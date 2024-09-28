УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11197 відвідувачів онлайн
Новини
17 491 89

"Слуга народу" Безугла вимагає від Сирського спростувати, що він на дачі, а від Баргилевича - що він затриманий на хабарі

Нардепка від Слуги народу Мар’яна Безугла

Нардепка Мар'яна Безугла просить Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича спростувати чутки щодо них, які нібито ходять серед військових.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Цікаво, чому Сирський продовжує ховатися у Харківській області, зокрема, за моєю інформацією, на своїй дачі, а начальника Генерального штабу Баргилевича вже давно не бачили? Документи підписує його заступник. Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому, нібито, впіймали Баргилевича. Ця інформація швидко розповсюдилась серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет Генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський перебуває на найгарячіших ділянках Східного фронту, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Чи буде якийсь коментар або реакція на таку "героїку"? На моє офіційне звернення ДБР відреагували ухильно, лише запевнивши, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.

Головнокомандувач ЗС України, якщо не на ВЛК прямо зараз, то принаймні поверніться, тут у вас безлад! Сподіваюся, чутки про дачу і хабар є лише вигадками. Але вони поширюються скрізь, тому спростуйте їх і покажіться. Обоє. Прошу", - заявила Безугла.

Слуга народу Безугла про Сирського та Баргилевича

Автор: 

Сирський Олександр (626) Безугла Мар’яна (298) Баргилевич Анатолій (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Безмозгла або безпідставно бреше і мутить воду серед військового
керівництва , на користь кремлю,
або є правдиві підозри , а це вже страшний злочин серед наших
керівників , як Сирського і Баргидевича !!
Негайно потрібно розібратися з цими слухами,
так як вони негативно
впливають на наших воїнів і на громадян Украіни 😡
показати весь коментар
28.09.2024 23:46
+41
Безугла творить якусь фігню. Чи то по команді, чи то по дурості... В такий час підривати довіру до командування... Дуде цікаво, на кого вона працює. Всі їй не такі і все їй не так.
показати весь коментар
29.09.2024 07:21
+37
Такі її безумні висери щодо військового керівництва в цей час ні до чого доброго не приведуть. Це мінімум - Наклеп, а якщо глибше копнути- підіграє ворогу. Інакше як розцінити...
показати весь коментар
29.09.2024 07:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну почалося.
показати весь коментар
28.09.2024 22:16 Відповісти
Вона в комітеті ВР з зовнішньої політики -повинна послухати доповідь Єрмака , як він й чим умовив Трампа про зустріч своєї палавінки з самим Доні! Бо стояв за їхньою спиною в Тармп-тауері як пабєдівшіій вялікімі руZZкімі Напалевон- -ЦЕ ЯК МІНІМУМ!!!

А як МАКСИМУМ - розкритувати цей виступ Трампа на мітингу в Джорджії . Де він Трамп спотворив історичні факти про військові перемоги Росії, включаючи роль СРСР у розгромі Гітлера у Другій світовій бійні, не визнавши внесок усіх радянських республік, включаючи Україну, а також важливу підтримку з боку союзників, таких як США та Великобританія, в т.ч. ленд-ліз від США

