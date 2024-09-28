Україна готова ділитися досвідом використання американської зброї для її покращення, - Міноборони

Україна готова ділитися досвідом використання американської зброї для покращення її характеристик американськими компаніями.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

До збільшення кількості спільних проєктів воєнної промисловості закликав заступник міністра оборони України Олександр Балануца у зверненні до американських оборонних компаній, членів Національної асоціації оборонних індустрій (NDIA).

"Україна вже отримала величезний досвід використання західної зброї на полі бою. Ми готові ділитись ним для покращення характеристик озброєння. NDIA має перспективу стати інформаційним мостом між Міноборони та американськими компаніями", – запропонував американським зброярам заступник міністра.

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Розвʼязана росією війна відкрила "слабкі місця" країн НАТО. Щонайменше, за словами представника України, йдеться про недостатній темп виробництва озброєння та боєприпасів.

"Але ми бачимо, як ці виклики вирішуються. Готові зі свого боку до взаємодії для нарощування темпів, обʼємів і якості виробництва того, що довело ефективність на полі бою", – додав Олександр Балануца.

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Він подякував американським зброярам за підтримку та внесок Асоціації у стійкість оборони України. При цьому закликав не зупинятися у розширенні форматів взаємодії та ширше співпрацювати з українськими виробниками.