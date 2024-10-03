Більш як третина снарядів у рамках чеської ініціативи вже в Україні, - посол Зварич

Понад третина з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані Україні в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже знаходяться на місці.

Про це в інтерв'ю повідомив посол України в Празі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зварич зазначив, що українським військовим потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.

"Це позитивно впливає на зміцнення нашої обороноздатності", - підкреслив він.

За словами посла, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи. Він також запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно повідомила німецька газета Handelsblatt.

Дипломат висловив припущення, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу і підкреслив, що вона є насправді дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і наступного року.

Окрім того, ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.

"Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати і мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру", - сказав посол, додавши, що Україна також обговорює і це питання з Міноборони Чехії.

Зварич також акцентував на тому, що Україна не повинна бути обмежена у використанні поставленої зброї для ураження військових цілей на території Росії. Це, підкреслив він, є в інтересах усіх вільних країн, включаючи Сполучені Штати. Він переконаний, що зняття цих обмежень – питання часу, адже всі розуміють, що без цього війна триватиме, а Путін матиме можливість для ескалації.

"Ми маємо зробити все, щоб обмежити військовий потенціал Росії... Ми щодня піддаємося ракетним і безпілотним ударам. Ми знаємо, з яких частин Росії вони йдуть. Знаємо конкретні місця розташування авіабаз, складів, логістичних центрів", - сказав очільник посольства, додавши, що на відміну від Росії, Україна таким чином уникне жертв серед мирного населення.

"Я впевнений, що в інтересах США також якнайшвидше припинити війну. Але припинити її на основі Статуту ООН і міжнародного права, а це означає, що Росію слід підштовхнути до справедливого і стійкого миру не на умовах Путіна, а на умовах вільного світу, демократичних країн… Хочу підкреслити, що єдине, що може зупинити Путіна, — це наша єдність, сила, рішучість", — підкреслив Зварич.