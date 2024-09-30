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Пилова буря накрила деякі регіони України: фіксується серйозне погіршення якості повітря

Україну накрила пилова буря 30 вересня

У понеділок, 30 вересня, серйозне погіршення якості повітря зафіксовано у східних та північно-східних регіонах України через пил та смог, який вітром занесло з території Росії. 

Про це повідомляє Сумський обласний центр з гідрометеорології, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що гірша якість повітря у низці українських регіонів спричинена атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії.

"Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній (з Росії, - ред.). Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер", - пояснили у гідрометцентрі.

Україну накрила пилова буря 30 вересня

Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Жителів закликали обмежити перебування на вулиці й зачинити вікна.

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Автор: 

повітря (165) смог (20)


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Топ коментарі
+17
від кацапа завжди тільки якесь лайно прилітає !!!
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30.09.2024 10:09
+14
з території росії завжди якісь негаразди.... коли вже туди повернуться прості болота...
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30.09.2024 10:07
+6
Де ті землетруси з астероїдами коли вони так потрібні
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30.09.2024 10:09
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з території росії завжди якісь негаразди.... коли вже туди повернуться прості болота...
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30.09.2024 10:07 Відповісти
Де ті землетруси з астероїдами коли вони так потрібні
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30.09.2024 10:09 Відповісти
Там же де і бог, на якого всі так моляться
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30.09.2024 10:23 Відповісти
И дым с "Отечества" нам
Сладок и приятен ! 😂👍

а як мацковскі болота будуть горіти, то буду просто мед! 😂
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30.09.2024 13:01 Відповісти
від кацапа завжди тільки якесь лайно прилітає !!!
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30.09.2024 10:09 Відповісти
Бо вони в ньому живуть.
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30.09.2024 10:28 Відповісти
можливо хтось би сперечався, я не буду ...
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30.09.2024 10:57 Відповісти
Навіть пилюка тікає з Росії.
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30.09.2024 10:54 Відповісти
Полтаву накрила пилова буря із Центральної Азії.

Зранку мешканці на сході та в центральній частині України поскаржилися на погану видимість. Причиною цього є пилова буря, яка йде з країн Центральної Азії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що сильний вітер підняв у повітря велику кількість пилу, зокрема частки ґрунту та піщинки, через що предмети набули жовтуватого відтінку.

Видимість в деяких районах погіршилася до кількох сотень метрів (за даними метеостанцій - до 500 м), а подекуди навіть до десятків метрів, як свідчать очевидці та відеозаписи.

За даними сервісу Ventusky, пил добереться до Києва у вівторок і буде висіти в атмосфері Лівобережжя ще кілька днів.
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30.09.2024 11:09 Відповісти
Не переживай - нашестя пилової бурі - явище тимчасове... Тисячолітній пил з Сахари виявлений навіть у лісових зонах тайги та амазонській сельві.... Головне - щоб вони у нас не зароджувалися... Бо те, що летить з Азії - то значна частина родючої землі. І вона осідає на наших землях! А щоб її не вивітрювало у нас - треба на звільнених землях відновлювать лісосмуги... В Україні починаються дощі - і пил приб"є до землі. І він стане складовою частиною гумусного шару наших грунтів!
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30.09.2024 11:49 Відповісти
а ЗСУ ще й приб'є кацапів для підвищення гумуса в грунті 😂👍
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30.09.2024 13:04 Відповісти
На жаль, гумус з русні не компенсує всіх випалених через русню лісів та посадок.
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30.09.2024 15:30 Відповісти
Замість того щоб зберігать та розвивать свою країну - кацапня полізла нищить та завойовувать чужу... На півдні України, у 50-ті роки ХХ ст, для запобігання вивітрюванню грунту та пиловим бурям, масово висаджувалися лісосмуги. Ще мої батьки чим займалися - коли в школі училися..... (Батько показував дубову лісосмугу, яку посадив їх клас)
У кацапському Прикаспії цим не займалися - бо саме там лише пасли скот А пастухи не цікавилися збереженням грунтів... Тепер російська Калмикія та прикаспійські землі Казахстану отримали вивітрювання, посилене багаторічними засухами.
Ну а смог - це вже сьогоднішні проблеми - двадцять років тому пожежі в Росії гасилися не тільки підрозділами МНС РОсії Там посилено приймали участь і підрозділи МНС УКраїни - надавали "братську допомогу" Тепер МНСовці РФ палять Україну - а наші цьому запобігають та вивозять поранених з лінії фронту А в Росії гасить пожежі нікому... (Коли років 7-8 тому запалала тайга в Бурятії - буряти завили : "Путин, памаги!" Наші тоді їм відповіли: "Возвращайте сваих танкистов домой - пусть спасают ваши земли!" Буряти "ОБРАЗИЛИСЯ"!!! Тільки не на Путіна - а на "хахлов"!)
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30.09.2024 11:41 Відповісти
Тобто, за порєбріком вчергове палає так, що аж до нас дим і попіл летить?
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30.09.2024 15:20 Відповісти
Так ,цьому допомогає вітер зі сходу .

Останні вже днів 10 він звідтіль и доволі сильний .
несе не тільки пил ,відчути і запах гарі.

Це так в Полтаві .
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30.09.2024 17:29 Відповісти
Земля обветшает как риза, и как одежду Ты переменишь ее (с)
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30.09.2024 16:48 Відповісти
 
 