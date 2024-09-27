УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11483 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 416 6

Якщо не зважати на агресію Росії проти України, подібні війни будуть по всьому світу, - прем’єр Словенії Голоб

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб

Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на агресію Росії проти України, інакше подібні війни будуть по усьому світу.

Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у своєму виступі на загальних дебатах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми спостерігаємо в Україні, – це агресія сильнішого і могутнішого сусіда проти меншого і слабшого. Це, безумовно, є кричущим порушенням Статуту ООН. Якщо дозволимо цій агресії пройти, то ми відкриємо двері для багатьох подібних воєн по всьому світу", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та прем’єр Словенії Голоб обговорили реалізацію Формули миру

Глава уряду Словенії наголосив на необхідності реформування Радбезу ООН, робота якого фактично заблокована, оскільки п'ять постійних членів зловживають правом вето та ставлять національні інтереси на перше місце.

"Нам терміново потрібна Рада, яка є справжнім представництвом міжнародної спільноти. Рада, яка відповідає сучасному світу. Ми повинні забезпечити справедливий розподіл місць. Рада потребує сильніших голосів регіонів, які були недостатньо представлені, таких як Африканський континент. Реформа складу Ради повинна супроводжуватися реформою права вето", - заявив Голоб.

Автор: 

Словенія (182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не зважати, чи не закривати очі? определитесь, сцикуни.
показати весь коментар
27.09.2024 21:39 Відповісти
капітан очевидність мля….
показати весь коментар
27.09.2024 21:51 Відповісти
Поки що у нас війна, вам нічого не загрожує. Окрім дрібних провокацій, на які ви мало звертаєте увагу. За прогнозами президента Сербії, щонайменше ще 10 років. Вам також нічого не загрожує ці 10 років. За прогнозами президента Чехії, заморожування та неконтрольовані території. Тут вам також нічого не загрожує. А декому у нас буде наукою, коли не спитавши у вас, 10 років тому морочити голову своєму народові, що ви всі все нам повинні і вирішуватимете за нас наші проблеми.
показати весь коментар
27.09.2024 22:00 Відповісти
Десь сьогодні прочитав. Сша сцикуни. Бояться надання дозволу, тому що куйло почне робити провокацій в євроопі.
показати весь коментар
27.09.2024 22:07 Відповісти
А ви хотіли, щоб він мріяв про війну у себе в країні?
показати весь коментар
27.09.2024 22:20 Відповісти
 
 