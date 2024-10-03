Злив з НАБУ: Друге службове розслідування виявило "певні порушення", матеріали спрямують у Дисциплінарну комісію, - Кривонос

У Національному антикорупційному бюро завершили проведення другого службового розслідування стосовно "зливів" матеріалів справ Бюро, яке було порушене за заявою ГО "Центр протидії корупції".

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Всі службові розслідування завершені. Учора мені передали матеріали іще одного службового розслідування, яке розпочали за заявою "Центру протидії корупції". Я знайомлюся з матеріалами і буду спрямовувати його у Дисциплінарну комісію бюро", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Злив з НАБУ: Кривонос затвердив висновок службового розслідування - зафіксовані порушення, рішення прийматиме дисциплінарна комісія

За словами Кривоноса, у другому службовому розслідуванні "є знахідки, зафіксовані певні порушення, але за результатом перевірки Гізо Углави уже заходів ніяких не можна буде вжити, тому що він звільнений".

"Щодо інших співробітників, то подивимося. Нехай це питання вивчає Дисциплінарна комісія і визначається", - додав директор бюро.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.