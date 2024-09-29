Україна та Захід мають терміново змінити курс задля перемоги у війні, - The Economist
Ані Україна, ані Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окуповані території, вони натомість мають зберегти возз'єднання як прагнення. Якщо Україна зможе переконливо запобігти подальшому просуванню Росії на полі бою, вона зможе продемонструвати безперспективність нових великих наступів противника.
Про це йдеться у статті The Economist, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, президент України Володимир Зеленський привіз на зустріч із президентом США Джо Байденом План перемоги, який, як прогнозують, містить новий заклик про надання зброї та грошей.
Утім, як пише видання, насправді Україна потребує "термінової зміни курсу".
"За кордоном настає втома. Ультраправі в Німеччині та Франції стверджують, що підтримка України — це марна трата грошей. Дональд Трамп цілком може стати президентом США. Він здатен на все, але його слова свідчать про те, що він хоче продати Україну президенту Росії Володимиру Путіну.
Якщо Зеленський продовжить ігнорувати реальність, наполягаючи на тому, що українська армія може повернути всі землі, які Росія забрала з 2014 року, він відштовхне прихильників України й ще більше розділить українське суспільство", - йдеться у статті.
Незалежно від того, переможе Трамп у листопаді чи ні, єдиною надією на збереження підтримки США та Європи й об'єднання українців є новий підхід, який починається з того, що лідери чесно заявляють про те, що означає перемога.
Нині в України "немає ні людей, ні зброї", щоб перемогти РФ
Зазначається, що Путін напав на Україну не через її територію, а щоб перешкодити їй стати процвітаючою, орієнтованою на Захід демократією.
У журналі акцентували, що "найважливішим призом у цій війні" залишається якраз це прагнення України до демократичних цінностей.
The Economist пише, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом, у нього немає для цього ні людей, ні зброї".
І що український президент повинен "прийняти цю гірку правду". Після цього, як пише журнал, "західним лідерам потрібно зробити його головну мету у війні реалістичною, забезпечивши Україні військовий потенціал і гарантії безпеки, яких вона потребує".
Запрошення України в НАТО вже зараз
Видання зазначає, що якщо Україна зможе переконливо позбавити Росію будь-якої перспективи подальшого просування на полі бою, вона зможе продемонструвати марність подальших великих наступальних операцій.
Незалежно від того, чи буде підписана офіційна мирна угода, це єдиний спосіб припинити бойові дії й забезпечити безпеку, від якої зрештою залежатиме процвітання і демократія в Україні.
"Це вимагатиме більших постачань озброєнь, про які просить Зеленський. Україні потрібні ракети великої дальності, здатні вражати військові об'єкти глибоко в тилу Росії, і системи протиповітряної оборони для захисту своєї інфраструктури", - наголошують журналісти.
Другий спосіб зробити оборону країни надійною - запрошення України до НАТО від Байдена вже зараз, вважають у The Economist.
"Більш тверда обіцянка членства в НАТО допомогла б Зеленському перевизначити перемогу; реальна військова мета стримає Росію; НАТО виграє від оновленої військової промисловості України. Розробка нового плану перемоги вимагає багато чого від Зеленського і західних лідерів. Але якщо вони заперечуватимуть, то призведуть до поразки України. І це буде набагато гірше", - резюмували у виданні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можно еще год повоевать, отступая каждый день с тяжелыми боями или сходить в контрнаступ 2.0 пытаясь отбить выжженные посадки и руины сёл и населенных пунктов. Попутно потерять остатки энергетики и еще пару миллионов выехавшими из страны...
Без радикального увеличения внешнего финансирования и поставок оружия-техники-боеприпасов Кордонив 91 року не буде. Это уже всем ясно? А без Выборов и смены руководства не будет внутренних реформ и улучшения ситуации.
Поэтому и затягивает нас Запад в ноябрьское прекращение огня.
А в 2019 голосували за слуг..?)
ой, що ж то робити далі? може капітулювати та померти в злиднях та стражданнях?
типу, розгубилися, не збереш.
і тут такий економіст:
Ані Україна, ані Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окуповані території, вони натомість мають зберегти возз'єднання як прагнення.
оу, так то ж інша справа. не будемо визнавати.
Зазначається, що ***** напав на Україну не через її територію, а щоб перешкодити їй стати процвітаючою, орієнтованою на Захід демократією. Джерело:
Таке враження від постійного використання прізвища головного зебіла, що це хупцате ніщо наслідний принц України, а не тимчасово вибраний клінічними ідіотами препізедент, що й створював саме таку реальність і безпросвітність.
А це сільске господарство, та літій якими багата Україна. Більшість літію захопив Китай решта до 20-25% за оцінками Блумберг в Україні.
