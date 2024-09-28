В українському МЗС розчаровані відмовою Червоного Хреста виключити зі складу російську організацію

Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Правління Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ) щодо Російського Червоного Хреста (РЧХ).

Про це йдеться у коментарі, опублікованому на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Змушені констатувати, що у тексті рішення відсутня належна оцінка протиправної присутності та діяльності Російського Червоного Хреста на тимчасово окупованій Російською Федерацією частині території України в межах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, а також в Автономній Республіці Крим.

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Як неодноразово наголошувала українська сторона, присутність та діяльність РЧХ на тимчасово окупованій Російською Федерацією частині території нашої держави є грубим порушенням Конституції, законів України та міжнародного права.

Згадані дії РЧХ є також серйозним порушенням Статутів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Конституції МФТЧ, зокрема принципу єдності, згідно з яким в кожній країні може бути лише одне товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, а також зобов’язання національних товариств поважати територіальну цілісність та незалежність.

Рішення Правління МФТЧХ йде всупереч положенням резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" та ES-11/4 від 12 жовтня 2022 року "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН", в яких міститься заклик до всіх держав, міжнародних організацій та спеціалізованих установ системи ООН не визнавати спроби анексії Росією частин території України та утримуватися від будь-яких дій та кроків, які можуть тлумачитися як визнання зміни статусу цих територій.

Привертає особливу увагу той факт, що в рішенні Правління відсутня реакція на діяльність так званих "Донецького Червоного Хреста" та "Луганського Червоного Хреста", які виконують допоміжні функції для окупаційної влади Російської Федерації на тимчасово окупованій нею частині території України, та ролі РЧХ в створенні та підтримці згаданих незаконних маріонеткових утворень.

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Українська сторона неодноразово надавала документальні свідчення причетності держави-агресора до підтримки та фінансування протиправної діяльності РЧХ зі створення її структурних підрозділів на тимчасово окупованій території України, а також факти незаконного захоплення рухомого та нерухомого майна Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

Наголошуємо, що Товариство Червоного Хреста України є єдиним визнаним товариством Червоного Хреста, яке здійснює гуманітарну діяльність на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та уповноважене створювати місцеві осередки Червоного Хреста. Донецька та Луганська регіональні філії ТЧХУ є її невід’ємними складовими та продовжують функціонування, хоча й були змушені тимчасово залишити тимчасово окуповану територію України, рятуючись від переслідувань окупаційної адміністрації РФ.

Україна з незмінною повагою ставиться до Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця як незалежної гуманітарної організації неурядового та неполітичного характеру. У цьому зв’язку наголошуємо, що Стаття 4 Статутів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця чітко встановлює, що національні товариства мають поважати фундаментальні принципи Міжнародного руху та керуватися принципами міжнародного гуманітарного права. Жодні імперативи не можуть слугувати виправданням грубих порушень фундаментальних принципів та міжнародного гуманітарного права, яке чітко регулює правовий режим окупованих територій, зокрема відповідні обов’язки держави-окупанта та національних товариств.

Наголошуємо, що своїми грубими порушеннями міжнародного права та Статутів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця РЧХ наносить серйозну та довготривалу репутаційну шкоду всій Федерації. Для діяльності Червоного Хреста немає нічого важливішого за довіру. Удар по довірі до всієї Федерації — найгірший наслідок протиправних дій РЧХ.

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Українська сторона очікує на продовження моніторингу і надання об’єктивних і неупереджених оцінок з боку МФТЧХ триваючої протиправної діяльності РЧХ на тимчасово окупованій території України", - йдеться у заяві МЗС України.