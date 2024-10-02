На ТОТ Донеччини росіяни "засудили" трьох українських морпіхів до майже 30 років позбавлення волі

"Суд" так званої "ДНР" засудив трьох українських морпіхів до майже 30 років ув'язнення.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Богдана Потапова, Дмитра Брайка та Ескендера Кудусова - військових бригади морської піхоти ЗСУ.

"Чергове судилище. Тепер морпіхи. Псевдосуд "ДНР" засудив по сфальшованому звинуваченню до 28 і 29,5 років позбавлення волі трьох військових бригади морської піхоти ЗСУ: Богдана Потапова, Дмитра Брайка та Ескендера Кудусова",- розповів Андрющенко.

За інформацією Андрющенка, українським полоненим окупанти інкримінують "вбивство цивільних під час бойових дій".

"Варто нагадати, що саме росіяни примушували цивільне населення вдягати білі пов’язки, аналогічні тактичному маркуванню саме росіян. Ще тоді, навесні 2022 року писав, що потім вони це використають - прийшов час. Загалом вже понад 120 героїв оборони Маріуполя засуджено до шалених термінів за злочини, яких вони не скоювали",- написав радник міського голови.

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