Але напав він лише тому що це був слушний час, Україна зовсім не готувалась до супротиву і все виглядало, як швидка операція. Та мабуть був розрахунок, що агенти розвідки такі як Медведчук, Сівкович, Деркач підкуплять військове керівництво, скоріше всього вийшло що вони розікрали кошти, або ще щось, про що ми уже не дізнаємся тому що вони всі в раші.
Того лития у нас завались. Мы на нём после войны поднимемся. Весь мир в очереди за аккумуляторами к нам стоять будет. Как сланцевый газ под Славянском.
В Сербии того лития в 2,5 раза больше чем в Украине. В России в 3 раза больше чем в Сербии.
Було дофіга літію...
Але зараз війна...
І його нема...
Світова економіка - ненаситня...
Як травою корова..
Вагітна...
Під відкіз дорога...
На замерзлому озері...
Ніби видиться...
Але коли озера розкує весна?
І московію заознобить
А Весна це зробить...
1. Зеленський просить більше зброї, але в союзників її нема.
2.Зеленський просить про приєднання до НАТО, але союзники йому відмовляють.
3. Україні треба змінити курс.
4. Союзникам треба дати більше зброї, і прийняти Україну в НАТО.
5. Дивись пункт 1.
Дурь аристократії-
Дурня Аристовича...
В результаті-
Нуль...
І нуль, це не саме гірше-
Ходіть в бомбосховища...
Не бачу там зовсім страху а є просто використання можливостей.
---------------------------------------------------------------------------
Дело в том, шо зеденок этого НЕ ХОЧЕТ и делает все для поражения Украины.
Щось так масово почав чути думку, що давайте заспокоїмось, листопад-грудень активна фаза закінчитьсяhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/461516470_1177529843352750_7192098817531725501_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=7iJMEU1gnM8Q7kNvgHmOHbV&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&_nc_gid=AdbRa-mY8qMjjgPSp_2CcJu&oh=00_AYAt-0Ff76hqOXTVYusl63cRspF2z-6rHnsL2xTOC6MGZw&oe=66FDF465 . Мовляв, мирний план буде реалізовано і все зупиниться.
І ці тенденції, викликані «Заспокійливими марафонами» та рупорами «Потужних Перемог» в соцмережах, дуже нагадують мені тези про «Шашлики» та «Два, три тижні» або «Кава в Криму»!
Немає підстав так вважати. Не бачу їх! У рф все виходить… резерви є, ********** є, просування є! А тепер поясніть чому вони мають зупинятись? Що їх має змусити? Переможні інформаційні реляції і все? Курськ? Да їм начхати на ту область і населення це питання взагалі не турбує….
Розумію, що операція в Курську мала дати плоди і спонукати для переговорів, але рф ізолювала для свого населення цю проблему в інформаційному просторі і вона ніяким чином їх не турбує. Вони більше звертають увагу на події на Донбасі ніж в себе під носом. Не спрацювала ця ставка.
Системне загравання в вибори та політику всередині країни, замість того щоб приймати непопулярні, але дуже потрібні рішення, тільки збільшують проблеми для нашої країни!
Чи зможе Україна без допомоги заходу перемогти та вийти на кордони 91року?
Якщо зможе без допомоги заходу, то коли це станеться, що буде коштувати: скільки залишиться наслення, який буде ВВП країни, скільки часу потрібно буде на відновлення без сторонньої допомоги?
якщо з допомогою заходу, то що він повинен зробити, та чого не робить цього зараз?
"А тепер поясніть чому вони мають зупинятись? Що їх має змусити?" - це схоже на план Трампа (хоча він не відомий, но деякі тези були озвучені)
Невідома угода. росія не погоджується на угоду. Озброюємо Україну до "зубів"
Хоча цей план, теж поки здається малоймовірним
Но інший план захід та США не пропонує...
На Заході мало того, що не розуміють кацапських мотивів та намірів, так ще й з елементарною логікою не дружать.
Чи є все це в так званому "Плані перемоги"? Великий сумнів
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/29/7180778/ Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були "зважені й продумані"
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/14/7181762/ Макрон про відправлення військ в Україну: Ми ніколи не підемо в наступ
От мої джерела. Де тут про пропозицію Зеленському і його відмову?
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/ Зеленський запевнив, що французькі солдати "не будуть помирати в Україні"
А тут наш потужний верховний заявив, щоб французькі матері не переживали, за них своїми синами заплатять матері українські і потужний верховний докладе до цього усіх зусиль.
В той же час:
"The Economist пише, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом, у нього немає для цього ні людей, ні зброї". що український президент повинен "прийняти цю гірку правду". Після цього, як пише журнал, "західним лідерам потрібно зробити його головну мету у війні реалістичною Джерело: https://censor.net/ua/n3512363"
Й*бнуті.
and the wisdom to know the difference.