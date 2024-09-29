Бербок заявила про підтримку передачі Taurus Україні: Але у нас немає єдності в нашій коаліції

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.

В інтерв'ю Bloomberg Бербок розповіла, що розуміє важливість для України далекобійних ракет, оскільки відвідувала Харків, де організувати ефективну ППО неможливо через близькість до кордону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Єдиний захід безпеки, як мені розповіли: рахуйте до 45, якщо ви досягли 50, ви в безпеці, якщо ні - очевидно, що в вас влучили", - зазначила глава МЗС Німеччини.

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Тому, наголосила вона, так важливо дозволити удари західною зброєю по РФ - щоб Україна могла не чекати, поки ракета перетне кордон, а знищувати військові об'єкти на іншій стороні.

Відповідаючи на пряме запитання, чи повинна, на її особисту думку, Німеччина надати Україні Taurus, Бербок чітко відповіла: "Звичайно". Водночас вона наголосила, що для цього необхідне одностайне рішення коаліції, однак поки що в ній немає єдності:

"Щодо Taurus - ми демократія. У нас немає єдності в нашій коаліції. Ось чому ми не постачаємо Taurus. У мене є особиста думка з цього приводу, але ми коаліція. Тож ми маємо ухвалити одноголосне рішення".

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