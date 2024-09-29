Зеленський про вимогу Джонсона звільнити Маркарову: Я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни

Глава української держави може обговорювати послів тільки зі спікером своєї країни, заявив президент України Володимир Зеленський на прохання прокоментувати свої плани про нібито звільнення посла України в США Оксани Маркарової.

"Я президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни. Це, знаєте, конституція, і я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, за всієї поваги", - сказав Зеленський в ефірі Fox News, який транслювався в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу (штат Пенсильванія), де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Потужності цього заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема, для виготовлення снарядів калібру 155 мм. Глава держави ознайомився з циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства.

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Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

25 вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що написав листа українському президенту Володимиру Зеленському з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову. У листі вказується, що об'єкт перебував у полі "політичних суперечок", яке вела кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс. Тому, за словами Джонсона, на захід "навмисно жодного республіканця не запросили".

26 вересня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи розслідування республіканців через візит Зеленського на завод у Пенсильванії, нагадала про відвідини українським лідером штату Юта кілька місяців тому з губернатором-республіканцем.