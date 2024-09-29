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Новини Війна
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Україна та Захід мають терміново змінити курс задля перемоги у війні, - The Economist

Для перемоги Україні та Заходу потрібно терміново змінювати курс

Ані Україна, ані Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окуповані території, вони натомість мають зберегти возз'єднання як прагнення. Якщо Україна зможе переконливо запобігти подальшому просуванню Росії на полі бою, вона зможе продемонструвати безперспективність нових великих наступів противника.

Про це йдеться у статті The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, президент України Володимир Зеленський привіз на зустріч із президентом США Джо Байденом План перемоги, який, як прогнозують, містить новий заклик про надання зброї та грошей.

Утім, як пише видання, насправді Україна потребує "термінової зміни курсу".

"За кордоном настає втома. Ультраправі в Німеччині та Франції стверджують, що підтримка України — це марна трата грошей. Дональд Трамп цілком може стати президентом США. Він здатен на все, але його слова свідчать про те, що він хоче продати Україну президенту Росії Володимиру Путіну. 

Якщо Зеленський продовжить ігнорувати реальність, наполягаючи на тому, що українська армія може повернути всі землі, які Росія забрала з 2014 року, він відштовхне прихильників України й ще більше розділить українське суспільство", - йдеться у статті. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Швеції: Основою миру в Україні має стати її територіальна цілісність

Незалежно від того, переможе Трамп у листопаді чи ні, єдиною надією на збереження підтримки США та Європи й об'єднання українців є новий підхід, який починається з того, що лідери чесно заявляють про те, що означає перемога.

Нині в України "немає ні людей, ні зброї", щоб перемогти РФ

Зазначається, що Путін напав на Україну не через її територію, а щоб перешкодити їй стати процвітаючою, орієнтованою на Захід демократією.

У журналі акцентували, що "найважливішим призом у цій війні" залишається якраз це прагнення України до демократичних цінностей.

The Economist пише, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом, у нього немає для цього ні людей, ні зброї".

І що український президент повинен "прийняти цю гірку правду". Після цього, як пише журнал, "західним лідерам потрібно зробити його головну мету у війні реалістичною, забезпечивши Україні військовий потенціал і гарантії безпеки, яких вона потребує".

Читайте також: США ретельно вивчають український План перемоги, - Блінкен 

Запрошення України в НАТО вже зараз

Видання зазначає, що якщо Україна зможе переконливо позбавити Росію будь-якої перспективи подальшого просування на полі бою, вона зможе продемонструвати марність подальших великих наступальних операцій.

Незалежно від того, чи буде підписана офіційна мирна угода, це єдиний спосіб припинити бойові дії й забезпечити безпеку, від якої зрештою залежатиме процвітання і демократія в Україні.

"Це вимагатиме більших постачань озброєнь, про які просить Зеленський. Україні потрібні ракети великої дальності, здатні вражати військові об'єкти глибоко в тилу Росії, і системи протиповітряної оборони для захисту своєї інфраструктури", - наголошують журналісти. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Стубб вважає, що Україна стане членом Євросоюзу раніше, ніж вступить до НАТО

Другий спосіб зробити оборону країни надійною - запрошення України до НАТО від Байдена вже зараз, вважають у  The Economist. 

"Більш тверда обіцянка членства в НАТО допомогла б Зеленському перевизначити перемогу; реальна військова мета стримає Росію; НАТО виграє від оновленої військової промисловості України. Розробка нового плану перемоги вимагає багато чого від Зеленського і західних лідерів. Але якщо вони заперечуватимуть, то призведуть до поразки України. І це буде набагато гірше", - резюмували у виданні.

Автор: 

