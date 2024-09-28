Путін не піде за стіл переговорів, якщо не буде переконаний, що він програє. Маємо встановити військовий баланс, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель відповів на тези, що прозвучали в ході президентської передвиборчої кампанії у США, про недостатню участь Європи у допомозі Україні.

Відповідну заяву високий представник ЄС зробив сьогодні у Нью-Йорку, під час промови в ході зустрічі під егідою Ради із закордонних справ в кулуарах Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Після початку вторгнення ми вперше надали військову допомогу для України. І це не мало. Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, - європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, - це більше за вас (американців - ред.). Це вже понад 130 мільярдів євро. Так, військова частина все ще менша (за американську), але це все ж таки 45 мільярдів євро, що не є малою сумою. Зрозуміло, що без допомоги Америки Україна не могла б чинити спротив. Але 45 мільярдів – це не мала сума у вимірі військової допомоги" - зауважив Жозеп Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна РФ проти України трансформувала Європу, - Боррель

Він наголосив, що у політичному вимірі ЄС надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства в ЄС, що, за словами Борреля, було "немислимим" до початку повномасштабної російської війни. Просто зараз ЄС надає Україні величезну допомогу, приймаючи майже 5 мільйонів біженців.

При цьому, за словами високого представника ЄС, ця війна в Україні залишається асиметричною війною.

Жозеп Боррель нагадав, що до війни Росія була четвертою країною у світі за розміром військових витрат, в той час, як Україна була на 37-му місці. Цей дисбаланс існує і сьогодні, але він долається зусиллями захисників України

"У Києві я відвідав підземний завод дронів, і бачив, як ці люди розробляють та будують до 500 дронів на день. Вони невеликі, але можуть літати на десятки кілометрів та транспортувати до 3 кілограмів вибухівки. Вони коштують близько 500 євро, і можуть знищити танк. Завдяки такій новій зброї, яку вони розвивають, вони (українці), чинять спротив" - сказав головний європейський дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає постачання Іраном ракет Росії як пряму загрозу для європейської безпеки, - Боррель під час зустрічі з главою іранського МЗС Арагчі

Він зауважив, що не погоджується з обмеженнями на використання західної зброї проти легітимних цілей на території Росії, тому що росіяни атакують Україну саме зі своєї території. Але українці навчилися виробляти власні ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 500 та навіть до 1000 кілометрів. Ці ракети нещодавно знищили великий склад боєприпасів в Росії, що спричинило, за словами Борреля, "неймовірний вибух та землетрус у 3 бали за шкалою Ріхтера". Цей удар українців дозволив врятувати багато життів.

"Я вважаю, що ми маємо підтримати Україну більше і швидше. Ми маємо встановити військовий баланс. Тому що Путін не піде за стіл переговорів, якщо не буде переконаний, що він програє. Ми маємо надати Україні економічну та стратегічну потужність, щоб протистояти Росії, та можливість самим вирішувати, що для них є прийнятним або ні. Але ми маємо їх підтримати. Тому що без нас, - без нас з вами, Україна може пасти протягом кількох тижнів. Вони (українці) дуже залежні від нашої підтримки", - зауважив високий представник ЄС.