Це крім того, там кампанія Трампа помилково використала зображення Кавказьких гір із європейської країни Грузія замість американського штату Джорджія у рекламі. Ця помилка була широко відзначена та освітлена.
показати весь коментар
29.09.2024 00:10 Відповісти
Как то уж уж и скучно без Марьянки..
показати весь коментар
28.09.2024 22:18 Відповісти
Нам солнца не надо - нам партия светит,
Нам хлеба не надо - работу давай!
Тобто
Безкутноє - в прези, зелю - на мило, дєрьмак молодець!
показати весь коментар
28.09.2024 22:19 Відповісти
д'єрмак сказав ''фас''
показати весь коментар
28.09.2024 22:20 Відповісти
треба відволікати від повного пройоба вояжу у сша.
показати весь коментар
28.09.2024 22:31 Відповісти
Відволікти можна тільки вільним падінням із 12 поверху, а так тривіальна маячня
показати весь коментар
29.09.2024 00:37 Відповісти
А, так вот зачем нужна была эта фотосессия Сырского...
показати весь коментар
28.09.2024 22:20 Відповісти
може і на дачі може і хабар..
т, як би там не було, то хто призначив сирського та всіх його генералів?
звільнивши залужного без будь яких пояснень, типу, маю право і всьо тут.
може, я? може сусід юра? піду спитаю.
показати весь коментар
28.09.2024 22:30 Відповісти
Залужний самозвільнився. Отримавши за це медальку.
показати весь коментар
29.09.2024 05:39 Відповісти
От ви зелені падли нову тезу отримали для розгону. Буцімто сам звільнився. Так хотів пуйло і так зробив дерьмак і блазень. Бо Залужний казав про міцну оборону, а блазню конче був потрібен хайп у вигляді хоч якого небудь наступу. І пох. йому було на людей. Ну і рейтинг і любовью народу України до Залужного не давала спати цьому зеленому наркоману
показати весь коментар
29.09.2024 07:24 Відповісти
З армії і на посланого його теж дєрмак із блазнем під дулом автомата спровадили? Що ще вигадаєш?
показати весь коментар
29.09.2024 21:05 Відповісти
То він сам пішов? Чи його звільнили??? Аби щось ляпнути
показати весь коментар
29.09.2024 21:19 Відповісти
Звільнили бо сам пішов, погодився із зєдєрмачнею
показати весь коментар
29.09.2024 21:40 Відповісти
В нього був вибір? Блазень Указ про звільнення підписав. Це його право. А враховуючи рейтинг Залужного на той час - то взагалі справа його життя. Бо вже дихати не міг, спати...
показати весь коментар
29.09.2024 23:16 Відповісти
Міг залишитися в армії. Військові на передовій також своїм життям постійно ризикують, він такий же військовий ще й з великою армійською владою і нічим не кращий від них. Мабуть тому і залишив своїх побратимів й пішов у канцелярські щурі, бо злякався за своє життя.
показати весь коментар
30.09.2024 03:07 Відповісти
Ну вам ж з далеку краще видно , єксперд))
показати весь коментар
01.10.2024 08:27 Відповісти
Ось і ,можливо ,відповідь на питання " чому сирскій ніяк не реагує на провал на донеччині'"((Якщо це правда,то це трибунал і...розстріл.
показати весь коментар
28.09.2024 22:31 Відповісти
смішний такий.
це, посол в якусь жирну країну!
показати весь коментар
28.09.2024 22:32 Відповісти
Певно в рашку,після міра(((
показати весь коментар
28.09.2024 22:58 Відповісти
не знаю згодні Ви чи ні, але це руда хвоїда без мізків вже задовбала ще коли вона їздила на позиції з невимкненим навігатором, а потім туди прилітало. Зрозуміло, що Сирських хоче тримати її подалі від фронту, але Єрмаківська підстилка скрізь засуне свій ніс.
показати весь коментар
28.09.2024 22:32 Відповісти
І хоча це вже не перший перфоманс Безуглої, але вже потрібно ставити питання руба - або вона йде "під прес" правоохоронної та політичної системи, або Сирський і Ко. В залежності від того, чи є в її словах правда. Тому що не може продовжуватись знищення авторитету армії нею, або Сирським (в залежності від того хто правий). І одночасно, як би Зеля не хотів керуватись правилом "розділяй та властвуй", але обидві ці людини його ставленики, і відповідно вина на ньому (або на Єрмаку, що в принципі не міняє ситуацію).
Вже забувся кінець лютого-березень 2022, з його "єднанням" перед загрозою, Зеленський руками своїх шестірок почав внутрішню політично-кадрову війну і вже тепер веде знищення авторитету армії. Схоже в нього якась психічна хвороба на основі дитячих комплексів - ні в кого не має бути більшого рейтингу від Зе, ні в ЗСУ, ні в опозиції, та навіть пса Патрона вже "злили".
показати весь коментар
28.09.2024 22:35 Відповісти
варіант, що вони обоє мають йти під прес - не припускається?
показати весь коментар
28.09.2024 23:15 Відповісти
Нажаль, на сьогодні, в рамках вибудованої Зеленським системи державного керівництва - ні. Навіть варіант що один із них піде в небуття, виглядає малоймовірним, адже все ОК. - всі ненавидять Сирського, всі ненавидять Безуглу, і ні один з них не має зростаючого рейтингу, щоб стати новим Залужним, тобто з точки зору Зе - ситуація ідеальна. Він доведе ситуацію до повного хаосу, а потім замінить когось одного, щоб виглядати поборником справедливості. А на загиблих на йому начхати - як він казав - "я винен лише батькам"
Єдине про що залишається мріяти, так це про варіант, що виборці ввімкнуть голову, оберуть нормальну владу, і вона після війни "пригадає" усім їх мародерство, зраду та кретинизм. але це скоріше фантастика, аніж реальність.
показати весь коментар
29.09.2024 00:03 Відповісти
Нажаль, сподівання на виборців марні(((...
показати весь коментар
29.09.2024 00:24 Відповісти
Зеленський може щось там будувати?Дивлячись на нього, слухаючи те, що він говорить (з папірцем та без нього) приходить на думку тільки одне - він грає роль, а керує хтось інший. І той інший - усім відома особа
показати весь коментар
29.09.2024 08:31 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2024 17:19 Відповісти
навіть уламки шахедів не заважають оболонцям пишатись своїм вибором.
показати весь коментар
28.09.2024 22:35 Відповісти
Люди добрі! Психіатрична допомога у нас в країні є?
показати весь коментар
28.09.2024 22:38 Відповісти
Та тут вже нагальна потреба в монтажній піні бо палата номер 6 і так в наявності.
показати весь коментар
28.09.2024 22:53 Відповісти
Цьому потрібно покласти кінець - якшо віиськові винні - то розібратися -- якшо Безугла - наказати - скільки ж можна цеи бардак під час віини терпіти
показати весь коментар
28.09.2024 22:38 Відповісти
Чого тільки стоіть зняття Залужного
показати весь коментар
28.09.2024 22:41 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2024 22:41 Відповісти
Диму без вогню не буває..Що дальше..але нічого доброго від зелених виродків не ждіть..буде ще гірше...
показати весь коментар
28.09.2024 22:42 Відповісти
Не лише дописувачі Цензора незадоволені генералом Сирським.
показати весь коментар
28.09.2024 22:44 Відповісти
Потужне єднання!
показати весь коментар
29.09.2024 07:23 Відповісти
знову ця безмозка зепотвора
показати весь коментар
28.09.2024 22:45 Відповісти
ось стало цікаво-а є якась процедура вимоги довідки про психиатричну адекватність від депутат(ки)? -ось як це можливо зробити щоб кваліфіковані лікарі провели обстеження?
показати весь коментар
28.09.2024 22:48 Відповісти
Чому ви на Безвуглу наїхали? Всі її добре знають.
Посмійтесь по хорошому та й все. Згадайте квартал95. Бубочку на піаніно, грають разом з Безвуглою в дві руки.
показати весь коментар
28.09.2024 22:52 Відповісти
Ще і танець краба виконують.
показати весь коментар
28.09.2024 22:54 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2024 23:02 Відповісти
А можна, вони всі тихенечко в ліс підуть...
показати весь коментар
28.09.2024 23:10 Відповісти
Краще щістьом бійцям під розтріл коло деревяної стіни, щоб рекошету не було.
показати весь коментар
28.09.2024 23:12 Відповісти
Д'ермак ваащета сруль. ПС. Губенку не спрячешь.
показати весь коментар
29.09.2024 00:23 Відповісти
Умєров не татарін, а киримли. Хоча що він робе, окрім що в "балахон" тактичний вдягнувся, на разі незрозуміло.
показати весь коментар
29.09.2024 09:03 Відповісти
аможе хлопці вона права
показати весь коментар
28.09.2024 23:04 Відповісти
****** Єрмака права?

