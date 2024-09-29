МЗС Швеції: Основою миру в Україні має стати її територіальна цілісність

Справедливий і тривалий мир в Україні обовʼязково має ґрунтуватися на дотриманні принципу територіальної цілісності.

Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Стенергард, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Принцип територіальної цілісності й суверенітету усіх держав мусить стати основою всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні. Це було підтверджено під час Саміту миру у Швейцарії у червні, до якого долучилися близько 100 національних делегацій з усіх материків", - сказала Стенергард.

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На її переконання, якщо "члену Ради Безпеки дозволять пожинати плоди агресії, згубний вплив не припиниться в Україні". "Керівництво Росії продовжить намагатися підпорядкувати інші держави своєму правлінню", - наголосила дипломат.

Вона додала, що "непохитна підтримка Швецією зусиль України із відновлення суверенітету й територіальної цілісності триватиме стільки, скільки буде потрібно".