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Новини
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Росія планує наступного року збільшити витрати на оборону на $30 млрд і намагається приховати це від населення, - ISW

27-та мотострілецька дивізія РФ

У 2025 році російська влада  планує збільшити витрати на оборонні потреби. Проте в уряді намагаються акцентувати на запланованих витратах на соціальну сферу й уникають теми зростання оборонних витрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті інституту вивчення війни (ISW).

Кабінет міністрів Росії у неділю, 29 вересня, схвалив проєкт федерального бюджету на 2025-2027 роки і до 1 жовтня подасть його в Державну думу. Згідно з проєктом, федеральні доходи Росії у 2025 році зростуть майже на 12% порівняно з 2024 роком, а частка не нафтогазових доходів у федеральному бюджеті зросте до 73%.

23 вересня агентство Bloomberg повідомило, що ознайомилося з проєктом трирічного бюджету РФ. Згідно з документом, російський уряд планує у 2025 році витратити на оборону 13,2 трлн рублів (близько 140 млрд доларів) - це більше, ніж 10,4 трлн рублів (близько 110 млрд доларів), запланованих на 2024 рік.

Агентство заявило, що у 2025 році Росія планує витратити приблизно 40% на національну оборону і внутрішню безпеку - ця частка перевищує разом узяті витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку. Кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трлн рублів (близько 117 млрд доларів) у 2024 році до 12,9 трлн рублів (близько 136 млрд доларів) у 2025 році.

"Росія планує виконати усі соціальні зобов'язання"

Водночас прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 24 вересня заявив, що уряд планує виконати "всі соціальні зобов'язання перед громадянами" і наголосив на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проєктів.

Міністр фінансів Антон Силуанов визнав, що "значні ресурси" спрямовуються на "спеціальну воєнну операцію" (СВО), але підкреслив, що 40 трлн рублів (близько 424 млрд доларів) підуть на 19 національних проєктів упродовж шести років - це вдвічі більше, ніж фінансування, виділене на період з 2019 по 2024 рік.

Силуанов також підкреслив, що Росія планує витратити 180 млрд рублів (близько 1,9 млрд доларів) на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми.

"Кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підігрівати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проєктів", - йдеться у звіті ISW.

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Автор: 

армія рф (17551) росія (65415) ISW (653)


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Топ коментарі
+8
Щоб знали , ніякого » справедливого 🩸миру»від брехуна зрадника бути не можє апріорі! РЕЖИМ ЗЕ НАВПАКИ ЗАБУВ ПРО ВІЙНУ І ЗСУ , не виділіли ,навіть гроші ,на військові потреби ( забули закласти 50 міЛліардів в бюджет) , а собі підвищили на МІЛЬОНИ : ОПг ермака , всім силовикам , чіновникам , зебломарафон брехні
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30.09.2024 06:54
+8
З початком війни з німцями Британія ввела режим жорсткої економії і відразу вела продуктові картки. Після війни картки відмінили лише через пять років... А ми, виходить, унікальні? Хочемо вести нормальне життя не зважаючи на війну? Так не має бути, бо таке "нормальне життя" закінчиться поразкою. Маємо скоротити всі статті і збільшити видатки на війну. І саме головне ! Розстрілювати за корупцію і крадіжку у війська.
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30.09.2024 08:17
+6
Гроші матиме расія, Україна продовжила качати нафту своєю територією ******* + продовжать качати азербайджанський ( російський ) газ з січня. Так шо гроші будуть.
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30.09.2024 07:14
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Настількі по.. уй, збільшать вони щось чи ні, і скажуть про це населенню чи ні. На хіба це українцям?
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30.09.2024 06:41 Відповісти
вічний закон жизні:

"Чим гірше їм, тим краще нам !" 😂👍

.
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30.09.2024 14:53 Відповісти
В кацапів не оборонні потреби а атакувальні, бо вони агресори та військові злочинці
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30.09.2024 06:50 Відповісти
Щоб знали , ніякого » справедливого 🩸миру»від брехуна зрадника бути не можє апріорі! РЕЖИМ ЗЕ НАВПАКИ ЗАБУВ ПРО ВІЙНУ І ЗСУ , не виділіли ,навіть гроші ,на військові потреби ( забули закласти 50 міЛліардів в бюджет) , а собі підвищили на МІЛЬОНИ : ОПг ермака , всім силовикам , чіновникам , зебломарафон брехні
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30.09.2024 06:54 Відповісти
чекаю взимку від сахіпзадовни облікову ставку 21%, а краще 22%, щоб у них там все ще скоріше наїбнулось.
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30.09.2024 07:04 Відповісти
облікова ставка - звичайно суттєво ...
але глянь на Турцію
а в Україні 01.01.1995 = 252,00
І у Турції живуть непогано , і ми вижили ...
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30.09.2024 10:50 Відповісти
ну так, але ж Україна і Туреччина при цьому не вели грандіозну загарбницьку війну у Європі.
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30.09.2024 10:59 Відповісти
Гроші матиме расія, Україна продовжила качати нафту своєю територією ******* + продовжать качати азербайджанський ( російський ) газ з січня. Так шо гроші будуть.
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30.09.2024 07:14 Відповісти
Пруфи в студію!
А як що не має, то не пі@ді.
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30.09.2024 08:55 Відповісти
які пруфи?

це вже аксіома, шановний, що ЗЄ та дь'Єрмак дадуть заробити рашці до 20 млрд. доля. на транзиті наіто-газа через Україну
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30.09.2024 14:56 Відповісти
Договір на транзит газу через Україну закінчується 31 січня 2024 року і пролонгації дії договору не має і не буде.
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30.09.2024 15:52 Відповісти
Головне, щоб країни G7 та ЄС виконували план споживання російської сировини, вчасно та в повному обсязі її оплачували, і тоді "...федеральні доходи Росії у 2025 році зростуть майже на 12% порівняно з 2024 роком, а частка не нафтогазових доходів у федеральному бюджеті зросте до 73%..."
А ті надлишкові 30 млрд$ самим росіянам і будуть виплачені у вигляді збільшеного грошового забезпечення військовослужбовців, додаткових і компенсаційних виплат та зарплат на держпідприємствах, особливо- ВПК, де вони цілком конкурентоздатні.
Тож не треба пєть ваєнних пєснєсь про пєкєльні борошна хароших уZZкіх.
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30.09.2024 07:37 Відповісти
Навіть кацапські економісти визнають що їм капець, але навіть здихаючи ********* буде генерувати "переможні реляції". Нехай. Нам своє робить!
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30.09.2024 08:10 Відповісти
А ми на телемарофон чуток виділили.І на дороги 40 ярдів.Байден,де еаша зброя?!!!!!
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30.09.2024 07:55 Відповісти
вашу зброю продав кучма кацапам
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30.09.2024 08:35 Відповісти
Та ні,це ми всі разом просрали зброю
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30.09.2024 09:13 Відповісти
не всі, я цього виродка не вибирав
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30.09.2024 11:38 Відповісти
І як відчуття?Легше?В тебе війни немає і зброя є?
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30.09.2024 12:26 Відповісти
Я не розумію беззмістовних тупих питань, вибачте, нічого особистого.
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30.09.2024 12:31 Відповісти
Не розумієш?То ти одягнув біле пальто і тупо спостерігаєш?Підозрюю що імігрував.
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30.09.2024 12:37 Відповісти
підозрюй далі
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30.09.2024 13:22 Відповісти
З початком війни з німцями Британія ввела режим жорсткої економії і відразу вела продуктові картки. Після війни картки відмінили лише через пять років... А ми, виходить, унікальні? Хочемо вести нормальне життя не зважаючи на війну? Так не має бути, бо таке "нормальне життя" закінчиться поразкою. Маємо скоротити всі статті і збільшити видатки на війну. І саме головне ! Розстрілювати за корупцію і крадіжку у війська.
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30.09.2024 08:17 Відповісти
Не живіть в світі ілюзій. Ну не може країна з 30-ти мільйонним населенням перемогти країну з 140 мільйонами. Ну не може... Можна як завжди крича "ура, кордони 91 року", але реальність дещо інша. Рашка як продавала нафту, так і продає, гроші як йшли на війну, так і йдуть. А у нас ні грошей, так ще й "союзники" тримають за руки
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30.09.2024 10:38 Відповісти
Схоже що "в світі ілюзій" саме ви. На початок вторгнення в 2022 кацапи мали 340 000 війська з 1,2 млн. заточених на наступальні дії. Решта кацапської армії це внутрішні війська та прикордонники. Ми вже знищили "першу" армію" і закінчуємо утилізацію "другої мобілізованої". А як інакше?, якщо при наступі на підготовлені позиції втрати наступаючих кацапів 5 до 1 ЗСУ? ***** засекретив "втрати в мирний час" після того як співвідношення втрат в Донецькому аеропорту, який кацапи брали 242 дня, а це довше за сталінградську битву, виявилось 18,6 кацапа до 1 ЗСУ. Якщо матимемо підтримку світу то ми кацапів винищимо до останнього. І вони це знають. І сруться прямо в штани. Їм вже форму пора шити коричневу, а вони таким "вумнікам" як ви, вішають лапшу про свої "величезні розміри" і "величезне багатство". Ага! Голодранці грьобані. Жебракують у китайців і корейців чучхе... За рівнем споживання товарів та послуг реальне населення ********** 89-92 млн. А от менпауер (придатні до служби в віці з 19 до 49) в 2020 всього 22 млн. вираховували з цифри 146 млн.! Різницю вловлюєте? Тобто реально 14 млн. Решта алкоголіки, дебіли, інваліди - тобто непридатні. З молоді лише 15% придатні до служби. Кацапи це не просто хвора країна. Це дійсно алкодегенерати. Менпауер України 11 млн.. Ми здорова нація. Хай наступають і їм точно при співвідношенні втрат наступить повний капут. Зараз у кацапів уже паніка і вони прагнуть за будь яку ціну зупинити військові дії щоб хоч трохи оговтатись від жахливих втрат. Якщо вони будуть продовжувати, а ми в цьому зацікавлені!, у них "посипиться армія" і там почнуть вішати "отцов-камандіров"...
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30.09.2024 20:52 Відповісти
Не сильно хочу сперечатись, але ось певні факти:

"Ми вже знищили "першу" армію" і закінчуємо утилізацію "другої мобілізованої" - події під Вугледаром, де потенційно 72 бригада може потрапити в оточення, говорять про протилежне. Те ж саме можна сказати і про Покровськ, Мирноград.

"Жебракують у китайців і корейців чучхе" - добре жебракують, що наростили виробництво ракет. Крім телемарафону можна було б і ще якісь джерела почитати...

"За рівнем споживання товарів та послуг реальне населення ********** 89-92 млн." - навіть питати не буду, цифра взята зі стелі без реальних пруфів.

"Менпауер України 11 млн." - те ж саме, цифра зі стелі. А хочу запитати, ви якість як вимірюєте? Бо якщо ви запихнете всі 11 мільйонів на фронт, хто їх буде годувати, поїти, одягати, зарплату платити? Ви особисто? І до речі, як щодо мотивації?

"Зараз у кацапів уже паніка і вони прагнуть за будь яку ціну зупинити військові дії" - знову про Вугледар - така паніка від того, що НАШІ а не ЇХ війська в оточені, що пуйло прям благає про перемовини...

"ми в цьому зацікавлені" - а ви трішки в курсі про стан економіки? Просто видно що ні. Тільки до листопада купівельна здатність всіх українців впаде на 15-20%, що буде далі? Як там справи зимою будуть?

Короче, відповідь ваша вміщається в одне речення - "Ура, вперед за кордони 91 року". Ні фактів, ні аналізу ситуації, чистий патріотизм телемарафону
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01.10.2024 10:13 Відповісти
В 72 бригаді 2000 осіб. Це не армія. І не фронт. Це бойовий підрозділ ЗСУ. Тож не варто перебільшувати значення загрози оточення одного підрозділу до поразки в цілому.
Збільшення виробництва ракет відбулося не тільки в **********, а й у всьому цивілізованому світі і Україна є в списку першочергових отримувачів цих ракет. Зокрема ми отримаємо ракети до Ф-16. Також ми запускаємо виробництво вітчизняних далекобійних ракет які мають кращу ніж у кацапів електронну начинку і наші КАБи вже пройшли випробування. Мало не буде!
Що стосуєтьсяя реальної кількості населення ********** то про це пишуть кацапські демографи, економісти та соціологи. З якого дива в ********* не проводять перепис населення? Та все дуже просто - регіони отримують державне фінансування і голосують за ***** прямо пропорційно кількості населення. Звідси чим більше "мертвих душ", тим більше можна хапнути бюджетних коштів.
Цифри стосовно менпауеру України Та ********** є в англомовних довідниках. Гугл вам в руки.
У мене телевізора немає вже років 20 і заводити "ящик" ми не будемо - не потрібний.
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01.10.2024 13:47 Відповісти
"В 72 бригаді 2000 осіб. Це не армія. І не фронт. " - В середньому чисельність бригади від 1 000 до 8 000 осіб. Ви писали, що кацапи ось-соь видохнуться, а точніше що вже видохлись. Що ось вони вже тікають. А тут раптом "Це не армія. І не фронт. Це бойовий підрозділ ЗСУ."... То ви вже визначтесь, що пишете. Бо виходить, що бригада укомплектована лише 25% від максимально можливої чисельності, але і правда - розіб'ють бригаду у Вугледарі, то й що? Правда ж? Ну кому вона треба, ми он москалів вже до ростова загнали аж...

