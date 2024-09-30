Пилова буря накрила деякі регіони України: фіксується серйозне погіршення якості повітря

У понеділок, 30 вересня, серйозне погіршення якості повітря зафіксовано у східних та північно-східних регіонах України через пил та смог, який вітром занесло з території Росії.

Про це повідомляє Сумський обласний центр з гідрометеорології, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що гірша якість повітря у низці українських регіонів спричинена атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії.

"Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній (з Росії, - ред.). Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер", - пояснили у гідрометцентрі.

Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Жителів закликали обмежити перебування на вулиці й зачинити вікна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві через смог найбрудніше повітря у світі. ІНФОГРАФІКА