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Новини Війна
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Війна РФ проти України трансформувала Європу, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Російська агресія проти України трансформувала Європу та примусила її піклуватися про власну силу та спроможність обороняти себе, оскільки війна Росії проти України усвідомлюється європейцями як реальна загроза для їх власної безпеки.

Про це сьогодні у Нью-Йорку, під час промови в ході зустрічі під егідою Ради із закордонних справ в кулуарах Генасамблеї ООН, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви починаєте думати у вимірі сили, коли відчуваєте подих війни та загрози. Саме тому війна в Україні трансформувала Європу. Вона примусила нас (усвідомити) важливість сили, вперше після Другої світової війни. Небезпека, загроза, страх, - все це матеріалізувалося беззаперечним шляхом… Жорстокість російського вторгнення допомогла нам досягти єдиного розуміння загрози, тому що певний час російська загроза не мала однакового значення у Ризі та у Лісабоні, – географія у цьому сенсі має велике значення", - зауважив Жозеп Боррель.

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Він наголосив, що назавжди запам’ятає той день, коли рано вранці отримав телефонний дзвінок, і повідомлення – "вони бомблять Київ". Саме так почалося повномасштабне вторгнення.

"Але Київ, - він не дуже далеко від польського кордону. Так, Росія вдерлася до європейської країни. Ця війна змінила багато речей. Вона поставила нас перед фактом використання сили в Європі, та перед необхідністю пристосовуватися до цього виклику. Ми були дуже далекі від ідеї сили, покладалися на "м’яку силу" (торгівлі та взаємозалежності – ред.). Зараз ми в процесі створення жорстокої сили. Це забере певний час. Ми не будемо суперсилою, як ви (американці), але нам треба бути силою, мати можливість мобілізувати спроможності. Ми хочемо мати силу, щоб стримувати наших ворогів, прямо або опосередковано", - зазначив високий представник ЄС.

Він наголосив: європейці усвідомили, що мають спільні інтереси, варті того, щоб їх захищати, і що робити це можна набагато більш успішно колективними зусиллями, ніж у кожній країні окремо. У цьому контексті єдність ЄС стала посилювачем сили для кожної із країн-членів.

За словами Борреля, НАТО й надалі залишатиметься основою європейської безпеки, але при цьому США можуть мати, і, власне, мають свої інтереси, які є відмінними від європейських. Саме тому зараз для ЄС актуальним є питання посилення стратегічної автономії, що означає посилення європейської складової НАТО з одночасним розвитком спроможностей європейських країн в обороні та в оборонному виробництві.

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"Ми не можемо надалі запитувати себе кожні чотири роки, чи буде Америка надалі мати бажання підтримувати нашу оборону або ні. Наразі є консенсус з обох сторін Атлантики, що Європа має робити більше для власної оборони. Ми, в середньому, витрачаємо близько 2 відсотків від ВВП на оборону, але це має великі відмінності. Деякі держави витрачають на це 4 відсотки, деякі поки на невеликому показнику у 1,5 відсотка. Тож багато ще має бути зроблено, і краще робити це разом", - сказав Жозеп Боррель.

Автор: 