Вона не може бути права чи не права. Бо врна просто ****** Єрмака.
показати весь коментар
28.09.2024 23:14 Відповісти
В чому права??? В тому, що головнокомандувач не доповів їй де знаходиться? Чи може в тому
показати весь коментар
29.09.2024 08:10 Відповісти
що поширює чутки?
показати весь коментар
29.09.2024 08:11 Відповісти
курва, а я думаю, до чого фотосесія сира ?
показати весь коментар
28.09.2024 23:05 Відповісти
Нє, ну шо ж вона не понімає, шо дача - це шашлики, водочка, дєвочки?
показати весь коментар
28.09.2024 23:06 Відповісти
" Безугла вимагає від Сирського спростувати, що він на дачі ..." Водночас громадяни України вимагають від Безуглої спростувати, що вона не божевільна. І це вже не чутки.
показати весь коментар
28.09.2024 23:06 Відповісти
А як воно (безмозгла) уявляє підтвердження від головнокомандувача про його місцезнаходження? Може, фотку з геолокацією надати - гарна ціль для русні. Чи може воно взагалі вимагати чогось від головкома через соціальні мережі? Чи то, дійсно, фас від опи, чи то хвилюється, що про неї забудуть
показати весь коментар
28.09.2024 23:08 Відповісти
Я заплутався.

