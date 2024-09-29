Україна та Захід мають терміново змінити курс задля перемоги у війні, - The Economist

Ані Україна, ані Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окуповані території, вони натомість мають зберегти возз'єднання як прагнення. Якщо Україна зможе переконливо запобігти подальшому просуванню Росії на полі бою, вона зможе продемонструвати безперспективність нових великих наступів противника.

Про це йдеться у статті The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, президент України Володимир Зеленський привіз на зустріч із президентом США Джо Байденом План перемоги, який, як прогнозують, містить новий заклик про надання зброї та грошей.

Утім, як пише видання, насправді Україна потребує "термінової зміни курсу".

"За кордоном настає втома. Ультраправі в Німеччині та Франції стверджують, що підтримка України — це марна трата грошей. Дональд Трамп цілком може стати президентом США. Він здатен на все, але його слова свідчать про те, що він хоче продати Україну президенту Росії Володимиру Путіну.

Якщо Зеленський продовжить ігнорувати реальність, наполягаючи на тому, що українська армія може повернути всі землі, які Росія забрала з 2014 року, він відштовхне прихильників України й ще більше розділить українське суспільство", - йдеться у статті.

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Незалежно від того, переможе Трамп у листопаді чи ні, єдиною надією на збереження підтримки США та Європи й об'єднання українців є новий підхід, який починається з того, що лідери чесно заявляють про те, що означає перемога.

Нині в України "немає ні людей, ні зброї", щоб перемогти РФ

Зазначається, що Путін напав на Україну не через її територію, а щоб перешкодити їй стати процвітаючою, орієнтованою на Захід демократією.

У журналі акцентували, що "найважливішим призом у цій війні" залишається якраз це прагнення України до демократичних цінностей.

The Economist пише, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом, у нього немає для цього ні людей, ні зброї".

І що український президент повинен "прийняти цю гірку правду". Після цього, як пише журнал, "західним лідерам потрібно зробити його головну мету у війні реалістичною, забезпечивши Україні військовий потенціал і гарантії безпеки, яких вона потребує".

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Запрошення України в НАТО вже зараз

Видання зазначає, що якщо Україна зможе переконливо позбавити Росію будь-якої перспективи подальшого просування на полі бою, вона зможе продемонструвати марність подальших великих наступальних операцій.

Незалежно від того, чи буде підписана офіційна мирна угода, це єдиний спосіб припинити бойові дії й забезпечити безпеку, від якої зрештою залежатиме процвітання і демократія в Україні.

"Це вимагатиме більших постачань озброєнь, про які просить Зеленський. Україні потрібні ракети великої дальності, здатні вражати військові об'єкти глибоко в тилу Росії, і системи протиповітряної оборони для захисту своєї інфраструктури", - наголошують журналісти.

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Другий спосіб зробити оборону країни надійною - запрошення України до НАТО від Байдена вже зараз, вважають у The Economist.

"Більш тверда обіцянка членства в НАТО допомогла б Зеленському перевизначити перемогу; реальна військова мета стримає Росію; НАТО виграє від оновленої військової промисловості України. Розробка нового плану перемоги вимагає багато чого від Зеленського і західних лідерів. Але якщо вони заперечуватимуть, то призведуть до поразки України. І це буде набагато гірше", - резюмували у виданні.