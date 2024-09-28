У НАТО оцінили загрозу нападу РФ на Альянс: Крім риторики, ми не бачимо жодних підготовок. 90% їх сухопутних сил уже в Україні

Наразі росіяни не готують напад на НАТО – 90% сухопутних сил РФ уже залучено в Україні.

Про це повідомив голова Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що теоретично вони можуть напасти [на Альянс], тому що вони напали на Україну. Але, окрім риторики, ми не бачимо жодних підготовок чи намірів справді рухатися до НАТО", – заявив він.

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За словами Бауера, 90% російських сухопутних військ задіяно в Україні – а отже їх використання проти НАТО є малоймовірним, і Альянс би побачив відповідні дії з боку РФ.

Водночас він визнав, що Росія може атакувати Альянс іншими засобами, проте НАТО також не бачить щодо цього жодних підготовчих заходів з боку РФ.