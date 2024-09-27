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Новини
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Зеленський завершить візит до США без дозволу на удари американською зброєю вглиб РФ, - The Times

Зеленський залишить США без дозволу на удари вглиб РФ

Президент України Володимир Зеленський повернеться до Києва з Вашингтона, не отримавши дозволу на використання західних ракет великої дальності для завдання ударів вглиб Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

"Президент України звернувся до президента Байдена з проханням про зняття обмежень, але покинув Білий дім розчарованим", - пише видання. 

Зазначається, що Зеленський під час зустрічі у Білому домі просив Байдена і віцепрезидентку США Камалу Гарріс зняти обмеження на ракети Storm Shadow і ATACMS, але змін у позиції США не відбулося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США візит Зеленського сприйняли холодно та "без ентузіазму", заходи за його участі мали низьку відвідуваність, - NYT

Досі західні країни дозволяли Києву використовувати ці ракети лише для ураження російських сил у прикордонних районах. Зеленський також мав представити свій План перемоги у війні, яка триває вже два з половиною роки.

"Однак жодних змін у позиції Вашингтона щодо використання ракет дальнього радіуса дії оголошено не було, і це сталося менш ніж за добу після того, як російський диктатор Володимир Путін попередив, що великомасштабна повітряна атака на Росію з боку підтримуваної Заходом України може викликати ядерну відповідь", - додає The Times.

Нагадаємо, американські розвідувальні спецслужби вважають, що Росія, швидше за все, відповість більшою силою на дії США та їхніх партнерів, якщо вони погодяться надати Україні дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії для ударів углиб РФ.

Видання WP писало, що у Сполучених Штатах не почули переконливого аргументу від України щодо дозволу на удари по РФ західною зброєю.

Також читайте: У західних союзників майже не залишилося зброї після озброєння України, - The Times 

Удари по РФ західною зброєю

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.

У Держдепі заявили, що США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.

Видання CNN ввжає, що удари далекобійною зброєю завадили б РФ перекидати війська на фронт.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну".

Також читайте: У найближчі місяці США виділять $5,55 млрд на зброю для України, - Блінкен

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) зброя (7477) США (23054)


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Топ коментарі
+19
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27.09.2024 13:47
+14
Та ні, виглядає іще трохи інакше Сусід дає тобі гроші на матеріли, а ти їх розпихуєш по своїх кишенях, а потім вимагаєш дати тобі матеріали, або знову гроші. А пʼять років ти бив баклуші та жер шашлики за державний кошт замість того, щоб давно виробити собі матеріалів з лишком!
Отака уйня, малята!
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27.09.2024 14:12
+13
Офіційно,ніхто не скаже--бийте...Да виборів в США то точно,не дозволять,бояться за свої дупи і щоб не було "ескалації"
Але дрони ж долітають на 2000 км..І ніхто не забороняє, переклеїти шильдік на Маде ін Юкрейн.Чи використовувати електронну начинку
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27.09.2024 13:49
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ПОНАДКУСЫВАТЬ ТАМ
ПОНАДКУСЫВАТЬ СЯМ- так хто "відкусив.(ПОНАДКУСЫВАТЬ ТАМ(в Будапешті, )а сьогодні ПОНАДКУСЫВАТЬ СЯМ(частину території України і сотні тисяч життів українського народу СОЖРАТЬ)???
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27.09.2024 15:47 Відповісти
Зеленский завершит визит в США без разрешения Источник:

НО ЗЕ.... ПОЛУЧИЛ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЕЩАНИЕ -----------

​"Россия не победит", - Байден провел встречу с Зеленским, пообещав "укрепить" Украину

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news
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27.09.2024 17:30 Відповісти
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