Путін не переживе поразки Росії, - глава естонської розвідки Розін

Каупо Розін.

Поразка Росії у війні проти України стане фатальною для російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю DW заявив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії  Каупо Розін.

"Перше велике питання  чим закінчиться конфлікт в Україні? І від цього залежатиме подальший шлях Росії, яка є агресором у цьому випадку. Якщо після українсько-російської війни складеться ситуація, за якої Росія, припустімо, вийде з неї переможцем, дуже впевненою в собі державою, то всі розрахунки вона робитиме, виходячи з цієї нової ситуації", – зазначив  начальник естонської розвідки.

Тому Захід має бути зацікавлений у тому, щоб Росія вийшла з війни проти України ослабленою державою, владі якої треба буде розв'язувати внутрішні проблеми, з якими вона, імовірно, стикнеться в разі поразки у військовому конфлікті.

"Я думаю, що Путін не переживе поразки Росії", – підкреслив Розін.

Ще один важливий фактор - час, який знадобиться Росії на відновлення своїх збройних сил. Розін зазначає, що на відновлення втрат у живій силі та техніці Росії знадобляться роки. Однак, за його словами, країна не зможе швидко повернутися до рівня боєздатності, який вона мала до війни.

Нагадаємо, раніше Розін повідомив, що для довгострокового миру потрібна перемога України. Заморожений конфлікт не закінчить війну в середньостроковій перспективі.

путін володимир (24601) Естонія (1685)
+8
03.10.2024 11:40 Відповісти
Куйло не вічний. Тетка вже замахнулась косою.
03.10.2024 11:43 Відповісти
По перше в нього найкращі в світі лікарі, по друге, там запасних путіних на 70 років ще вистачить
03.10.2024 11:54 Відповісти
Так і кажіть, що не куйло керує парашою.
03.10.2024 11:55 Відповісти
там цих Путіних за 25 років виросло, десятки мільйонів.
03.10.2024 12:11 Відповісти
лілі-путін - унікальний виро*док серед кацапських виро*ків.
Прийшов голий як міль і з'їв всю *********.
Таких на кацапах більше не буде.
03.10.2024 14:10 Відповісти
не переживе і сдохне...
03.10.2024 11:44 Відповісти
А ти за всіх не кажи, за себе кажи, чи в тебе теж манія величи, як у Зеленського?
03.10.2024 11:55 Відповісти
Так іншого виберуть. Вони перестають дивитися ненаситними очима на сусідні держави тільки коли дуже бідні як у 1990-х.
03.10.2024 11:47 Відповісти
У 2014-му році на Майдані українці почали боротьбу проти Путіна, тому що не хотіли бути рабами кацапів. Його кінець це логічне завершення всієї боротьби.
03.10.2024 11:50 Відповісти
На дибі.
03.10.2024 11:52 Відповісти
За інтеграцію з ЄС був лише перший студентський Майдан, який чивокуня розігнав. Далі вже Майдан стояв за відйстоювання наших Конституційн
03.10.2024 14:56 Відповісти
Якби він здох зараз, було б краще
03.10.2024 11:55 Відповісти
це параша не переживе смерті *****, Сгине, як сніг під сонцем
03.10.2024 12:01 Відповісти
Китай не оставит свое собственность на произвол судьбы. Назначит кого нибудь вместо путина.
03.10.2024 12:02 Відповісти
Нехай той виб@ядок і серійний абивця ху@ло
здохне в нелюдських муках вже сьогодні 😡
03.10.2024 12:13 Відповісти
Проблема не в совку ...проблема для світу, китайський віник ...
03.10.2024 12:17 Відповісти
Валерия Новодворская: Проблема в народе, а не в Путине. Путин - это зеркало, в котором отражается народная душа.
03.10.2024 12:29 Відповісти
московія не переживе поразку *****, ***** не переживе поразку московії 🤷🏻
03.10.2024 13:06 Відповісти
Хоч би той сцарь не пережив сьогоднішній день!!!
03.10.2024 13:13 Відповісти
ніякої "поразки росії" за життя ***** не буде. Через вашу сцикливість і нікчемність.
03.10.2024 13:19 Відповісти
Захід і Америка також.
03.10.2024 13:34 Відповісти
нехай повіситься!
03.10.2024 13:47 Відповісти
А кому надо, чтобы он пережил? Вам надо? Мне нет.
03.10.2024 14:07 Відповісти
Якщо Україна переможе, то ***** не переживе. А якщо ви в цьому нам не допоможете, то клони ***** ще декілька сторічь будуть володарювати у всій Європі.
03.10.2024 14:35 Відповісти
мені пох..уй на путіна, головне, щоб Україна перемогла.
03.10.2024 16:15 Відповісти
 
 