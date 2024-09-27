Розроблено нову систему управління даними для ефективності роботи з інформацією, - Міноборони
У Міністерстві оборони уніфікують мобілізаційні завдання, реалізацію проєктів фортифікації та близько 20 інших сфер обігу інформації.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у відомстві розробили Концепцію управління даними, що також встановлює вимоги до форматів зберігання інформації та відповідальних за ці процеси менеджерів.
Заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер зауважив, що Міноборони створює і щоденно оперує великою кількістю інформації, що потребує нового підходу до роботи з нею. І зазначена Концепція дала старт створенню інтегрованої, захищеної та ефективної системи управління даними.
"Переконаний, що нова система управління даними дозволить ефективніше працювати з великими обсягами інформації. І такий автоматизований процес сприятиме досягненню стратегічних цілей Міноборони та підвищить рівень обороноздатності країни", - додав він.
Мета нової системи управління даними
Так, Міноборони ставить за мету:
- узгодити та інтегрувати різноманітні джерела даних;
- забезпечити їхню достовірність та високу якість;
- впровадити сучасні аналітичні інструменти для аналізу та прогнозування.
У Міноборони додали, що документ підготовлений за підсумками кількамісячного тестування нової системи управління даними. Концепція також передбачає перехід від мануальної обробки даних до систем підтримки ухвалення рішень, включно з використанням елементів штучного інтелекту.
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