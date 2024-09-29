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Новини Війна
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Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою, - лідер опозиції Німеччини Мерц

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц про перемогу України у війні

Лідер консервативного блоку ХДС/ХСС, найбільшої опозиційної сили в Німеччині, Фрідріх Мерц вважає, що союзники України почали діяти надто пізно і зробили надто мало.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц, якого нещодавно висунули кандидатом у канцлери на виборах восени 2025 року, заявив в інтерв'ю BILD.

За його словами, станом на сьогодні, після двох з половиною років війни, ситуація жахлива. 

Я дотримувався думки, і канцлер (Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц - ред.) сказав це в урядовій заяві через три дні після початку війни, що насправді ми зараз допомагаємо Україні - він цього не говорив - не щоб виграти цю війну, а щоб не програти. Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою", - заявив він.

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Проте, як зазначив лідер німецької опозиції, для нього перемога України означає поновлення суверенітету над своєю територією.

"А Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни із застосуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього", - додав політик.

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Автор: 

Німеччина (7397)


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Топ коментарі
+29
Попри усі наші внутрішні проблеми Україна не відповідає за світову безпеку. А коли росія починає війну по причині "тому, що можу", то так є питання до сильних світу цього
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29.09.2024 17:40
+22
союзники України почали діяти надто пізно і зробили надто мало

а найгірше що діяти із запізненням і робити недостатньо нікуди не зникло
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29.09.2024 17:27
+21
Авжеж, союзники і не планували розгром мордору. Вони хочуть щоб *уйло відповзло. Але ставки занадто високі, *уйло сам не відповзе-він пішов ''ва-банк''.
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29.09.2024 17:30
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А не хто таких цілей в Україні не ставив когось перемогати та захоплювати. Нам треба вигнати фашистів зі своєї території, закріпити кордони і
отримати репарації від фашистської ********, вступити до ЄС та у НАТО. Оце і буде нашою перемогою!!!! А яка небудь Челяба, Чита або Улан Уде нам і на фіг не впали. Хто там бував знає шо то за дупа. Так що німець не правий бо взагалі не знає нічого не про Україну не реалій війни! Слава Україні!!!
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29.09.2024 21:29 Відповісти
Ну які можуть бути репарації без зміщення центру прийняття рішень у кацапів? Німеччина платила репарації, бо Берлін був взятий, Німеччина захоплена, поділена на чотири демілітаризовані зони, а Гітлер був усунений від влади. В першій світовій війні Німеччина платила репарації, бо там відбулась зміна влади, і то з приходом Гітлера до влади виплати припинилися, бо він просто відмовився їх виплачувати. Так само й Рашка при Путлері не буде платити ніяких репарацій, навіть якщо її армію відкинути поза терени України. Так, її активи за кордоном можна арештувати, а потім за їх рахунок постачати Україну зброєю, про що зараз й говорять західні посадовці. Думаєте, при такій постановці питання багато неосвоєних коштів нам в результаті дістанеться?
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29.09.2024 22:33 Відповісти
Давайте для початку зробимо перший крок і виженемо фашистських окупантів. А потом буде все інше. Погодьтеся що репарації можуть бути не тільки грошима а і енергоносіями корисними копалинами та іншими речами. Я думаю оновленій рашки (без плешивого гітлера) сидіти під міжнародними санкціями теж буде не комільфо
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30.09.2024 00:12 Відповісти
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