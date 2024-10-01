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Лукашенко - Гроссі: Планів захопити Чорнобильску АЕС немає ні у Білорусі, ні у Росії

Лукашенко заявив, що Білорусь та РФ не мають планів захопити Чорнобильську АЕС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію, і він "не розуміє", навіщо Україна нібито поширює фейки на цю тему.

Про це він сказав під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Мінську, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі Лукашенко зазначив, що Білорусь зробить усе, що від неї залежить, для забезпечення ядерної безпеки в регіоні.

"Ми розумні люди й на різного роду авантюри не кидаємося", - сказав диктатор. 

Він пояснив, що не просто так порушує цю тему, оскільки останнім часом у ЗМІ нібито лунають "вкиди" з України про те, що "Лукашенко хоче захопити Чорнобильську станцію". 

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Білоруський диктатор нагадав, що Білорусь і так "натерпілася від того, що сталося після вибуху цієї атомної станції".

"Тому я вас абсолютно запевняю, що це дурість повна, яка мене навіть здивувала. Ми в страшному сні не могли уявити, що нам доведеться "захопити" Чорнобильську станцію і за неї потім відповідати. Немає такої необхідності з боку Білорусі. І, повірте мені, з боку Росії також: не було, немає і ніколи не буде", - додав Лукашенко.

Автор: 

АЕС (1154) Білорусь (7944) Лукашенко Олександр (2659) росія (65459)


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Топ коментарі
+21
Вдруге захопити? Чи перший раз можна і забути?
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01.10.2024 13:45
+11
Цих патологічних брехунів, лукашенка, путіна, та їх оточення не потрібно взагалі сприймати всерйоз
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01.10.2024 13:47
+11
Дурік - для чого ж кацапи туди забігли і почали окопи рити?
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01.10.2024 13:48
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Вдруге захопити? Чи перший раз можна і забути?
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01.10.2024 13:45 Відповісти
Так первый раз были лунатики, зелёные человечки.
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01.10.2024 19:48 Відповісти
a kto v 22om tam okapivalsa v rižem ļesu ? ščo , vse vže podohļi ?
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01.10.2024 13:46 Відповісти
Цих патологічних брехунів, лукашенка, путіна, та їх оточення не потрібно взагалі сприймати всерйоз
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01.10.2024 13:47 Відповісти
Дурік - для чого ж кацапи туди забігли і почали окопи рити?
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01.10.2024 13:48 Відповісти
Навіщо "нам " .....та Україна??? Спочатку тільки Крим,4 області,2 моря та...ще там потрохи...
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01.10.2024 13:48 Відповісти
СРУські холуі - **********, ви вже морально налаштовані стати падалью?
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01.10.2024 13:53 Відповісти
Бєла-мала-вілікая...
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01.10.2024 14:14 Відповісти
Бульбособака вижила з розуму ще при народженні..
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01.10.2024 13:54 Відповісти
Середина лютого 2022 року, Лукашенко: Я вас абсолютно запевняю, що це дурість повна, яка мене навіть здивувала. Ми в страшному сні не можемо уявити, що нам доведеться напасти на братерську Україну. Немає такої необхідності з боку Білорусі. І, повірте мені, з боку Росії також: не було, немає і ніколи не буде".
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01.10.2024 13:56 Відповісти
Я не знав, що Гроссі психіатр
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01.10.2024 14:02 Відповісти
звісно вони планують захопити всю Україну
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01.10.2024 14:02 Відповісти
Він не Лукашенко,він лукашенка-***********.
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01.10.2024 14:04 Відповісти
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01.10.2024 14:04 Відповісти
Уехать из колхоза можно, но выдавить из себя колхоз бульбофюрер так и не смог....
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01.10.2024 14:06 Відповісти
не сподобалось капати рудий ліс?

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01.10.2024 14:13 Відповісти
Ну вони думали, що руда є...
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01.10.2024 14:16 Відповісти
Лука, а звідки кацапи зайшли на ЧАЕС в 2022-му?!
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01.10.2024 14:15 Відповісти
це ж питання, до верховного головнокомандуючого україни.
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01.10.2024 14:19 Відповісти
У Лукашенко короткая память? А между тем из тех россиян, которые копали окопы у ЧАЭС в 2022, не выжил ни один. И дохли они от радиационного облучения как раз в госпиталях РБ. Еще и трупы "сиятельные" МО рф забирать отказалось. Лукашенко хочет повторить?
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01.10.2024 14:24 Відповісти
Вам то хорошо.
Вы читаете секретные документы. Вы обізнаний. А я унылый диванный читатель. И вся моя радость что в ГУГЛе не забанен.
Ну хоть намекните. Только хоть порядок цифр дохлых россиян из за окопов в Рудому лісі.
Зараннее спасибо.
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01.10.2024 14:49 Відповісти
В мае-июне 2022 года РБ требовала забрать порядка 140 трупов российских оккупантов. Свой отказ забрать трупы МО рф объяснило трудностями транспортировки тел от которых идет вторичное радиационное заражение. Кстати, их и оставили то в РБ "лечится", потому что внезапно в рф не оказалось нужных специалистов. Это что, секрет? Белоруские медики в 2022 году обсуждали эту проблему на публичных форумах, потому что им тоже не вперлось возится с чужими облученными солдатами.
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01.10.2024 16:52 Відповісти
а шо тоді було в 2022-му?
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01.10.2024 14:30 Відповісти
В апреле 2022 года подразделения российских оккупантов с территории РБ вышли к ЧАЭС. Там их отцы-командиры заставили рыть окопы. А украинцы с интересом наблюдали за всем этим издалека. Вскоре жалобы оккупантов на внезапные проблемы со здоровьем и первые трупы заставили россиян подозревать, что радиация не так уж и полезна, а идея вторгаться через Чернобыльскую зону не так уж и хороша. Россияне считали себя очень хитрыми, а оказалось, что хитрость - это ум дураков.
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01.10.2024 17:14 Відповісти
Перший раз не зараховується. В рудому лісі почали рити шанці.
Всі ті мабуть вже згинули.
Другий раз будуть окопуватись під конфайнментом. Там вже напевне залишаться назавжди.
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01.10.2024 14:39 Відповісти
Арестович говорил все сдохли. Их через Беларусь везти запретили. В свинцовых капсулах самолетом сразу в Семипалатинск везли. Там, с самолетом, и оставили. И летчики тоже умерли.
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01.10.2024 15:06 Відповісти
Бульбаши зайшли разом п&дворами аж до Бучи , а наш прикордонник кидав на камеру послу бр тридцять срібняків. Зараз Лука дуркує в брататися лізе *****..
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01.10.2024 15:15 Відповісти
ЧАЕС - "так собі" актив.
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01.10.2024 15:19 Відповісти
Цікаво, а ті виродки, що в весною 22-го окопались в Рудому лісі вже повиздихали?
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01.10.2024 15:23 Відповісти
Коли ти вже нікчемна маріонетка здохнеш разом з путіном ?
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01.10.2024 15:26 Відповісти
Немає такої необхідності з боку Білорусі. І, повірте мені, з боку Росії також: не було, немає і ніколи не буде", - додав Лукашенко. і як би пес брехливий білоруський Ти не лаяв, не має віри більш Тобі й рашистському куйлу,котрий є Твій господар
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01.10.2024 15:44 Відповісти
иди ***** ***********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ты такой же ****** как и твой ***********!
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01.10.2024 15:57 Відповісти
Дурнувати картопляний "захопітєль"!
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01.10.2024 17:13 Відповісти
 
 