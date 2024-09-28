Першими про дозвіл бити вглиб РФ дізнаються росіяни. Лише потім буде зроблене офіційне оголошення, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський обговорив дозвіл ЗСУ на удари вглиб Росії зі всіма партнерами, від яких залежить це рішення.

Про це розповів прессекретар очільника держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Никифоров зазначив, що Зеленський провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить рішення про дозвіл Україні на використання на території РФ далекобійних ракет західного виробництва. Зокрема, президент говорив із лідерами США, Британії, Італії та Франції.

"Хоча зараз немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємось, що партнери піддадуться", - сказав прессекретар президента.

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Никифоров також додав, що про дозвіл на далекобійність не буде оголошено публічно до першої атаки по РФ.

"Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблене офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас я зараз не маю", - додав прессекретар глави держави.

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