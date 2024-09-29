Зеленський про вимогу Джонсона звільнити Маркарову: Я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни
Глава української держави може обговорювати послів тільки зі спікером своєї країни, заявив президент України Володимир Зеленський на прохання прокоментувати свої плани про нібито звільнення посла України в США Оксани Маркарової.
"Я президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни. Це, знаєте, конституція, і я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, за всієї поваги", - сказав Зеленський в ефірі Fox News, який транслювався в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, 23 вересня Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу (штат Пенсильванія), де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Потужності цього заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема, для виготовлення снарядів калібру 155 мм. Глава держави ознайомився з циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства.
Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.
25 вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що написав листа українському президенту Володимиру Зеленському з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову. У листі вказується, що об'єкт перебував у полі "політичних суперечок", яке вела кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс. Тому, за словами Джонсона, на захід "навмисно жодного республіканця не запросили".
26 вересня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи розслідування республіканців через візит Зеленського на завод у Пенсильванії, нагадала про відвідини українським лідером штату Юта кілька місяців тому з губернатором-республіканцем.
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5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах
Закон про дипломатичну службу
Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них
Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України. Укази Президента України з цих питань скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.
Міністр закордонних справ України вносить Президенту України подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації після консультацій в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади.
"Глава украинского государства может обсуждать послов только со спикером своей страны"
не зрозуміло, де в законі сказано, що президент обговорює це зі спікером?
Мабуть це просто підколка "попросив спікер Палати США", то в Україні теж є спікер
Добре, що не попросив кандидат в президенти, або сам президент США
Як тоді розцінити
1млрд кредиту в обмін на звільнення генпрокурора
Це теж було втручання?
Політична корупція?