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Новини
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Прем’єр Грузії Кобахідзе не збирається припиняти використовувати фото знищених українських міст у передвиборчій агітації

Грузинська мрія у рамках передвиборчої кампанії використовує світлини зруйнованих українських міст

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе не має наміру відмовлятися від теми війни в Україні у рекламі партії "Грузинська мрія".

Про це пише "Ехо Кавказу", передає Цензор.НЕТ.

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" в рамках передвиборчої кампанії презентувала серію вуличних банерів і відеоролик, де перетворені на руїни українські міста зображено поруч із мирними містами Грузії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівна партія Грузії використовує фото знищених українських міст у своїй рекламі

У відповідь на критику з боку МЗС України Іраклій Кобахідзе заявив, що вважає принциповим порівняння війни в Україні та миру в Грузії.

Журналісти запитали, як би він оцінив, якби Україна використовувала кадри Сухумі в передвиборчих цілях.

"Я пам'ятаю, що українці активно використовували ці кадри з різною, зокрема і з гумористичною метою, але це інше питання. Сьогодні ми говоримо про наслідки війни загалом і про те, чого ми уникли для нашої країни у 2022 році", – сказав він.

Кобахідзе згадав події серпневої війни 2008 року і звинуватив у початку війни "режим Саакашвілі".

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"Так, Росія окупувала наші території, але війну почав режим Саакашвілі. І зараз у разі приходу до влади колективний "Національний рух" через тиждень відкриє другий фронт у Грузії.

Чому Росія не увійшла в Грузію у 2022 році? У вас є пояснення? Ми врятували, так! Ми врятували Грузію, і якби ми слідували вимогам, які висувалися найвищими посадовими особами українського керівництва, війська Росії увійшли б до Грузії у 2022 році", – заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

Автор: 

вибори (6703) Грузія (1846) Кобахідзе Іраклі (27)


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Топ коментарі
+34
Чому Росія не увійшла в Грузію у 2022?

Тому, що Росія вже у Грузії, а Кобахідзе є російською маріонеткою.
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28.09.2024 02:29
+27
один паяц теж звинувачував "режим Порошенко" у початку війни і бізнесі на крові. І лохи його обрали президентом. Але то таке
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28.09.2024 04:59
+14
уникли вони..... Прямо кажучи - сіли під жопу росії і почали їй лизати. Гордий грузинський народ,хулі.
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28.09.2024 07:34
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"Грузин" і "злодій" це вже синоніми. Якщо хтось мені покаже чесного і порядного грузина в Києві то я ладний встати серед ночі щоб побачити диво. Якщо досі я вважав що гнилі до мозку кісток грузини знаходяться в Україні щоб красти, а чесні і порядні працюють в Грузії, то зараз я бачу що в Грузії злодії та злочинці врешті захопили владу. Для грузинських злодіїв "поля годувальні" в **********. В самій бідній Грузії навіть красти нічого. Та й у кого? Полізеш красти у своїх заріжуть. Без лохів, зокрема в **********, ледачі грузини не зможуть існувати бо працювати їм "западло". Всі без винятку грузини яких я зустрічав тут (в Києві) бахвалились якимсь князівським походженням від "імперії"... За те що Україна перетворилась на обєкт грабунку для грузинських злодіїв маємо сказати "дякую" ногою по печінці Ющенко та Луценко.
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28.09.2024 01:57 Відповісти
дурня та нацизм
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28.09.2024 05:02 Відповісти
З 1115 коронованих "злодіїв в законі" СРСР перед розвалом 785 були грузинами. Крадучи по всьому СРСР злодії все стягували додому. Тому всі хлопчики 90-х в Грузії мріяли стати "злодіями в законі". Кримінальна субкультура наскрізь пронизує всі сфери життя грузинів. Те що абсолютно неприйнятно для нас в повсякденному житті є нормою для грузин. Я почав займатися гірським туризмом в 11 років. З 16 альпінізмом. Пройшов ну майже всю Грузію пішки. Найбільше дивувала кількість портретів сталіна і зневажливе ставлення до абхазців як до рабів "подарованих" грузинському народу сталіним. А ще ціни. 1 буханка рубль. 2, 3, 4 теж рубль. Все рубль. А коли наполягаєш на здачі то її жбурляли в обличчя з публічною демонстрацією презирства... Виконавши маршрут ми ніколи не лишалися в Грузії на відпочинок і до моря їхали до абхазців в Сухумі...
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28.09.2024 05:35 Відповісти
згадала бабка як дівкою була
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28.09.2024 06:46 Відповісти
Ти або ідіот, або рашистський провокатор. Ти жодного разу не бачив синів Грузії яки прямо зараз віддають життя в Україні на війні з ордою?
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28.09.2024 09:59 Відповісти
Це не відміняє того що переважна більшість із них в розшуку за кримінальні злочини в ********** та Грузії. Воюючи в Україні такі просто продовжують своє життя бо діватися їм більше просто нікуди... Час від часу приймають участь в рейдерських атаках... Після війни отримавши українське громадянство займуться грабунком і криміналом. Щодо цього у мене жодних сумнівів.
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28.09.2024 10:48 Відповісти
повісити фото цього грузинського поца та путлєра на бігборді,у центрі Києва і напишіть "грузинська мрія путлєровського вассала",що з цею гнидою цоцькаться
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28.09.2024 11:39 Відповісти
Чому Росія не увійшла в Грузію у 2022?

