Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою, - лідер опозиції Німеччини Мерц

Лідер консервативного блоку ХДС/ХСС, найбільшої опозиційної сили в Німеччині, Фрідріх Мерц вважає, що союзники України почали діяти надто пізно і зробили надто мало.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц, якого нещодавно висунули кандидатом у канцлери на виборах восени 2025 року, заявив в інтерв'ю BILD.

За його словами, станом на сьогодні, після двох з половиною років війни, ситуація жахлива.

Я дотримувався думки, і канцлер (Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц - ред.) сказав це в урядовій заяві через три дні після початку війни, що насправді ми зараз допомагаємо Україні - він цього не говорив - не щоб виграти цю війну, а щоб не програти. Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою", - заявив він.

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Проте, як зазначив лідер німецької опозиції, для нього перемога України означає поновлення суверенітету над своєю територією.

"А Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни із застосуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього", - додав політик.

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