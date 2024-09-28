Окупанти атакували дроном цивільне авто у Козачій Лопані. Загинув суддя Верховного Суду Леонід Лобойко, який розвозив гуманітарну допомогу (оновлено)

Вдень суботи, 28 вересня, війська РФ атакувала дроном цивільне авто у Козачій Лопані на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, три жінки зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району. Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Ще три жінки, які дістали поранення. Вони були госпіталізовані до медичного закладу.

Оновлена інформація

Згодом прокуратура Харківської області повідомила, що загиблим внаслідок ворожого удару по цивільному авто в Козачій Лопані є 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

За даними слідчих, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. На місці загинув водій, 61-річний суддя Верховного Суду.

Також відомо, що три жінки зазнали поранень. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнено

Згодом Верховний Суд України на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив, що внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

"Верховний Суд із сумом повідомляє, що сьогодні, 28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко", - йдеться у повідомленні.

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