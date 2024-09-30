Росія планує наступного року збільшити витрати на оборону на $30 млрд і намагається приховати це від населення, - ISW

У 2025 році російська влада планує збільшити витрати на оборонні потреби. Проте в уряді намагаються акцентувати на запланованих витратах на соціальну сферу й уникають теми зростання оборонних витрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті інституту вивчення війни (ISW).

Кабінет міністрів Росії у неділю, 29 вересня, схвалив проєкт федерального бюджету на 2025-2027 роки і до 1 жовтня подасть його в Державну думу. Згідно з проєктом, федеральні доходи Росії у 2025 році зростуть майже на 12% порівняно з 2024 роком, а частка не нафтогазових доходів у федеральному бюджеті зросте до 73%.

23 вересня агентство Bloomberg повідомило, що ознайомилося з проєктом трирічного бюджету РФ. Згідно з документом, російський уряд планує у 2025 році витратити на оборону 13,2 трлн рублів (близько 140 млрд доларів) - це більше, ніж 10,4 трлн рублів (близько 110 млрд доларів), запланованих на 2024 рік.

Агентство заявило, що у 2025 році Росія планує витратити приблизно 40% на національну оборону і внутрішню безпеку - ця частка перевищує разом узяті витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку. Кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трлн рублів (близько 117 млрд доларів) у 2024 році до 12,9 трлн рублів (близько 136 млрд доларів) у 2025 році.

"Росія планує виконати усі соціальні зобов'язання"

Водночас прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 24 вересня заявив, що уряд планує виконати "всі соціальні зобов'язання перед громадянами" і наголосив на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проєктів.

Міністр фінансів Антон Силуанов визнав, що "значні ресурси" спрямовуються на "спеціальну воєнну операцію" (СВО), але підкреслив, що 40 трлн рублів (близько 424 млрд доларів) підуть на 19 національних проєктів упродовж шести років - це вдвічі більше, ніж фінансування, виділене на період з 2019 по 2024 рік.

Силуанов також підкреслив, що Росія планує витратити 180 млрд рублів (близько 1,9 млрд доларів) на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми.

"Кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підігрівати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проєктів", - йдеться у звіті ISW.

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