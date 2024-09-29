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Бербок заявила про підтримку передачі Taurus Україні: Але у нас немає єдності в нашій коаліції

Анналена Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.

В інтерв'ю Bloomberg Бербок розповіла, що розуміє важливість для України далекобійних ракет, оскільки відвідувала Харків, де організувати ефективну ППО неможливо через близькість до кордону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Єдиний захід безпеки, як мені розповіли: рахуйте до 45, якщо ви досягли 50, ви в безпеці, якщо ні - очевидно, що в вас влучили", - зазначила глава МЗС Німеччини.

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Тому, наголосила вона, так важливо дозволити удари західною зброєю по РФ - щоб Україна могла не чекати, поки ракета перетне кордон, а знищувати військові об'єкти на іншій стороні.

Відповідаючи на пряме запитання, чи повинна, на її особисту думку, Німеччина надати Україні Taurus, Бербок чітко відповіла: "Звичайно". Водночас вона наголосила, що для цього необхідне одностайне рішення коаліції, однак поки що в ній немає єдності:

"Щодо Taurus - ми демократія. У нас немає єдності в нашій коаліції. Ось чому ми не постачаємо Taurus. У мене є особиста думка з цього приводу, але ми коаліція. Тож ми маємо ухвалити одноголосне рішення".

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Автор: 

крилаті ракети (1073) Анналена Бербок (456) Taurus Таурус (40)


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Топ коментарі
+2
сумно...
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29.09.2024 00:14
+1
Шольц в юності бігав з плакатами протесту біля баз США, тому він ніколи не поступиться із ракетами. Єдності не було і немає -шредерісти і далі керують каАліцією.
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29.09.2024 04:23
+1
тоді хай дають торусів з пілонами, а станція програмування має бути не більша за валізу
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29.09.2024 06:57
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сумно...
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29.09.2024 00:14 Відповісти
а у нас нема платформ, які зможуть їх нести. Так що забудемо про тауруси щонайменше на рік.
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29.09.2024 00:16 Відповісти
Люфтваффе на авіабазі Бюхель має тільки одну станцію програмування Таурусів - щоб збудувати станцію для нас (а її потрібно конструювати з нуля) треба закладати гроші в бюджет і на все піде років зо три. А оскільки німці поставили хрест на Таурусах і до Ф-35 тепер закупляють американські ракети - то на це вони тратитися не будуть
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29.09.2024 00:32 Відповісти
навіть якби вони нам подарували ту станцію разом з таурусами, то все одно нам нікуди їх чіплять. Не бачу взагалі сенсу обговорювати їх передачу.
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29.09.2024 00:43 Відповісти
тоді хай дають торусів з пілонами, а станція програмування має бути не більша за валізу
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29.09.2024 06:57 Відповісти
ну так, а разом з пілонами і авіаплатформи, а до них ще технічну базу, а до тої технічної бази ще і фахівців, які навчені їй користуватись... ну і пілотів, які навчені на тих платформах літати.
Для генраторів новин це дуже складний логічний ланюжок.
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29.09.2024 21:14 Відповісти
Шольц в юності бігав з плакатами протесту біля баз США, тому він ніколи не поступиться із ракетами. Єдності не було і немає -шредерісти і далі керують каАліцією.
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29.09.2024 04:23 Відповісти
росія скуповує саме зараз
їхню коаліцію
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29.09.2024 07:07 Відповісти
Шольц боїться,
бо нарешті в Німеччині порахували,
скільки впустили до себе кацапів
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29.09.2024 07:08 Відповісти
Схоже що «яйця» є тільки у Бербок.
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29.09.2024 08:24 Відповісти
 
 