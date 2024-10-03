Україна в ОБСЄ: ЗСУ довели, що ми не збираємося капітулювати. Не повинно бути жодних обмежень у підтримці жертв збройної агресії

Збройні сили України та весь український народ довели, що Україна не збирається капітулювати та рішуче налаштована на подальшу боротьбу з російським агресором.

Про це йдеться у заяві делегації України при ОБСЄ, виголошеній першим секретарем постійного представництва держави при міжнародних організаціях у Відні Данилом Кубаєм під час засідання Форуму з безпекового співробітництва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Збройні сили України та весь народ довели, що Україна не збирається капітулювати і рішуче налаштована на боротьбу з агресором. Єдине, що РФ може протиставити цій рішучості – це тактика безперервних "м’ясних" штурмів, а також невибіркові атаки на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передача іранських балістичних РФ несе пряму загрозу європейській безпеці, - постпред Британії при ОБСЄ Голланд

Дипломат вказав на те, що російські війська щотижня втрачають до тисячі солдатів. "Лише за попередній тиждень російські війська втратили понад 9 300 солдатів, понад 100 танків, 250 броньованих машин, 470 одиниць артилерії та реактивних систем залпового вогню", - заявив Кубай.

Крім того, українським силам вдалося "перетворити сумнозвісний російський Чорноморський флот на набір кораблів, а не боєздатне військово-морське з'єднання, знищивши штаб флоту та пошкодивши або потопивши щонайменше один підводний човен і 28 російських військових кораблів, включаючи флагманський ракетний крейсер".

"За іронією долі, війна, розпочата Кремлем під фальшивим приводом захисту своєї території від зовнішніх загроз, тепер перенесла бойові дії на територію Росії, де українська армія контролює понад 1300 квадратних кілометрів російської території в рамках оборонної операції в Курській області", - зазначив дипломат української місії при ОБСЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України буде одним із ключових пріоритетів головування Фінляндії в ОБСЄ, - глава МЗС Валтонен

Водночас він підкреслив, що російська держава-агресор продовжує щодня порушувати міжнародне гуманітарне право та вбивати українських мирних жителів, і це є нагадуванням для усіх партнерів, що "Україні потрібно більше далекобійних засобів, більше протиповітряної оборони та більше санкцій проти агресора".

"Ми ведемо війну за свободу і виживання Української держави та її народу, тому нам потрібна зброя, щоб захистити себе. Не повинно бути жодних обмежень у підтримці жертв збройної агресії", - наголосив Кубай.