Безугла депутаткиня СН, чи просто членкиня Єрмака. Хто в курсі?

Доречі, нещодавно бачив її на Інститутскій. Кудись пхалася і телевізор перла. Я ще подумав, що крадений.
показати весь коментар
28.09.2024 23:11 Відповісти
There will be no pictures of her and Andy Yermak
Pushing that shopping cart down the block on the dead run
Or trying to slide that color TV into a stolen ambulance...

😁😂🤣
показати весь коментар
28.09.2024 23:19 Відповісти
Це трошки переиначена найзнаменитіша пісня Скотта-Герона, якщо що
показати весь коментар
28.09.2024 23:20 Відповісти
Трохи аналогій. У Вермахті був дует двох фельдмаршалів. Браухіч та Клюге. Обоє дружили ще з кадетського корпусу в Ліхтерфельді. В 1939 році Браухіч, головком вермахту, добивався призначення Клюге *********** 4 армії. ОКВ і управління особового складу було проти через невисокий авторитет у військах,але Браухіч добився цього за допомогою Герінга, а в 1940 році для друга таким же способом вибив для нього звання генерал-фельдмаршала. За свідченням Гудеріана з початком руськой кампанії Клюге вступив в конфронтацію з командуючими 2 та 3 танковими групами, які були придані 4 армії, тому що всіляко стримував наступальні дії а вони, Гот і Гудеріан наступали енергійно,вперед плану. Сам Клюге говорив їм, що навіть хотів віддати їх під трибунал через це. Герр Клюге був майстром розтягування та розпорошення сил, нівелювання будь якого масованого удару. Після провалу наступу на Москву Клюге став ком Групи армій Центр І тут же почав звільняти генералів, які не виконували накази. Просто в телефонному режимі звертався до фюрера і ябєднічав на підлеглих, а Гітлер сходу відправляв у відставку. Наводиться приклад звільнення генерала Гепнера, ком 4 танкової групи. Той у розмові з Клюге, оспорюючи наказ, сказав - до яких пір штатські будуть керувати армією. На другий день Гітлер його зняв, відправив у відставку без пенсії. Прогнав таким чином більше двох десятків командуючих. А закінчив погано. В липні - серпні 1944 року, як пише Гудеріан, більше місяця ошивався, в штабі Західного фронту, став командуючим, обіцяв Гітлеру виправити становище, але після Фалезьського оточення самозагубився, прийнявши яд. Пішли чутки. що він був учасником заговору. Але за Гудеріаном, по своїм моральним якостям і відношенням до Гітлера, навряд чи ним був. Це наведено для аналогії з теперішньою головкою командування ЗСУ.
показати весь коментар
28.09.2024 23:31 Відповісти
приспіть тваринку
показати весь коментар
28.09.2024 23:42 Відповісти
ВОНА ПРАЦЮЄ
показати весь коментар
28.09.2024 23:45 Відповісти
Безмозгла або безпідставно бреше і мутить воду серед військового
керівництва , на користь кремлю,
або є правдиві підозри , а це вже страшний злочин серед наших
керівників , як Сирського і Баргидевича !!
Негайно потрібно розібратися з цими слухами,
так як вони негативно
впливають на наших воїнів і на громадян Украіни 😡
показати весь коментар
28.09.2024 23:46 Відповісти
хто б спростував, що безумна не тупа курка
показати весь коментар
29.09.2024 00:02 Відповісти
Нема у український слова угол, це кут у мардвоському кьолі. Вона просто мардва. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.09.2024 00:29 Відповісти
Навіть не здивований чому цю "потвору безмозглу" зробив "Дєрмак" "діпломатом"!
показати весь коментар
29.09.2024 00:23 Відповісти
Безугла творить якусь фігню. Чи то по команді, чи то по дурості... В такий час підривати довіру до командування... Дуде цікаво, на кого вона працює. Всі їй не такі і все їй не так.
показати весь коментар
29.09.2024 07:21 Відповісти
Пхи, безмозгоая працюе на дурдом "Солнышко".
показати весь коментар
29.09.2024 07:28 Відповісти
Цi зебiли ладнi одне одному глотки поперегризати. Шо значит с жиру бесятся, все никак не могут сойти с ума. То ли дело Порох - занимается делом, ко всему довольно таки мощно донатит на армию. Ему грызней не пристало заниматься. ЗЫ ... мож кто меня поправит, я не слыхал, чтобы хоть один зебил задонатил на Армию, начиная с членограя.
показати весь коментар
29.09.2024 07:26 Відповісти
Сирський на дачі, ну зрозуміло, картопля сама себе не викопає, хоча краще було б сказати що він в Єгипті, якраз сезон.
показати весь коментар
29.09.2024 07:30 Відповісти
Такі її безумні висери щодо військового керівництва в цей час ні до чого доброго не приведуть. Це мінімум - Наклеп, а якщо глибше копнути- підіграє ворогу. Інакше як розцінити...
показати весь коментар
29.09.2024 07:41 Відповісти
Та Зєля у Америці був, а він головнокамандувач! Ось том і сидів Сирський на дачі.....
показати весь коментар
29.09.2024 07:41 Відповісти
Безумна вже трохи курвить. Вона наговорила вже не на одне кримінальне провадження. Може треба попрацювати в цьому напрямку?
показати весь коментар
29.09.2024 07:57 Відповісти
Спроба відволікти увагу від "потужного" візиту тупорилого ішака та провалу такго ж "потужного плану".
показати весь коментар
29.09.2024 08:18 Відповісти
Безумна як завжди "безумствуєт". Робити наклеп на військове керівництво під час війни - це працювати на ворога.
показати весь коментар
29.09.2024 08:38 Відповісти
Керівництво ЗСУ змінюється але Зе команда сидить на місці...
показати весь коментар
29.09.2024 08:51 Відповісти
Ну хто призначає керівництво ЗСУ? Чому у безмозглої питання не до Зе?
показати весь коментар
29.09.2024 08:54 Відповісти
Залужний не такий. Сирський не такий. Так призначте вже Єрмака на головкома
показати весь коментар
29.09.2024 08:55 Відповісти
Скоро вже призначать
показати весь коментар
29.09.2024 10:39 Відповісти
Безумна використовує метод ІПСО, який називається "гнилий оселедець". Суть метода - безпідставно звинуватити відому людину, і спровокувати її виправдовуватись. Ціль "гнилого оселедця" - не у тому, щоб довести звинувачення, а щоб спровокувати суспільний резонанс. Чим більше обговорюється суспільством звинувачення, тим більше "гнилого оселедця" втирається в "одяг" людини, яку безпідставно звинуватили.

