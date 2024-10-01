Лукашенко - Гроссі: Планів захопити Чорнобильску АЕС немає ні у Білорусі, ні у Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію, і він "не розуміє", навіщо Україна нібито поширює фейки на цю тему.

Про це він сказав під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Мінську, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі Лукашенко зазначив, що Білорусь зробить усе, що від неї залежить, для забезпечення ядерної безпеки в регіоні.

"Ми розумні люди й на різного роду авантюри не кидаємося", - сказав диктатор.

Він пояснив, що не просто так порушує цю тему, оскільки останнім часом у ЗМІ нібито лунають "вкиди" з України про те, що "Лукашенко хоче захопити Чорнобильську станцію".

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Білоруський диктатор нагадав, що Білорусь і так "натерпілася від того, що сталося після вибуху цієї атомної станції".

"Тому я вас абсолютно запевняю, що це дурість повна, яка мене навіть здивувала. Ми в страшному сні не могли уявити, що нам доведеться "захопити" Чорнобильську станцію і за неї потім відповідати. Немає такої необхідності з боку Білорусі. І, повірте мені, з боку Росії також: не було, немає і ніколи не буде", - додав Лукашенко.