"Слуга народу" Безугла вимагає від Сирського спростувати, що він на дачі, а від Баргилевича - що він затриманий на хабарі
Нардепка Мар'яна Безугла просить Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича спростувати чутки щодо них, які нібито ходять серед військових.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.
"Цікаво, чому Сирський продовжує ховатися у Харківській області, зокрема, за моєю інформацією, на своїй дачі, а начальника Генерального штабу Баргилевича вже давно не бачили? Документи підписує його заступник. Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому, нібито, впіймали Баргилевича. Ця інформація швидко розповсюдилась серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет Генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів.
Чи буде якийсь коментар або реакція на таку "героїку"? На моє офіційне звернення ДБР відреагували ухильно, лише запевнивши, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.
Головнокомандувач ЗС України, якщо не на ВЛК прямо зараз, то принаймні поверніться, тут у вас безлад! Сподіваюся, чутки про дачу і хабар є лише вигадками. Але вони поширюються скрізь, тому спростуйте їх і покажіться. Обоє. Прошу", - заявила Безугла.
Будь ласка, зачекайте...
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А як МАКСИМУМ - розкритувати цей виступ Трампа на мітингу в Джорджії . Де він Трамп спотворив історичні факти про військові перемоги Росії, включаючи роль СРСР у розгромі Гітлера у Другій світовій бійні, не визнавши внесок усіх радянських республік, включаючи Україну, а також важливу підтримку з боку союзників, таких як США та Великобританія, в т.ч. ленд-ліз від США
Це крім того, там кампанія Трампа помилково використала зображення Кавказьких гір із європейської країни Грузія замість американського штату Джорджія у рекламі. Ця помилка була широко відзначена та освітлена.
Нам солнца не надо - нам партия светит, Нам хлеба не надо - работу давай!
Тобто
Безкутноє - в прези, зелю - на мило, дєрьмак молодець!
т, як би там не було, то хто призначив сирського та всіх його генералів?
звільнивши залужного без будь яких пояснень, типу, маю право і всьо тут.
може, я? може сусід юра? піду спитаю.
це, посол в якусь жирну країну!
Вже забувся кінець лютого-березень 2022, з його "єднанням" перед загрозою, Зеленський руками своїх шестірок почав внутрішню політично-кадрову війну і вже тепер веде знищення авторитету армії. Схоже в нього якась психічна хвороба на основі дитячих комплексів - ні в кого не має бути більшого рейтингу від Зе, ні в ЗСУ, ні в опозиції, та навіть пса Патрона вже "злили".
Єдине про що залишається мріяти, так це про варіант, що виборці ввімкнуть голову, оберуть нормальну владу, і вона після війни "пригадає" усім їх мародерство, зраду та кретинизм. але це скоріше фантастика, аніж реальність.
Посмійтесь по хорошому та й все. Згадайте квартал95. Бубочку на піаніно, грають разом з Безвуглою в дві руки.
Вона не може бути права чи не права. Бо врна просто ****** Єрмака.
Безугла депутаткиня СН, чи просто членкиня Єрмака. Хто в курсі?
Доречі, нещодавно бачив її на Інститутскій. Кудись пхалася і телевізор перла. Я ще подумав, що крадений.
Pushing that shopping cart down the block on the dead run
Or trying to slide that color TV into a stolen ambulance...
😁😂🤣
керівництва , на користь кремлю,
або є правдиві підозри , а це вже страшний злочин серед наших
керівників , як Сирського і Баргидевича !!
Негайно потрібно розібратися з цими слухами,
так як вони негативно
впливають на наших воїнів і на громадян Украіни 😡
Використання методів ІПСО проти вищого військового керівництва України під час війни - це робота на ворога.
Или Безухая считает что жить в штабе на раскладушке человеческий организм может бесконечно?