Росія планує наступного року збільшити витрати на оборону на $30 млрд і намагається приховати це від населення, - ISW
У 2025 році російська влада планує збільшити витрати на оборонні потреби. Проте в уряді намагаються акцентувати на запланованих витратах на соціальну сферу й уникають теми зростання оборонних витрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті інституту вивчення війни (ISW).
Кабінет міністрів Росії у неділю, 29 вересня, схвалив проєкт федерального бюджету на 2025-2027 роки і до 1 жовтня подасть його в Державну думу. Згідно з проєктом, федеральні доходи Росії у 2025 році зростуть майже на 12% порівняно з 2024 роком, а частка не нафтогазових доходів у федеральному бюджеті зросте до 73%.
23 вересня агентство Bloomberg повідомило, що ознайомилося з проєктом трирічного бюджету РФ. Згідно з документом, російський уряд планує у 2025 році витратити на оборону 13,2 трлн рублів (близько 140 млрд доларів) - це більше, ніж 10,4 трлн рублів (близько 110 млрд доларів), запланованих на 2024 рік.
Агентство заявило, що у 2025 році Росія планує витратити приблизно 40% на національну оборону і внутрішню безпеку - ця частка перевищує разом узяті витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку. Кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трлн рублів (близько 117 млрд доларів) у 2024 році до 12,9 трлн рублів (близько 136 млрд доларів) у 2025 році.
"Росія планує виконати усі соціальні зобов'язання"
Водночас прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 24 вересня заявив, що уряд планує виконати "всі соціальні зобов'язання перед громадянами" і наголосив на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проєктів.
Міністр фінансів Антон Силуанов визнав, що "значні ресурси" спрямовуються на "спеціальну воєнну операцію" (СВО), але підкреслив, що 40 трлн рублів (близько 424 млрд доларів) підуть на 19 національних проєктів упродовж шести років - це вдвічі більше, ніж фінансування, виділене на період з 2019 по 2024 рік.
Силуанов також підкреслив, що Росія планує витратити 180 млрд рублів (близько 1,9 млрд доларів) на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми.
"Кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підігрівати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проєктів", - йдеться у звіті ISW.
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але глянь на Турцію
а в Україні 01.01.1995 = 252,00
І у Турції живуть непогано , і ми вижили ...
А як що не має, то не пі@ді.
це вже аксіома, шановний, що ЗЄ та дь'Єрмак дадуть заробити рашці до 20 млрд. доля. на транзиті наіто-газа через Україну
А ті надлишкові 30 млрд$ самим росіянам і будуть виплачені у вигляді збільшеного грошового забезпечення військовослужбовців, додаткових і компенсаційних виплат та зарплат на держпідприємствах, особливо- ВПК, де вони цілком конкурентоздатні.
Тож не треба пєть ваєнних пєснєсь про пєкєльні борошна хароших уZZкіх.
"Ми вже знищили "першу" армію" і закінчуємо утилізацію "другої мобілізованої" - події під Вугледаром, де потенційно 72 бригада може потрапити в оточення, говорять про протилежне. Те ж саме можна сказати і про Покровськ, Мирноград.
"Жебракують у китайців і корейців чучхе" - добре жебракують, що наростили виробництво ракет. Крім телемарафону можна було б і ще якісь джерела почитати...
"За рівнем споживання товарів та послуг реальне населення ********** 89-92 млн." - навіть питати не буду, цифра взята зі стелі без реальних пруфів.
"Менпауер України 11 млн." - те ж саме, цифра зі стелі. А хочу запитати, ви якість як вимірюєте? Бо якщо ви запихнете всі 11 мільйонів на фронт, хто їх буде годувати, поїти, одягати, зарплату платити? Ви особисто? І до речі, як щодо мотивації?
"Зараз у кацапів уже паніка і вони прагнуть за будь яку ціну зупинити військові дії" - знову про Вугледар - така паніка від того, що НАШІ а не ЇХ війська в оточені, що пуйло прям благає про перемовини...
"ми в цьому зацікавлені" - а ви трішки в курсі про стан економіки? Просто видно що ні. Тільки до листопада купівельна здатність всіх українців впаде на 15-20%, що буде далі? Як там справи зимою будуть?
Короче, відповідь ваша вміщається в одне речення - "Ура, вперед за кордони 91 року". Ні фактів, ні аналізу ситуації, чистий патріотизм телемарафону
Збільшення виробництва ракет відбулося не тільки в **********, а й у всьому цивілізованому світі і Україна є в списку першочергових отримувачів цих ракет. Зокрема ми отримаємо ракети до Ф-16. Також ми запускаємо виробництво вітчизняних далекобійних ракет які мають кращу ніж у кацапів електронну начинку і наші КАБи вже пройшли випробування. Мало не буде!
Що стосуєтьсяя реальної кількості населення ********** то про це пишуть кацапські демографи, економісти та соціологи. З якого дива в ********* не проводять перепис населення? Та все дуже просто - регіони отримують державне фінансування і голосують за ***** прямо пропорційно кількості населення. Звідси чим більше "мертвих душ", тим більше можна хапнути бюджетних коштів.
Цифри стосовно менпауеру України Та ********** є в англомовних довідниках. Гугл вам в руки.
У мене телевізора немає вже років 20 і заводити "ящик" ми не будемо - не потрібний.
"Мало не буде" - цифри будь ласка, бо сьогодні потужний вже сказанув за 4 мільйона дронів щороку, але щось на фронті їх як не бачили, так і не бачать. Так що питання те саме - пруфи, будь ласка.
"про це пишуть кацапські демографи, економісти та соціологи" - пруфи, пруфи і ще раз пруфи. Я не можу і не хочу сприймати інформацію від кацапських "спеціалістів".
"Цифри стосовно менпауеру України Та ********** є в англомовних довідниках" - те що я бачив останнє, це що з початку 2024 року ще виїхало 400 000 осіб, і це тільки на середину року були дані. Про які міфічні 11 мільйонів ви говорите, я все одно не розумію. І як при цьому має працювати економіка, яка і так вже на "штучній вентиляції" легень - я теж не розумію. Ще раз - пруфи, пруфи і пруфи... Нічого гуглити я не збираюсь. Діалог почали ви, тому аргументуйте свою думку. Інакше фраза "Гугл вам в руки" означає тільки те, що це все ви написали від фантазії без будь яких підстав і тепер пробуєте викрутитись
Так себе заявление.
фунфурік стєкломоя під беник від беломора.