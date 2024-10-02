Китай разом із Росією сприятиме підтримці миру і стабільності у світі, - Сі Цзіньпін
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий розширювати всебічне співробітництво з Росією і разом з нею робити внесок у підтримання глобальної стабільності.
Про це повідомили в МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я надаю великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий працювати з президентом Путіним, щоб… постійно розширювати всебічне співробітництво між Китаєм і Росією… та продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті", - зазначив Сі у вітальному посланні Путіну з нагоди 75-річчя встановлення дипвідносин між двома країнами.
Він зазначив, що Китай і Росія є світовими державами та великими країнами, що розвиваються, чия політична взаємна довіра продовжує зміцнюватися і чия практична співпраця досягла відмінних результатів.
Як зазначає МЗС Китаю, Путін назвав нинішні російсько-китайські відносини на рекордно високому рівні за всю історію.
За словами диктатора РФ, Росія і Китай активно співпрацюють у різних сферах, ефективно взаємодіють у міжнародних та регіональних справах і він вірить, що "російсько-китайське всеосяжне стратегічне партнерство продовжуватиме зміцнюватись та сприяти безпеці й стабільності в Євразії та світі".
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Від Матвія 7:15-20 UMT
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-20
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-20 «Стережіться лжепророків, які приходять замасковані в овечу шкіру, а насправді є вовками лютими. Ви їх впізнаєте по їхніх вчинках: бо не буде добрих вчинків від злої людини, саме як не буває винограду на терновому кущі або фіґ в будяках.
Стабілізатори від ракет вам обом в анальний вітвір!
Третя Всесвітня все ближче.
Риторика китайського УЙО показує, що скоро будуть поставки китайської зброї.
Як Кореї, В'єтнамі, а зараз в Україні.
хтось ще, крім укрінформ, чув цю балаканину від сінь піня?
Але при приході до влади Байден зняв ці податки що типу полки велмарту пусті і це приводить до інфляції і фактично відкрив ринок штатів для їхніх товарів. Що врятувало косооких та дало їм великі ресурси на озброєння.
Дякуемо!
Сруть на нижчі етажі, гігієни їм чужі.
Видана давно бамага , то шо світить їм Гаага,
Але підрам покую, їм не в лом робить куйню,
Я не втямлю, люди добрі, нашо ждать ,що б самі здохли??
між побігеньками за хот-догами на перервах
усі полиці в магазинах заповнені китайськими товарами,будь що вироблено в Китаї. Якщо рашка торгує нафтою ,то Китай усім забезпечує,від лопати до чайника
Ми за мир! За руССкій мір! І китайський...
Ну это же понятно. что так сказать VIP персоны содержались в других условиях. Как к примеру и сын Сталина Яков тоже содержался далеко е в общих бараках. Но концлагерь все равно остается концлагерем….. В предверии Второй Мировой Войны все страны и политические силы искали себе союзников и сотрудничества Исходя из своих планов, ожиданий и надежд. Вы хотите сказать что Сталин не сотрудничал с Гитлером или НКВД не сотрудничало с Гестапо? (Если копать еще глубже- то это Сталин помог Гитлеру прийти к власти в Германии в 33 году, запретив через Коминтерн коммунистам и другим политическим партиям идти на выборы единым блоком. Не послушай они Сталина- у Гитлера бы не было не единого шанса победить на выборах.) Разве будущие немецкие офицеры летчики, танкисты, артиллеристы не учились в советских военных академиях и училищах?(Потому что Германия согласно Версальского договора не имела права их иметь) Разве Германия и Советский Союз не подписывали в 39 году так называемый пакт о ненападении с секретным протоколом в котором они делили между собой Европу? Разве Гитлер и Сталин не вторглись в Польшу, а потом еще устроив совместній парад победы в захваченном Бресте, фактически вместе развязав Вторую Мировую Войну? И разве Сталин не снабжал Гитлера всем необходимым стратегическим сырьем пока тот захватывал Европу? (И без которого Германия бы не смогла вовевать) И разве Сталин не посылал поздравительные телеграммы Гитлеру в связи с очередной захваченной им страны? Но сотрудничество Сталина с Германией закончилось 22 Июня 1941 года в связи нападением. У Бандеры оно закончилось неделей позже после попытки обьявить о создании независимого государства…..И нужно понимать что если у Бандеры это сотрудничество имело чисто декларативный и поверхностный характер и имело целью освобождение своего народа и своей страны, и не имело практически никаких результатов и последствий, то сотрудничество Сталина с Гитлером имело целью захват чужих стран и покорение чужих народов ,и результат и последствия от такого сотрудничества для всего мира были просто катастрофические…. И самое главное что нужно уже наконец то признать- Что меч фашизма ковался в свое время в СССР. И что Россия не победила тогда фашизм в 45 году. Она его тогда усыновила. И теперь сынок подрос. Набрался сил и вновь пытается зашагать по планете пытаясь снова разжечь огонь очередной Мировой Войны……