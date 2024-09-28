Лідерка проросійської партії Вагенкнехт вимагає включити питання "миру" в Україні у коаліційні угоди на сході Німеччини
Сара Вагенкнехт, лідерка проросійської ліворадикальної партії BSW, яка веде переговори про можливе входження до коаліцій у трьох землях на сході Німеччини, вимагає включити у коаліційні угоди пункти про дипломатичне врегулювання війни в Україні та непідтримку розміщення американських ракет.
Про це вона сказала в інтерв’ю RND, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Вагенкнехт, яка вважається "подругою Путіна" у Німеччині, заявила, що уряди федеральних земель повинні представляти те, чого хоче переважна більшість людей на сході країни.
"А це означає заклик до федерального уряду нарешті зосередитися на дипломатії замість того, щоб завжди зосереджуватися на зброї. Стратегія завершення війни шляхом постачання зброї або прийняття рішень про надання все більшої кількості зброї (Україні) провалилася", – заявила лідерка BSW.
Уряди земель, додала вона, також повинні зайняти чітку позицію щодо розміщення американських ракет середньої дальності, які, за словами Вагенкнехт, дві третини людей на сході Німеччини відкидають.
"Це має бути включено до преамбули коаліційної угоди. Потім це може призвести до ініціативи Бундесрату, але, перш за все, уряд землі повинен публічно відстоювати цю позицію. Ми хочемо, щоб у Німеччині відбулася широка дискусія на цю тему", – заявила вона.
Вагенкнехт додала, що питання розміщення ракет США є "екзистенційним", оскільки ракети нібито "значно підвищують ядерний ризик для Німеччини".
У тому разі, якщо угоди за цими, а також за деякими іншими пунктами не буде досягнуто, Вагенкнехт не погодиться на входження своєї партії в земельні уряди.
"Якщо інші не хочуть рухатися вперед, то наш виборчий мандат – це опозиція", – сказала вона.
Нагадаємо, на земельних виборах у Бранденбурзі BSW отримала 13,5% голосів. Хоча соціал-демократи і перемогли, розподіл мандатів призвів до того, що для більшості у СДПН у Бранденбурзі треба співпрацювати з ультралівими Вагенкнехт.
Партія BSW також отримала високі результати на місцевих виборах у Саксонії та Тюрингії на початку вересня.
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норкаперс (задєлав потомство, і з***вся до Ірану), мама -- бобернімкеня зі Східної Німеччини.
тільки з 2016 цей рудий срач почявся...
жінка сказала не піду - ну і славно без соплівих голоснемо....
так ви за кого будете голосувати, ви заєрестрованi як респуліканець і жінка ваша...
твоє собачє діло?
потім дівчина сказала - don't you see Ukrainian flag?
- lets' go next door ...
P.S. Ця ірансько-німецька kurwa ще на початку 1990-х написала книженцію з восхваляннями вбивці сталіна. Неодноразово висловлювала захоплення Венесуелою і Чавесом особисто.
Коротше, на щільному підсосі у параші.
мабуть це кітайці зробили, а скоріше за все амеріканці...
ваша церкцва любов відмінила!
і швидше дорогі наші вчені...
взорвіть вже шо небуть ядерне і де би не було!
Тоді не вийшло.
Але ж "можем пафтаріть".
Кто сейчас об этом знает? Об этом только краешком слышали в 7-и десятые годы.
"Вперёд продвигались отряды спартаковцев смелых бойцов"
99,9% кто пел эту песню не знал о каких спартаковцах идет речь
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