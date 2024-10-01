Китай не нападе на Тайвань за мого президентства, але Пекін зробить це згодом, - Трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Китай не наважиться напасти на Тайвань під час його можливого майбутнього президентства, однак він не виключає, що Пекін зробить це пізніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

У Трампа запитали про його "миротворчу політику", якщо він переможе на президентських виборах у листопаді.

Колишньому президенту США пригадали його заяви про те, що якби він зараз очолював Сполучені Штати, Росія не розпочала б повномасштабну війну проти України, а Іран утримався б від нападу на Ізраїль.

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Трамп погодився, і тоді журналіст запитав про долю можливого військового протистояння між Китаєм і Тайванем і про те, чи нападе він.

"Ні, поки я президент. Але згодом вони це зроблять", - відповів Трамп.

Експрезидент США наголосив, що хоче, щоб тайванська влада використала наступні чотири роки для збільшення своїх інвестицій в оборону, оскільки зараз Тайбей витрачає 2,6% свого ВВП на оборону, "а мають витрачати 10%".

Про війну в Україні

Крім того, Трамп вкотре повторив, що якби він все ще був президентом США, Путін "ніколи б не вдерся в Україну".

"Путін ніколи б не напав на Україну. Ми б говорили про це, і він би оберігав її як зіницю ока, але він ніколи б не вдерся туди, поки я був при владі", - переконаний колишній президент Америки.

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Трамп додав, що захоплення Криму і початок війни на Донбасі розпочалося за часів Барака Обами, а повномасштабне вторгнення РФ в Україну - за лідерства у США Байдена.

Але, як додав Трамп, Путін нібито "нічого не взяв" за час його президентства.