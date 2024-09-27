Трамп заявив, що може досягти справедливої мирної угоди між Україною і РФ: "Моя точка зору не змінилася"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має спільну точку зору з Президентом Зеленським щодо необхідності завершити війну в Україні та висловив упевненість, що зможе досягнути справедливої угоди між Україною і Росією.

Про це він сказав у коментарі Fox News у п’ятницю за результатами зустрічі з Президентом України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що ж, я багато чого для себе підкреслив, але думаю, що моя точка зору не змінилася в тому плані, що ми обидва хочемо бачити кінець цього (війни РФ проти України. – Ред.), і ми обидва хочемо побачити справедливу угоду",- зауважив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп на запрошення Зеленського пообіцяв відвідати Україну: "Обов’язково. Це прекрасна країна"

При цьому, він висловив упевненість, що "угода буде справедливою, і це станеться в потрібний час".

Кандидат від республіканців зазначив, що зараз він повністю занурений у виборчу кампанію, однак якщо виграє вибори, угода між Україною і Росією, за його словами, буде досягнута дуже швидко.

"Це (війна. – Ред.) має припинитися, і президент (Зеленський. – Ред.) хоче, щоби цьому був покладений край. І я впевнений, що президент Путін хоче, щоби це припинилося, тож у цьому є гарне поєднання. Тому ми хочемо укласти справедливу угоду для всіх", - наголосив Трамп.

У відповідь на запитання, що він має на увазі під терміном "справедлива" угода, експрезидент зазначив, що про це ще рано говорити. Він назвав це "складною головоломкою", яка все ж буде розв’язана, і люди продовжать своє мирне життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив важливість зустрічей з Гарріс і Трампом: "Не знаємо, хто буде президентом"

"Я маю власні ідеї, і я впевнений, що у президента (Зеленського. – Ред.) точно так само є свої ідеї, але вона (угода. – Ред.) має бути справедливою", - додав він.

Трамп також не виключив ще однієї зустрічі з Володимиром Зеленським у ближчій перспективі.