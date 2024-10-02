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Новини Війна
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На ТОТ Донеччини росіяни "засудили" трьох українських морпіхів до майже 30 років позбавлення волі

Окупанти влаштували судилище над українськими полоненими

"Суд" так званої "ДНР"  засудив трьох українських морпіхів до майже 30 років ув'язнення.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Богдана Потапова, Дмитра Брайка та Ескендера Кудусова - військових бригади морської піхоти ЗСУ.

"Чергове судилище. Тепер морпіхи. Псевдосуд "ДНР" засудив по сфальшованому звинуваченню до 28 і 29,5 років позбавлення волі трьох військових бригади морської піхоти ЗСУ: Богдана Потапова, Дмитра Брайка та Ескендера Кудусова",- розповів Андрющенко.

За інформацією Андрющенка, українським полоненим окупанти інкримінують "вбивство цивільних під час бойових дій".

"Варто нагадати, що саме росіяни примушували цивільне населення вдягати білі пов’язки, аналогічні тактичному маркуванню саме росіян. Ще тоді, навесні 2022 року писав, що потім вони це використають - прийшов час. Загалом вже понад 120 героїв оборони Маріуполя засуджено до шалених термінів за злочини, яких вони не скоювали",- написав радник міського голови.

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Автор: 

військовополонені (947) Андрющенко Петро (696)


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На жаль наша влада і її судди не можуть чи не хочуть ворогів колоборантів суддити так що б мало не показалось ,а краще цих виродків розстрілювати як рашисти вчиняють з нашими полоненими.
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02.10.2024 22:13 Відповісти
Чого ж не судять. Судять тих, до кого неможливо дотягнутись.
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03.10.2024 10:29 Відповісти
За що ці рашофашисти засудмли наших захісників? За те, що 95 кавртал підставив ціх хлопців та поржав з них?
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02.10.2024 22:13 Відповісти
Зате з кацапів пилинки здуваємо, бо конвенція..
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02.10.2024 22:28 Відповісти
а у нас самий гуманний суд. таку піхтуру з рф засудиб на 3 місяці умовно
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02.10.2024 22:57 Відповісти
Чого не вимагаєте коментарів і дій від цілої зграї "міжнародних структур "??
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02.10.2024 23:28 Відповісти
ВОТ ТАК хрень... сам не пойму... что пишут...
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03.10.2024 00:10 Відповісти
да вас ****** народ Украины засудил до изщезновения российской *********
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03.10.2024 04:44 Відповісти
 
 