Європа (1827) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
ні, хлопці євросоюзні, ви нічого не усвідомили.
от коли кацапня почне рівняти, боже збав, Варшаву, Вільнюс і Таллін з землею, Молдова проїздом..
може тоді до вас дійде...
але тоді буде піздно.
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28.09.2024 00:02
+3
После второй мировой Европа превратилась в галантерейщика, который считает что чмо и кардинал это сила. Боррель дело говорит, но боюсь это обычная европейская пустая болтовня.
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28.09.2024 00:35
+2
Є світові "патриції" - американці, світові алкодегенерати - кацапи і решта пересічних лохів яких так чи інакше використовують ці дві категорії "обраних". 360 мільйонів "патриціїв" споживають 70-80% того що виробляє планета. 140 мільйонів (насправді 92 мільйони) носяться з ядерними дрючками і лякають лохів. Іншими словами 500 мільйонів "непересічних" люто трахають усю планету як хочуть (економічно та військово). Ну і як довго це буде продовжуватись, а 7,5 мільярда пересічних лохів будуть це свинство терпіти? США десятиліттями отримувало максимальне економічне сприяння для своїх глобальних корпорацій в обмін на гарантії безпеки. Виявилось що "гарантії" це Будапештський меморандум який не вартий паперу на якому написаний. Нічого не нагадує? Америці потрібний "скаженний *********" як страшилка для "пересічних" які будуть віддавати есурси в обмін на "захист". Тобто на іллюзію захисту. Дякуючи ***** світ побачив і зрозумів, особливо в Європі, що американці їх просто використовують і нікого реально не будуть захищати. Вони облінились настільки що перенесли всі виробництва в Китай і створили ще одного монстра. Американці також на десятиліття озброїли агресивних мусульманських терористів талібану. І що ж ми маємо в сухому останку - США кровно зацікавлені в збереженні режиму ***** і надалі, хоча можуть його зупинити за лічені дні. Європейці тепер мають реалізовувати політику самодостатності під лозунгом "геть від Вашингтону", а ми, як у преферансі "між вістуючими", граємо в віковічну гру під назвою "геть від маскви".
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28.09.2024 00:15
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ні, хлопці євросоюзні, ви нічого не усвідомили.
от коли кацапня почне рівняти, боже збав, Варшаву, Вільнюс і Таллін з землею, Молдова проїздом..
може тоді до вас дійде...
але тоді буде піздно.
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28.09.2024 00:02 Відповісти
Є світові "патриції" - американці, світові алкодегенерати - кацапи і решта пересічних лохів яких так чи інакше використовують ці дві категорії "обраних". 360 мільйонів "патриціїв" споживають 70-80% того що виробляє планета. 140 мільйонів (насправді 92 мільйони) носяться з ядерними дрючками і лякають лохів. Іншими словами 500 мільйонів "непересічних" люто трахають усю планету як хочуть (економічно та військово). Ну і як довго це буде продовжуватись, а 7,5 мільярда пересічних лохів будуть це свинство терпіти? США десятиліттями отримувало максимальне економічне сприяння для своїх глобальних корпорацій в обмін на гарантії безпеки. Виявилось що "гарантії" це Будапештський меморандум який не вартий паперу на якому написаний. Нічого не нагадує? Америці потрібний "скаженний *********" як страшилка для "пересічних" які будуть віддавати есурси в обмін на "захист". Тобто на іллюзію захисту. Дякуючи ***** світ побачив і зрозумів, особливо в Європі, що американці їх просто використовують і нікого реально не будуть захищати. Вони облінились настільки що перенесли всі виробництва в Китай і створили ще одного монстра. Американці також на десятиліття озброїли агресивних мусульманських терористів талібану. І що ж ми маємо в сухому останку - США кровно зацікавлені в збереженні режиму ***** і надалі, хоча можуть його зупинити за лічені дні. Європейці тепер мають реалізовувати політику самодостатності під лозунгом "геть від Вашингтону", а ми, як у преферансі "між вістуючими", граємо в віковічну гру під назвою "геть від маскви".
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28.09.2024 00:15 Відповісти
После второй мировой Европа превратилась в галантерейщика, который считает что чмо и кардинал это сила. Боррель дело говорит, но боюсь это обычная европейская пустая болтовня.
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28.09.2024 00:35 Відповісти
Хороший огляд у вас. Тільки в цій моделі вже явно сформувався новий незалежний союз, до якого входить п'ять мільярдів людей. Три четверті населення цієї планети входять до БРІКСу. Все змінюється як картинка у калейдоскопі.
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28.09.2024 07:47 Відповісти
Зараз такі союзи ("кисневі подушки") будуть плодитися в усіх сферах. Єдине що могло б змінити ситуацію на краще це радикальне реформування ООН, але ті бюрократи звикли лише проїдати внески. Мені пропонували роботу в ООНівських гуманітарних місіях. 15 років роботи там дають пенсію і вибір країни проживання. Відмовився бо вже в 2000 було зрозуміло що ООН забюрократизована фіктивна організація грантоїдів.
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28.09.2024 08:06 Відповісти
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28.09.2024 00:27 Відповісти
Ви починаєте думати у вимірі сили, коли відчуваєте подих війни та загрози. Саме тому війна в Україні трансформувала Європу. Вона примусила нас (усвідомити) важливість сили, вперше після Другої світової війни. Небезпека, загроза, страх, - все це Джерело:

Тонкий натяк, що розумний навчається на чужих помилках?
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28.09.2024 00:36 Відповісти
Натяк, що розумних там не так вже й багато.
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28.09.2024 00:40 Відповісти
ТАК ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО !!! УМИРАЮЩЕГО ЕС )))
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28.09.2024 00:48 Відповісти
Вмираючого ЄС? . та ЄС тричі переживе Росію та союзи нею створені.
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28.09.2024 10:06 Відповісти
Нормально им Трамп пинка дал под зад что начали шевелится. Так бы до начала войны с рашкой потерянные были бы
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28.09.2024 06:45 Відповісти
 
 