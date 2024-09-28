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Новини Допомога Україні
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Путін не піде за стіл переговорів, якщо не буде переконаний, що він програє. Маємо встановити військовий баланс, - Боррель

Жозеп Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель відповів на тези, що прозвучали в ході президентської передвиборчої кампанії у США, про недостатню участь Європи у допомозі Україні.

Відповідну заяву високий представник ЄС зробив сьогодні у Нью-Йорку, під час промови в ході зустрічі під егідою Ради із закордонних справ в кулуарах Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Після початку вторгнення ми вперше надали військову допомогу для України. І це не мало. Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, - європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, - це більше за вас (американців - ред.). Це вже понад 130 мільярдів євро. Так, військова частина все ще менша (за американську), але це все ж таки 45 мільярдів євро, що не є малою сумою. Зрозуміло, що без допомоги Америки Україна не могла б чинити спротив. Але 45 мільярдів – це не мала сума у вимірі військової допомоги" - зауважив Жозеп Боррель.

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Він наголосив, що у політичному вимірі ЄС надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства в ЄС, що, за словами Борреля, було "немислимим" до початку повномасштабної російської війни. Просто зараз ЄС надає Україні величезну допомогу, приймаючи майже 5 мільйонів біженців.

При цьому, за словами високого представника ЄС, ця війна в Україні залишається асиметричною війною.

Жозеп Боррель нагадав, що до війни Росія була четвертою країною у світі за розміром військових витрат, в той час, як Україна була на 37-му місці. Цей дисбаланс існує і сьогодні, але він долається зусиллями захисників України

"У Києві я відвідав підземний завод дронів, і бачив, як ці люди розробляють та будують до 500 дронів на день. Вони невеликі, але можуть літати на десятки кілометрів та транспортувати до 3 кілограмів вибухівки. Вони коштують близько 500 євро, і можуть знищити танк. Завдяки такій новій зброї, яку вони розвивають, вони (українці), чинять спротив" - сказав головний європейський дипломат.

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Він зауважив, що не погоджується з обмеженнями на використання західної зброї проти легітимних цілей на території Росії, тому що росіяни атакують Україну саме зі своєї території. Але українці навчилися виробляти власні ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 500 та навіть до 1000 кілометрів. Ці ракети нещодавно знищили великий склад боєприпасів в Росії, що спричинило, за словами Борреля, "неймовірний вибух та землетрус у 3 бали за шкалою Ріхтера". Цей удар українців дозволив врятувати багато життів.

"Я вважаю, що ми маємо підтримати Україну більше і швидше. Ми маємо встановити військовий баланс. Тому що Путін не піде за стіл переговорів, якщо не буде переконаний, що він програє. Ми маємо надати Україні економічну та стратегічну потужність, щоб протистояти Росії, та можливість самим вирішувати, що для них є прийнятним або ні. Але ми маємо їх підтримати. Тому що без нас, - без нас з вами, Україна може пасти протягом кількох тижнів. Вони (українці) дуже залежні від нашої підтримки", - зауважив високий представник ЄС.

Автор: 

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Топ коментарі
+14
Пуйло підвісив все людство своєю термоядеркою. Він хоче, щоб йому віддали Україну. Потім він заспокоїться? А Східна Європа? А Босфор? А мити чоботи у Індійському океані? Ця ракова пухлина ніколи не заспокоється. Поки людство її не видалить його з свого організму.
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28.09.2024 02:35
+9
ТА НЕ ПІДЕ ВІН НА ПЕРЕГОВОРИ В ПРИНЦИПІ

- він плутоном травив людей в Лондоні

- хімією травив їх в Солсбері

- взриває заводи і склади по всій Европі

Ви про шо?
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28.09.2024 02:10
+8
Головна помилка Заходу - світоглядна. Вони думають, що рюзкє - це Homo sapiens.
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28.09.2024 03:46
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ТА НЕ ПІДЕ ВІН НА ПЕРЕГОВОРИ В ПРИНЦИПІ

- він плутоном травив людей в Лондоні

- хімією травив їх в Солсбері

- взриває заводи і склади по всій Европі

Ви про шо?
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28.09.2024 02:10 Відповісти
Пуйло підвісив все людство своєю термоядеркою. Він хоче, щоб йому віддали Україну. Потім він заспокоїться? А Східна Європа? А Босфор? А мити чоботи у Індійському океані? Ця ракова пухлина ніколи не заспокоється. Поки людство її не видалить його з свого організму.
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28.09.2024 02:35 Відповісти
Ну словами і занепокоєннями ви балансу не доб'єтеся🤦🤦🤦
А "пекельні санкції" так тиснуть на росію, що у неї чи не найбільший арсенал зброї у Світі 🤡
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28.09.2024 03:29 Відповісти
А Єрмак заключив буквально ось-ось договір про нескінченний потік нафти через Орбаноркатію - а Ви про санкції від ЄС?
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28.09.2024 05:54 Відповісти
Головна помилка Заходу - світоглядна. Вони думають, що рюзкє - це Homo sapiens.
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28.09.2024 03:46 Відповісти
Чому для початку просто не вбити (уйла??
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28.09.2024 04:00 Відповісти
Тобто?((Ви хочете стабілізувати лінію,віддати коридор і думаєте москалі заспокояться?(((У такому випадку там десятиліття буде пабєдабєсіє,вєчний полк,а потім нова війна((Краще розваліть чи допоможіть розвалити ту 1/8 і побачите,що планета Земля ще має шанс.
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28.09.2024 06:39 Відповісти
Навряд чи вони стануть "растяґівать удавольствіє" аж на 10 років. 2-3. Максимум п'ять.
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28.09.2024 06:46 Відповісти
Це я дуже оптимістично написав про десятиліття.
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28.09.2024 07:37 Відповісти
Пусти русскава за стіл...
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28.09.2024 07:06 Відповісти
Заголовок публікації ще той.
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28.09.2024 08:05 Відповісти
срасія це гній землі, просто ****** без розмов, дурні
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28.09.2024 08:08 Відповісти
Сильно ляпнул---- обратите внимание все. Так оказывается даже в декабре21 г ,,было немыслимо,, что нас примут в ЕС??? И только война с 24 февраля 22 г тему чуть толкнула! Может ошибка перевода? Или мне по старости так прочиталось? Фуфлометы !
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28.09.2024 08:56 Відповісти
Чи не вперше підтримав в коментах Ваню Суліму
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28.09.2024 10:16 Відповісти
Пустой треп уже в течении двух лет. Как оно собирается его восстановить?
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28.09.2024 14:30 Відповісти
 
 