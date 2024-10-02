Росія вчиться і адаптується, воюючи проти України, - Пентагон
Росія вчиться і адаптується до воєнних умов, тому країни НАТО мають швидко модернізувати свою оборонно-промислову базу.
Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо, як Росія вчиться і адаптується, воюючи проти України... Російські збройні сили насправді здатні адаптуватися до викликів, з якими стикнулася Росія, воюючи з неймовірно мотивованими, боєздатними та сучасними українськими Збройними силами", сказала Волландер під час дискусії на Варшавському безпековому форумі.
За її словами, російська економіка не розвалилася, а оборонна промисловість виробляє продукцію – "може, і не на радянському рівні", але достатньому для підтримання й відновлення військових можливостей РФ.
Помічниця глави Пентагону наголосила, що союзники мають "серйозно поставитися до розширення й модернізації своєї оборонно-промислової бази, щоб не просто виробляти більше, а й у більш стислі терміни" і мати можливість поповнювати запаси й адаптувати оборонну промисловість до сучасних умов.
На її переконання, прийнятий у країнах НАТО показник видатків на оборону в обсязі 2% ВВП є мінімальним, а не граничним.
"Насправді нам потрібно витрачати більш як 2%, щоб повністю задовольняти наші оборонні потреби", – зауважила Волландер, додавши, що посилення оборонно-промислової бази "є реальним наступним завданням, до вирішення якого НАТО має бути готове".
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Наше Міноборони на фоні Пентагону виглядає як алхіміки.
Останнім часом не чутно про жодного знищенного носія, просто знищують нас безкарно і все.
Федоров та Умеров кожен день розповідають про потужні розробки.
Навіть ютуберів і тіктокерів інстаграмерів до реклами бундесверу підключали.
Німеччина готується якщо що.
Просто їм дозволяють робити те, що вони можуть, а нас "тримають за руки", щоб ми кацапа не розх@ярили, невзначай.
Це стало вже очевидним після того, як ми кацапа пендалями виперли з Харківської та Херсонської областей - США нам зупинили усю допомогу. Суто після звільнення областей.
А результати у кацапів є саме завдяки м'ясним штурмам, а не вундервафлям чи геніальній тактиці.
Ну це, якщо не брати до уваги саботаж та довбоїбізм ЗЄрмаків.