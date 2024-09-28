"Слуга народу" Безугла вимагає від Сирського спростувати, що він на дачі, а від Баргилевича - що він затриманий на хабарі

Нардепка Мар'яна Безугла просить Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича спростувати чутки щодо них, які нібито ходять серед військових.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Цікаво, чому Сирський продовжує ховатися у Харківській області, зокрема, за моєю інформацією, на своїй дачі, а начальника Генерального штабу Баргилевича вже давно не бачили? Документи підписує його заступник. Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому, нібито, впіймали Баргилевича. Ця інформація швидко розповсюдилась серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет Генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів.

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Чи буде якийсь коментар або реакція на таку "героїку"? На моє офіційне звернення ДБР відреагували ухильно, лише запевнивши, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.

Головнокомандувач ЗС України, якщо не на ВЛК прямо зараз, то принаймні поверніться, тут у вас безлад! Сподіваюся, чутки про дачу і хабар є лише вигадками. Але вони поширюються скрізь, тому спростуйте їх і покажіться. Обоє. Прошу", - заявила Безугла.