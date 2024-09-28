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Новини Війна
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У НАТО оцінили загрозу нападу РФ на Альянс: Крім риторики, ми не бачимо жодних підготовок. 90% їх сухопутних сил уже в Україні

Адмірал Роб Бауер

Наразі росіяни не готують напад на НАТО – 90% сухопутних сил РФ уже залучено в Україні.

Про це повідомив голова Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що теоретично вони можуть напасти [на Альянс], тому що вони напали на Україну. Але, окрім риторики, ми не бачимо жодних підготовок чи намірів справді рухатися до НАТО", – заявив він.

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За словами Бауера, 90% російських сухопутних військ задіяно в Україні – а отже їх використання проти НАТО є малоймовірним, і Альянс би побачив відповідні дії з боку РФ.

Водночас він визнав, що Росія може атакувати Альянс іншими засобами, проте НАТО також не бачить щодо цього жодних підготовчих заходів з боку РФ.

Автор: 

армія рф (17526) НАТО (6463) Бауер Роб (51)


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Топ коментарі
+13
Так може альянсу варто зара іпануьи по мордору і назавжди вирішити проблему з свинособаками?
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28.09.2024 18:27
+11
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28.09.2024 18:27
+11
Проблема у тому що євреї не вкраїнчики, у них таких понять як "не на часі, зараз війна", "так не виде" і "треба трошички потерпіти, влада одумається" в лексиконі немає, влада відлітає від корит швидко і рішуче, і ніхто не терпить такого скоства яке у нас є нормою життя.
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28.09.2024 18:42
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28.09.2024 18:27 Відповісти
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28.09.2024 18:31 Відповісти
А хутиним зайнятися НАТО не хоче ?
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28.09.2024 18:32 Відповісти
А воно їм треба? Їм дешевого газу з нафтою треба.. а Пітун не нападе - це вони вже зрозуміли.
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28.09.2024 19:58 Відповісти
Хто б нашого насралу закобзонив ,нікому вже життя нема від цього пи....раса, падло гадить и гадить.!!!
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28.09.2024 19:34 Відповісти
Проблема у тому що євреї не вкраїнчики, у них таких понять як "не на часі, зараз війна", "так не виде" і "треба трошички потерпіти, влада одумається" в лексиконі немає, влада відлітає від корит швидко і рішуче, і ніхто не терпить такого скоства яке у нас є нормою життя.
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28.09.2024 18:42 Відповісти
Так. Россійська імперія держала людей за бидло. Потім совок
Потім в незалежній Україні олигархи збудували бидлосистему.
Ось наприклад закон про евробляхи що прийняла минула влада і лишила українців їздити на дешевих авто з ЕС . А ведь авто потрібно не тількі для шашликів. Потрібно вивозити сімью в безпечні міста разом з улюбленцями. так що кров украінцев на тих депутатах , що лишили простих українців без дешевих авто
Зелені депутаті зруйнували закон про нульове розмитнення з ПОДАЧІ НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА. Так що вони теж у крові
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28.09.2024 18:54 Відповісти
Нічого дивного. І Наєм, і Ґєтманцев - чужинці.
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28.09.2024 20:53 Відповісти
Треба в законі заборонити участь у виборах кандидатам ,що не народились в Україні .
Незалежности 33 роки - достатньо щоб народились керівники для України в Україні
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28.09.2024 23:46 Відповісти
Кловун бібі особливо все відлітає і відлітає, ніяк не відлетить
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28.09.2024 19:16 Відповісти
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28.09.2024 19:02 Відповісти
Так може альянсу варто зара іпануьи по мордору і назавжди вирішити проблему з свинособаками?
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28.09.2024 18:27 Відповісти
А як же "дактріна"?)))
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28.09.2024 18:28 Відповісти
Здохла, разом з випробовуванням
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28.09.2024 18:32 Відповісти
На країни НАТО не нападали.
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28.09.2024 18:39 Відповісти
Хизуються чим? Увесь світ бачив фото ТРАМП-вова,а за спиною у них самозадоволена рожа Єрмака - очей хйла біля вови . Перемагає дружок хйла тромб - й усе НАТО в його маленьких кулачках ...
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28.09.2024 18:51 Відповісти
Ви точно підмітили ,Єрмак це такий апарат для нагляду і контролю з функцієй прямої трансляції данніх в центр.
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28.09.2024 19:44 Відповісти
Угу ... А зправа стояли 4 радника Трампа.
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29.09.2024 19:11 Відповісти
Який накуй напад на НАТО? Ким і з чим вони будуть нападати? Єдине це підводні ракетоносії, а все інше перемелено і знищуєтьця зараз в Україні!
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28.09.2024 18:30 Відповісти
Ще є ракети ,половину з яких по іронії долі зробили в Україні на Южмаші.
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28.09.2024 19:50 Відповісти
Да какое там нападение на НАТО. Вы шутите? ***** село на дамбасе взять не может. Единственное нападение на НАТО ***** может совершить когда окупирует Украину. Кремлевский режим об етом неоднократно заявлял что для войны с НАТО ему нужны украинские солдаты.
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28.09.2024 18:34 Відповісти
Ніт, підготовка була - 2 роки стягували до наших кордонів війська.
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28.09.2024 18:41 Відповісти
Ковид вмешался. Поэтому отложили. Кстати. Россияне и украинцы эту эпидемию и прикрыли.
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28.09.2024 18:47 Відповісти
Яким чином ?? РФ на нас напала - це такий спосіб боротьби з КОВІД ??
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29.09.2024 19:09 Відповісти
Мабуть це був вже завершальний етап підготовки до омріяного ****** "фіналу".
Вважаю що десь після придушення Ичкерії, кацапи повернули всій свинопсячий писок у бік України. Тузла, саме після отриманої відсічи кацапи почали підривати склади *********** на території України, та активізували свої "спецоперації" саме з 2003 року.
"Доктрина Гепасимова" - збірник напрацювань (радянських та згодом російських спецслужб) по веденню гібридних війн, саме згідно нього розвивалися події...
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28.09.2024 18:56 Відповісти
Який напад якщо Україна на себе взяла 90% сили *уйла.Україна і НАТО таким чином захищає, а НАТО понамальовувало червоних ліній і ''у вус не дме''.
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28.09.2024 18:42 Відповісти
Как это не цинично, он сказал то что все думают на Западе, но не говорят. Против рашки у НАТО есть Украина.
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28.09.2024 18:43 Відповісти
И что самое грустное, теперь так будет всегда.
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28.09.2024 18:46 Відповісти
на всегда України не вистачить.
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29.09.2024 00:06 Відповісти
так прямо і кажіть:

- все що могло летіти на голови НАТО, тепер стабільно летить на Україну.

- не забувайте мобілізовувати побільше Микол! Щоб європейцям ніколи не довелось воювати

- допомоги буде менше. Але ваша стійкість доводить, що ви все одно вистоїте.

- Українці, ви неймовірні. З вами до перемоги!

а вкраїнчики додадуть: хаха, та НАТО за 2 дні розмаже тих росіян якщо що.
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28.09.2024 18:43 Відповісти
Друга примітка) 90% кого? Вони ж мобілізують щоденно і якось їх озброюють китайським,іранським,корейським...(
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28.09.2024 18:44 Відповісти
НАТО використовує вкраїнчиків як живий щит. І я їх не засуджую, хоч на щось вкраїнчики згодилися, не все ж сидіти рівно на жопі, не відсвічувати і надіятися що "світле майбутнє" настане саме собою.
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28.09.2024 18:45 Відповісти
у НАТО, як і у штатів своя задача в цій війні - знищити все своє старе лайно 50 річної давнини та відродити заневше ВПК разом з наукою.
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28.09.2024 18:46 Відповісти
Сциклива позиція "страшної" НАТи. Це просто знущання над нами, мовляв: цивільні українці - вмирайте під КАБами, шахедами, ракетами (які, до речі, вільно пролітають над країнами-членами альянсу). Українські воїни - розбивайтесь на смерть об укріпрайони рашистів, намагаючись відвоювати окуповані території, помирайте в оточенні з нестачею зброї і ***********. А ми посидимо в затишних офісах, спостерігатимем
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28.09.2024 18:52 Відповісти
Україна "захищає цивілізований світ". Забули вже? Негайно вибачтесь і скажіть дякую.
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28.09.2024 19:02 Відповісти
То чому ви обісцяні? Чи це така тактика? Одна голова каже що "ескалація і ну його взагалі нах", а напроти голова каже. "ща как врєжєм кацапам". А в підсумку -нічого. Доволі зручно.😑
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28.09.2024 18:53 Відповісти
Ну вони кажуть те шо від них хочуть почути
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28.09.2024 19:36 Відповісти
Треба діяти як казав бульбашський фюрер "Нада наньєсті упріждаюШШШій удар" мля, по мордору!
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28.09.2024 19:04 Відповісти
Ви вже багато разів сказали "халва". Приємного апетиту.
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28.09.2024 19:17 Відповісти
Все починається зі срачу в лісах, дорогі вкраїнчики, із засмічування території вашого існування. А все інше більш глобальне то вже похідне від першого.
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28.09.2024 19:04 Відповісти
Помиляєшся...Срач в лісах починається тоді коли людина не почуває господарем в країні коли людиною держава витирає свою жопу
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28.09.2024 19:35 Відповісти
Ага)) Значить знову все зводиться до влади))) Влада погана. Так, дійсно влада гівно. А чи нарід не заслуговує ту владу яку має? Чи не нарід обрав її за пачку гречки? В кінці кінців пердсавники влади не з Марса на вкраїнчиків впали, а вийшли ж з цього наріду.
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28.09.2024 21:07 Відповісти
Та ні, все починається з того, що українців свої ж називають зневажливо вкраїнчиками, бо ******* в нас обсерти один одного
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28.09.2024 19:51 Відповісти
Ніколи кацапи не нападуть на НАТО, вони можуть кричати і погрожувати зі свого курятника. Їх "друга" армія світу назавжли застрягла в Україні і якщо будуть вибори Президеньта в Україні в 2025 році, то ми її переможемо. Куди їм з їх танками т-55 і сотнями ТУшок нападати на НАТО, які мають тисячі новітніх літаків і тисячі ракет дальньої дії. Один замп і кацапів немає.
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28.09.2024 20:02 Відповісти
якшоб ната пішла на рф разом з нами, рф капітулювала за кілька місяців. сцуться просто
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28.09.2024 20:08 Відповісти
Ми не бачимо жодних підготовок . Тому й не бачите що наші хлопці ціною свого життя не дають їм
підготуватися .Думаю що лапті зараз локті кусають ,що не вдарили замість України по Сувалківському перешийку, ми б тоді б оцінили б силу військ НАТО,і думаю дуже б неприемно здивувались.
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28.09.2024 20:12 Відповісти
які ж вони тугодуми тупі,- не потрібні сухопутні сили щоб бомбити вас
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28.09.2024 20:17 Відповісти
Luce vsego imet jadernyje raketi vo vsex NATO stran i Ukraine postavit necajno takix.Vot togda ugrozi tocno nebudet ot kacapov.2 jadernyje raketi i takoj maskvi netu.
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28.09.2024 21:28 Відповісти
 
 