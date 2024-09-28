Прем’єр Грузії Кобахідзе не збирається припиняти використовувати фото знищених українських міст у передвиборчій агітації
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе не має наміру відмовлятися від теми війни в Україні у рекламі партії "Грузинська мрія".
Про це пише "Ехо Кавказу", передає Цензор.НЕТ.
Партія влади Грузії "Грузинська мрія" в рамках передвиборчої кампанії презентувала серію вуличних банерів і відеоролик, де перетворені на руїни українські міста зображено поруч із мирними містами Грузії.
У відповідь на критику з боку МЗС України Іраклій Кобахідзе заявив, що вважає принциповим порівняння війни в Україні та миру в Грузії.
Журналісти запитали, як би він оцінив, якби Україна використовувала кадри Сухумі в передвиборчих цілях.
"Я пам'ятаю, що українці активно використовували ці кадри з різною, зокрема і з гумористичною метою, але це інше питання. Сьогодні ми говоримо про наслідки війни загалом і про те, чого ми уникли для нашої країни у 2022 році", – сказав він.
Кобахідзе згадав події серпневої війни 2008 року і звинуватив у початку війни "режим Саакашвілі".
"Так, Росія окупувала наші території, але війну почав режим Саакашвілі. І зараз у разі приходу до влади колективний "Національний рух" через тиждень відкриє другий фронт у Грузії.
Чому Росія не увійшла в Грузію у 2022 році? У вас є пояснення? Ми врятували, так! Ми врятували Грузію, і якби ми слідували вимогам, які висувалися найвищими посадовими особами українського керівництва, війська Росії увійшли б до Грузії у 2022 році", – заявив Кобахідзе.
Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.
Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.
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Тому, що Росія вже у Грузії, а Кобахідзе є російською маріонеткою.
в Тбілісі в центрі міста розвалені будинки і ями на дорогах та тротуарах.
загалом, Грузія приємна людьми, але просякнута злиднями...
так що білборди то привід для грузин подумати над своєю
"Грузинськоюросійською мєчтою"
А цей коба хай замість українських розбомблених міст поставить нерозбомблені російські з сортирами на вулиці
ракета Сизрань б'є виключно по мозгам... 😕
мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен
Сиктивкар називається.
Доречі, теж можна на білбордах використовуваги з слоганом "Разніца єсть".
Креативний прем'єр, молодий. Років десять протримається при владі. Але це не точно. Може і п'ятнадцять.