перемовини (2924) план (170) США (23085) Україна (5923) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+18
Одні гаранти Будапештського меморандуму на Україну напали, інші її продадуть
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29.09.2024 12:39
+16
Та то таке.
Можно еще год повоевать, отступая каждый день с тяжелыми боями или сходить в контрнаступ 2.0 пытаясь отбить выжженные посадки и руины сёл и населенных пунктов. Попутно потерять остатки энергетики и еще пару миллионов выехавшими из страны...
Без радикального увеличения внешнего финансирования и поставок оружия-техники-боеприпасов Кордонив 91 року не буде. Это уже всем ясно? А без Выборов и смены руководства не будет внутренних реформ и улучшения ситуации.
Поэтому и затягивает нас Запад в ноябрьское прекращение огня.
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29.09.2024 12:30
+14
Якась дурня, а не стаття!
1. Зеленський просить більше зброї, але в союзників її нема.
2.Зеленський просить про приєднання до НАТО, але союзники йому відмовляють.
3. Україні треба змінити курс.
4. Союзникам треба дати більше зброї, і прийняти Україну в НАТО.
5. Дивись пункт 1.
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29.09.2024 12:46
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От і Економіст підключився до хору вчителів
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29.09.2024 12:26 Відповісти
Він констатує факти...і ці факти реальні...
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29.09.2024 14:17 Відповісти
Та то таке.
Можно еще год повоевать, отступая каждый день с тяжелыми боями или сходить в контрнаступ 2.0 пытаясь отбить выжженные посадки и руины сёл и населенных пунктов. Попутно потерять остатки энергетики и еще пару миллионов выехавшими из страны...
Без радикального увеличения внешнего финансирования и поставок оружия-техники-боеприпасов Кордонив 91 року не буде. Это уже всем ясно? А без Выборов и смены руководства не будет внутренних реформ и улучшения ситуации.
Поэтому и затягивает нас Запад в ноябрьское прекращение огня.
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29.09.2024 12:30 Відповісти
І кого ж виберуть? Притулу чи Стерненка? Інших варіантів 70% впритул не бачать.
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29.09.2024 13:12 Відповісти
Я тепер тоже буду голосувати по приколу. 30 років відносився серйозно, але це не дало абсолютно нічого доброго.
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29.09.2024 13:23 Відповісти
І шо це було..?!
А в 2019 голосували за слуг..?)
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29.09.2024 14:19 Відповісти
Эти дебилы теперь выберут Юзика. Он самый заметный.
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29.09.2024 13:29 Відповісти
1
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29.09.2024 12:35 Відповісти
українці сидять, такі, та й думку гадають.
ой, що ж то робити далі? може капітулювати та померти в злиднях та стражданнях?
типу, розгубилися, не збереш.

і тут такий економіст:

Ані Україна, ані Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окуповані території, вони натомість мають зберегти возз'єднання як прагнення.

оу, так то ж інша справа. не будемо визнавати.
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29.09.2024 12:35 Відповісти
Стаття ні про що.
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29.09.2024 12:39 Відповісти
Одні гаранти Будапештського меморандуму на Україну напали, інші її продадуть
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29.09.2024 12:39 Відповісти
Якої перемоги? Щоб не здохнути хіба що.
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29.09.2024 12:40 Відповісти
статейка - типовий заказняк від рашен спец служб.
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29.09.2024 12:42 Відповісти
Якщо продовжить ігнорувати реальність...
Зазначається, що ***** напав на Україну не через її територію, а щоб перешкодити їй стати процвітаючою, орієнтованою на Захід демократією. Джерело:

Таке враження від постійного використання прізвища головного зебіла, що це хупцате ніщо наслідний принц України, а не тимчасово вибраний клінічними ідіотами препізедент, що й створював саме таку реальність і безпросвітність.
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29.09.2024 12:44 Відповісти
Ху..ло напав заради ресурсів, у звязку із зміною клімату, був підписаний договорів про скорочення викопних ресурсів в енергетиці на мінімум до 2050 року. Тому оркам необхідно, шукати інші ресурси які продавати заходу і мати вплив.

А це сільске господарство, та літій якими багата Україна. Більшість літію захопив Китай решта до 20-25% за оцінками Блумберг в Україні.

Але напав він лише тому що це був слушний час, Україна зовсім не готувалась до супротиву і все виглядало, як швидка операція. Та мабуть був розрахунок, що агенти розвідки такі як Медведчук, Сівкович, Деркач підкуплять військове керівництво, скоріше всього вийшло що вони розікрали кошти, або ще щось, про що ми уже не дізнаємся тому що вони всі в раші.
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29.09.2024 12:59 Відповісти
та літій якими багата Україна. Більшість літію захопив Китай решта до 20-25% за оцінками Блумберг в Україні.

Того лития у нас завались. Мы на нём после войны поднимемся. Весь мир в очереди за аккумуляторами к нам стоять будет. Как сланцевый газ под Славянском.
В Сербии того лития в 2,5 раза больше чем в Украине. В России в 3 раза больше чем в Сербии.
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29.09.2024 14:20 Відповісти
Того липня...
Було дофіга літію...

Але зараз війна...
І його нема...

Світова економіка - ненаситня...

Як травою корова..
Вагітна...

Під відкіз дорога...
На замерзлому озері...

Ніби видиться...

