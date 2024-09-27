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Трамп заявив, що може досягти справедливої мирної угоди між Україною і РФ: "Моя точка зору не змінилася"

Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має спільну точку зору з Президентом Зеленським щодо необхідності завершити війну в Україні та висловив упевненість, що зможе досягнути справедливої угоди між Україною і Росією.

Про це він сказав у коментарі Fox News у п’ятницю за результатами зустрічі з Президентом України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що ж, я багато чого для себе підкреслив, але думаю, що моя точка зору не змінилася в тому плані, що ми обидва хочемо бачити кінець цього (війни РФ проти України. – Ред.), і ми обидва хочемо побачити справедливу угоду",- зауважив Трамп.

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При цьому, він висловив упевненість, що "угода буде справедливою, і це станеться в потрібний час".

Кандидат від республіканців зазначив, що зараз він повністю занурений у виборчу кампанію, однак якщо виграє вибори, угода між Україною і Росією, за його словами, буде досягнута дуже швидко.

"Це (війна. – Ред.) має припинитися, і президент (Зеленський. – Ред.) хоче, щоби цьому був покладений край. І я впевнений, що президент Путін хоче, щоби це припинилося, тож у цьому є гарне поєднання. Тому ми хочемо укласти справедливу угоду для всіх", - наголосив Трамп.

У відповідь на запитання, що він має на увазі під терміном "справедлива" угода, експрезидент зазначив, що про це ще рано говорити. Він назвав це "складною головоломкою", яка все ж буде розв’язана, і люди продовжать своє мирне життя.

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"Я маю власні ідеї, і я впевнений, що у президента (Зеленського. – Ред.) точно так само є свої ідеї, але вона (угода. – Ред.) має бути справедливою", - додав він.

Трамп також не виключив ще однієї зустрічі з Володимиром Зеленським у ближчій перспективі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+23
Отдать маньяку и убийце пол Украины ето справедливость? Етот аферист даже не знает что такое закон. С ним о чем то договариваться все равно что с ******. А потом оно скажет что хотите то и делайте я ничего не зная.
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27.09.2024 20:53
+22
Моя точка зору не змінилася, - сказав трампакс, - Я ВПЕВНЕНИЙ, ЩО Я Є ВОЛОДАРЕМ ВСЕСВІТУ і не еволюціонував від приматів, це абізяни праізошлі ат меня!
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27.09.2024 20:52
+15
>> І я впевнений, що президент Путін хоче, щоби це припинилося...

Повтор: деменція ще ближче.
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27.09.2024 20:55
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Дуже слушна думка у назві!
https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=LKTr_UD4kDcdAoxt Нельзя вестись на блеф гопников. Второго шанса для Украины не будет, - Игаль Левин
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29.09.2024 09:45 Відповісти
Про асиметричні підходи: https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=dZ5ZunHuqMLdt9JX&t=999 в Ізраілі призивали (і призивають) жінок служити (на небойові позиції), щоб більше чоловіків змогли стати на передній край. Тому що менше людей!
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29.09.2024 10:20 Відповісти
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29.09.2024 12:25 Відповісти
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29.09.2024 12:30 Відповісти


Готов поцеловать ручку путенга
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29.09.2024 12:32 Відповісти
«Я считаю, что если я выиграю, мы получим очень справедливый конец.

Действительно очень быструю сделку. Это надо прекратить.

И президент [Зеленский] хочет, чтобы это прекратилось. И я уверен в том, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошая комбинация.

Так что мы хотим получить справедливую сделку для всех», - сказал Трамп, стоя рядом с президентом Украины после переговоров.

https://www.bbc.com/russian/articles/cj9jvj04zvpo
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29.09.2024 12:38 Відповісти
Тобто перемоги не буде

Буде "прекращение"

Сделка

Комбинация

Зюзенька здобув! Буде "сделка" гопників...

Все , що залишилиться від України буде ними поділено на їхню користь.

У Трампа вже аж слинки потекли от "предвкушения".
Бігом гайда до України...
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29.09.2024 12:45 Відповісти
У цього пройдисвіта с чучхейським царем теж були приятельські стосунки. А тепер Кім ІІІ вчить рижого, що є і що не є величезною помилкою.
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29.09.2024 13:06 Відповісти
1. "Справедливою угоди для усіх" не існує за визначенням ...
2. Не може бути справедливого для того, хто є військовим злочинцем , крім його терміна на довічне ув"язнення .
Тому ... жодне по-справжньому справедливе рішення не може бути з урахуванням думки військового злочинця ***** .

3. Якщо таку "угоду" хтось з Трампом й ****** підпише - це буде його пілітичним (якщо не кримінальним вироком) . Жодний наступник ЗЕ не буде вважати таку угоду за потрібне виконувати ... хоча б тому, що ЗЕ є лигітимним поки триває війна , а на підписання будь яких тереторіальних поступок ЗЕ ніхто й ніколи не уповноважував . Тим біль після травня 2024 року ... Трамп трохи забув, що ЗЕ залишився тільки умовним правителям України через стан війни й має обмежанні права на будь які угоди , тим більш капітулянськи ...
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29.09.2024 15:45 Відповісти
УХО ТЕБЕ ОТ СЕЛЁДКИ !!!
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29.09.2024 20:09 Відповісти
Концепція О.Бендера "Хочете по чесному, буде по чесному: половину мені,
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29.09.2024 21:14 Відповісти
Як скажеш тьолка путіна
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29.09.2024 21:16 Відповісти
Пістун
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30.09.2024 02:15 Відповісти
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