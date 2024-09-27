Міжнародна Федерація Червоного Хреста не виключила зі свого складу російський ЧХ, - Лубінець

Міжнародна Федерація Червоного Хреста не виключила зі свого складу російський Червони Хрест попри їхні ймовірні злочинні дії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що як Омбудсман України, неодноразово спілкувався з керівництвом та представниками Федерації ЧХ щодо "поведінки" російського товариства. Наводив приклади, аргументи і факти про їхні ймовірні злочини та вимагав проведення прозорого розслідування дій російського Червоного Хреста та його виключення з Федерації.

Як зазначив Лубінець, у квітні МФЧХ створила Наглядову групу Правління, яка мала дослідити діяльність російського Червоного Хреста. Через два тижні після створення цієї Ради, він зустрічався з президенткою МФЧХ Кейт Форбс, якій передав усі офіційні документи та матеріали, які підтверджують ймовірні злочини російського Червоного Хреста.

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Український омбудсмен додав, що попри всі надані матеріали Федерація опублікувала звіт щодо діяльності РЧХ, у якому не враховано жодного документа.

Звіт МФЧХ про діяльність російського ЧХ

У цьому звіті Федерація:

Фактично визнала окупацію ТОТ Криму, Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. У тексті підтверджується, що російський Червоний Хрест відвідував тимчасово окуповані території України. Але РЧХ має працювати лише на своїй території. Це порушення статуту Федерації зі сторони РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями.

Відсутня інформація, що російський Червоний Хрест викрав майно Українського Червоного Хреста у тимчасово окупованому Криму. Хоча за цим фактом навіть відкрите кримінальне провадження.

Не засудила участь РЧХ у депортації та примусовому переміщенні українських дітей та їхній мілітаризації. У тексті жодного слова про співпрацю РЧХ з окупаційним табором "Артек", на директора якого наклали санкції за причетність до депортації українських дітей.

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Лубінець наголосив, що попри те, що всі ці дані мала президентка МФЧХ, вони не враховані. У звіті також йдеться, що російський Червоний Хрест залишається у МФЧХ, а керівник - у правлінні Федерації.

Україна звернеться до донорів Федерації

"Наразі розпочинаю кампанію інформування всіх донорів, які фінансують Федерацію. Міжнародні партнери мають звернути увагу, що вони роблять внески на організацію, яка покриває російські злочини. Вважаю, що все фінансування МФЧХ має бути направлене на фінансування національного товариства Червоного Хреста України та реалізацію додаткових програм захисту українців.



На мою думку, МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного Хреста. Той, хто прикриває злочинця, - сам перетворюється на злочинця!" - підсумував Лубінець.

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