Але коли озера розкує весна?
І московію заознобить

А Весна це зробить...
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29.09.2024 14:42 Відповісти
Ні на блумберзі є довоєнна стаття про великі запаси літію в Україні, до речі всі дані по цьому у нас засекречені чомусь, який реальний об'єм родовищ
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29.09.2024 16:23 Відповісти
Якась дурня, а не стаття!
1. Зеленський просить більше зброї, але в союзників її нема.
2.Зеленський просить про приєднання до НАТО, але союзники йому відмовляють.
3. Україні треба змінити курс.
4. Союзникам треба дати більше зброї, і прийняти Україну в НАТО.
5. Дивись пункт 1.
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29.09.2024 12:46 Відповісти
А що змінить НАТО? Чому воно повинно дати більше ніж зараз?
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29.09.2024 12:48 Відповісти
Дурня демократії...
Дурь аристократії-

Дурня Аристовича...

В результаті-
Нуль...

І нуль, це не саме гірше-

Ходіть в бомбосховища...
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29.09.2024 15:18 Відповісти
Тут треба не ''курси'' змінювати, а зелену продажну прокацапську владу.
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29.09.2024 12:48 Відповісти
Так третій пункт саме про це.
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29.09.2024 13:14 Відповісти
Ті сцикуни сруться дати дозвіл бити по складам вглибині рашки, яке нафіг запрошення дло НАТО? Перепугані чмошніки від однієї думки про це ходять під себе. Раді вже і ультраправим і ультралівим владу віддати, і просто ******** придуркам, аби тільки не ризикувати ескалацією.
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29.09.2024 12:50 Відповісти
Якби вони сцали то б ввели санкції проти орків а не торгували з ними, а частину санкцій то взгалі скасували лиш умова щоб орки продавали з дисконтом, більше того поставляють туди військове обладнання. А французька компанія до прикладу обслуговує електроніку наведення орківських винищувачів через Казахстан.

Не бачу там зовсім страху а є просто використання можливостей.
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29.09.2024 13:09 Відповісти
Дональд Трамп вполне может продать Украину президенту России Владимиру Путину.
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29.09.2024 12:52 Відповісти
самое большее что сможет доналд трамп, это прекратить поставки вооружения. А дальше уже будет дело Украины - продаваться путьке или нет.
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29.09.2024 16:41 Відповісти
"Зеленському пора визнати реальність, він не може перемогти рашку". А потім неймовірний висновок - треба запросити Україну в НАТО. Журналісти і ідіотизм слова синоніми.
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29.09.2024 12:59 Відповісти
В економісті за статті ж платять гроші)А як курс змінити?Курс перемога.Може методи досягнення чи шляхи?((
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29.09.2024 13:04 Відповісти
The Economist пише, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати з усієї України, включно з Кримом,
---------------------------------------------------------------------------
Дело в том, шо зеденок этого НЕ ХОЧЕТ и делает все для поражения Украины.
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29.09.2024 13:04 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/Z6wtJ52dNvYtW12y/ Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ, командир роти в 46-й бр. десантно-штурмових військ ЗСУ :
Щось так масово почав чути думку, що давайте заспокоїмось, листопад-грудень активна фаза закінчитьсяhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/461516470_1177529843352750_7192098817531725501_n.jpg?_nc_cat=108&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=127cfc&amp;_nc_ohc=7iJMEU1gnM8Q7kNvgHmOHbV&amp;_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&amp;_nc_gid=AdbRa-mY8qMjjgPSp_2CcJu&amp;oh=00_AYAt-0Ff76hqOXTVYusl63cRspF2z-6rHnsL2xTOC6MGZw&amp;oe=66FDF465 . Мовляв, мирний план буде реалізовано і все зупиниться.
І ці тенденції, викликані «Заспокійливими марафонами» та рупорами «Потужних Перемог» в соцмережах, дуже нагадують мені тези про «Шашлики» та «Два, три тижні» або «Кава в Криму»!
Немає підстав так вважати. Не бачу їх! У рф все виходить… резерви є, ********** є, просування є! А тепер поясніть чому вони мають зупинятись? Що їх має змусити? Переможні інформаційні реляції і все? Курськ? Да їм начхати на ту область і населення це питання взагалі не турбує….
Розумію, що операція в Курську мала дати плоди і спонукати для переговорів, але рф ізолювала для свого населення цю проблему в інформаційному просторі і вона ніяким чином їх не турбує. Вони більше звертають увагу на події на Донбасі ніж в себе під носом. Не спрацювала ця ставка.
Системне загравання в вибори та політику всередині країни, замість того щоб приймати непопулярні, але дуже потрібні рішення, тільки збільшують проблеми для нашої країни!
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29.09.2024 13:14 Відповісти
Можна спитати вас, що ви бачите під непупулярним рішенням що може змінити хід війни?
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29.09.2024 13:17 Відповісти
Що що, всіх на фронт від мала до велика! Ніби це дуже допоможе...
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29.09.2024 15:09 Відповісти
Воювати людським ресурсом проти країни яка має його в 4 рази більше, не дуже рішення
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29.09.2024 16:25 Відповісти
Верховний лідор іншого не пропонує. Хоч і каже, що ми ж ніби перемагаєм, втрати якраз 1 до 4-х плюсмінус... Хоча по озброєннях кажуть 1 до 7-10. Про КАБи взагалі мови нема.
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29.09.2024 16:35 Відповісти
Який висновок?

