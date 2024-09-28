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Новини
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Лідерка проросійської партії Вагенкнехт вимагає включити питання "миру" в Україні у коаліційні угоди на сході Німеччини

Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт, лідерка проросійської ліворадикальної партії BSW, яка веде переговори про можливе входження до коаліцій у трьох землях на сході Німеччини, вимагає включити у коаліційні угоди пункти про дипломатичне врегулювання війни в Україні та непідтримку розміщення американських ракет.

Про це вона сказала в інтерв’ю RND, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Вагенкнехт, яка вважається "подругою Путіна" у Німеччині, заявила, що уряди федеральних земель повинні представляти те, чого хоче переважна більшість людей на сході країни.

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"А це означає заклик до федерального уряду нарешті зосередитися на дипломатії замість того, щоб завжди зосереджуватися на зброї. Стратегія завершення війни шляхом постачання зброї або прийняття рішень про надання все більшої кількості зброї (Україні) провалилася", – заявила лідерка BSW.

Уряди земель, додала вона, також повинні зайняти чітку позицію щодо розміщення американських ракет середньої дальності, які, за словами Вагенкнехт, дві третини людей на сході Німеччини відкидають.

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"Це має бути включено до преамбули коаліційної угоди. Потім це може призвести до ініціативи Бундесрату, але, перш за все, уряд землі повинен публічно відстоювати цю позицію. Ми хочемо, щоб у Німеччині відбулася широка дискусія на цю тему", – заявила вона.

Вагенкнехт додала, що питання розміщення ракет США є "екзистенційним", оскільки ракети нібито "значно підвищують ядерний ризик для Німеччини".

У тому разі, якщо угоди за цими, а також за деякими іншими пунктами не буде досягнуто, Вагенкнехт не погодиться на входження своєї партії в земельні уряди.

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"Якщо інші не хочуть рухатися вперед, то наш виборчий мандат – це опозиція", – сказала вона.

Нагадаємо, на земельних виборах у Бранденбурзі BSW отримала 13,5% голосів. Хоча соціал-демократи і перемогли, розподіл мандатів призвів до того, що для більшості у СДПН у Бранденбурзі треба співпрацювати з ультралівими Вагенкнехт.

Партія BSW також отримала високі результати на місцевих виборах у Саксонії та Тюрингії на початку вересня.

Автор: 

вибори (6703) Німеччина (7386)


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Топ коментарі
+22
Не раз бував на сході країни, у всіх землях (крім Берліну). Наче землі як землі, люди як люди. А копнеш глибше -- ....

P.S. Ця ірансько-німецька kurwa ще на початку 1990-х написала книженцію з восхваляннями вбивці сталіна. Неодноразово висловлювала захоплення Венесуелою і Чавесом особисто.

Коротше, на щільному підсосі у параші.
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28.09.2024 02:15
+20
Щось у неї занадто кацапська пика. Схоже її бабцю добряче дрюкнули "асвабадітєлі"...
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28.09.2024 02:03
+15
Вспоминається відео-- згвалтований Берлін а може і вся східна Германія, це діти Червоної армії
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28.09.2024 03:34
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Щось у неї занадто кацапська пика. Схоже її бабцю добряче дрюкнули "асвабадітєлі"...
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28.09.2024 02:03 Відповісти
папа -- норка перс (задєлав потомство, і з***вся до Ірану), мама -- бобер німкеня зі Східної Німеччини.
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28.09.2024 02:10 Відповісти
полукровка перс 😕
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28.09.2024 07:33 Відповісти
Мама гедеерівська джидайка.
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28.09.2024 09:16 Відповісти
Саме там, на східній Німеччині, де "асваюадітєлі" зґвалтували найбільше жінок та дітей, де найбільший відсоток народжених від цих зґвалтувань, саме там найбільше прихильників *****!
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28.09.2024 08:07 Відповісти
З часів петра1 німці масово переселялись в імперію і вся економіка, наприклад, Прусії та Австрії, залежала від дешевої сировини яку постачали родичі з імперії де цар робив їх дворянами і землевласниками. Царська родина була з німців. Навіть жовтневий переворот організовано агентом німецького генерального штабу одеським аферистом Парвусом, а другу світову починали німці разом з кацапами...
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28.09.2024 08:20 Відповісти
Та отож ...жінки усіх руських імператорів були німкенями, тому у коляна другого мабуть було меньше одного проценту кацапської крові ...
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28.09.2024 08:35 Відповісти
а вже багато років не маю права голосувати за зелених клованів , а от проти рудих можу і зроблю.
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28.09.2024 10:49 Відповісти
сіли отак з мамкою і підрахували а за когож ми голосували всі ті довгі роки? - все Буші та Маккейни...
тільки з 2016 цей рудий срач почявся...
жінка сказала не піду - ну і славно без соплівих голоснемо....
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28.09.2024 11:04 Відповісти
пришли якось нахрапістий такий пацан і дівчіна
так ви за кого будете голосувати, ви заєрестрованi як респуліканець і жінка ваша...
твоє собачє діло?
потім дівчина сказала - don't you see Ukrainian flag?
- lets' go next door ...
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28.09.2024 11:28 Відповісти
А бабця ту маму в Східній Німеччині народила від кого?
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28.09.2024 02:13 Відповісти
Вспоминається відео-- згвалтований Берлін а може і вся східна Германія, це діти Червоної армії
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28.09.2024 03:34 Відповісти
Та отож ...породу не сховаєш...
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28.09.2024 08:11 Відповісти
Пішла ловити карася.
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28.09.2024 02:13 Відповісти
Не раз бував на сході країни, у всіх землях (крім Берліну). Наче землі як землі, люди як люди. А копнеш глибше -- ....

