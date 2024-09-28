Окупанти атакували дроном цивільне авто у Козачій Лопані. Загинув суддя Верховного Суду Леонід Лобойко, який розвозив гуманітарну допомогу (оновлено)
Вдень суботи, 28 вересня, війська РФ атакувала дроном цивільне авто у Козачій Лопані на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, три жінки зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району. Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Ще три жінки, які дістали поранення. Вони були госпіталізовані до медичного закладу.
Оновлена інформація
Згодом прокуратура Харківської області повідомила, що загиблим внаслідок ворожого удару по цивільному авто в Козачій Лопані є 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.
За даними слідчих, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. На місці загинув водій, 61-річний суддя Верховного Суду.
Також відомо, що три жінки зазнали поранень. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнено
Згодом Верховний Суд України на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив, що внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.
"Верховний Суд із сумом повідомляє, що сьогодні, 28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко", - йдеться у повідомленні.
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Напевно чесним був той суддя, бо такі "божественні" особи не ******* ризикувати своїми дорогими сраками.
Можливо там і не такі великі об"єми гуманітарки. Допомога сусідам батьків, родичам теж гуманітарка, по суті.
ЗП у судді ВС від 120 тис. За 12 міс. і 10 років чимало грошей.
Скажи це родичам цього загиблого судді - волонтера.
Скажи це судді Верховного Суду Міщенко, який воював (і здається, далі воєю).
Скажи це судді Верховного Суду, причому заступнику Голови Верховного Суду Мамалую - воював ще з часів АТО, добровольцем, потім мобілізувався в лютому 2022 добровольцем. Снайпер, майор ЗСУ.
До речі, всі судді країни до 40% зарплати віддають з самого початку війни на ЗСУ (40 - судді Верховного Суду, бо у них зарплата найбільша, можуть собі дозволити, нижчі суди, як правило 10-20%, бо там зарплати неідексовані вже 5 років).
Я хожу в суди вже 28 років, за плечима сотні судових справ, 98% виграних, гроші не носив, не ношу і не збираюся носити. Але справи виграю. Якби були всі корупціонери, програвав би 100%, бо зазвичай сужуся з непростими опонентами, не з люмпен-пролетаріатом, а з бізнесом і т. д. Так, в судовій системі є такі, як Князєв, до яких є претензії. Але це не 100%. І це навіть не більшість. Через низку скандалів про всю систему думають погано. Але це наслідки роботи ЗМІ, які розкрутили такий імідж. А сотні тисяч справ, де все правильно пройшло і закінчилося, чомусь ніхто не висвітлює в ЗМІ - звичайно, бо це ж не скандал, це ж нецікаво, сенсації не буде. От так і створюється викривлене ставлення.
Проблеми є, безперечно. Але їх не більше, ніж в усіх інших суспільних інститутах (освіті, медицині, державній службі, і, прости Господи, Збройних Силах, де теж вистачає різних негативних явищ). Їх просто треба вирішувати - послідовно, терпляче, неухильно і з розумом, без махання шашкою.
Загиблому Царство Небесне. Особисто не знав. Але раз волонтерив, значить широкої душі людина була, небайдужа. Родичам і колегам співчуття.
«Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Івана 15:13,)
співчуття рідним....
але Бог йому суддя, цьому суді,
зараз час дуже захоплюючих історій.....
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!