Ґвалтував та розбещував неповнолітніх учнів: у Харкові колишнього вчителя взяли під варту

У Харкові колишнього вчителя фізкультури взяли під варту за підозрою у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх учнів.

Про це повідомила прокуратура Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрюваному чоловіку призначили запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою — до 26 листопада, без визначення розміру застави.

Що відомо про справу?

За даними слідства, вже колишній вчитель фізкультури розбещував дітей та зґвалтував одну дитину. Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11, 12 та 13 років.

Події відбувались у період з 2018 року по 2021 рік в декількох навчальних закладах Харкова.

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Один із постраждалих наважився розповісти про сексуальне насилля лише після того, як виїхав за кордон та там повідомив у відповідні органи.

Слідчі встановили особу фігуранта - ним виявився 55-річний, одружений, раніше не судимий чоловік, який понад 10 років працював учителем.

Після звільнення зі школи він переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області.

Наразі слідчі продовжують розслідування, збирають докази та опитують свідків. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі за злочини проти дітей.

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