P.S. Ця ірансько-німецька kurwa ще на початку 1990-х написала книженцію з восхваляннями вбивці сталіна. Неодноразово висловлювала захоплення Венесуелою і Чавесом особисто.

Коротше, на щільному підсосі у параші.
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28.09.2024 02:15 Відповісти
Дипломатія добра річ з порядними людьми. Зі скаженими рускіми яка може бути дипломатія
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28.09.2024 02:31 Відповісти
З такими сусідами потрібно мати Дуже!!! сильну армію!!!!! Тоді і дипломатія буде працювати.
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28.09.2024 03:37 Відповісти
Нагадайте Сарі, що зробили кацапи з німецькими комуністами.
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28.09.2024 03:49 Відповісти
Вагінкнехт-прішвартованая фізда,или фізда на припоні..Ось..
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28.09.2024 03:50 Відповісти
кацапнячi ракети не то шо б не взлітають, а так на пів метра.....
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28.09.2024 04:10 Відповісти
зробіть і взорвіть тей ядер - можна над десь на під лосіной осровською...
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28.09.2024 04:25 Відповісти
лосіниє островці - ******* рибалці?
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28.09.2024 04:29 Відповісти
наша дурка зелена голобородьська пройшла в дамки!
мабуть це кітайці зробили, а скоріше за все амеріканці...
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28.09.2024 04:52 Відповісти
пацани, в мене тута є дві підземні ядерні ракети, от тікі спробуйте пограбувати мій ларйок!
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28.09.2024 05:04 Відповісти
трахайте всіх - потрібні зольдати!
ваша церкцва любов відмінила!
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28.09.2024 05:42 Відповісти
Якась потягана шльондра. Собутильніца маньки захеровой?
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28.09.2024 05:59 Відповісти
Гармати ЗСУ заучать дипломатично, наразі це сама реальна дипломатія
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28.09.2024 06:28 Відповісти
кожний день і кожна смерть українця це секунда зробити український ядер....
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28.09.2024 06:48 Відповісти
розчіплюйте тей потний ядер - інакше наші діти будуть співати на кацапській!
і швидше дорогі наші вчені...
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28.09.2024 06:54 Відповісти
Була така пісенька - москоу москоу закидаєм бомбами, буде вам алімпіада язахахаха!
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28.09.2024 07:04 Відповісти
пісенька пісенькою - бомби бомбами...
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28.09.2024 07:05 Відповісти
Так...був такий слоган - "Будет хлеб - будет и песня
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28.09.2024 07:33 Відповісти
У даному разі - бомба
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28.09.2024 09:01 Відповісти
Україна в клубі ядерних стран негайно !
взорвіть вже шо небуть ядерне і де би не було!
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28.09.2024 07:02 Відповісти
Сара. Что то на обет зготовила? Или с балкона попиликать?
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28.09.2024 07:03 Відповісти
Срака. Тоесть сара. Включи разум на дубаях.
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28.09.2024 07:06 Відповісти
крім бубселя ніхто в Україні здаватися не збирається...
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28.09.2024 07:15 Відповісти
Ця недорозвинена істота, яка не може давати навіть відповіді на запитання журналістів, працює на розкол Німеччини і на путіна. Зараз вона розвозить гроші конченого прем"єр-міністрам земель, платячи за коаліцію, яка, щонайменше, перестане допомагати Україні, найбільше- розірве Німеччину. Тому кацапи живуть, як брудні пси, тому що всі гроші йдуть на скуповування таких сар.
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28.09.2024 07:17 Відповісти
Так а чому спец служби Німеччини не ліквідують цю загрозу ?
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28.09.2024 08:53 Відповісти
