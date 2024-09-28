На Херсонщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще 9 поранені

На Херсонщині впродовж дня суботи, 28 вересня, через російські обстріли дві людини загинули, ще дев'ятеро осіб зазнали поранень.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що впродовж дня загарбники обстрілювали населені пункти правобережжя Херсонщини з різних типів артилерії та БпЛА. Також ворог застосовував авіацію.

Станом на 19:00 від наслідків вибухів снарядів постраждало 11 мирних жителів області. З них двоє загинуло, інші - зазнали поранень. Семеро із поранених потребували госпіталізації.

"В атакованих населених пунктах пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури", - додали в прокуратурі.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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