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Новини
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Китай не нападе на Тайвань за мого президентства, але Пекін зробить це згодом, - Трамп

Трамп про можливе вторгнення Китаю на Тайвань

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Китай не наважиться напасти на Тайвань під час його можливого майбутнього президентства, однак він не виключає, що Пекін зробить це пізніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

У Трампа запитали про його "миротворчу політику", якщо він переможе на президентських виборах у листопаді. 

Колишньому президенту США пригадали його заяви про те, що якби він зараз очолював Сполучені Штати, Росія не розпочала б повномасштабну війну проти України, а Іран утримався б від нападу на Ізраїль.

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Трамп погодився, і тоді журналіст запитав про долю можливого військового протистояння між Китаєм і Тайванем і про те, чи нападе він.

"Ні, поки я президент. Але згодом вони це зроблять", - відповів Трамп.

Експрезидент США наголосив, що хоче, щоб тайванська влада використала наступні чотири роки для збільшення своїх інвестицій в оборону, оскільки зараз Тайбей витрачає 2,6% свого ВВП на оборону, "а мають витрачати 10%".

Про війну в Україні

Крім того, Трамп вкотре повторив, що якби він все ще був президентом США, Путін "ніколи б не вдерся в Україну".

"Путін ніколи б не напав на Україну. Ми б говорили про це, і він би оберігав її як зіницю ока, але він ніколи б не вдерся туди, поки я був при владі", - переконаний колишній президент Америки.

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Трамп додав, що захоплення Криму і початок війни на Донбасі розпочалося за часів Барака Обами,  а повномасштабне вторгнення РФ в Україну - за лідерства у США Байдена.

Але, як додав Трамп, Путін нібито "нічого не взяв" за час його президентства.

Автор: 

Китай (4624) Тайвань (180) Трамп Дональд (5834)


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Топ коментарі
+12
З Довбойобії. Як і у 73% нашого населення яке обрало у 2019 році на посаду Верховного Головнокомандувача блазня та його слуг.
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01.10.2024 09:56
+9
Тобто третя світова вже почалась. Трамп лише послабить позицію заходу, щоб китайозам було простіше нападати як хутіну
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01.10.2024 09:43
+8
ХЗ, що арестович з ними зробив)). Ванга, блєать. ЖОДНОГО слова по справах, лише фігня з рота якась, для наріда...
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01.10.2024 09:45
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Тобто третя світова вже почалась. Трамп лише послабить позицію заходу, щоб китайозам було простіше нападати як хутіну
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01.10.2024 09:43 Відповісти
ta zastreļite vže cei pudeļ kto ņibudj
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01.10.2024 09:44 Відповісти
*******
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01.10.2024 09:44 Відповісти
В нас не краще.
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01.10.2024 10:41 Відповісти
ХЗ, що арестович з ними зробив)). Ванга, блєать. ЖОДНОГО слова по справах, лише фігня з рота якась, для наріда...
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01.10.2024 09:45 Відповісти
невже американці виберуть цього дов@@оба?
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01.10.2024 09:45 Відповісти
ми ж, дуже розумні й освідчені вибрали.
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01.10.2024 09:52 Відповісти
Так у нас совкодрочерів ще дофіга та ригорускамірців ідейних. А де в Америці стільки ******** набралось? Але надіюсь, що адекватних там все ж більше половини.
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01.10.2024 10:46 Відповісти
ну по-перше -- там мацкальні не так вже й мало..
по-друге -- подивіться американський сегмент ютубу трішки і здивуєтесь своїм уявленням про американців
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01.10.2024 13:00 Відповісти
Мої родичі з окупованого села Запорізької області в Штатах- син там. Так от, за цього рижого зеленського будуть голосувати, "бо син сказав, що за нього раніше краще жилося". Триндець якийсь 73-відсотковий на планеті.
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01.10.2024 10:46 Відповісти
Большая война неминуема, с Трампом она начнется раньше, с демократами ну может на 2-3 года позже. Что лучше для Украины думайте сами
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01.10.2024 09:50 Відповісти
Якщо Китай так само прогадає зі сценарієм "захоплення в 3 дні", і Тайвань чинитиме озброєний супротив -- буде знищено всі виробничі потужності та інтелектальні центри які й Китай отримає спустошену безкорисні територію... Невже "еліта" цього не усвідомлює?..
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01.10.2024 09:56 Відповісти
Та думаю с Тайванем договорятся, там половина инвестирует в Китай, китайцы инвестируют в Тайвань, порешают вопрос как в гон конге. С водами южно китайского моря там проблемы в основном.
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01.10.2024 10:02 Відповісти
інтелектуальні центри всі в США, або в самому Китаї. Тайвань це світова фабрика чіпів і ще багато чого. Більша фабрика захопить меншу, от і все.
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01.10.2024 10:02 Відповісти
А що буде знищено всі виробничі потужності та інтелектуальні центри Китаю, то це якось навіть й не розглядається...
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01.10.2024 10:17 Відповісти
Як це по кацапськи ( після нас хоч потоп!
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01.10.2024 09:50 Відповісти
Китай той острів просто проковтне. А американці будуть про ескалації просторікувати
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01.10.2024 09:51 Відповісти
у нього, випадково, генетичне коріння не з кассапердонії? 👀🧐
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01.10.2024 09:54 Відповісти
З Довбойобії. Як і у 73% нашого населення яке обрало у 2019 році на посаду Верховного Головнокомандувача блазня та його слуг.
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01.10.2024 09:56 Відповісти
У нього яйкі в тисках кацапердолії. Хоча тепер над ним навис ще й тюремний строк.
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01.10.2024 10:50 Відповісти
А шо, Китай ось так і заявив - зуб даю шо не нападу на Тайвань як шо Тампона оберуть президентом?
Американці, обирайте Трампона, ХУЖЕ НЕ БУДЕТ.
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01.10.2024 09:55 Відповісти
Він вже керівник Китаю, рішає коли йому нападати, коли ні. А скоріш за все кацапакитайський агент на зарплатні, палиться сам не розуміє як.
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01.10.2024 09:56 Відповісти
Трамп, це шанс для України повністю не програти війну. можливо навіть в обмін на якусь бумажку повернути хоча б якісь території.
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01.10.2024 10:00 Відповісти
Точно! Ті території,де ти живеш,треба залишити Кацапії! Ти згоден?
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01.10.2024 10:02 Відповісти
Тромб вам дурням прямим текстом вже каже - за його президентства він тимчасово замириться з косоокими і віддать частину України русні, а після нього косоокі в русня полізуть далі - де ти тут непрограш побачив, чому ви **** такі тупорилі?
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01.10.2024 10:04 Відповісти
Території просрані при сімейці Обами, через рік заберуть Донбас, візьмуться за Дніпропетровщину, а ти марафонне чуферло все бредитимиш про "перемогу"
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01.10.2024 10:11 Відповісти
Що з твоєю головою???

