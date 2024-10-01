У статті Financial Times міститься неправдива інформація про міністра Сибігу, - МЗС

Міністерство закордонних справ спростовує інформацію газети Financial Times, що очільник відомства Андрій Сибіга обговорює із західними партнерами територіальні компроміси, на які готова піти Україна задля завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.

"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній із них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси", – заявив Тихий.

Він додав, що позиція міністра - не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

За словами речника МЗС, Формула миру – це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

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"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – зазначив речник МЗС.

Нагадуємо, видання Financial Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів, повідомило, що Сибіга "виявився прагматичнішим" за свого попередника Дмитра Кулебу в обговоренні компромісів із РФ для закінчення війни.