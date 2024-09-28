УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11197 відвідувачів онлайн
Новини
1 346 12

Польща і країни Балтії просять ЄС про фінансування оборонної лінії на кордоні з РФ та Білоруссю

Литовсько-російський кордон

Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

Про таке домовились міністри оборони цих чотирьох країн за підсумками зустрічі в латвійському місті Даугавпілс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як зазначили міністри оборони країн Балтії та Польщі, "війна Росії проти України показала, що створення фізичних перешкод на відкритій місцевості без природного оборонного прикриття має першорядне значення навіть у технологічно просунутій війні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія може вдарити по території РФ, якщо Путін готуватиметься до війни з НАТО, - Генштаб країни

Вони наголосили, що зовнішні загрози на балтійсько-польському кордоні дедалі зростають, а нарощування укріплень уздовж кордону з Росією і Білоруссю "залишається пріоритетним завданням, що сприяє виконанню нашого зобов'язання захищати кожен сантиметр території" НАТО.

"Потреба в лінії оборони випливає з ситуації в галузі безпеки і підтримує нову концепцію передової оборони НАТО",– заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, додавши, що "надзвичайно важливо координувати нашу діяльність з Польщею".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща, Латвія та Румунія закликали негайно посилити ППО на східному фланзі НАТО

"Водночас це зміцнює безпеку Європейського Союзу і військову оборону його кордонів, тому ми чітко бачимо, що ЄС міг би також фінансово підтримати цей проєкт", – зазначив він.

У заяві не уточнюється, скільки фінансової допомоги Естонія, Латвія, Литва і Польща проситимуть у ЄС на будівництво укріплень.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.

Автор: 

Білорусь (7940) кордон (4775) Латвія (1351) Литва (2413) Польща (8534) росія (65379) фінансування (3129) Естонія (1620) Євросоюз (13453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Польща хай до фермерів своїх звертається. Ті зернову оборону добре тримають
показати весь коментар
28.09.2024 22:50
+10
Польща, фермери вам допоможуть, жодного кацапського танка вони не пропустять.
показати весь коментар
28.09.2024 23:21
+6
Не так страшне озброєння НАТО, як польські фермери. Боронь боже на траку руснявого танку знайдуть прилипше зернятко. Порвуть як тузік грєлку та танки поперевертають.
показати весь коментар
28.09.2024 23:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польща хай до фермерів своїх звертається. Ті зернову оборону добре тримають
показати весь коментар
28.09.2024 22:50 Відповісти
Панове - оборонна лінія знаходиться на кордоні України з РФ та Білоруссю!
показати весь коментар
28.09.2024 22:56 Відповісти
Потихеньку все стає на свої місця. Хто наступний, Suomi?
показати весь коментар
28.09.2024 23:03 Відповісти
Фіни не ляжуть. в 40-му вони кацапам вставили петарду в анус.
показати весь коментар
28.09.2024 23:28 Відповісти
Суомі не пройобувала свою армію, не цілувалась в дьосна з нащадками ворога, а навпаки - готувалась до будь-яких сценаріїв і можливого повторення зимової війни, будуючи оборону. Та так добре це у неї вийшло, що НАТО за щастя вважає бачити країну в складі альянсу. У Суомі все буде добре.
показати весь коментар
28.09.2024 23:36 Відповісти
Навіщо він вам, це все ескалація не треба чинити супротив увійдуть так увійдуть - он мадяр спитайте вони вам раскажуть що да як
показати весь коментар
28.09.2024 23:03 Відповісти
Польща, фермери вам допоможуть, жодного кацапського танка вони не пропустять.
показати весь коментар
28.09.2024 23:21 Відповісти
Доречі, сам бачив на кордоні, вони "крепкі пацики любий танк рвуть зубами".
показати весь коментар
28.09.2024 23:24 Відповісти
Не так страшне озброєння НАТО, як польські фермери. Боронь боже на траку руснявого танку знайдуть прилипше зернятко. Порвуть як тузік грєлку та танки поперевертають.
показати весь коментар
28.09.2024 23:39 Відповісти
Польща ж багато тракторів має, можуть своє зерно висипати і траншеї поробити🤡🤡🤡
показати весь коментар
29.09.2024 01:04 Відповісти
Кiрюшу хай беруть головним ***********
показати весь коментар
29.09.2024 08:37 Відповісти
А чайки вме поют: дай, дай,дай...
показати весь коментар
29.09.2024 18:47 Відповісти
 
 