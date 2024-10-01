США підтримують право Ізраїлю на захист від "Хезболли", але закликають до дипломатії, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін 30 вересня провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом після початку наземного наступу Армії оборони Ізраїлю на Ліван. Глава Пентагону підтвердив право держави на самозахист.
Про це повідомляє міністерство оборони США, передає Цензор.НЕТ.
"Міністр Остін підтвердив підтримку з боку США права Ізраїлю захищатися від Ірану, ліванської "Хезболли", ХАМАСу, хуситів та інших терористичних організацій, за якими стоїть Іран", - заявили в Пентагоні.
За словами Остіна, США та Ізраїль погодилися з необхідністю демонтажу "інфраструктури нападу" на кордоні з єврейською державою, щоб унеможливити напади ліванської "Хезболли" на північну частину Ізраїлю, подібні до тих, що сталися 7 жовтня.
Разом з цим глава Пентагону наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання конфлікту, а також забезпеченні безпечного повернення цивільного населення до своїх домівок по обидва боки кордону.
Остін і Галант "обговорили важливість остаточного переходу від військових операцій до дипломатичного шляху, щоб якомога швидше гарантувати безпеку та стабільність".
Глава Пентагону відзначив, що США рішуче налаштовані не допустити використання напруженості або розширення конфлікту будь-якою стороною на Близькому Сході.
"Сполучені Штати мають всі можливості для захисту американського персоналу, партнерів і союзників перед обличчям загроз з боку Ірану і підтримуваних ним терористичних організацій, і рішуче налаштовані не допустити, щоб будь-яка сторона скористалася напруженістю або розширила конфлікт", - додав Остін.
Нагадаємо, Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Що передувало?
Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
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К закату Османской империи в конце XIX века Палестина уже несколько веков была территорией (а не государством), населенной преимущественно арабами. Большинство исповедовало ислам, некоторые - христианство. Евреи исповедовали иудаизм и составляли меньшинство.
Но все они - и арабы, и евреи - считались палестинцами.
На рубеже веков заграничные евреи начали скупать земли и перебираться в Палестину. Антисемитизм в Западной Европе и Российской империи, еврейские погромы, войны и революции, бедность и, конечно, мечта о еврейском государстве подстегивали желание вернуться в землю обетованную.
Несколько волн еврейской иммиграции (алий) растворили в себе местное еврейское население Палестины, с которым у арабов были сложившиеся веками отношения. Начались трения, затем - волнения, а потом пролилась кровь.
Арабам не нравилось, что вновь прибывшие евреи относятся к ним, как колонизаторы к аборигенам. Им претил распущенный по их меркам нрав европеизированных репатриантов, но более всего - их склонность замыкаться и создавать новый быт, новые поселения и новую реальность, а не интегрироваться в существующую.
На горизонте уже маячил призрак еврейского государства на землях, которые арабы столетиями считали своими. Евреи тоже считали их своими, поскольку жили тут тысячелетиями.
Тогда в Палестине проживало полмиллиона мусульман. Христиане и иудеи были в меньшинстве - примерно по 60 тысяч, а среди евреев три четверти по-прежнему составляли коренные, и лишь около 15 тысяч - иммигранты.
Однако ситуация очень быстро изменилась.
Ситуация обострилась с ростом числа репатриантов: евреи массово бежали из Европы, спасаясь от нацизма.
К 1947 году комиссия ООН насчитала в Палестине более 600 тысяч евреев на 1,2 миллиона арабов. За 30 лет до этого арабское население почти в 10 раз превышало еврейское, а теперь - лишь вдвое.
Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.
Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.
Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.
В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.
Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим - Иорданией, а сектор Газа - Египтом.
Под израильской оккупацией оказались сектор Газа, Западный берег и восточный Иерусалим. Заодно Израиль занял сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров.
С этого момента конфликт стал перманентным. Арабы окончательно оформились как смертельные враги еврейского государства. А их надежды на создание Палестинского арабского государства отдалились в туманное будущее.
Международное сообщество считает поселения незаконными.
В проблемы беженцев и поселений упираются любые переговоры об урегулировании - еще до того, как они подходят к основным вопросам о статусе Иерусалима и создании арабской Палестины.
В неустанных попытках всех со всеми помирить в Ливане, французы предложили гениальный план: надо провести выборы, избрать президента Ливана, который проконтролирует выполнение резолюции 1701, что и обеспечит прекращение огня. Где-то в плане затерялась Хезболла с ее ракетными арсеналами, Иран - с имперскими амбициями и планом по уничтожению Израиля, иранские прокси в Сирии, хуситы и прочие мелкие подробности, которые "уточним потом". Мы тут за стратегию отвечаем.
По-прежнему, уже лет этак сто, главный принцип социальной инженерии Запада: в любой непонятной ситуации проводи выборы. Народ не глупый, разберется, а выбор народа - священен и неприкосновенен. Тот факт, что условный "народ" раз за разом выбирает то Хамас, то Путина - никого не смущает.
Ізраїль правільно все робить. ФОРЕВА!