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Розроблено нову систему управління даними для ефективності роботи з інформацією, - Міноборони

Міноборони розробило нову систему управління даними

У Міністерстві оборони уніфікують мобілізаційні завдання, реалізацію проєктів фортифікації та близько 20 інших сфер обігу інформації.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у відомстві розробили Концепцію управління даними, що також встановлює вимоги до форматів зберігання інформації та відповідальних за ці процеси менеджерів.

Заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер зауважив, що Міноборони створює і щоденно оперує великою кількістю інформації, що потребує нового підходу до роботи з нею. І зазначена Концепція дала старт створенню інтегрованої, захищеної та ефективної системи управління даними.

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"Переконаний, що нова система управління даними дозволить ефективніше працювати з великими обсягами інформації. І такий автоматизований процес сприятиме досягненню стратегічних цілей Міноборони та підвищить рівень обороноздатності країни", - додав він.

Мета нової системи управління даними

Так, Міноборони ставить за мету:

  • узгодити та інтегрувати різноманітні джерела даних;
  • забезпечити їхню достовірність та високу якість;
  • впровадити сучасні аналітичні інструменти для аналізу та прогнозування.

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У Міноборони додали, що документ підготовлений за підсумками кількамісячного тестування нової системи управління даними. Концепція також передбачає перехід від мануальної обробки даних до систем підтримки ухвалення рішень, включно з використанням елементів штучного інтелекту.

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Ефективніше все у фсб передається?
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27.09.2024 16:21 Відповісти
Розроблено нову систему управління даними для ефективності роботи з інформацією товарісчу майору з ФСБ. А то зашивається бідолашний....
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27.09.2024 16:24 Відповісти
Як Повну Зе-Дупу не крути, як не прикрашай, як не вихваляй, вона все рівно Зе-Дупа.
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27.09.2024 16:49 Відповісти
А ця "контрацепція управління даними" включає наміри працювати?
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27.09.2024 16:55 Відповісти
 
 