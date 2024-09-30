Пилова буря накрила деякі регіони України: фіксується серйозне погіршення якості повітря
У понеділок, 30 вересня, серйозне погіршення якості повітря зафіксовано у східних та північно-східних регіонах України через пил та смог, який вітром занесло з території Росії.
Про це повідомляє Сумський обласний центр з гідрометеорології, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що гірша якість повітря у низці українських регіонів спричинена атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії.
"Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній (з Росії, - ред.). Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер", - пояснили у гідрометцентрі.
Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Жителів закликали обмежити перебування на вулиці й зачинити вікна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сладок и приятен ! 😂👍
а як мацковскі болота будуть горіти, то буду просто мед! 😂
Зранку мешканці на сході та в центральній частині України поскаржилися на погану видимість. Причиною цього є пилова буря, яка йде з країн Центральної Азії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що сильний вітер підняв у повітря велику кількість пилу, зокрема частки ґрунту та піщинки, через що предмети набули жовтуватого відтінку.
Видимість в деяких районах погіршилася до кількох сотень метрів (за даними метеостанцій - до 500 м), а подекуди навіть до десятків метрів, як свідчать очевидці та відеозаписи.
За даними сервісу Ventusky, пил добереться до Києва у вівторок і буде висіти в атмосфері Лівобережжя ще кілька днів.
У кацапському Прикаспії цим не займалися - бо саме там лише пасли скот А пастухи не цікавилися збереженням грунтів... Тепер російська Калмикія та прикаспійські землі Казахстану отримали вивітрювання, посилене багаторічними засухами.
Ну а смог - це вже сьогоднішні проблеми - двадцять років тому пожежі в Росії гасилися не тільки підрозділами МНС РОсії Там посилено приймали участь і підрозділи МНС УКраїни - надавали "братську допомогу" Тепер МНСовці РФ палять Україну - а наші цьому запобігають та вивозять поранених з лінії фронту А в Росії гасить пожежі нікому... (Коли років 7-8 тому запалала тайга в Бурятії - буряти завили : "Путин, памаги!" Наші тоді їм відповіли: "Возвращайте сваих танкистов домой - пусть спасают ваши земли!" Буряти "ОБРАЗИЛИСЯ"!!! Тільки не на Путіна - а на "хахлов"!)
Останні вже днів 10 він звідтіль и доволі сильний .
несе не тільки пил ,відчути і запах гарі.
Це так в Полтаві .