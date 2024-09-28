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Новини
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Першими про дозвіл бити вглиб РФ дізнаються росіяни. Лише потім буде зроблене офіційне оголошення, - Никифоров

Никифоров зробив заяву про дозвіл бити по РФ далекобійною західною зброєю

Президент Володимир Зеленський обговорив дозвіл ЗСУ на удари вглиб Росії зі всіма партнерами, від яких залежить це рішення.

Про це розповів прессекретар очільника держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Никифоров зазначив, що Зеленський провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить рішення про дозвіл Україні на використання на території РФ далекобійних ракет західного виробництва. Зокрема, президент говорив із лідерами США, Британії, Італії та Франції.

"Хоча зараз немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємось, що партнери піддадуться", - сказав прессекретар президента.

Читайте також: Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ: Тривають делікатні переговори з Білим домом

Никифоров також додав, що про дозвіл на далекобійність не буде оголошено публічно до першої атаки по РФ.

"Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблене офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас я зараз не маю", - додав прессекретар глави держави.

Читайте також: США і Британія можуть негласно дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ, - The Times

Автор: 

дозвіл (290) ЗСУ (7588) Сергій Никифоров (162)


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Топ коментарі
+7
Пішов ******* на тему:
"Все не так однозначно. ЗЄ не обісрався. Це не срака, а перемога".
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28.09.2024 20:06
+6
Гівно однозначно.
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28.09.2024 20:06
+6
Першими про дозвіл бити вглиб РФ дізнаються росіяни
Від Єрмака?..
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28.09.2024 21:03
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це квнщік чи "кварталовець"?
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28.09.2024 20:04 Відповісти
Гівно однозначно.
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28.09.2024 20:06 Відповісти
Просто земляк... Родился в Кривом Роге.
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28.09.2024 20:10 Відповісти
шістка рижого татарина.
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28.09.2024 21:13 Відповісти
Зелений телепень.
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28.09.2024 21:24 Відповісти
Пішов ******* на тему:
"Все не так однозначно. ЗЄ не обісрався. Це не срака, а перемога".
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28.09.2024 20:06 Відповісти
А якщо і в правду іпануть?
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28.09.2024 20:20 Відповісти
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28.09.2024 20:08 Відповісти
Вузькоока морррда з кацапським прізвищем....хмхмхм...
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28.09.2024 20:11 Відповісти
что-то подобное говорил швец неделю назад
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28.09.2024 20:15 Відповісти
Несе зелену маячню, нікому цей "план хатєлок" нецікавий
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28.09.2024 20:19 Відповісти
Ну да, ну да...прям вірю у військовий геній зеленського . Хто ж як не він, татаров , єрмак і пес Патрон спасуть Україну.
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28.09.2024 20:52 Відповісти
Ще Єрмак з Люсєю !
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28.09.2024 21:42 Відповісти
Даремно ви пса Патрона в цю компанію додали. Тваринка дійсно старається як може, хабарів не бере і вірно служить.
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28.09.2024 21:50 Відповісти
Пафосно і фальшиво.
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28.09.2024 21:00 Відповісти
Першими про дозвіл бити вглиб РФ дізнаються росіяни
Від Єрмака?..
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28.09.2024 21:03 Відповісти
рашисти першими дізнають,без офіційних повідомлень(вони ж офіційно не повідомляють Україну про запуски ракет і "шахедів"???) тоді коли прилетить ракета...
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28.09.2024 21:22 Відповісти
Чи буде такий дозвіл ?
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28.09.2024 21:41 Відповісти
Хто б сумнівався, але не я починаючи з вагнергейту.
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28.09.2024 22:02 Відповісти
Прес-секретар ху-ла вуса піськова це те саме, тільки вуса і не бритий, Хіхіфоров. Як казав його гарант: "Какая разница". Але дивно, куди після плану перемоги подівся сам гарант і його менеджер, шо випустили таку дрібну шавку?
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28.09.2024 22:09 Відповісти
А що, обов'язково робити яке оголошення, чи публічно робити запити на дозволи?
Чи це такий піар для кварталу95: Галімий.
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28.09.2024 22:56 Відповісти
 
 