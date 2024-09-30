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Ґвалтував та розбещував неповнолітніх учнів: у Харкові колишнього вчителя взяли під варту

Суд арештував харквіського вчителя за підозрою у зґвалтуванні учнів

У Харкові колишнього вчителя фізкультури взяли під варту за підозрою у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх учнів.

Про це повідомила прокуратура Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрюваному чоловіку призначили запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою — до 26 листопада, без визначення розміру застави.

Що відомо про справу?

За даними слідства, вже колишній вчитель фізкультури розбещував дітей та зґвалтував одну дитину.  Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11, 12 та 13 років.

Події відбувались у період з 2018 року по 2021 рік в декількох навчальних закладах Харкова.

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Один із постраждалих наважився розповісти про сексуальне насилля лише після того, як виїхав за кордон та там повідомив у відповідні органи.

Слідчі встановили особу фігуранта - ним виявився 55-річний, одружений, раніше не судимий чоловік, який понад 10 років працював учителем.

Харківського вчителя фізкультури, якого підозрюють у зґвалтуванні хлопчика, відправили під варту

Після звільнення зі школи він переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області.

Наразі слідчі продовжують розслідування, збирають докази та опитують свідків. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі за злочини проти дітей.

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Автор: 

зґвалтування (388) педофіл (158) Харків (5636)


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Топ коментарі
+7
Фізруки і трудовики взагалі всі якісь стрьомні
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30.09.2024 14:33
+7
Ніхто , чомусь , не пише що пацан міг просто обмовити вчителя ? Зараз дітки ще ті ...
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30.09.2024 15:41
+4
Чесно скажу. В мене (це навчання у 80х) були бомбезні вчителі-чоловіки: два фізруки, вчитель праці, географ, воєнрук, вчитель німецької. Вони проводили дуже цікаві уроки, залишались на всілякі позакласні, проводили змагання..не бухали, не чіплялись))

А зараз - вчителі якісь кончені. Як чоловіки, так і жінки. Що не новина - то або збоченці, аюо деграданти, що дітей булять..
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30.09.2024 14:52
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Який симпатичний вчитель.
А батько хлопчика не хоче його нашпигувати на вила?
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30.09.2024 14:29 Відповісти
Цих старих деб...лів треба перевірити по всіх школах, діти бояться розповідати через факт викриття.
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30.09.2024 14:30 Відповісти
****** схибнена , яйця відрізати й заставити з`їсти .
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30.09.2024 14:32 Відповісти
Фізруки і трудовики взагалі всі якісь стрьомні
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30.09.2024 14:33 Відповісти
Чесно скажу. В мене (це навчання у 80х) були бомбезні вчителі-чоловіки: два фізруки, вчитель праці, географ, воєнрук, вчитель німецької. Вони проводили дуже цікаві уроки, залишались на всілякі позакласні, проводили змагання..не бухали, не чіплялись))

А зараз - вчителі якісь кончені. Як чоловіки, так і жінки. Що не новина - то або збоченці, аюо деграданти, що дітей булять..
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30.09.2024 14:52 Відповісти
Педофіла що працює в дитячому колективі досить важко вичислити.
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30.09.2024 14:56 Відповісти
Тобто?? Ви думаєте, діти такі дурні???
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30.09.2024 15:01 Відповісти
Не жаль так. Вони краще промовчать, ніж виставлять себе на позор перед всією школою.
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30.09.2024 15:07 Відповісти
Пічаль..походу моєму синові в свій час теж підфартило з вчителями..
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30.09.2024 15:33 Відповісти
Не проектуйте цю проблему на себе чи свою родину. Такі випадки відносно рідкісні.
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30.09.2024 15:53 Відповісти
А хто проектує)))
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30.09.2024 16:12 Відповісти
Ви. Два рази: написали про себе і про сина.
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30.09.2024 16:15 Відповісти
Я в курсах. ТЕ для особообдарованих. Може дійде. Що далі?
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30.09.2024 16:34 Відповісти
Що далі? Можна наприклад посуду помити чи чай заварити. На ваш розсуд.
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30.09.2024 16:39 Відповісти
То йдіть мийте чай та посуд заварювайте.
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30.09.2024 16:42 Відповісти
Жарт за жарт. Зараховується.
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30.09.2024 16:50 Відповісти
Чєм отлічаєтся педагог от пєдофіла? Педофіл іскрєннє любит дєтєй!
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30.09.2024 14:36 Відповісти
Пам'ятаю, у старших класах школи всі викладачі фізкультури були з Кавказу. Це -середина 70-х... Аршак Айвазович (прізвище не пам'ятаю) та Апті Умарович (прізвище не пам'ятаю). Ми, школярі, тоді вважали що вони оба грузини!))) Так от ці двое любили працювати з дівчатами на брусах- підсажували, підтримувади, страхували... І все це було завжди нижче ватерлінії... В межах попи і полових органів. Згодом, на початку 80-х одного за згвалтування таки засудили!)))
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30.09.2024 14:51 Відповісти
Цікаво, як це ніхто з коментаторів не написав, що в школі повинні працювати тільки євнухи і жінки з обрізанням зовнішніх статевих органів. Педофіл не вузькопрофесійна проблема. Просто у школах треба ретельно стежити за тим, що відбувається, бо це безпосередня робота з дітьми. З зарплатнею вчителів $250 і траханням їх мізків різними реформаторами грантоїдами, загальна освіта скоро остаточно загнеться, і стане привілеєм окремих каст.
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30.09.2024 15:41 Відповісти
Ніхто , чомусь , не пише що пацан міг просто обмовити вчителя ? Зараз дітки ще ті ...
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30.09.2024 15:41 Відповісти
... може кастрація допоможе ?
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30.09.2024 19:29 Відповісти
 
 