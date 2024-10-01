У Румунії створять навчальний центр для підготовки українських морпіхів
Парламент Румунії схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса про створення на території країни навчального центру для підготовки українських морпіхів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Рішення підтримали 233 депутати, 18 виступили проти, а ще 25 - утрималися.
У листі до парламенту Йоганніс писав, що останні події у війні, яку веде Росія проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки ЗСУ.
"В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей", - зазначив президент.
Запропонований план передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років, при цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.
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З 1961 по 1991 роки на острові дислокувалася бригада спецназу ВМФ СРСР, а з 1991 по 2004 роки - 7-ма окрема бригада спеціальних операцій ВМС України.
У грудні 2005 року військову частину було розформовано, майно виставлено продаж.
Після 2005 року споруди на острові занедбані, інфраструктура, зокрема, артезіанська свердловина, стає непридатною.
У 2020 році на острові було проведено навчання курсантів Школи морського піхотинця.
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Ось так три президенти поспіль розвалили елітний підрозділ морського спецназу.