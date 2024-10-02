Китай разом із Росією сприятиме підтримці миру і стабільності у світі, - Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий розширювати всебічне співробітництво з Росією і разом з нею робити внесок у підтримання глобальної стабільності.

Про це повідомили в МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я надаю великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий працювати з президентом Путіним, щоб… постійно розширювати всебічне співробітництво між Китаєм і Росією… та продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті", - зазначив Сі у вітальному посланні Путіну з нагоди 75-річчя встановлення дипвідносин між двома країнами.

Він зазначив, що Китай і Росія є світовими державами та великими країнами, що розвиваються, чия політична взаємна довіра продовжує зміцнюватися і чия практична співпраця досягла відмінних результатів.

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Як зазначає МЗС Китаю, Путін назвав нинішні російсько-китайські відносини на рекордно високому рівні за всю історію.

За словами диктатора РФ, Росія і Китай активно співпрацюють у різних сферах, ефективно взаємодіють у міжнародних та регіональних справах і він вірить, що "російсько-китайське всеосяжне стратегічне партнерство продовжуватиме зміцнюватись та сприяти безпеці й стабільності в Євразії та світі".

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