вас обманули ...ви не є народом які пішли від монголів ...ви ті словяни , які відреклися від київського коліна, та прийняли національну історичну маніпуляцію як правду , вертайтеся до свого коріння ...не робіть з себе безмозглу націю !!!
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27.09.2024 13:29 Відповісти
З якого такого переляку вони є слов'янами?
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27.09.2024 13:31 Відповісти
Венгри/угорці не є слов'янами.

Вони є угро-фінами. Саме тому вони і "тягнуться" до спорідненого "народу" - засрашинців. Бо мають реально спільне походження. Просто частина угро-фінських племен (майбутні угорці) під тиском навал кочівників зі сходу приблизно 2000 років тому (+/- 1000 років - повільно мандрували) переселилися поступово на територію нинішньої Угорщини.

На території України (в причерноморських степах) "зачепитися" в 5-8 сторіччях не змогли - отримали від половців та засновників Київської Русі п*зди і попхалися західніше.
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27.09.2024 13:40 Відповісти
Орест , просто візьміть та прочитайте останні висновки по днка , міжнародного біологічного центру...на те шо венгри мають дешо від мокшів , це ще не каже шо вони фіни ...така генетична політика ,була вигадана давно ,і протягнута навмисно ,ще при Миколі ІІ . шоб мати платцдарм для впливу на Захід ...українці теж вірили, шо ми з руснею , братні народи ...
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27.09.2024 13:51 Відповісти
Я спеціально заліз і прочитав. Якщо ви не зрозуміли, що там написане, то ось вам розшифровка фраз типу "скіфську компоненту протовенгри отримали тоді-то": протовенгри драпали від більш вправних кочівників сходу і оселилися в причерноморськіх степах. Тут їхніх чоловіків практично повністю перебили місцеві скіфи, що примусило протовенгрів драпати західніше.

Бо "компонента в геномі" в ті часи з'являлась лише двома способами:
1. накрали місцевих жінок і примусили народжувати для себе нончтоп (нормальна практика для кочівників).
2. місцеві скіфи наваляли протовенграм так, що згвалтували абсолютно всіх жінок-протовенгерок і залишки протовенгрів, з вагітними жінками, чкурнули в Карпати.

ОЧЕВИДНО, що ти не драпатимеш в Карпати, якщо ти переміг місцевих. ОЧЕВИДНО, що їх били всі 2000 років на шляху від Уралу до Карпат. Саме тому в них "з'являлись компоненти в геномі".
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27.09.2024 14:58 Відповісти
Треба міняти ментально цю троянську коняку , від венгрів ,на нашу користь ...так як це зробили монголи з тюрками , після відбудови кремля ...
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27.09.2024 15:06 Відповісти
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27.09.2024 14:58 Відповісти
Угорські підрозділи в складі військ вермахта нормально почувалися і були одними з найжорстокіших і наймразотніших. Тому, в принципі, воно й не дивно
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27.09.2024 13:29 Відповісти
Так угорці були самі криваві по відношеню до українців ,моя мама мені це розказувала ...але це заблудша вівця ,цією нацією маніпулюють столлітт'ями ...їм треба знання, хто вони ,повірте є на заході ті , хто не хоче визнавати угорців як гілку від Київської Русі ...не вігідно це їм ...
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27.09.2024 13:55 Відповісти
Тому ви і не українці.
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27.09.2024 13:35 Відповісти
На те вони й називаються - уйобщина.
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27.09.2024 13:35 Відповісти
Мадьяры опять ждут росийских танков в Будапеште у себя под окнами?
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27.09.2024 13:37 Відповісти
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:

- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.

- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш. (С)
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27.09.2024 13:38 Відповісти
І правильно! Кому шо подобається. Головне сраку доладньо змастити угорським шпигом ... і чекати контакта з кацапами
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27.09.2024 13:47 Відповісти
Мадярська шльондра Чічоліна з Жиріком сосалася.
Обіцяла навіть секс із Бен Ладеном, якщо він припинить теракти. Піська в обмін на мир.

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27.09.2024 14:04 Відповісти
так і було б, ****** раби
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27.09.2024 13:56 Відповісти
Той, хто дивився британський науково-фантастичний телесеріал "Доктор Хто" (англ. Doctor Who), зрозуміє... Схоже що угорці, до переселення в Європу, жили саме на цій планеті:
Тіволі (англ. Tivolie) - планета, завжди готова здатися. Ця цивілізація - одна із найстаріших у галактиці. За словами Доктора, боягузливість їх мешканців не зворушлива, а підступна і тому вони так довго існують. Їхній гімн звучить так: «Хай живе (вставте ім'я)»
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27.09.2024 14:01 Відповісти
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27.09.2024 14:06 Відповісти
"Старший помічник угорського прем'єра Балаж Орбан назвав рішення України захищатися від вторгнення РФ "безвідповідальним"."

