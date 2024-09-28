У НАТО оцінили загрозу нападу РФ на Альянс: Крім риторики, ми не бачимо жодних підготовок. 90% їх сухопутних сил уже в Україні
Наразі росіяни не готують напад на НАТО – 90% сухопутних сил РФ уже залучено в Україні.
Про це повідомив голова Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, що теоретично вони можуть напасти [на Альянс], тому що вони напали на Україну. Але, окрім риторики, ми не бачимо жодних підготовок чи намірів справді рухатися до НАТО", – заявив він.
За словами Бауера, 90% російських сухопутних військ задіяно в Україні – а отже їх використання проти НАТО є малоймовірним, і Альянс би побачив відповідні дії з боку РФ.
Водночас він визнав, що Росія може атакувати Альянс іншими засобами, проте НАТО також не бачить щодо цього жодних підготовчих заходів з боку РФ.
Топ коментарі
+13 Ivan Ivan #403337
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+11 Maria Sofia Douglas #585494
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+11 noct gok
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Потім в незалежній Україні олигархи збудували бидлосистему.
Ось наприклад закон про евробляхи що прийняла минула влада і лишила українців їздити на дешевих авто з ЕС . А ведь авто потрібно не тількі для шашликів. Потрібно вивозити сімью в безпечні міста разом з улюбленцями. так що кров украінцев на тих депутатах , що лишили простих українців без дешевих авто
Зелені депутаті зруйнували закон про нульове розмитнення з ПОДАЧІ НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА. Так що вони теж у крові
Незалежности 33 роки - достатньо щоб народились керівники для України в Україні
Вважаю що десь після придушення Ичкерії, кацапи повернули всій свинопсячий писок у бік України. Тузла, саме після отриманої відсічи кацапи почали підривати склади *********** на території України, та активізували свої "спецоперації" саме з 2003 року.
"Доктрина Гепасимова" - збірник напрацювань (радянських та згодом російських спецслужб) по веденню гібридних війн, саме згідно нього розвивалися події...
- все що могло летіти на голови НАТО, тепер стабільно летить на Україну.
- не забувайте мобілізовувати побільше Микол! Щоб європейцям ніколи не довелось воювати
- допомоги буде менше. Але ваша стійкість доводить, що ви все одно вистоїте.
- Українці, ви неймовірні. З вами до перемоги!
а вкраїнчики додадуть: хаха, та НАТО за 2 дні розмаже тих росіян якщо що.
підготуватися .Думаю що лапті зараз локті кусають ,що не вдарили замість України по Сувалківському перешийку, ми б тоді б оцінили б силу військ НАТО,і думаю дуже б неприемно здивувались.