Чи зможе Україна без допомоги заходу перемогти та вийти на кордони 91року?
Якщо зможе без допомоги заходу, то коли це станеться, що буде коштувати: скільки залишиться наслення, який буде ВВП країни, скільки часу потрібно буде на відновлення без сторонньої допомоги?

якщо з допомогою заходу, то що він повинен зробити, та чого не робить цього зараз?

"А тепер поясніть чому вони мають зупинятись? Що їх має змусити?" - це схоже на план Трампа (хоча він не відомий, но деякі тези були озвучені)
Невідома угода. росія не погоджується на угоду. Озброюємо Україну до "зубів"

Хоча цей план, теж поки здається малоймовірним

Но інший план захід та США не пропонує...
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29.09.2024 13:27 Відповісти
"Путін напав на Україну не через її територію" - ага, тому вони так вперто лізуть вперед, продовжуючи окупацію. Якби ціллю було лише перешкоджання розвитку України, кацапи могли б спокійно це робити як економічно та політично, так і просто сидячи на лінії розмежування і атакуючи територію України усілякою далекобійною зброєю.

На Заході мало того, що не розуміють кацапських мотивів та намірів, так ще й з елементарною логікою не дружать.
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29.09.2024 13:15 Відповісти
Українці воюють за те, щоб жити у своєму домі, а росіяни - за те, щоб жити у домі українців...
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29.09.2024 16:09 Відповісти
Якщо б Україна Зараз вступила в нато, у путлера зникли би всі політични цілі воювати. Залишились би тільки тупо теріторіальні.
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29.09.2024 13:31 Відповісти
спочатку треба зупинити наступ ворога, засобами ППО перекрити небо над стратегічними об'єктами щоб ворожі літаки безкарно не рівняли з землею прифронтові міста і села. Мобілізувати промисловість на військове виробництво. Залучити війська союзників до захисту кордонів хоча б з білорашою, придністровьям, охорони стратегічних об'єктів і вони до речі прийшли б зі своїм ППО. Мобілізаційного ресурсу теж було б достатньо при умові належного фінансування. Українців і симпатиків України в світі багато але цим треба займатись.
Чи є все це в так званому "Плані перемоги"? Великий сумнів
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29.09.2024 13:37 Відповісти
"Треба то і треба ето, а ше то, і вон то вот". Де то все взяти, в першу чергу політичну волю "партнерів"?
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29.09.2024 15:12 Відповісти
Франція пропонувала військову допомогу і декілька країн це підтримали. Чому през відмовився?
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29.09.2024 15:59 Відповісти
Прямо пропонували? Чи казали, що не виключають такого варіанту, якщо "далі купа пунктів". Не перекручуйте.
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29.09.2024 16:02 Відповісти
Пропозиція була озвучена Макроном. Її підтримали Польща і Данія. Що я перекрутив, яка купа пунктів?
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29.09.2024 16:24 Відповісти
То яка ж пропозиція, може озвучите з посиланням на джерела? Може Макрон так і сказав: "От вам наші війська, беріть скільки хочте, і всі наші склади зброї."
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29.09.2024 16:32 Відповісти
джерела відкриті, порийтеся в інтернеті
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29.09.2024 18:52 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/27/7180598/ У Франції пояснили пропозицію Макрона "направити війська в Україну"

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/29/7180778/ Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були "зважені й продумані"

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/14/7181762/ Макрон про відправлення військ в Україну: Ми ніколи не підемо в наступ

От мої джерела. Де тут про пропозицію Зеленському і його відмову?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/ Зеленський запевнив, що французькі солдати "не будуть помирати в Україні"

