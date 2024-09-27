Зеленський завершить візит до США без дозволу на удари американською зброєю вглиб РФ, - The Times
Президент України Володимир Зеленський повернеться до Києва з Вашингтона, не отримавши дозволу на використання західних ракет великої дальності для завдання ударів вглиб Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.
"Президент України звернувся до президента Байдена з проханням про зняття обмежень, але покинув Білий дім розчарованим", - пише видання.
Зазначається, що Зеленський під час зустрічі у Білому домі просив Байдена і віцепрезидентку США Камалу Гарріс зняти обмеження на ракети Storm Shadow і ATACMS, але змін у позиції США не відбулося.
Досі західні країни дозволяли Києву використовувати ці ракети лише для ураження російських сил у прикордонних районах. Зеленський також мав представити свій План перемоги у війні, яка триває вже два з половиною роки.
"Однак жодних змін у позиції Вашингтона щодо використання ракет дальнього радіуса дії оголошено не було, і це сталося менш ніж за добу після того, як російський диктатор Володимир Путін попередив, що великомасштабна повітряна атака на Росію з боку підтримуваної Заходом України може викликати ядерну відповідь", - додає The Times.
Нагадаємо, американські розвідувальні спецслужби вважають, що Росія, швидше за все, відповість більшою силою на дії США та їхніх партнерів, якщо вони погодяться надати Україні дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії для ударів углиб РФ.
Видання WP писало, що у Сполучених Штатах не почули переконливого аргументу від України щодо дозволу на удари по РФ західною зброєю.
Удари по РФ західною зброєю
Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.
У Держдепі заявили, що США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.
Видання CNN ввжає, що удари далекобійною зброєю завадили б РФ перекидати війська на фронт.
Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну".
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ПОНАДКУСЫВАТЬ СЯМ- так хто "відкусив.(ПОНАДКУСЫВАТЬ ТАМ(в Будапешті, )а сьогодні ПОНАДКУСЫВАТЬ СЯМ(частину території України і сотні тисяч життів українського народу СОЖРАТЬ)???
НО ЗЕ.... ПОЛУЧИЛ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЕЩАНИЕ -----------
"Россия не победит", - Байден провел встречу с Зеленским, пообещав "укрепить" Украину
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