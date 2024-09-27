Якщо не зважати на агресію Росії проти України, подібні війни будуть по всьому світу, - прем’єр Словенії Голоб

Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на агресію Росії проти України, інакше подібні війни будуть по усьому світу.

Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у своєму виступі на загальних дебатах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми спостерігаємо в Україні, – це агресія сильнішого і могутнішого сусіда проти меншого і слабшого. Це, безумовно, є кричущим порушенням Статуту ООН. Якщо дозволимо цій агресії пройти, то ми відкриємо двері для багатьох подібних воєн по всьому світу", - сказав він.

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Глава уряду Словенії наголосив на необхідності реформування Радбезу ООН, робота якого фактично заблокована, оскільки п'ять постійних членів зловживають правом вето та ставлять національні інтереси на перше місце.

"Нам терміново потрібна Рада, яка є справжнім представництвом міжнародної спільноти. Рада, яка відповідає сучасному світу. Ми повинні забезпечити справедливий розподіл місць. Рада потребує сильніших голосів регіонів, які були недостатньо представлені, таких як Африканський континент. Реформа складу Ради повинна супроводжуватися реформою права вето", - заявив Голоб.