МЗС Швеції: Основою миру в Україні має стати її територіальна цілісність
Справедливий і тривалий мир в Україні обовʼязково має ґрунтуватися на дотриманні принципу територіальної цілісності.
Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Стенергард, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Принцип територіальної цілісності й суверенітету усіх держав мусить стати основою всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні. Це було підтверджено під час Саміту миру у Швейцарії у червні, до якого долучилися близько 100 національних делегацій з усіх материків", - сказала Стенергард.
На її переконання, якщо "члену Ради Безпеки дозволять пожинати плоди агресії, згубний вплив не припиниться в Україні". "Керівництво Росії продовжить намагатися підпорядкувати інші держави своєму правлінню", - наголосила дипломат.
Вона додала, що "непохитна підтримка Швецією зусиль України із відновлення суверенітету й територіальної цілісності триватиме стільки, скільки буде потрібно".
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Упродовж 2024-2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.
Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.
Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.
Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.
Швеція також підтримуватиме розвиток ********* оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.
З того часу Швеція перебуває у мирі, офіційно дотримуючись політики нейтралітету у міжнародних справах.
У травні 2022 року Стокгольм дійшов висновку, що вступ до NATO буде найкращим способом стримування будь-якої агресії Росії після її вторгнення до України.
"Обговорили шляхи зміцнення військових спроможностей Збройних Сил України як через надання озброєнь західними партнерами, так і налагодження військово-технічного співробітництва для виробництва на території нашої держави.
Високо оцінив повну підтримку Швецією можливості необмеженого застосування шведської зброї проти російського агресора для цілей ефективної оборони, а також членства України в ЄС та НАТО як невідʼємних елементів справедливого завершення війни.
Обидві наші країни розділяють думку, що путін має бути якнайшвидше зупинений в Україні, інакше полумʼя війни накриє всю Європу".