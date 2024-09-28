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Новини Війна
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Окупанти атакували дроном цивільне авто у Козачій Лопані. Загинув суддя Верховного Суду Леонід Лобойко, який розвозив гуманітарну допомогу (оновлено)

Вдень суботи, 28 вересня, війська РФ атакувала дроном цивільне авто у Козачій Лопані на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, три жінки зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району. Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Ще три жінки, які дістали поранення. Вони були госпіталізовані до медичного закладу.

Оновлена інформація

Згодом прокуратура Харківської області повідомила, що загиблим внаслідок ворожого удару по цивільному авто в Козачій Лопані є 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

За даними слідчих, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. На місці загинув водій, 61-річний суддя Верховного Суду.

Також відомо, що три жінки зазнали поранень. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу

загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнено

Згодом Верховний Суд України на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив, що внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

"Верховний Суд із сумом повідомляє, що сьогодні, 28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: Доба на Харківщині: росіяни били по Харкову та Куп’янському району, є поранені

Автор: 

безпілотник (4211) обстріл (28687) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+33
Жаль... Порядних Суддів і так не багато. Вічна пам'ять.
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28.09.2024 17:50
+28
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28.09.2024 17:34
+22
Вічна пам'ять
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28.09.2024 17:44
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28.09.2024 17:34 Відповісти
Царство Небесне! 🙏🙏🙏🥀
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28.09.2024 23:01 Відповісти
Вічна пам'ять
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28.09.2024 17:44 Відповісти
👀
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28.09.2024 17:46 Відповісти
Жаль... Порядних Суддів і так не багато. Вічна пам'ять.
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28.09.2024 17:50 Відповісти
Насправді порядних багато, але малоросів виховували у протилежних наративах. Про одну паршиву вівцю треба не забувати
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28.09.2024 18:15 Відповісти
ну чого Ви відкидаєте можливість що лансер супроводжував наприклад бус чи грузовик з гумунітаркою.
Напевно чесним був той суддя, бо такі "божественні" особи не ******* ризикувати своїми дорогими сраками.
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28.09.2024 18:04 Відповісти
Могли б свого цинізму і не сціджувати тут.
Можливо там і не такі великі об"єми гуманітарки. Допомога сусідам батьків, родичам теж гуманітарка, по суті.

ЗП у судді ВС від 120 тис. За 12 міс. і 10 років чимало грошей.
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28.09.2024 18:46 Відповісти
Міг і за свої купити, бо зп у верховників більше 250 тис на місяць.
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28.09.2024 19:02 Відповісти
Ох боюсь здали його ждуни якісь. Таких випадковостей не буває.
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28.09.2024 17:55 Відповісти
Як що ти відразу відкидаєш можливість того, що люди бувають порядні і потребуєш доказів, то ти жодних не взмозі прийняти. Давай так, надаси докази того, що то все фейки в цій новені, потім на тебе подивимось
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28.09.2024 18:21 Відповісти
Фігня це, а не реальність.

Скажи це родичам цього загиблого судді - волонтера.
Скажи це судді Верховного Суду Міщенко, який воював (і здається, далі воєю).
Скажи це судді Верховного Суду, причому заступнику Голови Верховного Суду Мамалую - воював ще з часів АТО, добровольцем, потім мобілізувався в лютому 2022 добровольцем. Снайпер, майор ЗСУ.
До речі, всі судді країни до 40% зарплати віддають з самого початку війни на ЗСУ (40 - судді Верховного Суду, бо у них зарплата найбільша, можуть собі дозволити, нижчі суди, як правило 10-20%, бо там зарплати неідексовані вже 5 років).

Я хожу в суди вже 28 років, за плечима сотні судових справ, 98% виграних, гроші не носив, не ношу і не збираюся носити. Але справи виграю. Якби були всі корупціонери, програвав би 100%, бо зазвичай сужуся з непростими опонентами, не з люмпен-пролетаріатом, а з бізнесом і т. д. Так, в судовій системі є такі, як Князєв, до яких є претензії. Але це не 100%. І це навіть не більшість. Через низку скандалів про всю систему думають погано. Але це наслідки роботи ЗМІ, які розкрутили такий імідж. А сотні тисяч справ, де все правильно пройшло і закінчилося, чомусь ніхто не висвітлює в ЗМІ - звичайно, бо це ж не скандал, це ж нецікаво, сенсації не буде. От так і створюється викривлене ставлення.

Проблеми є, безперечно. Але їх не більше, ніж в усіх інших суспільних інститутах (освіті, медицині, державній службі, і, прости Господи, Збройних Силах, де теж вистачає різних негативних явищ). Їх просто треба вирішувати - послідовно, терпляче, неухильно і з розумом, без махання шашкою.

Загиблому Царство Небесне. Особисто не знав. Але раз волонтерив, значить широкої душі людина була, небайдужа. Родичам і колегам співчуття.
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28.09.2024 19:34 Відповісти
🙏🙏🙏🥺🥀
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28.09.2024 23:06 Відповісти
як ексюрист дякую за істину!...))
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28.09.2024 23:42 Відповісти
Царство небесне загиблому співчутья сім,ї
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28.09.2024 18:30 Відповісти
Да Ви прям Пінкертон, сер !!
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28.09.2024 18:48 Відповісти
И лицо порядочного человека
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28.09.2024 19:20 Відповісти
R.I.P. !

«Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Івана 15:13,)

співчуття рідним....
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28.09.2024 19:23 Відповісти
Амiнь! 🙏🙏🙏
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28.09.2024 23:08 Відповісти
Яка є промосковська тварюка здала місцезнаходження такого посадовця ?
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28.09.2024 19:30 Відповісти
Якого суддя ВС там бовтався?А чи не замовне це вбивство?
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28.09.2024 19:35 Відповісти
ЛОБО́ЙКО Леонід Миколайович 29. 03. 1963, народився в смт Козача Лопань Дергачівського району Харківської області.
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28.09.2024 21:11 Відповісти
обурює наявність цензури на ЦН. Якиомусь редактору не сподобалось мої дописи. Воно і видалело їх. Не вірю я в порядність жодного судді. Тим більш в міценацтство.
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28.09.2024 20:08 Відповісти
Такої ж думки,
але Бог йому суддя, цьому суді,
зараз час дуже захоплюючих історій.....
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28.09.2024 21:48 Відповісти
..а кому ти віриш..!!??- собі..??- хєра там...- ото й заткнися...
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28.09.2024 23:45 Відповісти
инна уй
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28.09.2024 23:57 Відповісти
наводка.
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28.09.2024 20:15 Відповісти
Загинув на своїй Богом даній землі.
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28.09.2024 21:12 Відповісти
Один не втік, інший з кадирівцями бився, третій гуманитарку розвозив. Не країна а мрія.
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28.09.2024 22:19 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.09.2024 22:32 Відповісти
 
 