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Новини
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Атаки російських безпілотників на Україну та порушення румунського повітряного простору є відвертою зневагою до міжнародного права, - МЗС Румунії

Румунія про російські шахеди

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаки російських безпілотників на українських цивільних осіб та інфраструктуру, а також неодноразові порушення румунського повітряного простору.

Про це йдеться у дописі МЗС Румунії в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче засуджуємо атаки російських безпілотників, що тривають, на українських цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, а також неодноразові порушення повітряного простору Румунії. Ці агресивні дії є відвертою зневагою до міжнародного права. Подібні провокації потрібно негайно припинити", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Румунія шукає російський дрон, який міг залетіти до країни під час атаки на Одещину

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня Росія вкотре атакувала ударними дронами території України, зокрема вдарила по портовій інфраструктурі в районі Кілії на Дунаї, що поруч із кордоном із Румунією. Міноборони Румунії веде пошуки безпілотника, який, ймовірно, залетів на її територію.

Російські дрони на території країн-членів НАТО

За даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Автор: 

безпілотник (4211) Румунія (1169) дрони (4762)


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Топ коментарі
+7
Отож! А міжнаридне суспільство мовчки соплі жує, поки встановдені ним правила порушує одна недокраїна.
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27.09.2024 17:01
+5
кацапи звірі з пекла загальновідомо
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27.09.2024 17:16
+4
Це і так всі знають!
Рашка клала на будь яке Право! Ще й у ООН піся в очі всьому чєловєкчєству...
Реакція - бурхливі обговорення та стопітсот-потужне занепокоєння
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27.09.2024 17:03
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Отож! А міжнаридне суспільство мовчки соплі жує, поки встановдені ним правила порушує одна недокраїна.
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27.09.2024 17:01 Відповісти
Пуйло змінило ядерну доктрину, а картопляний підпуйловник погрожує ядерною зброєю, якщо НАТО порушить білоруський (нікому не потрібний) кордон.
Почали б збивати все, що наближається до єврокордонів, кацапи б мовчки проковтнули, а так поки що нажаль ковтає НАТО.
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27.09.2024 17:57 Відповісти
Вони (румини)потужно відповіли, кажуть що глибоко стурбовані! 😁
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27.09.2024 17:58 Відповісти
Дружина чоловікові:
- Тебе назвали ідіотом. Надіюсь, ти відреагував?
- Так. Я їм дулю показав. У кишені.
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27.09.2024 18:05 Відповісти
Це і так всі знають!
Рашка клала на будь яке Право! Ще й у ООН піся в очі всьому чєловєкчєству...
Реакція - бурхливі обговорення та стопітсот-потужне занепокоєння
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27.09.2024 17:03 Відповісти
Як що і далі будите висловлювати тільки занепокоєння та рішуче засудження замість збивання цілей ніякого припинення цих дій не буде. Ваша слабкість тільки робе його більш нахабним, можете і далі свої соплі підбирати незабаром він к вам і ракети запустить.
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27.09.2024 17:05 Відповісти
Бидон, надо шота решать.
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27.09.2024 17:07 Відповісти
А вы никогда не задумывались
Почему союзники вступили в войну в 1944 году?
Думаю - причина в том
Что Красная армия в Европе творила такие преступления против человечности
Что даже преступления нацистов померкли перед ними
И союзники испугались этого ВСЕЛЕНСКОГО зла
И на самом деле ,вступая в войну- союзники воевали одновременно с Гитлером и Сталиным
Мне кажется, в подсознании европейцев до сих пор есть этот ужас перед русскими
Очень советую прочитать документальных книгу
" ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ"
Ничего страшнее я не читала
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27.09.2024 17:09 Відповісти
кацапи звірі з пекла загальновідомо
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27.09.2024 17:16 Відповісти
При захвате Пруссии было УБИТО, именно убито, 200 тысяч мирных жителей. Колонны беженцев расстреливали из пулеметов, давили гусеницами танков, кидали гранаты...это так мстили развлекаясь.
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27.09.2024 18:00 Відповісти
Вот только немцев за преступления наказали
А СССР - нет
Результат -Венгрия
Чехословакия
Афганистан
Чечня
Грузия
Сирия
Перевороты и мятежи во многих в странах
Сегодня - Украина
Пора это остановить
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27.09.2024 18:46 Відповісти
Переможці WW2 - демократичні країни у Коаліції з кривавим комуністичним режимом диктатора сталіна, поділили повоєнний світ, відбувся Нюрнберзький процес, але, у підсумку "Соловки перемогли Голокост" (с).
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27.09.2024 20:42 Відповісти
Про деякі задокументовані факти звірячих вбивств, скоєних сталінськими "асвабадітєлямі Європи":
https://www.youtube.com/watch?v=_XpSs3yoRSg&ab_channel=MarkSolonin
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27.09.2024 19:02 Відповісти
Дякуємо румунам. Вони натерпились від Чаушеску .
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27.09.2024 17:10 Відповісти
3 світову потрібно вже плчинати , досить скиглити , гуртом знищимо московію да і все , бо задовбала вся ця зловонна хрінь
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27.09.2024 17:10 Відповісти
НАТО ще не готова. Мілітарна промисловість тільки тільки просинається Купа країн типу Індії, Мексики, Бразилії (котрі у 80-х були ні про що) не тільки не примкнуть до сил добра, та й ще палки у колеса будуть ставити. Китай сильно виріс за 50 років. Усе вирішиться у ту хвилину, коли світ опиниться на межі ядерної війни. Не раніше.
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27.09.2024 19:38 Відповісти
Всі пам'ятають як він сказав що йде на один термін ,але якби не старались єрмаки навряд йому допоможе виграти вибори.
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27.09.2024 17:38 Відповісти
Звикайте. Незабаром і ракети будуть летіти,а ви все яйця чухать будете
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27.09.2024 17:54 Відповісти
Так збивайте, терпіли, не галасуйте даремно!
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27.09.2024 19:25 Відповісти
 
 