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Новини Війна
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Росія вчиться і адаптується, воюючи проти України, - Пентагон

пентагон

Росія вчиться і адаптується до воєнних умов, тому країни НАТО мають швидко модернізувати свою оборонно-промислову базу.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, як Росія вчиться і адаптується, воюючи проти України... Російські збройні сили насправді здатні адаптуватися до викликів, з якими стикнулася Росія, воюючи з неймовірно мотивованими, боєздатними та сучасними українськими Збройними силами", сказала Волландер під час дискусії на Варшавському безпековому форумі.

За її словами, російська економіка не розвалилася, а оборонна промисловість виробляє продукцію – "може, і не на радянському рівні", але достатньому для підтримання й відновлення військових можливостей РФ.

Помічниця глави Пентагону наголосила, що союзники мають "серйозно поставитися до розширення й модернізації своєї оборонно-промислової бази, щоб не просто виробляти більше, а й у більш стислі терміни" і мати можливість поповнювати запаси й адаптувати оборонну промисловість до сучасних умов.

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На її переконання, прийнятий у країнах НАТО показник видатків на оборону в обсязі 2% ВВП є мінімальним, а не граничним.

"Насправді нам потрібно витрачати більш як 2%, щоб повністю задовольняти наші оборонні потреби", – зауважила Волландер, додавши, що посилення оборонно-промислової бази "є реальним наступним завданням, до вирішення якого НАТО має бути готове".

Автор: 

Пентагон (1432) росія (65459)


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Топ коментарі
+23
А ви ніх*я не вивчили і так далі просираєте шанс знищити парашу. Але враження вже давно таке що вас все задовільняє і геноцид Українців і захват територій двуличні гниди заморські
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02.10.2024 23:34
+16
А Белій дом зато віработал 3 новіх вида озабоченностей
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02.10.2024 23:38
+16
Вона прекрасно адаптувалась безкарно знищуючи наші передові позиції і міста кабами... і жодного запропонованого реального рішення цієї проблеми ми не бачимо.
Останнім часом не чутно про жодного знищенного носія, просто знищують нас безкарно і все.
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02.10.2024 23:39
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Пьєнтагон? Адаппувався?
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02.10.2024 23:33 Відповісти
Пентагон курить бамбук. Пилять трильйонні бюджети, а за два роки, ніяких інновацій від них не чути.

Наше Міноборони на фоні Пентагону виглядає як алхіміки.
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03.10.2024 00:15 Відповісти
А вы чо ж не адаптируетесь
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02.10.2024 23:34 Відповісти
А ви ніх*я не вивчили і так далі просираєте шанс знищити парашу. Але враження вже давно таке що вас все задовільняє і геноцид Українців і захват територій двуличні гниди заморські
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02.10.2024 23:34 Відповісти
У 1933 році тільки декілька західних мислителів розповіли пол голодомор в Україні. А решта людей їх зацитькувало.
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02.10.2024 23:37 Відповісти
А ви? А то доведеться не дай боже колись теж так само як Україна проти росіян воювати. А воно до того йде.
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02.10.2024 23:36 Відповісти
Та ясний перець..шо русня вчиться ..а нах ж ви, США та Захід, відгодували цих всесвітьніх вбивць ? русню з китаєм ,та цяцькалися з ними ...? !!!
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02.10.2024 23:37 Відповісти
Китай відгодовували на противагу СРСР. І також тому, що там дуже дешева робоча сила, дешевша набагато за українську. А також влада може закрити очі на екологічну шкідливість західних заводів. Ось і все.
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02.10.2024 23:42 Відповісти
який СРСР у 90-ті ?
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03.10.2024 08:11 Відповісти
А Белій дом зато віработал 3 новіх вида озабоченностей
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02.10.2024 23:38 Відповісти
Вона прекрасно адаптувалась безкарно знищуючи наші передові позиції і міста кабами... і жодного запропонованого реального рішення цієї проблеми ми не бачимо.
Останнім часом не чутно про жодного знищенного носія, просто знищують нас безкарно і все.
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02.10.2024 23:39 Відповісти
Як не чуємо?

