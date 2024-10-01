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У Румунії створять навчальний центр для підготовки українських морпіхів

румунія

Парламент Румунії схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса про створення на території країни навчального центру для підготовки українських морпіхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Рішення підтримали 233 депутати, 18 виступили проти, а ще 25 - утрималися.

У листі до парламенту Йоганніс писав, що останні події у війні, яку веде Росія проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки ЗСУ.

"В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей", - зазначив президент.

Запропонований план передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років, при цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Румунії розгляне законопроєкт, який дасть змогу армії країни збивати безпілотники, - Reuters

Автор: 

Румунія (1176) морська піхота (46)


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01.10.2024 22:03 Відповісти
"Первомайський - штучний острів, насипаний між Кінбурном та Очаковом.
З 1961 по 1991 роки на острові дислокувалася бригада спецназу ВМФ СРСР, а з 1991 по 2004 роки - 7-ма окрема бригада спеціальних операцій ВМС України.
У грудні 2005 року військову частину було розформовано, майно виставлено продаж.
Після 2005 року споруди на острові занедбані, інфраструктура, зокрема, артезіанська свердловина, стає непридатною.
У 2020 році на острові було проведено навчання курсантів Школи морського піхотинця.
---------------
Ось так три президенти поспіль розвалили елітний підрозділ морського спецназу.
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01.10.2024 22:49 Відповісти
може навпаки? українці мають навчати.
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02.10.2024 01:15 Відповісти
 
 