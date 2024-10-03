Путін не переживе поразки Росії, - глава естонської розвідки Розін

Поразка Росії у війні проти України стане фатальною для російського диктатора Володимира Путіна.

про це в інтерв'ю DW заявив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

"Перше велике питання чим закінчиться конфлікт в Україні? І від цього залежатиме подальший шлях Росії, яка є агресором у цьому випадку. Якщо після українсько-російської війни складеться ситуація, за якої Росія, припустімо, вийде з неї переможцем, дуже впевненою в собі державою, то всі розрахунки вона робитиме, виходячи з цієї нової ситуації", – зазначив начальник естонської розвідки.

Тому Захід має бути зацікавлений у тому, щоб Росія вийшла з війни проти України ослабленою державою, владі якої треба буде розв'язувати внутрішні проблеми, з якими вона, імовірно, стикнеться в разі поразки у військовому конфлікті.

"Я думаю, що Путін не переживе поразки Росії", – підкреслив Розін.

Ще один важливий фактор - час, який знадобиться Росії на відновлення своїх збройних сил. Розін зазначає, що на відновлення втрат у живій силі та техніці Росії знадобляться роки. Однак, за його словами, країна не зможе швидко повернутися до рівня боєздатності, який вона мала до війни.

Нагадаємо, раніше Розін повідомив, що для довгострокового миру потрібна перемога України. Заморожений конфлікт не закінчить війну в середньостроковій перспективі.