Використання методів ІПСО проти вищого військового керівництва України під час війни - це робота на ворога.
показати весь коментар
29.09.2024 08:56 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2024 17:26 Відповісти
Викликайте терміново швидку, безмозгла перейшла на важки наркотики! Її "ходять чутки" (надійне джерело інформації) - пов'язане галюнами від наркотичних засобів! При будь якому діагнозі, це тіло, треба лікувати! Осіннє загострення!
показати весь коментар
29.09.2024 09:06 Відповісти
Я військовий і вперше чую що серед нас ходять такі чутки. Як би Мар'яна так і не знав би))) А взагалі навіщо розпускати чутки, особливо не правдиві, про військове керівництво? Знову комусь потрібен розлад та скандал.
показати весь коментар
29.09.2024 09:09 Відповісти
Ви ж не в командному складі. Звідки вам знати що там твориться у ГШ? Може вони там усі з хєрасімовим разом по вихідних вотку глушать і святкують знищення ЗСУ
показати весь коментар
29.09.2024 21:15 Відповісти
Хтось Мар'яні дав команду "Ату його , ату"))) І побільше, побільше бруду та помиїв на військове керівництво. Щось вже таке було. Дежавю 2023 рік
показати весь коментар
29.09.2024 09:17 Відповісти
А почему собственно главком не может поехать на неделю на дачу?
Или Безухая считает что жить в штабе на раскладушке человеческий организм может бесконечно?
показати весь коментар
29.09.2024 09:42 Відповісти
Як би не Безугла ніхто б взагалі не знав і не розумів , що відбувається на вищих щаблях керівництва армією
показати весь коментар
29.09.2024 10:37 Відповісти
Ветеринарная клиника, которая усыпить это существо получит превосходную рекламу!
показати весь коментар
29.09.2024 12:33 Відповісти
Невже наші військові не можуть зашити цій дурі рота?
показати весь коментар
29.09.2024 13:45 Відповісти
Ти хто така? Шавка!
показати весь коментар
29.09.2024 22:02 Відповісти
 
 