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Президент Хорватії Міланович виступив проти участі армії своєї країни в місії НАТО з підтримки України

Міланович виступив проти участі армії своєї країни в місії НАТО з підтримки України

Президент Хорватії Зоран Міланович не дозволив хорватській армії брати участь в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України (NSATU). 

Про це повідомляється на сайті Офісу президента Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд Хорватії звернувся до Мілановича як Верховного головнокомандувача збройними силами країни з проханням надати попередню згоду відправити хорватських армійців у місії Північноатлантичного альянсу на підтримку України. Однак Міланович відмовив.

В Офісі президента Хорватії відмову Мілановича обґрунтували тим, що основне завдання президента - "захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати її від військових конфліктів".

У заяві також йдеться, що "попри величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війні не видно, але є загроза, що війна виходить за межі України". Водночас Міланович заявив, що російська агресія проти України є неприпустимою, це порушення міжнародного права, а Україна в цих обставинах - жертва агресії.

"Хорватія допомагає і допомагатиме Україні, але ця допомога не може полягати в будь-якій формі участі військовослужбовців хорватської армії... Будь-яка інша участь, особливо та, яка передбачає участь хорватських солдатів, є виходом за межі національних інтересів Республіки Хорватія та потенційно ставить під загрозу її громадян", - йдеться у заяві.

Читайте також: Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 30 млн євро

Для довідки:

NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.

Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.

Читайте також: Вторгнення Росії в Україну стало ключовим фактором розширення ЄС, - прем’єр Хорватії Пленкович

 

Автор: 

НАТО (6469) Хорватія (299) Міланович Зоран (7)


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Топ коментарі
+16
Грозная ната починає сипатись навіть не вступивши у війну,це було прогнозовано.Нам треба дивитись і робити як Ізраїль,можна не любити євреїв,але за свою країну вони стояти вміють.
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02.10.2024 20:27
+9
Каже, попри допомогу війна не скінчилася, українці не взяли Москву та не запобігли світовій війні яку почав *****. Так і є. Але відсидітись хорватам не вдасться у такому випадку. Коли кацапи дійдуть до Сербії то та з їх допомогою скине хорватів у Адріатику. Тих кого братушки-серби зарізати не встигнуть.
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02.10.2024 20:21
+8
еххх....
хорвати хорвати.
забули про вуковар?
нато бомбило белград, та допомагало їбати мілошевича.
але ж, ви були рівні по силам.
а, до нас лізе орда в п'ять разів більше.
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02.10.2024 20:33
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Каже, попри допомогу війна не скінчилася, українці не взяли Москву та не запобігли світовій війні яку почав *****. Так і є. Але відсидітись хорватам не вдасться у такому випадку. Коли кацапи дійдуть до Сербії то та з їх допомогою скине хорватів у Адріатику. Тих кого братушки-серби зарізати не встигнуть.
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02.10.2024 20:21 Відповісти
Міхей ти москалів зупиниш ..ми за тебе впевнені
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02.10.2024 20:27 Відповісти
Я так. А ти ні.
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02.10.2024 20:31 Відповісти
Так це проросійський кадр . Як Царев. На нього є компромат у ФСБ
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02.10.2024 20:28 Відповісти
Забув, як на вас же ш Сєрби за допомогою раші напали, чи де ваша батьківщина забули?
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02.10.2024 20:26 Відповісти
Певно, не забув, як "с в я т и й" Володимир, вигнав хорватів з батьківщини
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02.10.2024 20:30 Відповісти
Консерви россійські відкриваються
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02.10.2024 20:26 Відповісти
Забув, як ви вирвалися від сербів-братушек москальськіх? Чи не була Хорватія на положенні України?
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02.10.2024 22:04 Відповісти
Взагалі то я у Словаччині . А хорвати взяли і випхали сербів і не з ким не радилися. Їздили рік тому на плитвицкі озера , так там досі є дома з отворами від пуль і снарядів
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02.10.2024 22:28 Відповісти
Грозная ната починає сипатись навіть не вступивши у війну,це було прогнозовано.Нам треба дивитись і робити як Ізраїль,можна не любити євреїв,але за свою країну вони стояти вміють.
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02.10.2024 20:27 Відповісти
Так країна для євреїв створила хороші умови життя..їм є шо захищати .. а наша влада 15 років тішилась шо поступання валюти від заробітчан більші ніж від зірубіжних інвестицій
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02.10.2024 20:30 Відповісти
Gemix, як там зараз погода в Сиктивкарі?
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02.10.2024 20:34 Відповісти
Ну ти ж вумний..глянь гуглю
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02.10.2024 20:45 Відповісти
Нашу владу обирали ми самі,ото яку країну построїли таку і маємо.Як прийдуть кацапи то нашу погану владу усіх скликань будем згадувати як кращу владу усіх років незалежності.Спитайте у простих дончан які підтримували вялікую расєю матушку.
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02.10.2024 20:40 Відповісти
Ну ща дончан ти мені не розказуй в мене там повно знайомих.газ дешевшив в 3рази .електрика в 5 раз.
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02.10.2024 20:47 Відповісти
За шо там ще подякувати нашій владі??
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02.10.2024 20:49 Відповісти
"Грозная ната" - це по кацапських підручниках.
НАТО не вступає у війни, це оборонний альянс. Коли хтось нападе на країну НАТО, тоді й можна буде розповідати про те що щось "посипалося".
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02.10.2024 20:34 Відповісти
Швиденько шукайте банківський рахунок таваріщя Мілановічя. Там відповідь на сві питання.
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02.10.2024 20:32 Відповісти
еххх....
хорвати хорвати.
забули про вуковар?
нато бомбило белград, та допомагало їбати мілошевича.
але ж, ви були рівні по силам.
а, до нас лізе орда в п'ять разів більше.
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02.10.2024 20:33 Відповісти
О, ще одна кацапська кансерва бахнула
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02.10.2024 20:45 Відповісти
а ось це нато воно взагалі існує бо може бути так що всі думають що воно є а його нема
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02.10.2024 20:49 Відповісти
Не плутайте оборону НАТО, і конфлікти в інших країнах. Більшість європейських країн ніколи не підтримує військові операції. Зате Україна завжди була в короткому списку підтримуючих, починаючи з Іраку.
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02.10.2024 21:00 Відповісти
Хорошая страна Хорватия и реформы провела отлично и живут не плохо. В давние года побывал не раз и не десять, правда называлось всё то Югославия тогда. И на ремонте в Сплите и в круизах Дубровник был всегда и в Загребе пару раз пришлось. Хороший народ и девки там ничего тоже, красивые часто. Но армии там на три общаги чулочной фабрики всех разместить. Сильно укорять не станем. Когда жизнь удалась не воюют. Война удел бедных. А победа в войне, удел богатых и умных.
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02.10.2024 21:06 Відповісти
ще одна путiнська матрьошка откупорилась
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02.10.2024 21:20 Відповісти
Добре що тут лаятись не треба.
Бо "хорват" і так звучить, як смачна лайка!
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02.10.2024 22:05 Відповісти
Не хорошие эти хорваты. То так то сяк Все будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.10.2024 22:52 Відповісти
 
 