Угорщина, ймовірно, не чинила б опору, якби на неї напала РФ, - помічник Орбана

Старший помічник угорського прем'єра Балаж Орбан назвав рішення України захищатися від вторгнення РФ "безвідповідальним". За його словами, Угорщина в такому випадку не взяла б до рук зброю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Радник прем'єра Угорщини заявив, що Зеленському порадили б відмовитися від збройного опору у 2022 році, щоб зменшити кількість жертв.

"Ми, найімовірніше, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально. Він вступив зі своєю країною в оборонну війну, і ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено", - сказав він.

Водночас лідер опозиції Петер Мадьяр закликав Балажа Орбана подати у відставку, оскільки його коментарі "потоптали основу конституції та незалежності Угорщини".

Нагадаємо, глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський та диктатор РФ Володимир Путін повинні зустрітися для завершення війни, яку Росія розпочала проти України.

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