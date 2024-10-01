У статті Financial Times міститься неправдива інформація про міністра Сибігу, - МЗС
Міністерство закордонних справ спростовує інформацію газети Financial Times, що очільник відомства Андрій Сибіга обговорює із західними партнерами територіальні компроміси, на які готова піти Україна задля завершення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.
"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній із них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси", – заявив Тихий.
Він додав, що позиція міністра - не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
За словами речника МЗС, Формула миру – це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.
"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – зазначив речник МЗС.
Нагадуємо, видання Financial Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів, повідомило, що Сибіга "виявився прагматичнішим" за свого попередника Дмитра Кулебу в обговоренні компромісів із РФ для закінчення війни.
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українськогоєрмаківського МЗС. От Кулеба не ввійде в історію. І це добре для нього, як і добре для мільйонів еллінів, чи давніх римлян, які прожили нормальне життя. Зате у історію потрапив скажімо Герострат, якиц спалив храм Артеміди. І от Сибіга теж має вибір - не потрапити в історвю поряд з Єрмаком, або стати новітнім Геростратом.
Тільки ідіот буде думати, що зараз раптово допоможе.
А розумний подумає, керують ідіоти. Коли вони здадуть моє місто ''заради миру''.
Справа не у всі на кордони 91 року.
Стратегія здачі земель в обмін на якусь обіцянку миру веде до повного програшу у перспективі.
Можна було тоді за такою логікою і не починати супротив у 22 році, здалися і одразу русский мир наступив.
А так це не спростування, а відмазка.
@RudijLis
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16 хв
Кажуть, в хряка Стефанчука позашлюбна дитина від цьой ескортніци Романовой.
А спалився він, коли завозив в магазин 60 тис$ за шубу, яку вона відклала.
Воно розмножається 🐽🐖
В мене тільки одне питання - ЯК??? 😳