Польща і країни Балтії просять ЄС про фінансування оборонної лінії на кордоні з РФ та Білоруссю

Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

Про таке домовились міністри оборони цих чотирьох країн за підсумками зустрічі в латвійському місті Даугавпілс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як зазначили міністри оборони країн Балтії та Польщі, "війна Росії проти України показала, що створення фізичних перешкод на відкритій місцевості без природного оборонного прикриття має першорядне значення навіть у технологічно просунутій війні".

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Вони наголосили, що зовнішні загрози на балтійсько-польському кордоні дедалі зростають, а нарощування укріплень уздовж кордону з Росією і Білоруссю "залишається пріоритетним завданням, що сприяє виконанню нашого зобов'язання захищати кожен сантиметр території" НАТО.

"Потреба в лінії оборони випливає з ситуації в галузі безпеки і підтримує нову концепцію передової оборони НАТО",– заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, додавши, що "надзвичайно важливо координувати нашу діяльність з Польщею".

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"Водночас це зміцнює безпеку Європейського Союзу і військову оборону його кордонів, тому ми чітко бачимо, що ЄС міг би також фінансово підтримати цей проєкт", – зазначив він.

У заяві не уточнюється, скільки фінансової допомоги Естонія, Латвія, Литва і Польща проситимуть у ЄС на будівництво укріплень.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.