Трамп заявив, що може досягти справедливої мирної угоди між Україною і РФ: "Моя точка зору не змінилася"
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має спільну точку зору з Президентом Зеленським щодо необхідності завершити війну в Україні та висловив упевненість, що зможе досягнути справедливої угоди між Україною і Росією.
Про це він сказав у коментарі Fox News у п’ятницю за результатами зустрічі з Президентом України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Що ж, я багато чого для себе підкреслив, але думаю, що моя точка зору не змінилася в тому плані, що ми обидва хочемо бачити кінець цього (війни РФ проти України. – Ред.), і ми обидва хочемо побачити справедливу угоду",- зауважив Трамп.
При цьому, він висловив упевненість, що "угода буде справедливою, і це станеться в потрібний час".
Кандидат від республіканців зазначив, що зараз він повністю занурений у виборчу кампанію, однак якщо виграє вибори, угода між Україною і Росією, за його словами, буде досягнута дуже швидко.
"Це (війна. – Ред.) має припинитися, і президент (Зеленський. – Ред.) хоче, щоби цьому був покладений край. І я впевнений, що президент Путін хоче, щоби це припинилося, тож у цьому є гарне поєднання. Тому ми хочемо укласти справедливу угоду для всіх", - наголосив Трамп.
У відповідь на запитання, що він має на увазі під терміном "справедлива" угода, експрезидент зазначив, що про це ще рано говорити. Він назвав це "складною головоломкою", яка все ж буде розв’язана, і люди продовжать своє мирне життя.
"Я маю власні ідеї, і я впевнений, що у президента (Зеленського. – Ред.) точно так само є свої ідеї, але вона (угода. – Ред.) має бути справедливою", - додав він.
Трамп також не виключив ще однієї зустрічі з Володимиром Зеленським у ближчій перспективі.
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https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=LKTr_UD4kDcdAoxt Нельзя вестись на блеф гопников. Второго шанса для Украины не будет, - Игаль Левин
Готов поцеловать ручку путенга
Действительно очень быструю сделку. Это надо прекратить.
И президент [Зеленский] хочет, чтобы это прекратилось. И я уверен в том, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошая комбинация.
Так что мы хотим получить справедливую сделку для всех», - сказал Трамп, стоя рядом с президентом Украины после переговоров.
https://www.bbc.com/russian/articles/cj9jvj04zvpo
Буде "прекращение"
Сделка
Комбинация
Зюзенька здобув! Буде "сделка" гопників...
Все , що залишилиться від України буде ними поділено на їхню користь.
У Трампа вже аж слинки потекли от "предвкушения".
Бігом гайда до України...
2. Не може бути справедливого для того, хто є військовим злочинцем , крім його терміна на довічне ув"язнення .
Тому ... жодне по-справжньому справедливе рішення не може бути з урахуванням думки військового злочинця ***** .
3. Якщо таку "угоду" хтось з Трампом й ****** підпише - це буде його пілітичним (якщо не кримінальним вироком) . Жодний наступник ЗЕ не буде вважати таку угоду за потрібне виконувати ... хоча б тому, що ЗЕ є лигітимним поки триває війна , а на підписання будь яких тереторіальних поступок ЗЕ ніхто й ніколи не уповноважував . Тим біль після травня 2024 року ... Трамп трохи забув, що ЗЕ залишився тільки умовним правителям України через стан війни й має обмежанні права на будь які угоди , тим більш капітулянськи ...