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Зеленський про вимогу Джонсона звільнити Маркарову: Я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни

Президент України Володимир Зеленський

Глава української держави може обговорювати послів тільки зі спікером своєї країни, заявив президент України Володимир Зеленський на прохання прокоментувати свої плани про нібито звільнення посла України в США Оксани Маркарової.

"Я президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни. Це, знаєте, конституція, і я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, за всієї поваги", - сказав Зеленський в ефірі Fox News, який транслювався в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу (штат Пенсильванія), де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Потужності цього заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема, для виготовлення снарядів калібру 155 мм. Глава держави ознайомився з циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Палати представників Джонсон закликав Зеленського звільнити посла Маркарову: Республіканці втратили довіру

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

25 вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що написав листа українському президенту Володимиру Зеленському з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову. У листі вказується, що об'єкт перебував у полі "політичних суперечок", яке вела кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс. Тому, за словами Джонсона, на захід "навмисно жодного республіканця не запросили".

26 вересня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи розслідування республіканців через візит Зеленського на завод у Пенсильванії, нагадала про відвідини українським лідером штату Юта кілька місяців тому з губернатором-республіканцем.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) США (23054) Маркарова Оксана (493)


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Топ коментарі
+36
Я звісно не закінчував "Міжнародні відносини", і навіть курси сексологинь в інтернеті не проходив, але як пам'ятаю, кандидатуру посла потрібно узгоджувати з приймаючою країною, і напевно потрібно зважати на думку щодо заміни. Особливо якщо мова йде про союзника, що надає найважливішу військову допомогу.
Я звісно вважаю що Джонсон просто користується ситуацією для виборчого піару себе та Трампа, але все таки, Зеленському варто вивчити головне правило міжнародних відносин - заткнути рота, коли ситуація стає "слизькою". 5+ років за кермом, а постійно, то істерика в Вільнюсі, то ідіотська поведінка в США, то недолугі коментарі. Коли ж воно таки навчиться? 100 днів йому на навчання, уже давно минули.
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29.09.2024 02:09
+26
Це випадок, коли краще жувати, ніж говорити
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29.09.2024 01:45
+23
вовою оголошена нова посада КОЗИРА а , нове потворне утворення на тілі Конституції України ПАЛАТА ПРЕДСТВНИКІВ КРЕМЛЯ -спікер Єрмак
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29.09.2024 01:31
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Якби убрали своєчасно Єрмака, то військову допомогу отримали ще 2 роки тому. Зараз ми пролітаємо другий раз.
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29.09.2024 10:03 Відповісти
фсб-ешна квартальна агентура робить все, щоб обісрати наші стосунки зі стратегічними партнерами України. Карна справа проти Байдена в січні 2021, регулярне хамство любімчіка ОПи, посла в Німеччині Мельника на адресу Шольца у 2022 р., хамство Зелупи на адресу бБайдена "пачіму ми нє в НАТО", хамство Зелупи у 2023 на адресу Бена Воллеса в Британії "ми бужемо вам шоранку дякувати" (після чого майже на рік з Британією були прохололдні стосунки, а Пристайка, який це бикування засудив, звільнили на наступний день і майже рік у нас в Британії не було посла взагалі...) Бикування Зелупи на адресу поляків і тепер ми маємо фактично дипломатичний конфлікт з країною, ака прихистила 1.5 мільйона наших біженців та надала нам 1000 танків... Хтось вважає це "випадковостями"? Хтось памятає щось подібне у 2014-2019 роках? Ні! Бо фсб-ешна квартальна агентура з 2019 року робить все, щоб пересварити Україну з партнерами, зменшити підтримку України та виставити нашу державу в неприглядному світлі.
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29.09.2024 10:31 Відповісти
маркарова збирається відкрити в Америці свій третій ресторан
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29.09.2024 10:38 Відповісти
Стаття 106. Президент України:
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах

Закон про дипломатичну службу
Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них
Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України. Укази Президента України з цих питань скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України вносить Президенту України подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації після консультацій в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади.

"Глава украинского государства может обсуждать послов только со спикером своей страны"
не зрозуміло, де в законі сказано, що президент обговорює це зі спікером?

Мабуть це просто підколка "попросив спікер Палати США", то в Україні теж є спікер
Добре, що не попросив кандидат в президенти, або сам президент США
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29.09.2024 11:19 Відповісти
Зєлін язик багатий на *****, але тут мова була про інше. По перше, про ОБГОВОРЮВАТИ...а не про ПРИЗНАЧЕННЯ(ЗВІЛЬНЕННЯ). А по друге, і головне, на мій погляд, акцент на СВОЄЇ країни а не іншої, яким є слизька криса Джонсон
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29.09.2024 12:36 Відповісти
Якщо ОБГОВОРЮВАТИ, то до чого тут спікер?

Як тоді розцінити
1млрд кредиту в обмін на звільнення генпрокурора
Це теж було втручання?
Політична корупція?
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29.09.2024 12:50 Відповісти
А трампіздка second first вчора вже бідкалася про Маркарову, де вона буде жити та працювати, наче кишеньковий чихуахуйониш трампа спікер джонсон вже звільнив посла України та наказав її збирати речі. От так мислять трампізди разом зі своїм божевільним старим додіком, а лише уявіть, що вони будуть робити з країною та світом, якщо сядуть у Білому домі.
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29.09.2024 11:38 Відповісти
що там брякнули вороги України, не бентежить місцеву публіку, головне є привід накинути лайна на Зєлю і байдуже хто те лайно замішав особисто пуйло чи його апологети, на кшалт слизької криси Джонсона...
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29.09.2024 12:32 Відповісти
офігіти....нашому лідору дах знесло...посилати союзників може тільки повний ідіот а бо ворог
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29.09.2024 12:44 Відповісти
А помовчати " хєнію ********** і демократії", що заважало ?
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29.09.2024 13:02 Відповісти
Про постачання зброї з США ти теж будеш зі «спікерами своєї країни» гоаорити йолопе недолугий?!
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29.09.2024 13:49 Відповісти
він тільки в єрмака все питає
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29.09.2024 14:06 Відповісти
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