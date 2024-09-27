Президент Фінляндії Стубб вважає, що Україна стане членом Євросоюзу раніше, ніж вступить до НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україна спершу повинна стати членом ЄС і лише після цього зможе приєднатись до НАТО.

Про це Стубб сказав на Гельсінському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Стубба запитали, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО до кінця року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Стубб підтримав мирний план Зеленського

"До кінця року, я думаю, це нереалістично", – відповів фінський президент. Він додав, що вважає запрошення України до НАТО реалістичним у довгостроковій перспективі.

Потім він поділився своєю думкою про те, у якому порядку Україна приєднуватиметься до західних альянсів.

"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стубб закликав зняти обмеження на далекобійні удари України по РФ: Путін повинен програти

За оцінками Стубба, спочатку з Україною будуть узгоджені безпекові домовленості, яких станом на сьогодні укладено із понад 20 країнами, потім Україні слід було б домовитись про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами, як США, Британія чи Франція, після чого Україна може стати членом ЄС і лише потім – членом НАТО.

Позицією Фінляндії, наголосив він, є підтримка членства України у НАТО. "Але час повинен бути правильним. Ми усі знаємо, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО", – заявив фінський президент.

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вона отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стубб закликає виключити РФ із Радбезу ООН та скасувати право вето однієї держави

Стубб відкинув припущення, що Росія зможе таким чином війною утримувати Україну від членства у НАТО, оскільки, за його словами, війна рано чи пізно все одно закінчиться.