Президент Хорватії Міланович виступив проти участі армії своєї країни в місії НАТО з підтримки України

Президент Хорватії Зоран Міланович не дозволив хорватській армії брати участь в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України (NSATU).

Про це повідомляється на сайті Офісу президента Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд Хорватії звернувся до Мілановича як Верховного головнокомандувача збройними силами країни з проханням надати попередню згоду відправити хорватських армійців у місії Північноатлантичного альянсу на підтримку України. Однак Міланович відмовив.

В Офісі президента Хорватії відмову Мілановича обґрунтували тим, що основне завдання президента - "захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати її від військових конфліктів".

У заяві також йдеться, що "попри величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війні не видно, але є загроза, що війна виходить за межі України". Водночас Міланович заявив, що російська агресія проти України є неприпустимою, це порушення міжнародного права, а Україна в цих обставинах - жертва агресії.

"Хорватія допомагає і допомагатиме Україні, але ця допомога не може полягати в будь-якій формі участі військовослужбовців хорватської армії... Будь-яка інша участь, особливо та, яка передбачає участь хорватських солдатів, є виходом за межі національних інтересів Республіки Хорватія та потенційно ставить під загрозу її громадян", - йдеться у заяві.

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Для довідки:

NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.

Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.

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