Федоров та Умеров кожен день розповідають про потужні розробки.
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03.10.2024 00:20 Відповісти
Не знаю як в інших країнах, а в Німеччині я досить часто бачу все більше громадян у військовій формі. Як чоловіків так і жінок. І останні думаю що не поступаються чоловікам. Як мінімум тягнуть такі ж за розмірами рюкзаки на полігони для навчання.
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02.10.2024 23:39 Відповісти
Реклама недавно ще висіла зі змістом ''ти записався/записалася вже в бундесвер?''

Навіть ютуберів і тіктокерів інстаграмерів до реклами бундесверу підключали.

Німеччина готується якщо що.
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02.10.2024 23:45 Відповісти
Добре що готується, але ж нам від цього не легше.
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02.10.2024 23:49 Відповісти
Бреше Пентагон. Та ні хріна вони не вчаться та не адаптуються. Вони не можуть цього робити.

Просто їм дозволяють робити те, що вони можуть, а нас "тримають за руки", щоб ми кацапа не розх@ярили, невзначай.

Це стало вже очевидним після того, як ми кацапа пендалями виперли з Харківської та Херсонської областей - США нам зупинили усю допомогу. Суто після звільнення областей.
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02.10.2024 23:49 Відповісти
ти мабуть забуло що після Харкова і Херсона союзники нас ще півроку натрамбовували найкращою з доступної на той час техніки заради успішного контрнаступу влітку 2023 року, а допомога припинилась вже у 2024 після того як трампісти в конгресі почали блокувати її перед наступом русні
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03.10.2024 00:18 Відповісти
Ти мабуть забув, що просив генерал Залужний восени 22-го, і для чого він це просив. Не дали нічого. Це у тебе склероз.
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03.10.2024 08:07 Відповісти
Нічого вже не йшло. Тому кацап поліз на Соледар, а потім на Бахмут. Так що, тренуй пам'ять.
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03.10.2024 08:23 Відповісти
прочитав усі коментарі, усі про те, який ******* пентагон, й жодного - жодного!! - про те, а чи вчимося ми? жодне не згадало рік весеощів й кепкувань з чмобиків й чмонь, які, звісно ж, тупі і завжди п'яні. жодне не згадало про те, як ми збиралися "контрнаступити" та так, що одразу мали на набережній ялті за філіжанкою кави опинитися, etc... і я певен, що це всі ті ж самі люди, які, так - вчитися просто не спроможні...
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02.10.2024 23:50 Відповісти
БО ТРЕБА РІЗКО ЗНЕСТИ МОСКВУ Й ПІТЕР МОГУЧІМ УРАГАНОМ !!! А ВИ ДУПЛИТЕСЬ ДЕБІЛИ !!!
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02.10.2024 23:51 Відповісти
А що з цього США, крім геморою з тим, що залишиться від Роісі?
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03.10.2024 00:17 Відповісти
З часом з рашкостану гємору буде все більше і більше.
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03.10.2024 05:07 Відповісти
І м'ясні штурми, як у першу світову, явно це доводять.

А результати у кацапів є саме завдяки м'ясним штурмам, а не вундервафлям чи геніальній тактиці.
Ну це, якщо не брати до уваги саботаж та довбоїбізм ЗЄрмаків.
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03.10.2024 00:16 Відповісти
Щось від ваших заяв вже зле, можна меньше заявляти і більше робити?
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03.10.2024 00:27 Відповісти
Ну то ще почекайте, росія адаптується, іран майже адаптувався, китай адаптувався на 100%, почекайте ще КНДР, щоб вже dream team
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03.10.2024 01:24 Відповісти
Так це вже є -"dream team"
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03.10.2024 05:05 Відповісти
Селесте стоило бы напомнить, что Гитлер проиграл не потому, что русские завалили его пушечным мясом, а потому, что союзники бомбардировками уничтожили промышленность Рейха, лишив его возможности делать самолеты, танки и пушки. А сегодня НАТО любезно предоставляет рф время на "адаптацию".
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03.10.2024 07:13 Відповісти
 
 