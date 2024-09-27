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Президент Фінляндії Стубб вважає, що Україна стане членом Євросоюзу раніше, ніж вступить до НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україна спершу повинна стати членом ЄС і лише після цього зможе приєднатись до НАТО.

Про це Стубб сказав на Гельсінському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Стубба запитали, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО до кінця року.

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"До кінця року, я думаю, це нереалістично", – відповів фінський президент. Він додав, що вважає запрошення України до НАТО реалістичним у довгостроковій перспективі.

Потім він поділився своєю думкою про те, у якому порядку Україна приєднуватиметься до західних альянсів.

"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО", – додав він.

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За оцінками Стубба, спочатку з Україною будуть узгоджені безпекові домовленості, яких станом на сьогодні укладено із понад 20 країнами, потім Україні слід було б домовитись про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами, як США, Британія чи Франція, після чого Україна може стати членом ЄС і лише потім – членом НАТО.

Позицією Фінляндії, наголосив він, є підтримка членства України у НАТО. "Але час повинен бути правильним. Ми усі знаємо, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО", – заявив фінський президент.

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вона отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", – додав він.

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Стубб відкинув припущення, що Росія зможе таким чином війною утримувати Україну від членства у НАТО, оскільки, за його словами, війна рано чи пізно все одно закінчиться.

Автор: 

членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1266) Стубб Александр (87)


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Топ коментарі
+6
а можна плять наоборот? - ну дуже потрібно!
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27.09.2024 22:48
+3
А це як щоденний прогноз погоди...
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28.09.2024 00:00
+2
Хоч тушкою, хоч чучелом. Ви вже якось швидше розтелюйтесь.
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27.09.2024 22:40
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Хоч тушкою, хоч чучелом. Ви вже якось швидше розтелюйтесь.
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27.09.2024 22:40 Відповісти
Як я вже заморився од ваших "піздьожей". Це для кого ця інформація??
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27.09.2024 22:45 Відповісти
А це як щоденний прогноз погоди...
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28.09.2024 00:00 Відповісти
а можна плять наоборот? - ну дуже потрібно!
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27.09.2024 22:48 Відповісти
У нас це давно вже кажуть, що ми в ЄС будемо набагато раніше ніж у НАТО. Запитання в іншому, скільки ще часу потрібно, щоб ми стали повноцінним членом ЄС? Ну як фантазія, скільки часу потрібно від того, як ми вже стали членами ЄС до нашого вступу до вашого НАТО? Чи не доведеться нам вписувати в Конституцію якийсь інший блок, якщо НАТО впаде, на той час коли ми туди приїдемо?
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27.09.2024 22:50 Відповісти
Есть большие сомнения на счет НАТО, надо ли оно нам вообще. Пока всякие "*******" там присутствуют...
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27.09.2024 23:22 Відповісти
кацапіруєте, дядя...
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27.09.2024 23:40 Відповісти
Куда-нибудь уже бы вступить. Получить признание за тяжкую работу по сдерживанию орочьих орд. Пока что нас ни в один престижный блок не взяли. Такое чувство, что Украина никому кроме кацапстана не нужна. Да и тем в качестве рабов для их имперских амбиций.
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28.09.2024 00:20 Відповісти
нам тра' найоборот
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28.09.2024 01:03 Відповісти
цинічна політика заходу, що не хоче брати ризиків, даючи нам зброю, може призвезти до капітуляції України, а це означатиме шо всі ресурси України будуть використані для подальшої агресії москви проти еуропи. Як вам такі ризики, панове еуропейці?
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28.09.2024 01:08 Відповісти
це водіння за ніс.... слабенько взяти Україні в єс і в нато під час війни...Важко відгадати дії ЄС, коли вони озброяться..Можливо махнуть рукою на Україну..
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28.09.2024 04:27 Відповісти
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28.09.2024 06:57 Відповісти
Це значить що ніколи.
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28.09.2024 08:27 Відповісти
А давай заспорим граждан Стуббб на ведро водки ,, Финляндия,,, что в ЕС через 10 лет примете а в ваше НАТО нам и нахер! Если победим в этой войне, а если проиграем, так тем более. Но вот конфетка---- если проиграем, то в ЕС приниматься прийдем с кацапами, и не вы нас будете принимать ---- а мы и в таёжный союз. А там морозы по май включительно!
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28.09.2024 08:37 Відповісти
 
 