Росія вчиться і адаптується, воюючи проти України, - Пентагон

Росія вчиться і адаптується до воєнних умов, тому країни НАТО мають швидко модернізувати свою оборонно-промислову базу.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, як Росія вчиться і адаптується, воюючи проти України... Російські збройні сили насправді здатні адаптуватися до викликів, з якими стикнулася Росія, воюючи з неймовірно мотивованими, боєздатними та сучасними українськими Збройними силами", сказала Волландер під час дискусії на Варшавському безпековому форумі.

За її словами, російська економіка не розвалилася, а оборонна промисловість виробляє продукцію – "може, і не на радянському рівні", але достатньому для підтримання й відновлення військових можливостей РФ.

Помічниця глави Пентагону наголосила, що союзники мають "серйозно поставитися до розширення й модернізації своєї оборонно-промислової бази, щоб не просто виробляти більше, а й у більш стислі терміни" і мати можливість поповнювати запаси й адаптувати оборонну промисловість до сучасних умов.

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На її переконання, прийнятий у країнах НАТО показник видатків на оборону в обсязі 2% ВВП є мінімальним, а не граничним.

"Насправді нам потрібно витрачати більш як 2%, щоб повністю задовольняти наші оборонні потреби", – зауважила Волландер, додавши, що посилення оборонно-промислової бази "є реальним наступним завданням, до вирішення якого НАТО має бути готове".