Тому, що Росія вже у Грузії, а Кобахідзе є російською маріонеткою.
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28.09.2024 02:29 Відповісти
А Абхазія та Південна Осетія для грузин вже не Грузія, а росія...
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28.09.2024 05:26 Відповісти
Ну мабуть їм "какая разница".
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28.09.2024 10:16 Відповісти
до чого тут це ??? грузія стала маріонеткою та інструментом паРаші в обході сакцій Заходу та фактично втратила шанс на вступ у ЄС !!! а самі грузини навіть не думають відвойовувати 20% окупованої кацапами своєї теритарії так званих "апхазії", "півд.осетії" !!!
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28.09.2024 08:12 Відповісти
в Батумі перша лінія цвіте, а дуга - вже "пахне",
в Тбілісі в центрі міста розвалені будинки і ями на дорогах та тротуарах.
загалом, Грузія приємна людьми, але просякнута злиднями...

так що білборди то привід для грузин подумати над своєю "Грузинською російською мєчтою"
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28.09.2024 07:55 Відповісти
Ми свої міста відбудуємо!

А цей коба хай замість українських розбомблених міст поставить нерозбомблені російські з сортирами на вулиці
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28.09.2024 07:59 Відповісти
Сама страшна російська ракета не Сармат, який із шахти не вилазить, а ракета Сизрань - після її попадання, американське або європейське місто перетворюється на російську сизрань😂👍

ракета Сизрань б'є виключно по мозгам... 😕
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28.09.2024 08:05 Відповісти
Сизрань знаходиться під владою *****. Вже одного цього для справжнього українця достатньо, щоб це місто програло у порівнянні з будь-яким селом України, не кажучи вже про міста.
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28.09.2024 09:19 Відповісти
Цитаты великих людей 20-й год.
мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен
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28.09.2024 09:56 Відповісти
Для Вас він, може бути і великий. Для мене це корисний для ***** ідиот, якщо не гірше.
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28.09.2024 16:25 Відповісти
Є страшніша.
Сиктивкар називається.
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28.09.2024 10:10 Відповісти
Бував там ще при сересере і не тільки там ...там таких сиктивкарів хоч греблю гати ...
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28.09.2024 14:53 Відповісти
Ну зараз Буча, наприклад, вже краще ніж Тбілісі виглядає

Доречі, теж можна на білбордах використовуваги з слоганом "Разніца єсть".
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28.09.2024 10:20 Відповісти
То есть, вони запугують Грузинів війною!!!!
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28.09.2024 03:39 Відповісти
Зараз модно всіх лякати. Трамп он своїх американців третьою світовою лякає.
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28.09.2024 03:43 Відповісти
Саме так. І це працює.
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28.09.2024 07:49 Відповісти
На минулих виборах теж дуже хотіли "просто жити"...
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28.09.2024 08:18 Відповісти
нормальна агітація, можно ще зробить борди з вбтими мешканцями Бучі.
Креативний прем'єр, молодий. Років десять протримається при владі. Але це не точно. Може і п'ятнадцять.
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28.09.2024 04:55 Відповісти
один паяц теж звинувачував "режим Порошенко" у початку війни і бізнесі на крові. І лохи його обрали президентом. Але то таке
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28.09.2024 04:59 Відповісти
Когда-то нравились грузины. А теперь... Все таки их предназначение - торговать *********** на рынке. Продали Саакашвили, продали реформы... И это - гордый народ? Разочарован.
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28.09.2024 05:24 Відповісти
коби це ще не всі грузини 😕
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28.09.2024 08:07 Відповісти
Тобто,ви або хочете боротися як українці,або лягти як білоруси чи чеченці(Хочете мову ,культуру свою,мир,номінальну незалежність,але готуйтеся, і самі ваші діти вмирати не за власну незалежність,а десь за примхами москалів(
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28.09.2024 06:24 Відповісти
Вибори покажуть чи хочуть грузини бути людьми чи стати сраколизами х..йлостану
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28.09.2024 07:29 Відповісти
Вибори вже показали .
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28.09.2024 08:01 Відповісти
під абсолютним контролем кацапії які можуть бути вибори? Як у нас були всі ці роки.
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28.09.2024 08:19 Відповісти
уникли вони..... Прямо кажучи - сіли під жопу росії і почали їй лизати. Гордий грузинський народ,хулі.
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28.09.2024 07:34 Відповісти
Воно й@бнуте.
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28.09.2024 07:45 Відповісти
ваше щастя що кацапи вгрузли в Україні . питання окупації Грузії вирішиться після війни в Україні , чекайте на "миротворців ".
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28.09.2024 07:49 Відповісти
Кацапы учатся у своих учителей. Неоколониализм. Зачем оккупировать Грузию? Достаточно лояльного правительства. Смотрите, им в награду еще и Осетию вернут. Не готова Россия всех тянуть к своему уровню
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28.09.2024 09:51 Відповісти
Та хай вже показує ті фотографії. Може хтось зробить правильні висновки
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28.09.2024 09:13 Відповісти
Які українці використовували кадри Сухумі з гумористичною метою? Хто може щось згадати? Бо всякі там грузинські кацапи можуть понабріхувати і оком не моргнуть.
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28.09.2024 09:39 Відповісти
Та я не здивуюсь що 95 квартал з Невтікачем ...
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28.09.2024 14:57 Відповісти
Замість того, щоб використати ситуацію і повернути втрачені окуповані території, продовжують займатись популізмом. Але я був у Грузії перед початком повномасштабної війни. Росіян там ненавидять. Є ще вірогідність приходу до влади нормальних людей
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28.09.2024 11:59 Відповісти
Навіть вірмени щось там наважуються бухтіти на росіяк, а грузини з легкістю лягли під них..Це вже незмивна ганьба для Грузії
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28.09.2024 13:56 Відповісти
 
 