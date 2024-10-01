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Новини
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У статті Financial Times міститься неправдива інформація про міністра Сибігу, - МЗС

Речник МЗС Тихий

Міністерство закордонних справ спростовує інформацію газети Financial Times, що очільник відомства Андрій Сибіга обговорює із західними партнерами територіальні компроміси, на які готова піти Україна задля завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.

"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній із них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси", – заявив Тихий.

Він додав, що позиція міністра - не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

За словами речника МЗС, Формула миру – це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

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"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – зазначив речник МЗС.

Нагадуємо, видання Financial Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів, повідомило, що Сибіга "виявився прагматичнішим" за свого попередника Дмитра Кулебу в обговоренні компромісів із РФ для закінчення війни.

Автор: 

МЗС (4141) Сибіга Андрій (434)


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Топ коментарі
+40
Ти диви як відреагували швидко!Значить таки правда
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01.10.2024 17:10
+25
Отже всі чули а ось це зелене не чуло! І кому ми маємо вірити? Ось цьому зеленому ставленнику д'єрмака? Ви довіру українців про**ли! Ідіть геть!
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01.10.2024 17:00
+22
От що таке бути корєшем єрмака. Піди доведи що ти не верблюд
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01.10.2024 16:57
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От що таке бути корєшем єрмака. Піди доведи що ти не верблюд
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01.10.2024 16:57 Відповісти
а, може, все ж таки там правда, але журики мали на увазі д"Ермака?
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01.10.2024 16:59 Відповісти
А Сибіга, на твою думку, чий?
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01.10.2024 17:11 Відповісти
А спростування в Financial Times буде?
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01.10.2024 17:00 Відповісти
Буде. Спростують заяву українського єрмаківського МЗС. От Кулеба не ввійде в історію. І це добре для нього, як і добре для мільйонів еллінів, чи давніх римлян, які прожили нормальне життя. Зате у історію потрапив скажімо Герострат, якиц спалив храм Артеміди. І от Сибіга теж має вибір - не потрапити в історвю поряд з Єрмаком, або стати новітнім Геростратом.
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01.10.2024 20:42 Відповісти
Отже всі чули а ось це зелене не чуло! І кому ми маємо вірити? Ось цьому зеленому ставленнику д'єрмака? Ви довіру українців про**ли! Ідіть геть!
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01.10.2024 17:00 Відповісти
Це шо якась бульварна газетка?
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01.10.2024 17:01 Відповісти
Financial Times - британська та міжнародна щоденна ділова газета. Видається англійською мовою у 24 містах світу загальним тиражем близько 356 тис. екземплярів. Спеціалізується на публікації та аналізі новин зі світу фінансів та бізнесу.
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01.10.2024 18:10 Відповісти
У кого Хомнет саме зараз не відтворює відеопоток ?
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01.10.2024 17:03 Відповісти
Ти диви як відреагували швидко!Значить таки правда
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01.10.2024 17:10 Відповісти
Значить,у ФТ все правда.....
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01.10.2024 17:10 Відповісти
Ще одна філіал- помийка рашатудей!
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01.10.2024 17:12 Відповісти
Ця помийка і про напад у 2022 попереджала
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01.10.2024 18:08 Відповісти
Цікаво відповів. Про офіційні зустрічі, де він був. А неофіційні, де не був?
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01.10.2024 17:15 Відповісти
Якщо інформація не правдива подавайте в суд нехай спростовують і відшкодовують моральні збитки.
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01.10.2024 17:22 Відповісти
за влади зе-лупи-єлдака, як й за совка, дивитися треба на заперечення представників режиму. отже, у "financial times" написана правда. цікаво, хтось, крім глядачів бідломаратону сумнівався?
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01.10.2024 17:22 Відповісти
Значить до кордонів 1994 року?
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01.10.2024 17:23 Відповісти
Та аби не 1990
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01.10.2024 18:24 Відповісти
Ну звісно ж, що ні, і єрмак - не агент рашки
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01.10.2024 17:24 Відповісти
Pashli apravdanie , k chemu bi ....🤔
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01.10.2024 17:40 Відповісти
Еті западниє СМІ хужє Скабєєвой!!!
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01.10.2024 17:44 Відповісти
"не вір нічому, поки це не буде офіційно спростовано" (С) ))
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01.10.2024 17:55 Відповісти
Про вторгнення теж усі брехали (хуже скабеевой) ???
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01.10.2024 18:05 Відповісти
ну значіть "сапагі харошіє!" ))
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01.10.2024 18:26 Відповісти
Дивним було б, якщо Сибіга ратував за протилежне. Він же в Стамбул разом з Чалим супроводжував четвірку "смєлих". ФТ вірно підмітив - таки бояться запроданці з Банкової за свої пердаки. Переживають, бо пердаки свої а землі - та то таке.
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01.10.2024 18:42 Відповісти
От цікаво вже ж поступалися землями росіянам і не допомогло від слова ніяк.

Тільки ідіот буде думати, що зараз раптово допоможе.

А розумний подумає, керують ідіоти. Коли вони здадуть моє місто ''заради миру''.

Справа не у всі на кордони 91 року.

Стратегія здачі земель в обмін на якусь обіцянку миру веде до повного програшу у перспективі.

Можна було тоді за такою логікою і не починати супротив у 22 році, здалися і одразу русский мир наступив.
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01.10.2024 18:48 Відповісти
Звичайно, звичайно не віримо газеті Financial Times зі світовою репутацією, а віримо шахраям із ОПи і їх "слуг", вони ще ні разу не збрехали?
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01.10.2024 18:50 Відповісти
Міністерство закордонних справ спростовує інформацію газети Financial Times? Це значить, що очільник відомства Андрій Сибіга таки обговорює із західними партнерами територіальні компроміси, на які готова піти Україна задля завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3512740
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01.10.2024 18:57 Відповісти
Так сказали, що не обговорював.
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01.10.2024 18:58 Відповісти
Був би уряд національної єдності, а не гурт ЗЄрмака - можна було б прийняти до уваги слова опозиційних спікерів з цього приводу.

А так це не спростування, а відмазка.
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01.10.2024 19:09 Відповісти
Це про це у таємній частині " плану" ведеться ...
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01.10.2024 19:30 Відповісти
У нашому МЗС прочитали дописи на Цензорі та швидко відреагували.
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01.10.2024 19:55 Відповісти
.... слідкуємо пильно за рухами і руками.
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01.10.2024 20:25 Відповісти
А чого такі всі в коментарях збуджені? Наче громадяни держави, яка володіє нуклеарним *********** . Як каже Луценко з Лапіним- зніміть рожеві окуляри. Чи передивились огидного телемарафону?
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01.10.2024 20:29 Відповісти
Останнім час у так званих західних ЗМІ практично уся інформація є перевернутою або неправдивою!
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01.10.2024 21:27 Відповісти
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
16 хв
Кажуть, в хряка Стефанчука позашлюбна дитина від цьой ескортніци Романовой.
А спалився він, коли завозив в магазин 60 тис$ за шубу, яку вона відклала.
Воно розмножається 🐽🐖
В мене тільки одне питання - ЯК??? 😳
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01.10.2024 21:33 Відповісти
 
 