Все, що просрано в Україні, просрано виключно нарітом.
Може Обама тобі і у ліфті насрав???
Це зайвохромосомним то Обама заважає, то Байден... а на трампа вся надія.
Ти з ни
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01.10.2024 10:26 Відповісти
Вербував, купляв, тиснув на тутешніх лохів хто? Хто залишив без жодної ракети на 2014 рік? Проспись.
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01.10.2024 10:30 Відповісти
Звернися до лікаря.
Якомога швидше.
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01.10.2024 10:35 Відповісти
Що ж тобі сказати, гниді брехливій - нічого, ненапишеш же як в Україні створювалась ціла мережа "активістів" по розброєнню, розбазарюванню. Хто бігав в посольство за цим?
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01.10.2024 10:41 Відповісти
****** ***** в свою Засрашку, там і здавайся!
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01.10.2024 11:30 Відповісти
Да ти говноїд куплений, як с*чка на базарі вже здав Україну раніше всіх
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01.10.2024 12:00 Відповісти
я тебе прошу, нагадай будь ласка хто був президентом США в 2005 коли Обама лазив по Донбасу )))))))))
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03.10.2024 12:21 Відповісти
розкажи що було не просране при Тромбі. Які потужні досягнення в сфері протидії рашки, китайозам, кімам? З Сирії рашку викинули? З Донбасу русню? у Кіма ракети відібрали чи хоч розробки зупинили? Ну може хоч стіну від мексів добудував? ))
чому ви ідіоти так на нього дрочите, коли він повний імпотент і не зробив рівним рахунком ніхуа корисного на міжнародній арені ? )
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03.10.2024 12:30 Відповісти
У нього застяні очі та вуха божою росою.
Він нічого не бачить і не чує..., а може просто трохи недорозвинений.
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01.10.2024 10:29 Відповісти
Дебіл, я навіть знаю, за кого ти в Україні голосував!
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01.10.2024 10:48 Відповісти
Трамп це самозакоханий нарцис з манією величі!
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01.10.2024 10:01 Відповісти
лише один записний трампіст форуму , тут тільки виліз посрати брехнею...
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01.10.2024 10:12 Відповісти
А інопланетяни не нападуть на США...
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01.10.2024 10:31 Відповісти
Тампон Аляску отдаст, шоп не было 3 мировой. 🤣🤣🤣
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01.10.2024 10:41 Відповісти
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01.10.2024 10:55 Відповісти
А ще при трампі ні один астероїд не посміє наблизитись до Землі.
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01.10.2024 12:15 Відповісти
Пистит как троцкий!
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01.10.2024 12:24 Відповісти
 
 