А тут наш потужний верховний заявив, щоб французькі матері не переживали, за них своїми синами заплатять матері українські і потужний верховний докладе до цього усіх зусиль.
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29.09.2024 20:38 Відповісти
Франція пропонувала військову допомогу? Так. Чому зелений през не схопився за це, по суті відмовився. Бо формули малювати легше ніж робити реальні справи.
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29.09.2024 22:22 Відповісти
Лучше написал о том как США отдает демократическую страну Китаю для процвитания авторитаризма.
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29.09.2024 13:55 Відповісти
"Ані Україна, ані Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окуповані території, вони натомість мають зберегти возз'єднання як прагнення Джерело: https://censor.net/ua/n3512363"
В той же час:
"The Economist пише, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом, у нього немає для цього ні людей, ні зброї". що український президент повинен "прийняти цю гірку правду". Після цього, як пише журнал, "західним лідерам потрібно зробити його головну мету у війні реалістичною Джерело: https://censor.net/ua/n3512363"
Й*бнуті.
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29.09.2024 13:56 Відповісти
Кацапська пропаганда у західних ЗМІ. 20 баксів завжди 20 баксів. На жаль ...
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29.09.2024 16:23 Відповісти
У журналі акцентували, що "найважливішим призом у цій війні" залишається якраз це прагнення України до демократичних цінностей. Україна прагне до демократичних цінностей,що є в першу чергу територіальна цілісність держави.а куйло разом із США.НАТО І ЄС почали останнім часом навязувати Україні будівництво нової "берлінської стіни" на території України,окупованої рашистом
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29.09.2024 14:08 Відповісти
Умовний Захід неоднорідний і корупція це не лише наша проблема. Просування інформаційного сміття в ЗМІ є одним із пропагандистських прийомів кацапстану. І не більше того ...
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29.09.2024 16:33 Відповісти
Просування інформаційного сміття в ЗМІ є одним із пропагандистських прийомів не тільки кацапстану. Це є практика пропогандистських прийомів світових ЗМІ.І не більше того-Так правильніше.
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29.09.2024 18:17 Відповісти
God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can,
and the wisdom to know the difference.
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29.09.2024 18:35 Відповісти
and most importantly, grant us deliverance from cowardly, greedy and hypocritical allies.
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29.09.2024 23:52 Відповісти
That should not be too difficult. And if you actually think before you call someone your ally, or enemy for that matter, that can spare you some costly disappointment down the road.
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30.09.2024 00:01 Відповісти
Exactly. Return only what you took, stole, cheated. And we won't have to suffer with these definitions.
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30.09.2024 00:05 Відповісти
Gen, it was a part of the price of Ukraine's independence. The US, and Britain, could not have acted any differently under those circumstances. Ukraine was the crown jewel, a privileged part of an empire that had been built on a faulty foundation and still had been able to accomplish pretty darn amazing things. The weakened empire needed reforms to re-emerge as a formidable force, but it was being run by fools. Ukraine, understandably, chose to strike out on its own. But size matters, it really does, it always has. With a diminished size and resources comes a diminished clout, where you have to listen to the big boys and do as they say, and just hope that they will be nice to you. And for the big boys it was Risk Management 101. A one throat to choke kind of approach. Why encourage a spread of dangerous weapons across poor nations full of angry people who hate each other if you can keep it all in one place? Anyway, it is too late now. Ukraine's future will not depend on a kind uncle overseas, but on its ability to somehow find waysco-exist with its asshole neighbors.
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30.09.2024 00:30 Відповісти
there are no self-sustaining ways to co-exist with its asshole neighbors, and you know it pretty well. More than 30 countries have united to fight against asshole russia, but for some reason it is Ukraine that must do it itself with the confiscated weapons, missiles, planes and NW of course. It seems to me that that the title of biggest asshole can be shared with russia with honor by the overseas big boys. Just scoundrels of all stripes.
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30.09.2024 00:58 Відповісти
Politics is a complex game of balances, flattery, cunning, deceit, alliances, treachery - and most importantly, power and money. It is not a contest of who finds the meanest baddest thug on the block and tells him to go fuck himself in the loudest possible way, expecting that everybody rushes to your rescue. It is about sensing who has power and aligning yourself with them, or at least not directly against them. And this is what you are seeing happening now. And if you mean NATO by the 30 countries who united to fight Russia, not really. NATO's was a tool of stopping the spread of communism, of which the US was terrified, not against Russia per se. With those who love money and have lots of it, the US can always negotiate. Capitalism is about making money, not spending it indefinitely on .
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30.09.2024 02:06 Відповісти
Things that are not likely to pay off
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30.09.2024 02:07 Відповісти
That's what I'm talking about, scoundrels of all stripes. At least you're not denying it.
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30.09.2024 23:37 Відповісти
 
 