"Мало не буде" - цифри будь ласка, бо сьогодні потужний вже сказанув за 4 мільйона дронів щороку, але щось на фронті їх як не бачили, так і не бачать. Так що питання те саме - пруфи, будь ласка.

"про це пишуть кацапські демографи, економісти та соціологи" - пруфи, пруфи і ще раз пруфи. Я не можу і не хочу сприймати інформацію від кацапських "спеціалістів".

"Цифри стосовно менпауеру України Та ********** є в англомовних довідниках" - те що я бачив останнє, це що з початку 2024 року ще виїхало 400 000 осіб, і це тільки на середину року були дані. Про які міфічні 11 мільйонів ви говорите, я все одно не розумію. І як при цьому має працювати економіка, яка і так вже на "штучній вентиляції" легень - я теж не розумію. Ще раз - пруфи, пруфи і пруфи... Нічого гуглити я не збираюсь. Діалог почали ви, тому аргументуйте свою думку. Інакше фраза "Гугл вам в руки" означає тільки те, що це все ви написали від фантазії без будь яких підстав і тепер пробуєте викрутитись
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01.10.2024 20:51 Відповісти
Не маю великого бажання у чомусь вас переконувати. Тут не наукова конференція і не захист дисертації. Я вказую на що потрібно звернути увагу. Будете ви це робити чи ні мені пофіг. З якого дива я маю подати все "на блюдечці з голубою смужечкою" бо ви вважаєте що "ви того варті".
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02.10.2024 03:29 Відповісти
Та мені і не треба було щось доводити. Ось тільки вигадані факти йшли не від мене...
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02.10.2024 14:49 Відповісти
Это же сколько КАБов можно на эти деньги наклепать. А они оказались непобедимым оружием судного дня. Теперь кацапы смогут сбрасывать на врагов миллионы КАБов и даже без ядерки всё превратится в труху. А производственные мощности рашки трогать нельзя - эскалация. Тут уж либо эскалация, либо такая капитуляция, что почти любая страна мира будет ползать перед путиным на коленях и слизывать его харчки с пола
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30.09.2024 08:49 Відповісти
В тоталитарном режиме кому-то не ***** на население и от него пытаются что-то скрыть ?!
Так себе заявление.
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30.09.2024 08:56 Відповісти
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30.09.2024 09:08 Відповісти
ніфіга собі. стакан горілки, хліб.
фунфурік стєкломоя під беник від беломора.
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30.09.2024 09:24 Відповісти
то скло омивач
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30.09.2024 09:27 Відповісти
Наш потужний Лідор теж збільшує видатки: на мусарів, на своє утримання і слуг коломойського, на піар-медіа. Але ні від кого це не приховує, йому вже пох на зебілів, зебіли свою функцію виконали в 2019 році
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30.09.2024 09:43 Відповісти
та що там від того населення "приховувати"?Воно як отара, живуть в лайні, отримують копійки і все одно ніхто не протестує. Навмисно ставлять те "населення" в такі умови, щоб йшли воювати хоч за гроші. Оно вже близько 40 тисяч доларів платять одноразово, що йшли до армії засрахи, щоб йшли здихати в Україну! Там на мордорі хоч приховуй, хоч не приховуй, все одно в отари питань немає. А в кого є, той просто тупо боїться іх ставити.
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30.09.2024 11:46 Відповісти
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30.09.2024 15:05 Відповісти
 
 