Джерело:

*
Що з нього взяти? Воно ж також Орбан.
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27.09.2024 14:16 Відповісти
Шо с мехерскай колобок.
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27.09.2024 15:50 Відповісти
Незрозуміло для чого існує це НАТО, якщо його члени у випадку нападу на них навіть не збираються опиратися?
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27.09.2024 14:20 Відповісти
Може вони там дійсно всі диряві, від сраки і аж до рота?
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27.09.2024 14:23 Відповісти
Оце нащадки Угорських королів?! Ітіть твою наліво, що ж це коіться, ****...
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27.09.2024 14:22 Відповісти
Нашо тоді участь у НАТО?
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27.09.2024 14:47 Відповісти
+ нащо їм тоді взагалі армія ? Багато грошей можна зекономити, якщо відмовитися від її утримання, бо воювати ж все одно не збираються.
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27.09.2024 15:30 Відповісти
Мабуть у них генетична срачка після 1956 року.
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27.09.2024 14:48 Відповісти
походу у влады Венгрии есть своё небольшое дополнение к классической аксиоме - кучеры(таксисты), артисты и проститутки, а теперь и венгры, будут служить ЛЮБОЙ власти..
браво, "гордые" мадяры..
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27.09.2024 14:51 Відповісти
Що би сталось(чи ще станеться) у випадку окупації України московитами? Лідерів і самих активних розстріляють (якщо когось із лідерів не розстріляли, значить він працює на москалів). Люба активна позиція буде пригноблюватись і каратись - концлагерями, тюрьмами і т.д. Москалі ще раз(Зелений Клин) спробують провести заселення Сибіру українцями - декілька міліонів українців депортують, Крим буде повністю защищений від кримських татар, на їх місце буде завезена москальська бідота. ЗМІ, соцмережі і ******* технології дуже ускладнять проведення такої речі як Голодомор в прямому вигляді, тому це відбуватись трохи інакше - сторення умов, щоб усі адекватні і хто не сприймає московську ідеологію покинули Україну. Усю незежну журналістику(вона в нас ще є, незважаючи на усі спроби Зеленського) буде ліквідовано. Українська мова буде признана мовобю нацистів і заборонена, хто говорить українською той потенційний терорист. І зайдемо ми на новий виток історії, повторюючи 20 ст. І по факту ми отримаємо набагато більше постраждалих чим зараз. І знову ж, якщо вибираючи між війною і ганьбою ти вибираєш ганьбу, то в результаті ти отримуєш і ганьбу і війну.
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27.09.2024 14:52 Відповісти
Те що ви ураломонголи це ясно, і те що ви маріонетки теж ясно!!! Після війни, будете просити пробачення у України і українців на колінах!!! Грьобані туземці!!!
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27.09.2024 15:11 Відповісти
Угорщина не брала б до рук зброю - вона брала б до рота прутня.
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27.09.2024 15:15 Відповісти
Потужно
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27.09.2024 15:29 Відповісти
Так вперед, *****. Будапешт за три дня
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27.09.2024 15:44 Відповісти
Нехай вибачають, але здається, що забагато Ор**банів в Угорщині.
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27.09.2024 15:45 Відповісти
И паехали бы мехеры на сваю мастосрань - мехесрань мудянь.
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27.09.2024 15:48 Відповісти
З такою промосковською владою справді який опір ? вони лише з Україною здатні палиці в колеса вставляти.
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27.09.2024 16:05 Відповісти
І оце є членом НАТО?
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27.09.2024 17:16 Відповісти
Сцикуни продажні...
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27.09.2024 17:21 Відповісти
"Угорщина, ймовірно, не чинила б опору" - нагадало совковий анекдот: кацапчонок прикопався до дедовоєвала - раскажи, как партізаніл.
- Ну, поймалі нас нємци, і прєдлагают на вибор: ілі поімєют в зад, ілі - расстрєл.
- А ти чєво?
- А я чєво... Расстрєлялі мєня. ))))))
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27.09.2024 22:21 Відповісти
хтось має дати кацам коридор у венгрію. Їх реально запросили напасти і пообіцяли що все буде ок.

21 сторіччя, і таке говорить країна єс, а не якесь буркіна-фасо....Боже мій.
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27.09.2024 23:39 Відповісти
 
 