США підтримують право Ізраїлю на захист від "Хезболли", але закликають до дипломатії, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін 30 вересня провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом після початку наземного наступу Армії оборони Ізраїлю на Ліван. Глава Пентагону підтвердив право держави на самозахист.

Про це повідомляє міністерство оборони США, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр Остін підтвердив підтримку з боку США права Ізраїлю захищатися від Ірану, ліванської "Хезболли", ХАМАСу, хуситів та інших терористичних організацій, за якими стоїть Іран", - заявили в Пентагоні.

За словами Остіна, США та Ізраїль погодилися з необхідністю демонтажу "інфраструктури нападу" на кордоні з єврейською державою, щоб унеможливити напади ліванської "Хезболли" на північну частину Ізраїлю, подібні до тих, що сталися 7 жовтня.

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Разом з цим глава Пентагону наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання конфлікту, а також забезпеченні безпечного повернення цивільного населення до своїх домівок по обидва боки кордону.

Остін і Галант "обговорили важливість остаточного переходу від військових операцій до дипломатичного шляху, щоб якомога швидше гарантувати безпеку та стабільність".

Глава Пентагону відзначив, що США рішуче налаштовані не допустити використання напруженості або розширення конфлікту будь-якою стороною на Близькому Сході.

"Сполучені Штати мають всі можливості для захисту американського персоналу, партнерів і союзників перед обличчям загроз з боку Ірану і підтримуваних ним терористичних організацій, і рішуче налаштовані не допустити, щоб будь-яка сторона скористалася напруженістю або розширила конфлікт", - додав Остін.

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Нагадаємо, Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

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