Демократія. Кожен може висловлювати свою неправильну думку. А от спіймати її на грошах, якими вона щедро оплачує послуги для путіна - це було б непогано.
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28.09.2024 08:56 Відповісти
Чекайте яка демократія? Загроза нац безпеці тут демократія ні до чого взагалі то
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28.09.2024 09:05 Відповісти
треба її доказати, цю загрозу. Наприклад, всі знають про корупцію в Україні, але чи завжди можна спіймати того ж ректора чи депутата на корупції?Демократія полягає в тому, що вона говорить , з ким хоче, навіть з ублюдком, створює коаліції, які хоче, висловлює свою думку проти України і за росію.Це не заборонено. Ви не дитина, що вам потрібно це пояснювати? Сподіваюсь, німці слідкують за нею добряче, щоб спіймати її за руку в один прекрасний день. Але на це потрібен час.
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28.09.2024 10:05 Відповісти
Жарти-жартами, але схоже, що повторюється ситуація 100річної давнини: створення тюрінгсько-саксонської республіки. А далі "через голову панської Польщі російські комуністи простягнуть руку допомоги своїм німецьким братам". Якщо ще десь раптово й Союз Спартака2.0 формується...
Тоді не вийшло.
Але ж "можем пафтаріть".
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28.09.2024 07:27 Відповісти
+++
Кто сейчас об этом знает? Об этом только краешком слышали в 7-и десятые годы.
"Вперёд продвигались отряды спартаковцев смелых бойцов"
99,9% кто пел эту песню не знал о каких спартаковцах идет речь
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28.09.2024 10:15 Відповісти
Сара Газенваген.
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28.09.2024 07:56 Відповісти
точніше-вагінакнехт. вагіна на швартовці.
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28.09.2024 10:01 Відповісти
Сара, ти не в Одесе? Там тебя научат.
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28.09.2024 08:33 Відповісти
Дурна Сара не знає, що кацапи своїх вірних двірняжок після використання убивають.
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28.09.2024 09:06 Відповісти
а вона просто банальна хамка. Як може бути питання щодо іншої суверенної країни включене у внутрішньодержавні плани? малограмотна тупа хамка. точно має коріння серед свинорилих расіян
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28.09.2024 09:33 Відповісти
Не все так однозначно. Сарочка успешно отбирает голоса AFD. Посмотрим на чей стороне она будет в следующем октябре после выборов в Бундестаг, 25 сентября 2025 года.
Шольц за год избавился от газовой иглы раши. В июле и августе производство электроэнергии составило 65 процентов из альтернативных источников. Сайт ember. Индекс 40 предприятий Германии вчера достиг исторического максимума. 19500. Инфляция при остановилась, афганцев начали выгонять, проблема исламизации. Пост меркелевский синдром. Украинцы массово пошли на работу после курсов
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28.09.2024 10:20 Відповісти
Сара ,шматок кремлівської дури !!!
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28.09.2024 10:27 Відповісти
В вагину ей кнехт!
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28.09.2024 12:01 Відповісти
.... пуйло пише їй сценарії, дає гроші, вона озвучує забаганки мордору, завдяки виборам має більшу вагу або буде біля влади, або в опозиції.
Задум раші здійснюється
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28.09.2024 13:57 Відповісти
Оркия представлена в негативному образі в нових підручниках з історії ряду країн колишнього СРСР. Такого висновку прийшли співробітники Інституту наукової інформації для соціальних наук РАН (ІНІОН РАН), які вивчили матеріали.

Зокрема, у підручниках пишуть, що Росія була колоніальною державою, яка гнобила народи на окупованих територіях та завдала шкоди їхній культурі, розповів РБК один із співавторів дослідження Разіл Гузаєров. У Російській академії наук вважають, що така інформація може сприяти формуванню негативного ставлення до Росії та зростанню ксенофобії та русофобії в майбутньому
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29.09.2024 10:35 Відповісти
 
 