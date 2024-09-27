Атаки російських безпілотників на Україну та порушення румунського повітряного простору є відвертою зневагою до міжнародного права, - МЗС Румунії

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаки російських безпілотників на українських цивільних осіб та інфраструктуру, а також неодноразові порушення румунського повітряного простору.

Про це йдеться у дописі МЗС Румунії в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче засуджуємо атаки російських безпілотників, що тривають, на українських цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, а також неодноразові порушення повітряного простору Румунії. Ці агресивні дії є відвертою зневагою до міжнародного права. Подібні провокації потрібно негайно припинити", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в ніч на 27 вересня Росія вкотре атакувала ударними дронами території України, зокрема вдарила по портовій інфраструктурі в районі Кілії на Дунаї, що поруч із кордоном із Румунією. Міноборони Румунії веде пошуки безпілотника, який, ймовірно, залетів на її територію.

Російські дрони на території країн-членів НАТО

За даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.