Війна РФ проти України трансформувала Європу, - Боррель

Російська агресія проти України трансформувала Європу та примусила її піклуватися про власну силу та спроможність обороняти себе, оскільки війна Росії проти України усвідомлюється європейцями як реальна загроза для їх власної безпеки.

Про це сьогодні у Нью-Йорку, під час промови в ході зустрічі під егідою Ради із закордонних справ в кулуарах Генасамблеї ООН, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви починаєте думати у вимірі сили, коли відчуваєте подих війни та загрози. Саме тому війна в Україні трансформувала Європу. Вона примусила нас (усвідомити) важливість сили, вперше після Другої світової війни. Небезпека, загроза, страх, - все це матеріалізувалося беззаперечним шляхом… Жорстокість російського вторгнення допомогла нам досягти єдиного розуміння загрози, тому що певний час російська загроза не мала однакового значення у Ризі та у Лісабоні, – географія у цьому сенсі має велике значення", - зауважив Жозеп Боррель.

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Він наголосив, що назавжди запам’ятає той день, коли рано вранці отримав телефонний дзвінок, і повідомлення – "вони бомблять Київ". Саме так почалося повномасштабне вторгнення.

"Але Київ, - він не дуже далеко від польського кордону. Так, Росія вдерлася до європейської країни. Ця війна змінила багато речей. Вона поставила нас перед фактом використання сили в Європі, та перед необхідністю пристосовуватися до цього виклику. Ми були дуже далекі від ідеї сили, покладалися на "м’яку силу" (торгівлі та взаємозалежності – ред.). Зараз ми в процесі створення жорстокої сили. Це забере певний час. Ми не будемо суперсилою, як ви (американці), але нам треба бути силою, мати можливість мобілізувати спроможності. Ми хочемо мати силу, щоб стримувати наших ворогів, прямо або опосередковано", - зазначив високий представник ЄС.

Він наголосив: європейці усвідомили, що мають спільні інтереси, варті того, щоб їх захищати, і що робити це можна набагато більш успішно колективними зусиллями, ніж у кожній країні окремо. У цьому контексті єдність ЄС стала посилювачем сили для кожної із країн-членів.

За словами Борреля, НАТО й надалі залишатиметься основою європейської безпеки, але при цьому США можуть мати, і, власне, мають свої інтереси, які є відмінними від європейських. Саме тому зараз для ЄС актуальним є питання посилення стратегічної автономії, що означає посилення європейської складової НАТО з одночасним розвитком спроможностей європейських країн в обороні та в оборонному виробництві.

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"Ми не можемо надалі запитувати себе кожні чотири роки, чи буде Америка надалі мати бажання підтримувати нашу оборону або ні. Наразі є консенсус з обох сторін Атлантики, що Європа має робити більше для власної оборони. Ми, в середньому, витрачаємо близько 2 відсотків від ВВП на оборону, але це має великі відмінності. Деякі держави витрачають на це 4 відсотки, деякі поки на невеликому показнику у 1,5 відсотка. Тож багато ще має бути зроблено, і краще робити це разом", - сказав Жозеп Боррель.