Президент Хорватії Міланович виступив проти участі армії своєї країни в місії НАТО з підтримки України
Президент Хорватії Зоран Міланович не дозволив хорватській армії брати участь в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України (NSATU).
Про це повідомляється на сайті Офісу президента Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що уряд Хорватії звернувся до Мілановича як Верховного головнокомандувача збройними силами країни з проханням надати попередню згоду відправити хорватських армійців у місії Північноатлантичного альянсу на підтримку України. Однак Міланович відмовив.
В Офісі президента Хорватії відмову Мілановича обґрунтували тим, що основне завдання президента - "захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати її від військових конфліктів".
У заяві також йдеться, що "попри величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війні не видно, але є загроза, що війна виходить за межі України". Водночас Міланович заявив, що російська агресія проти України є неприпустимою, це порушення міжнародного права, а Україна в цих обставинах - жертва агресії.
"Хорватія допомагає і допомагатиме Україні, але ця допомога не може полягати в будь-якій формі участі військовослужбовців хорватської армії... Будь-яка інша участь, особливо та, яка передбачає участь хорватських солдатів, є виходом за межі національних інтересів Республіки Хорватія та потенційно ставить під загрозу її громадян", - йдеться у заяві.
Для довідки:
NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.
NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.
Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.
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НАТО не вступає у війни, це оборонний альянс. Коли хтось нападе на країну НАТО, тоді й можна буде розповідати про те що щось "посипалося".
хорвати хорвати.
забули про вуковар?
нато бомбило белград, та допомагало їбати мілошевича.
але ж, ви були рівні по силам.
а, до нас лізе орда в п'ять разів більше.
Бо "хорват" і так звучить, як смачна лайка!